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    Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

    TTXVN 22/07/2026 16:15

    Trong ngày làm việc thứ 3, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thảo luận Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW về phát triển kinh tế biển, Đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

    Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
    Phiên khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

    Ngày 22/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba.

    1. Buổi sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành Hội nghị. Trung ương và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về 2 nội dung:

    (1) Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045."

    (2) Đề án tổng kết Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường".

    2. Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại Tổ, thảo luận về 4 nội dung:

    (1) Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển.

    (2) Đề án Chiến lược An ninh quốc gia.

    (3) Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

    (4) Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

    Ngày mai (23/7/2026), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.

    Theo www.vietnamplus.vn
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        Chính trị
        Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
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