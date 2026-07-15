Thể thao 360 Thống kê bàn thắng Anh vs Argentina: Tam sư lên nòng, Messi mang 17 bàn công phá Mercedes-Benz Thống kê bàn thắng Anh vs Argentina trước bán kết World Cup 2026 cho thấy Tam sư đã ghi 12 bàn, còn Messi cùng nhà đương kim vô địch sở hữu 17 pha lập công.

Anh vs Argentina: Cuộc đấu giữa sức trẻ Tam sư và bản lĩnh nhà vua

Trận Anh vs Argentina diễn ra lúc 2h00 ngày 16/7/2026 trên sân Mercedes-Benz, Mỹ, thuộc vòng bán kết World Cup 2026. Cuộc thư hùng được trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9, hứa hẹn trở thành một trong những trận đấu được chờ đợi nhất giải.

Hai đội sẽ tái hiện cặp đấu giàu duyên nợ bậc nhất lịch sử World Cup sau hơn hai thập kỷ không chạm trán tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Những ký ức từ Wembley 1966, “Bàn tay của Chúa” năm 1986 hay cuộc đối đầu tại Nhật Bản năm 2002 tiếp tục tạo thêm sức nóng cho trận bán kết ở Atlanta.

Một chi tiết đặc biệt là Lionel Messi sẽ có lần đầu tiên cùng Argentina đối đầu tuyển Anh trong sự nghiệp quốc tế. Sự xuất hiện của đội trưởng La Albiceleste khiến màn so tài với Jude Bellingham, Harry Kane và Bukayo Saka càng được chú ý.

Anh bước vào bán kết với sức trẻ, cường độ thi đấu cao và khả năng tạo đột biến từ nhiều vị trí. Tam sư đã thắng bốn trận liên tiếp, ghi ít nhất hai bàn ở mỗi trận và đang đứng trước cơ hội góp mặt tại chung kết World Cup lần đầu tiên sau 60 năm.

Argentina mang tới kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch cùng chuỗi 13 chiến thắng liên tiếp. Messi và đồng đội đã ghi 17 bàn tại giải, chỉ còn cách thành tích ghi bàn tốt nhất của đội tuyển tại một kỳ World Cup đúng một pha lập công.

Một bên có Bellingham đang đạt phong độ cao, một bên sở hữu Messi cùng thói quen chiến thắng ở các trận đấu loại trực tiếp. Chỉ một khoảnh khắc từ hai ngôi sao này cũng có thể quyết định tấm vé vào chung kết.

Thống kê bàn thắng Anh trước trận gặp Argentina

Anh đã ghi 12 bàn sau sáu trận tại World Cup 2026, đạt trung bình 2 bàn mỗi trận. Đây là hiệu suất ổn định đối với một đội bóng từng khởi đầu vòng bảng chưa thật sự thuyết phục.

Khả năng tấn công của Tam sư được cải thiện rõ rệt khi giải đấu bước vào giai đoạn loại trực tiếp. Đội bóng của Thomas Tuchel đã ghi ít nhất hai bàn trong bốn trận gần nhất, đồng thời duy trì chuỗi trận bất bại từ đầu giải.

Anh từng phải trải qua nhiều thời điểm khó khăn. Họ vất vả vượt qua CHDC Congo, sau đó tạo ra màn trình diễn giàu tốc độ trước Mexico trước khi ngược dòng đánh bại Na Uy ở tứ kết.

Jude Bellingham là nhân vật trung tâm trong chiến thắng gần nhất. Tiền vệ của Real Madrid lập cú đúp sau khi Tam sư bị dẫn trước, giúp đội nhà hoàn tất cuộc lội ngược dòng và giành quyền vào bán kết.

Trong năm trận gần nhất, Anh thắng bốn và hòa một, ghi tổng cộng chín bàn và nhận bốn bàn thua. Hiệu suất tấn công của Tam sư không bùng nổ bằng Argentina nhưng vẫn đủ ổn định để tạo sức ép lên mọi đối thủ.

Điểm đáng chú ý nằm ở khả năng phân phối bàn thắng. Anh không phụ thuộc hoàn toàn vào Harry Kane khi Bellingham, Saka, Gordon cùng các cầu thủ tuyến hai đều có thể xuất hiện ở khu vực nguy hiểm.

Thomas Tuchel xây dựng đội bóng dựa trên tốc độ luân chuyển, pressing cường độ cao và khả năng khai thác bóng bổng. Khi đối thủ lùi sâu, Tam sư có thể đẩy Reece James lên cao, tạo khoảng trống để Saka hoặc Bellingham xâm nhập vòng cấm.

