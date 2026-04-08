Thông tin Thông báo chào giá cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa băng chuyền hành lý tại Cảng HKQT Liên Khương Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương tổ chức mời chào giá rộng rãi đối với gói cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống băng chuyền hành lý. Nhà cung cấp có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời chào giá gửi hồ sơ trước 16 giờ ngày 7/8/2026; hồ sơ sẽ được mở vào 8 giờ ngày 8/8/2026.

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa băng chuyền hành lý

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương – CN Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tổ chức mời chào giá rộng rãi: Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa băng chuyền hành lý.

Yêu cầu đối với hàng hóa: Vật tư mới 100%. CO/CQ cho biến tần.

Yêu cầu đối với dịch vụ: Gia công cơ khí chính xác các module C4, C5 phù hợp với hệ băng chuyền hiện hữu. Sửa chữa lại hệ thống điện nguồn cho các module sau khi thay đổi vị trí. Lắp đặt, cài đặt, cấu hình, đấu nối các biến tần với hệ thống PLC, SCADA hiện hữu. Hàn belt theo kích cỡ chính xác tại CHKQT Liên Khương. Chỉnh sửa layout, làm lại phần mềm điều khiển SCADA theo layout mới. Bảo hành 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao.

Quy mô, khối lượng dự kiến: Gia công, lắp đặt lại cơ cấu cơ khí, con lăn cho các băng chuyền C4, C5. Thay mới băng tải (belt) cho băng chuyền C4 kích thước: L15065x W1000mm, dán tại công trình. Thay mới băng tải (belt) cho băng chuyền C5 kích thước: L7370x W1000mm, dán tại công trình. Sửa chữa lại hệ thống điện, điều khiển tự động. Lập trình lại chương trình điều khiển hệ thống SCADA theo layout mới. Cung cấp, lắp đặt biến tần cho các động cơ băng chuyền, nhãn hiệu Delta-IA 4 cái 0.75kw, Model: VFD007EL43W-1; 5 cái 1.5kw, Model: VFD015EL43W-1; 4 cái 2.2kw, Model: VFD022EL43W-1.

Thời gian, địa điểm: hoàn thành cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa theo yêu cầu dự kiến không quá 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Tất cả công tác cung cấp vật tư và dịch vụ thực hiện tại CHKQT Liên Khương.

Giá chào: bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí phát sinh: chi phí gia công cơ khí, vật tư thay thế, vật tư phục vụ lắp đặt, chi phí lập trình chương trình điều khiển, nhân công thực hiện công việc lắp đặt, kết nối, hiệu chỉnh hệ thống trực tiếp tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Hiệu lực hồ sơ chào giá: 30 ngày.

Hồ sơ chào giá được ký bởi người đại diện theo pháp luật, đóng dấu đúng quy định.

Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng – CHKQT Liên Khương, Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, T. Lâm Đồng.

Chỉ dẫn đối với nhà cung cấp:

Hình thức chào giá: Chào giá rộng rãi.

Phương thức gửi hồ sơ chào giá: Gửi trực tiếp tại văn phòng, qua đường bưu điện.

Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Văn phòng CHKQT Liên Khương – QL 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Thời hạn nhận hồ sơ chào giá: trước 16h00, ngày 07/8/2026, nếu sau thời hạn này các hồ sơ chào giá gửi theo đường bưu điện được chuyển tới văn phòng CHKQT Liên Khương hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng CHKQT Liên Khương đều được coi là hồ sơ không hợp lệ.

Thời điểm mở hồ sơ chào giá: 08h00 ngày 08/8/2026.

- Yêu cầu đối với nhà cung cấp: Có đăng ký doanh nghiệp/ đăng ký hoạt động hợp pháp. Có khả năng cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu chào giá. Tuân thủ quy định về an ninh, an toàn của CHKQT Liên Khương. Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP