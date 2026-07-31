Tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP quy định về các loại giấy tờ chứng minh việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất khi tính tiền sử dụng đất, trong đó bao gồm biên lai, phiếu thu, hóa đơn thu tiền của cơ quan, tổ chức đã giao đất không đúng thẩm quyền.

Ông Lương Sinh Hoàn (Hà Nội) hỏi, khái niệm "tổ chức" quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP được hiểu như thế nào? Trường hợp thôn, làng hoặc các tổ chức cộng đồng dân cư trước đây thực hiện việc giao đất cho người dân và thu tiền để xây dựng cơ sở hạ tầng tại địa phương thì có được xem là "tổ chức" theo quy định này hay không?

Đối với các giấy tờ chứng minh việc nộp tiền nhưng không bảo đảm đầy đủ về hình thức theo quy định, chẳng hạn như giấy biên nhận, chứng từ có đóng dấu treo, chứng từ không có dấu hoặc các loại giấy tờ tương tự, nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh được thực tế đã xảy ra việc giao đất trái thẩm quyền và có việc thu tiền của người sử dụng đất thì các khoản tiền đã nộp có được xem xét đối trừ khi xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điều 140 Luật Đất đai năm 2024 quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền nhưng có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất.

Căn cứ quy định tại Điều 140 Luật Đất đai năm 2024 thì Điều 12 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ quy định về tính tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận đối với các trường hợp đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền; trong đó, tại khoản 5 Điều 12 đã quy định cụ thể về giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất khi tính tiền sử dụng đất.

Tại Điều 44, Điều 48 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 06/11/2025, khoản 21, khoản 22 Điều 13 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026) của Chính phủ đã quy định cụ thể trách nhiệm của UBND các cấp và các cơ quan chức năng của địa phương (cơ quan có chức năng quản lý đất đai, văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế,…) trong việc xác định, thu nộp tiền sử dụng đất.

Trên đây Bộ Tài chính thông tin về chính sách, chế độ để ông Lương Sinh Hoàn được biết và liên hệ với các cơ quan chức năng của địa phương để được xử lý theo đúng quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.

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