Tuy nhiên, hàng thủ Anh chưa đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Tam sư thường để đối thủ tạo cơ hội trong những thời điểm đội hình dâng cao và từng phải nhận bàn thua trước cả CHDC Congo, Mexico lẫn Na Uy.

Trước Messi, Alvarez và Lautaro Martinez, Anh cần hạn chế những khoảng trống xuất hiện giữa hàng tiền vệ với hàng phòng ngự. Chỉ một đường chuyền loại bỏ tuyến pressing cũng có thể đặt Pickford cùng các trung vệ vào tình thế nguy hiểm.

Bellingham và Kane dẫn đầu hỏa lực Tam sư

Jude Bellingham đang là chân sút số một của Anh tại World Cup 2026 với năm bàn thắng. Khả năng xâm nhập từ tuyến hai giúp tiền vệ này trở thành phương án đặc biệt nguy hiểm khi đối thủ tập trung theo kèm Harry Kane.

Bellingham có thể lùi xuống tham gia triển khai, kéo bóng vượt qua tuyến giữa rồi tăng tốc vào vòng cấm. Những pha di chuyển không bóng của anh thường tạo ra sự bất ngờ vì các trung vệ phải ưu tiên kiểm soát vị trí của Kane.

Cú đúp trước Na Uy tiếp tục chứng minh khả năng xuất hiện đúng thời điểm của Bellingham. Anh không cần chạm bóng quá nhiều nhưng vẫn có thể tạo khác biệt bằng khả năng chọn vị trí và dứt điểm.

Harry Kane vẫn giữ vai trò đầu tàu trên hàng công. Tiền đạo này có thể chơi cao nhất, lùi xuống làm tường hoặc kéo trung vệ Argentina ra khỏi khu vực phòng ngự để mở khoảng trống cho đồng đội.

Bukayo Saka mang tới khả năng đột phá bên cánh phải, còn Anthony Gordon có tốc độ để khai thác khoảng trống ở phía đối diện. Khi hai cầu thủ chạy cánh kéo giãn hàng thủ Argentina, Bellingham sẽ có thêm không gian hoạt động ở trung lộ.

Declan Rice và Elliot Anderson cũng có vai trò quan trọng. Bộ đôi này phải vừa hỗ trợ pressing, vừa bảo vệ khu vực phía trước hàng thủ nhằm hạn chế khả năng Messi nhận bóng trong tư thế quay mặt về khung thành.

Sức mạnh của Anh nằm ở sự đa dạng. Tam sư có thể triển khai ngắn, tạt bóng, phản công nhanh hoặc tận dụng các tình huống cố định để tìm kiếm bàn thắng.

Thống kê bàn thắng Argentina trước trận gặp Anh

Argentina đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất trong hai đội với 17 bàn sau sáu trận, đạt trung bình 2,83 bàn mỗi trận. Nhà đương kim vô địch chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn tốt nhất của chính họ tại một kỳ World Cup đúng một pha lập công.

La Albiceleste đã ghi ba bàn trong cả bốn trận gần nhất. Chuỗi trận này đưa đội bóng của Lionel Scaloni vào bán kết với 13 chiến thắng liên tiếp kể từ tháng 9 năm ngoái.

Trong năm trận gần nhất tại World Cup 2026, Argentina toàn thắng, ghi 14 bàn và nhận sáu bàn thua. Các trận đấu của đội bóng Nam Mỹ thường xuất hiện nhiều bàn hơn so với những cuộc đối đầu có sự góp mặt của tuyển Anh.

Argentina không chỉ biết kiểm soát bóng. Đội bóng này có thể chủ động giảm nhịp độ, kéo đối thủ lên cao rồi tổ chức tấn công nhanh qua Messi, Julian Alvarez hoặc những pha băng lên của Mac Allister và De Paul.

Khả năng xử lý các thời điểm khó khăn là ưu thế lớn của nhà đương kim vô địch. Argentina từng phải trải qua hiệp phụ trên hành trình vào bán kết nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và độ chính xác ở những khoảnh khắc quyết định.

Dù ghi nhiều bàn nhất, hàng phòng ngự Argentina chưa đạt trạng thái hoàn hảo. Đội bóng của Scaloni đã thủng lưới ở bốn trong sáu trận, với mức trung bình xấp xỉ một bàn thua mỗi trận.

Việc đẩy nhiều cầu thủ lên tham gia tấn công có thể để lại khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên. Đây là khu vực Saka, Gordon và Bellingham có thể khai thác bằng tốc độ.

