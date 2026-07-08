Nên biết Thời tiết ngày 7/8: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm mưa về đêm, cục bộ có mưa to Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ và Thái Nguyên tiếp tục có mưa, cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.

Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội tua vớt rác để tiêu thoát nước nhanh khi trời mưa. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Về đêm, mưa giảm dần.

Chiều tối và tối 7/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Sạt lở tại đoạn km 51 qua xã Yên Phú (Tuyên Quang) khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ và Thái Nguyên tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực này.

Từ 4 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút ngày 7/8, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Lai Châu, Lào Cai và Phú Thọ từ 30-50mm, có nơi trên 100mm; Thái Nguyên và Thanh Hóa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Bum Nưa, Bum Tở, Hồng Thu, Hua Bum, Khổng Lào, Mù Cả, Nậm Hàng, Pa Tần, Sìn Hồ, Tà Tổng; Dào San, Lê Lợi, Mường Mô, Mường Tè, Pa Ủ, Phong Thổ, Sì Lở Lầu, Thu Lũm (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Phú Thọ có các xã, phường: Kỳ Sơn, Thịnh Minh; Bằng Luân, Bao La, Cao Phong, Cự Đồng, Đà Bắc, Dũng Tiến, Hợp Kim, Hương Cần, Khả Cửu, Long Cốc, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Bi, Mường Hoa, Mường Thàng, Nật Sơn, Hòa Bình, Phong Châu, Tân Hòa, Thống Nhất, Pà Cò, Tam Dương, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Thanh Sơn, Thọ Văn, Thung Nai, Tiền Phong, Toàn Thắng, Tu Vũ, Văn Miếu, Xuân Đài, Yên Sơn

Đối với tỉnh Lào Cai gồm các xã, phường: Tà Xi Láng; Bản Hồ, Bản Lầu, Bảo Hà, Bảo Thắng, Cao Sơn, Gia Hội, Lùng Phình, Mường Bo, Mường Khương, Nậm Chày, Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Phình Hồ, Phong Dụ Thượng, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tằng Loỏng, Trạm Tấu, Văn Bàn, Văn Chấn, Võ Lao, Xuân Quang.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: Cường Lợi, Văn Lang; Bạch Thông, Bằng Vân, Hiệp Lực, Ngân Sơn, Nghĩa Tá, Phong Quang, Thanh Mai, Thượng Minh, Vĩnh Thông.

Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa gồm các xã, phường: Tam Chung; Hiền Kiệt, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Mường Mìn, Na Mèo, Nhi Sơn, Phú Lệ, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Sơn Điện, Sơn Thủy, Tam Lư, Tam Thanh, Thiên Phủ, Trung Lý.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 7/8:

Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định ngày và đêm 7/8, vịnh Bắc Bộ gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1-2m. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m; riêng giữa Biển Đông sóng cao 2-4m.

Đêm 7/8, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, vùng biển phía Đông Nam của khu vực Bắc Biển Đông và vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh; các vùng biển khác của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo ngày và đêm 8/8, vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, riêng Nam Biển Đông sóng cao 2-3m, biển động.

Khu vực vịnh Bắc Bộ có gió Tây đến Tây Nam gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 1-2m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

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