Chủ Nhật, ngày 9/8/2026, ngày làm việc thứ bảy, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên họp. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Buổi sáng: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Tại phiên thảo luận có 13 đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung, cụ thể:

- Đối với Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đại biểu tập trung phát biểu về các nội dung sau: nguyên tắc sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam; trách nhiệm cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước; quy định cho phép áp dụng một hoặc một số tỷ lệ an toàn khác so với mức quy định để thực hiện yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; mở tài khoản và thực hiện giao dịch trên tài khoản; cơ chế tài chính của Ngân hàng Nhà nước…

- Đối với Luật Phòng, chống rửa tiền, các đại biểu tập trung phát biểu về: giải thích từ ngữ; báo cáo giao dịch đáng ngờ; dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực mã hóa tài sản; chủ sở hữu hưởng lợi; nhận biết khách hàng; thông tin nhận biết khách hàng; trách nhiệm của đối tượng báo cáo đối với sản phẩm, dịch vụ mới, sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới; minh bạch thông tin của thỏa thuận pháp lý; trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo; trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan...

- Đối với Luật Các tổ chức tín dụng, các đại biểu tập trung phát biểu về hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm của trái phiếu doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại; việc mở và thực hiện giao dịch trên tài khoản của Kho bạc Nhà nước; tổ chức thanh tra, giám sát ngân hàng; việc bãi bỏ một số trách nhiệm kiểm tra của Bộ Tài chính; thời hạn lưu trữ hồ sơ bảo vệ người cung cấp thông tin; cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu; quy định chuyển tiếp hiệu lực thi hành; một số nội dung kỹ thuật lập pháp cụ thể của dự thảo Luật…

Kết thúc thảo luận, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

Tại phiên thảo luận có 17 đại biểu phát biểu; đa số đại biểu Quốc hội cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi Luật và cho rằng, dự thảo Luật đã thể chế hóa tinh thần Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới; các chủ trương, định hướng mới của Đảng về phát triển hoạt động xuất bản trong kỷ nguyên số, phát triển công nghiệp văn hóa đọc và xây dựng ngành xuất bản hiện đại, chuyên nghiệp; đồng thời, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cơ quan soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra trong việc chuẩn bị, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung cụ thể: giải thích từ ngữ; vị trí, mục đích và nguyên tắc của hoạt động xuất bản; chính sách của Nhà nước về phát triển hoạt động xuất bản; bảo đảm quyền phổ biến tác phẩm, bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan; cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản; đăng ký kế hoạch xuất bản; thông tin ghi trên xuất bản phẩm; nộp và quản lý xuất bản phẩm điện tử, lưu chiểu điện tử; trách nhiệm tổ chức, cá nhân xuất bản, phát hành, nhập khẩu xuất bản phẩm điện tử, cơ sở cung cấp dịch vụ trung gian phát hành xuất bản phẩm; tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động xuất bản; luật hóa nguyên tắc quản trị AI trong xuất bản,...