Argentina bù lại bằng khả năng kiểm soát thế trận và kinh nghiệm của các cầu thủ từng vô địch World Cup 2022. Cristian Romero, Lisandro Martinez, De Paul, Enzo Fernandez cùng Messi đều hiểu cách điều chỉnh nhịp độ trong những trận đấu căng thẳng.

Messi, Alvarez và Lautaro tạo sức công phá cho Argentina

Lionel Messi tiếp tục là trung tâm trong hệ thống tấn công của Argentina. Dù không còn hoạt động với cường độ cao trong toàn bộ trận đấu, đội trưởng La Albiceleste vẫn có khả năng thay đổi cục diện bằng một đường chuyền hoặc pha dứt điểm.

Trận đấu với Anh sẽ là lần đầu Messi đối đầu Tam sư trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đây cũng có thể trở thành một trong những cột mốc đáng chú ý nhất trong chặng cuối sự nghiệp quốc tế của anh.

Messi thường lùi xuống khu vực giữa các tuyến để nhận bóng. Khi Declan Rice hoặc các trung vệ Anh bước lên theo kèm, khoảng trống phía sau có thể được Julian Alvarez và Lautaro Martinez khai thác.

Julian Alvarez mang tới tốc độ, khả năng pressing và sự cơ động. Tiền đạo này có thể chạy chỗ ra biên, lùi xuống phối hợp hoặc băng vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh.

Lautaro Martinez là phương án trực diện hơn. Khả năng chọn vị trí, tranh chấp và dứt điểm trong phạm vi hẹp giúp anh trở thành mối đe dọa lớn khi Argentina đưa được bóng vào vòng cấm.

Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez và Rodrigo De Paul tạo thành tuyến hỗ trợ phía sau. Bộ ba này giúp Argentina duy trì khả năng tranh chấp, thu hồi bóng và đưa Messi vào những vị trí thuận lợi.

Đặc biệt, De Paul có thể được giao nhiệm vụ di chuyển rộng nhằm tạo khoảng trống cho Messi. Mac Allister và Enzo Fernandez sẽ đảm nhận phần lớn công việc kiểm soát tuyến giữa và chống lại khả năng pressing của tuyển Anh.

So sánh thống kê bàn thắng Anh vs Argentina

Argentina vượt trội về số bàn thắng sau sáu trận. Nhà đương kim vô địch sở hữu 17 pha lập công, nhiều hơn năm bàn so với thành tích 12 bàn của tuyển Anh.

Hiệu suất của Argentina đạt 2,83 bàn/trận, còn Anh dừng ở mức 2 bàn/trận. Khoảng cách 0,83 bàn cho thấy La Albiceleste đang có khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn.

Tam sư lại duy trì sự ổn định với ít nhất hai bàn trong bốn trận liên tiếp. Họ không cần tạo ra quá nhiều cơ hội nhưng có nhiều cầu thủ đủ sức ghi bàn từ các vị trí khác nhau.

Argentina đã ghi ba bàn ở cả bốn trận gần nhất. Chuỗi kết quả này phản ánh khả năng tăng tốc mạnh mẽ của Messi và đồng đội khi giải đấu bước vào giai đoạn quyết định.

Hai hàng phòng ngự đều để thủng lưới trung bình xấp xỉ một bàn mỗi trận. Anh đã nhận bốn bàn trong năm trận gần nhất, còn Argentina lọt lưới sáu lần trong cùng giai đoạn.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở cách hai đội tiếp cận trận đấu. Anh ưu tiên thể chất, pressing, tốc độ biên và bóng bổng. Argentina kiểm soát nhịp độ bằng kỹ thuật, kinh nghiệm cùng khả năng xử lý trong phạm vi hẹp.

Theo dữ liệu Opta được cung cấp trước trận, Anh có 39,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Argentina đạt 31,6%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 29,3%.

Bảng xếp hạng FIFA lại nghiêng về Argentina. La Albiceleste đứng số một thế giới, còn tuyển Anh xếp thứ tư.

Anh nhỉnh hơn theo mô hình xác suất nhưng khoảng cách không đủ lớn để tạo ra ưu thế rõ ràng. Kinh nghiệm knock-out và thói quen chiến thắng giúp Argentina có cơ sở kéo trận đấu vào thế giằng co.

Lịch sử đối đầu Anh vs Argentina giàu duyên nợ

Anh và Argentina từng tạo ra nhiều trận đấu đáng nhớ tại World Cup. Những cuộc chạm trán giữa hai đội thường gắn với tranh cãi, khoảnh khắc ngôi sao và các kết quả có ảnh hưởng lớn tới cả giải đấu.

