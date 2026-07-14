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Thông báo lựa chọn đối tác quảng cáo tại Cảng HKQT Liên Khương

Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương thông báo tổ chức lựa chọn đối tác thuê vị trí mặt bằng quảng cáo tại nhà ga hành khách. Hồ sơ mời tham gia được phát hành từ ngày 15 đến 24/7/2026, thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 36 tháng. Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia gửi hồ sơ đề xuất trước 11 giờ 30 phút ngày 24/7/2026