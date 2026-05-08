Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND Thông cáo báo chí số 3, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI Thứ tư, ngày 5/8/2026, ngày làm việc thứ ba, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội họp tại hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

BUỔI SÁNG

Nội dung 1: Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội nghe các nội dung sau:

(1) Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi).

(2) Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

(3) Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

(4) Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo thẩm tra về 3 dự án: Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

(5) Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc.

(6) Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc.

(7) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

(8) Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Nội dung 2: Quốc hội thảo luận ở Tổ về:

(1) Dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi).

(2) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.

(3) Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

BUỔI CHIỀU

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Tại phiên thảo luận có 17 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: Tên gọi, phạm vi điều chỉnh của Luật; việc bãi bỏ một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; cơ chế phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư gắn với đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm; rà soát danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; cơ sở thực tiễn, căn cứ pháp lý và tác động chính sách của việc bổ sung danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh đối với khí N 2 O; đối tượng quản lý, phạm vi điều chỉnh, căn cứ thực tiễn, mức độ rủi ro và sự cần thiết đề xuất bổ sung ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đối với hoạt động của cơ sở kinh doanh được ủy quyền cung cấp dịch vụ thị thực; hiệu lực thi hành; điều khoản chuyển tiếp; kỹ thuật lập pháp…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Tại phiên thảo luận có 11 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản đồng tình với các nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: Thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các cơ quan hải quan; hồ sơ hải quan; khai hải quan; quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; nguyên tắc kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan; kiểm định hải quan trong hoạt động nghiệp vụ hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử; kiểm tra, giám sát hải quan, xử lý hàng hóa tồn đọng; kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh liên quan quyền sở hữu trí tuệ; kiểm tra sau thông quan… Ngoài ra, một số đại biểu ý kiến cần sửa đổi bổ sung nội dung về phạm vi trách nhiệm phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ năm,ngày 6/8/2026:

Buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 6 nội dung: (i) Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án); (ii) Việc thành lập thành phố Quảng Ninh; (iii) Việc thành lập thành phố Bắc Ninh; (iv) Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; (v) Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; (vi)(Quốc hội họp riêng) Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về 5 nội dung: (i) Việc thành lập thành phố Quảng Ninh; (ii) Việc thành lập thành phố Bắc Ninh; (iii) Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; (iv) Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; (v) (Quốc hội họp riêng) Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù để xử lý một số khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về 3 dự án: (i) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; (ii) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; (iii) Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án).