Trong năm lần đối đầu gần nhất, Anh thắng hai, hòa hai và chỉ nhận một thất bại. Tam sư có thành tích nhỉnh hơn nhưng lợi thế lịch sử không mang nhiều ý nghĩa trước một Argentina đang giữ ngôi đương kim vô địch.

Tính riêng sáu lần gặp nhau tại World Cup, hai đội đã tạo ra tổng cộng 18 bàn thắng, đạt trung bình ba bàn mỗi trận. Đây là dữ kiện mở ra khả năng trận bán kết tại Mercedes-Benz xuất hiện nhiều pha lập công.

Cuộc gặp nổi tiếng nhất diễn ra ở tứ kết World Cup 1986. Diego Maradona ghi cả hai bàn trong chiến thắng 2-1 của Argentina, gồm pha “Bàn tay của Chúa” và màn độc diễn được xem là một trong những bàn thắng đẹp nhất lịch sử giải đấu.

Đến vòng 1/8 World Cup 1998, hai đội hòa 2-2 trước khi Argentina giành chiến thắng trên chấm luân lưu. David Beckham bị truất quyền thi đấu ở trận đấu này sau tình huống va chạm với Diego Simeone.

Lần gặp gần nhất tại World Cup diễn ra vào năm 2002. David Beckham ghi bàn duy nhất trên chấm phạt đền, giúp Anh giành chiến thắng 1-0.

Sau 24 năm, Anh và Argentina mới tái ngộ tại World Cup. Messi lần đầu đối đầu Tam sư, còn Bellingham có cơ hội viết thêm một chương mới cho cặp đấu nhiều duyên nợ này.

Chỉ số sức mạnh Anh vs Argentina

Anh được Opta đánh giá nhỉnh hơn với 39,1% khả năng thắng trong 90 phút. Xác suất chiến thắng của Argentina đạt 31,6%, còn khả năng bước sang hiệp phụ lên tới 29,3%.

Khoảng cách giữa hai đội không lớn. Anh có thể chiếm ưu thế nhờ sức trẻ, thể lực và tốc độ, nhưng Argentina sở hữu nhiều cầu thủ từng trải qua những trận đấu căng thẳng nhất tại World Cup.

Tam sư mạnh ở khả năng pressing, không chiến và các tình huống cố định. Kane, Bellingham và Saka đều đủ sức tạo ra khác biệt ngay cả khi đội nhà không kiểm soát thế trận.

Argentina có Messi, Lautaro, Alvarez, Mac Allister, Enzo Fernandez và De Paul. Sự kết hợp giữa kỹ thuật, kinh nghiệm cùng khả năng thi đấu quyết liệt giúp nhà đương kim vô địch rất khó bị đánh bại.

Cuộc chiến tuyến giữa có thể quyết định cục diện. Rice và Anderson cần ngăn Messi nhận bóng, còn De Paul, Mac Allister cùng Enzo Fernandez phải hạn chế khả năng xâm nhập của Bellingham.

Tình hình lực lượng Anh vs Argentina

Anh không có sự phục vụ của Jordan Henderson do chấn thương cổ tay. Jarell Quansah cũng vắng mặt vì án treo giò.

Việc thiếu Quansah làm giảm một lựa chọn ở hàng phòng ngự. Thomas Tuchel nhiều khả năng tiếp tục sử dụng Konsa, Guehi và O’Reilly để bảo vệ khung thành của Jordan Pickford.

Argentina chỉ có một trường hợp chưa chắc chắn là Facundo Medina. Hậu vệ này đang gặp chấn thương bắp chân và cần được kiểm tra trước giờ bóng lăn.

Các vị trí quan trọng còn lại của Argentina đều sẵn sàng. Messi, Alvarez, Lautaro, De Paul, Mac Allister và Enzo Fernandez có thể xuất phát từ đầu.

Đội hình dự kiến Anh vs Argentina

Anh có thể ra sân với Jordan Pickford trong khung thành. Hàng phòng ngự gồm Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly và Reece James.

Declan Rice cùng Elliot Anderson phụ trách khu vực trung tuyến. Bukayo Saka, Jude Bellingham và Anthony Gordon chơi phía sau Harry Kane.

Đội hình dự kiến của Anh: Pickford; Konsa, Guehi, O’Reilly, Reece James; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Argentina nhiều khả năng sử dụng Emiliano Martinez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez.

Cách sắp xếp ba tiền đạo giúp Messi có thể tự do di chuyển. Alvarez sẽ hoạt động rộng, còn Lautaro đảm nhiệm vai trò cao nhất trong vòng cấm.

