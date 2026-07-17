Thomas Tuchel và thất bại tại World Cup 2026: Khi sự quyết đoán minh oan cho Gareth Southgate Trận thua đau đớn của tuyển Anh trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 cho thấy những thay đổi chiến thuật của Thomas Tuchel đã phản tác dụng, buộc giới chuyên môn phải nhìn nhận lại di sản của người tiền nhiệm.

Quyết định bổ nhiệm Thomas Tuchel làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh của Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) từng được kỳ vọng là bước đi chiến lược nhằm mang lại sự đột phá về mặt chiến thuật. Sau những thất bại ở các vòng đấu quyết định dưới thời Gareth Southgate, "Tam sư" tìm kiếm một nhà cầm quân đẳng cấp thế giới để vượt qua những thời khắc căng thẳng nhất tại các giải đấu lớn. Tuy nhiên, thất bại tại bán kết World Cup 2026 trước Argentina cho thấy ngay cả những chiến lược gia hàng đầu cũng không tránh khỏi những sai lầm nghiêm trọng khi đối mặt với áp lực lớn.

Sự sụp đổ tại Atlanta và bài toán nhân sự

Trong phần lớn thời gian của trận bán kết tại Atlanta, tuyển Anh đã kiểm soát tốt thế trận và dẫn trước nhờ bàn thắng của Anthony Gordon. Do đó, sự sụp đổ ở những phút cuối trận mở ra một cuộc thảo luận sâu sắc về cách tiếp cận trận đấu khi so sánh với người tiền nhiệm Southgate. Những quyết định nhân sự của Tuchel trong thời khắc then chốt đang trở thành tâm điểm của những sự chỉ trích.

Những quyết định nhân sự của Tuchel bị đặt dấu hỏi. Ảnh: Getty Images.

Trước đây, những thất bại của tuyển Anh dưới thời Southgate – như trước Croatia năm 2018, Ý năm 2021 hay Tây Ban Nha năm 2024 – thường bị quy trách nhiệm cho sự chậm trễ trong việc đưa ra các điều chỉnh nhân sự. Nhiều ý kiến cho rằng một huấn luyện viên quyết đoán hơn sẽ giúp đội tuyển bảo toàn lợi thế. Thế nhưng, trong trận đấu với Argentina, chính những quyết định chủ động thay đổi sơ đồ của Tuchel lại khởi đầu cho thất bại.

Sai lầm chiến thuật: Khi 12% kiểm soát bóng là liều thuốc độc

Khi Argentina bắt đầu gia tăng áp lực sau phút 70, Tuchel đã quyết định áp dụng một phương án phòng ngự được chuẩn bị sẵn. Ông chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ và rút các cầu thủ cơ động như Reece James và Anthony Gordon ra nghỉ để thay bằng các nhân sự có thiên hướng phòng ngự. Dù chiến thuật này từng giúp tuyển Anh bảo toàn chiến thắng trước Mexico khi phải thi đấu thiếu người ở vòng trước, việc lặp lại điều đó trước một đối thủ đẳng cấp như Argentina đã tỏ ra không phù hợp.

Thay đổi cấu trúc đội hình đã vô tình đẩy tuyển Anh vào thế chống đỡ thụ động, khiến tỷ lệ kiểm soát bóng của họ giảm xuống chỉ còn 12% trong khoảng thời gian quyết định cuối trận. Việc lùi quá sâu không chỉ mời gọi những đợt hãm thành liên tục từ đối phương mà còn khiến tuyển Anh mất hoàn toàn khả năng phản công.

Hệ quả từ sự vắng mặt của các trụ cột

Sự vắng mặt của James và Gordon trên sân làm xáo trộn hệ thống phòng ngự từ xa, đặc biệt là việc ngăn chặn các tình huống phối hợp phạt góc ngắn của Lionel Messi. Hệ quả là Argentina liên tục tạo ra sóng gió, dẫn đến bàn gỡ hòa của Enzo Fernandez và bàn thắng quyết định trong hiệp phụ của Lautaro Martinez. Khi hệ thống phòng ngự bị xuyên thủng, tuyển Anh đã không còn đủ nhân sự có xu hướng tấn công trên sân để tổ chức lối chơi nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Cái nhìn công bằng hơn cho Gareth Southgate

Kết quả này mang lại một cái nhìn đa chiều hơn về giai đoạn cầm quân của Southgate. Những chỉ trích trước đây cho rằng Southgate thiếu nhạy bén có lẽ chưa đánh giá hết độ khó của các trận đấu knock-out ở cấp độ quốc tế.

Southgate đã làm không tệ ở ĐTQG. Ảnh: Getty Images.

Trong khi các đội bóng của Southgate thường thất bại trước các đối thủ có lối chơi nhỉnh hơn, tuyển Anh của Tuchel lại đánh mất thế trận dù đã chơi tốt hơn đối phương trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức. Điều này chứng minh rằng bóng đá đỉnh cao luôn chứa đựng những biến số khó lường, và ngay cả những tính toán chi tiết nhất cũng có thể phản tác dụng.

Thất bại này không phủ nhận năng lực của Tuchel, cũng như không làm giảm đi giá trị những kết quả mà Southgate đã đạt được trong quá khứ. Nó chỉ ra một thực tế rằng những thách thức của đội tuyển Anh không thể được giải quyết đơn giản bằng việc thay thế một huấn luyện viên có lý lịch danh giá ở cấp câu lạc bộ. Mục tiêu tìm kiếm một giải pháp chiến thuật hoàn hảo của FA đã khép lại với một kịch bản quen thuộc, để lại một giải đấu đầy tiếc nuối cho bóng đá xứ sở sương mù.