Thông báo lựa chọn đối tác quảng cáo tại Cảng HKQT Liên Khương
Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương thông báo tổ chức lựa chọn đối tác thuê vị trí mặt bằng quảng cáo tại nhà ga hành khách. Hồ sơ mời tham gia được phát hành từ ngày 15 đến 24/7/2026, thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 36 tháng. Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tham gia gửi hồ sơ đề xuất trước 11 giờ 30 phút ngày 24/7/2026
THÔNG BÁO MỜI THAM GIA LỰA CHỌN
– CẢNG HKQT LIÊN KHƯƠNG
Cảng HKQT Liên Khương thông báo kế hoạch tổ chức lựa chọn đối tác để cho thuê vị trí mặt bằng quảng cáo tại nhà ga Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, kế hoạch tổ chức lựa chọn như sau:
- - Phát hành hồ sơ mời tham gia lựa chọn: từ ngày 15/07/2026 – 24/07/2026.
- - Tiếp nhận hồ sơ đề xuất, thu tiền đảm bảo tham gia lựa chọn, xem sản phẩm lựa chọn: từ ngày 15/07/2026.
- - Hạn nộp hồ sơ đề xuất: 11h30 ngày 24/07/2026.
- Đánh giá hồ sơ đề xuất, Thương thảo hợp đồng: ngày 24/07/2026 – 29/07/2026.
- Thẩm định kết quả lựa chọn, ra Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn: Ngày 30/07/2026.
- Thông báo kết quả lựa chọn, ký kết hợp đồng: từ ngày 31/07/2026 - 05/08/2026.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng.
Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng – Cảng HKQT Liên Khương, QL 20, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng. Số điện thoại liên hệ: 02633.843.373 – 0937 222 349.