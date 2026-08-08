Thứ bảy, ngày 8/8/2026, ngày làm việc thứ sáu, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Quốc hội họp sáng 8/8/2026. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Buổi sáng

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tại phiên thảo luận có 15 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật và nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; hành vi bị nghiêm cấm; biện pháp quản lý, kiểm soát đặc thù; tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; danh mục kiểm soát; hoạt động thuộc diện quản lý, kiểm soát; kiểm soát đối tượng ngoài danh mục; kiểm soát người sử dụng cuối cùng và mục đích sử dụng cuối cùng; biện pháp quản lý, kiểm soát đối tượng thuộc Danh mục kiểm soát; biện pháp ngăn chặn và phản ứng khẩn cấp; chương trình tuân thủ nội bộ của tổ chức, doanh nghiệp; kiểm soát tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; giao dịch đáng ngờ liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phong tỏa tiền, tài sản và trì hoãn giao dịch; rà soát, khiếu nại, giải tỏa tài sản và bảo vệ bên thứ ba ngay tình; quản lý nhà nước về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; đánh giá, công nhận và áp dụng chế độ ưu tiên đối với tổ chức, doanh nghiệp tuân thủ;…

Kết thúc thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Tại phiên thảo luận có 12 lượt đại biểu phát biểu, cho ý kiến tập trung về các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng (Luật Quốc phòng); việc phối hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng; vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng; trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; khu vực phòng thủ cấp xã phường (Luật Biên phòng Việt Nam); các vấn đề liên quan đến chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là sĩ quan chính quy, việc tách chức danh Bí thư Đảng ủy xã và Chính trị viên (Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam); giải ngạch quân nhân chuyên nghiệp dự bị; điều kiện thôi phục vụ trong quân đội của công nhân và viên chức quốc phòng (Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng); giải thích từ ngữ, các hành vi bị nghiêm cấm (Luật Nghĩa vụ quân sự); phát triển kinh tế tầm thấp, phát triển thiết bị bay không người lái; đăng ký tàu bay không người lái, phương tiện bay khác; giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở nghiên cứu chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng do Bộ Quốc phòng cấp, trừ các cơ sở do Bộ Công an quản lý; giấy phép điều khiển bay đối với tàu bay không người lái, phương tiện bay khác; đào tạo, cấp phép, điều khiển tàu bay không người lái (Luật Phòng không nhân dân); các vấn đề liên quan đến phân quyền Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh; Ban Chỉ huy quân sự cấp xã (Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Phòng thủ dân sự); kinh phí bảo đảm cho việc tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy quân sự cấp xã (Luật Dân quân tự vệ)…

Kết thúc thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau:

Nội dung 1: Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi). Tại phiên thảo luận có 16 lượt đại biểu phát biểu; các ý kiến đều đồng tình, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra trong việc chuẩn bị, cập nhật, bổ sung hồ sơ, tài liệu và tổ chức thẩm tra theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; việc áp dụng Luật Dầu khí, các luật có liên quan, pháp luật nước ngoài, thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế; chính sách của Nhà nước về dầu khí; nguyên tắc thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí; yêu cầu về an toàn dầu khí; nội dung điều tra cơ bản về dầu khí; các hành vi bị nghiêm cấm trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí; các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh trong lĩnh vực dầu khí; thẩm quyền chấp thuận dự án phát triển mỏ dầu khí trên đất liền; dự án phát triển mỏ theo chuỗi giá trị dầu khí; các loại hợp đồng dầu khí và nội dung chính của hợp đồng dầu khí; thời hạn hợp đồng dầu khí; giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng dầu khí; đối tượng, chính sách ưu đãi trong hoạt động dầu khí và chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu; ưu đãi đầu tư đối với nâng cao hệ số thu hồi dầu khí trong hoạt động dầu khí và chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu; ưu đãi đầu tư đối với phát triển khai thác mỏ dầu khí cận biên; tiếp nhận mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí từ nhà thầu khi hợp đồng dầu khí hết thời hạn; nguyên tắc thực hiện hoạt động CCS; triển khai dự án CCS; ứng dụng dịch vụ kỹ thuật dầu khí công nghệ cao; phát triển công trình năng lượng ngoài khơi gắn với triển khai hoạt động dầu khí; quyền và nghĩa vụ của nhà thầu; chức năng, quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí; phê duyệt việc sử dụng vốn, xử lý các chi phí và cơ chế hậu kiểm của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và doanh nghiệp 100% vốn của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong hoạt động dầu khí…

Ngoài ra, đại biểu đề nghị cần bổ sung cơ chế khai thác hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao khoa học - công nghệ trong ngành dầu khí.