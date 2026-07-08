Nên biết Thời tiết ngày 8/7: Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, cục bộ mưa rất to Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to; cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất, nhiều vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và Nam Biển Đông biển động.

(Ảnh minh họa. Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8/7, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10- 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

"Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1,'' Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ở trạm Huyền Trân đã có gió Tây Nam cấp 5. Bắc vịnh Bắc Bộ, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, từ chiều và đêm 8/7, khu vực biển từ ừ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 8/7, Bắc vịnh Bắc Bộ, Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cảnh báo, ngày và đêm 9/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long, vùng biển phía Nam của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác độngcủa gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 8/7:

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C.

- Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió ĐôngNam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.