Những thống kê đáng chú ý trước trận Anh vs Argentina

Anh đã thắng bốn và hòa một trong năm trận gần nhất, ghi chín bàn và nhận bốn bàn thua.

Argentina toàn thắng năm trận gần nhất tại World Cup 2026, ghi 14 bàn và để thủng lưới sáu lần.

Tam sư đã ghi ít nhất hai bàn trong bốn trận liên tiếp trước trận bán kết.

Argentina ghi ba bàn ở cả bốn trận gần nhất và đang sở hữu 17 pha lập công tại giải.

Jude Bellingham đã có năm bàn, dẫn đầu danh sách ghi bàn của tuyển Anh tại World Cup 2026.

Lionel Messi tiếp tục giữ vai trò đầu tàu với những bàn thắng và đường kiến tạo quan trọng tại vòng knock-out.

Anh và Argentina đều để thủng lưới trung bình xấp xỉ một bàn mỗi trận.

Argentina đang đứng số một trên bảng xếp hạng FIFA, còn tuyển Anh xếp thứ tư.

Đây là lần đầu Messi cùng Argentina đối đầu tuyển Anh và là lần đầu hai đội gặp nhau tại World Cup kể từ năm 2002.

Cả Anh lẫn Argentina đều đã trải qua ít nhất một trận phải thi đấu hiệp phụ trên hành trình vào bán kết.

Dự đoán số bàn thắng Anh vs Argentina

Argentina đang đạt hiệu suất cao nhất với 17 bàn sau sáu trận, tương đương 2,83 bàn/trận. Cả bốn trận gần nhất của La Albiceleste đều khép lại với ít nhất ba bàn thắng.

Anh ghi 12 bàn sau sáu trận, đạt trung bình hai bàn/trận. Tam sư đã thắng bốn trận liên tiếp và đều ghi ít nhất hai bàn trong chuỗi trận này.

Hàng phòng ngự hai đội vẫn tồn tại khoảng trống. Argentina đã thủng lưới ở bốn trong sáu trận, còn Anh nhận bốn bàn trong năm cuộc đối đầu gần nhất.

Lịch sử chạm trán cũng nghiêng về kịch bản xuất hiện bàn thắng. Sáu cuộc gặp tại World Cup giữa Anh và Argentina từng tạo ra 18 pha lập công, trung bình ba bàn mỗi trận.

Tính chất bán kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Anh cần đề phòng khả năng chuyển trạng thái của Messi và Alvarez, còn Argentina không thể để Saka cùng Bellingham có khoảng trống.

Thế trận nhiều khả năng chỉ cởi mở sau bàn thắng đầu tiên. Đội bị dẫn sẽ phải dâng cao, từ đó tạo thêm cơ hội cho những cầu thủ phản công nhanh.

Dự đoán tổng bàn thắng: 2-3 bàn.

Dự đoán tỷ số Anh vs Argentina

Anh sở hữu đội hình trẻ hơn, khả năng pressing tốt và nhiều cầu thủ đang đạt phong độ cao. Bellingham, Kane và Saka đủ sức gây khó khăn cho hàng phòng ngự Argentina.

Tam sư cũng đang có chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp. Khả năng ghi ít nhất hai bàn ở mỗi trận giúp đội bóng của Tuchel bước vào bán kết với sự tự tin lớn.

Argentina lại có ưu thế về kinh nghiệm và bản lĩnh. Messi cùng nhiều đồng đội từng vô địch World Cup 2022 hiểu rõ cách xử lý các trận đấu có áp lực cao.

Nhà đương kim vô địch cũng sở hữu hiệu suất ghi bàn tốt hơn với 17 pha lập công. Messi, Alvarez và Lautaro có thể khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự chưa thật sự chắc chắn của Anh.

Dù vậy, sức trẻ cùng khả năng tạo đột biến từ Bellingham có thể giúp Tam sư tạo ra khác biệt. Nếu kiểm soát được khu vực giữa sân và hạn chế thời gian xử lý của Messi, Anh có cơ sở giành chiến thắng sát nút.

Chúng tôi dự đoán: Anh 2-1 Argentina.

Sports Mole dự đoán: Anh 1-2 Argentina.

The Standard dự đoán: Anh 2-1 Argentina.

Goal dự đoán: Anh 1-1 Argentina sau 90 phút.

TNT Sports dự đoán: Anh 1-0 Argentina.

Radio Times dự đoán: Anh 2-1 Argentina.

The Sporting News dự đoán: Anh 3-2 Argentina.