Thể thao 360 Thống kê bàn thắng Argentina vs Thụy Sĩ: Messi đối đầu pháo đài Kobel, ai mở khóa tứ kết? Thống kê bàn thắng Argentina vs Thụy Sĩ trước tứ kết World Cup 2026 cho thấy Albiceleste vượt trội về sức công phá, nhưng hàng thủ mới lọt lưới 3 bàn của đại diện châu Âu là thử thách không nhỏ.

Argentina vs Thụy Sĩ: Màn so tài giữa sức công phá và kỷ luật

Trận Argentina vs Thụy Sĩ thuộc vòng tứ kết World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch và một trong những đội bóng ổn định nhất giải đấu. Argentina toàn thắng từ đầu giải, còn Thụy Sĩ chưa phải nhận thất bại nào trong thời gian thi đấu chính thức.

Argentina sở hữu Lionel Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister, những cầu thủ có thể tạo khác biệt ở nhiều khu vực. Phía đối diện, Thụy Sĩ đặt kỳ vọng vào Granit Xhaka, Breel Embolo, Ruben Vargas, Dan Ndoye cùng phong độ chắc chắn của thủ môn Gregor Kobel.

Các chỉ số sức mạnh đang nghiêng về đội bóng Nam Mỹ. Theo dự báo của siêu máy tính Opta, Argentina có 57,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút, Thụy Sĩ đạt 18,7%, còn xác suất hai đội hòa là 24,2%.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Argentina đứng số 1 thế giới, cao hơn đáng kể so với vị trí thứ 19 của Thụy Sĩ. Dẫu vậy, cách biệt thứ hạng chưa phản ánh hết sự khó chịu của đội bóng châu Âu, đặc biệt khi họ chưa từng bị dẫn trước tại World Cup 2026.

Thống kê bàn thắng Argentina trước trận gặp Thụy Sĩ

Argentina ghi 14 bàn trong 5 trận gần nhất tại World Cup 2026 và để thủng lưới 7 lần. Trung bình mỗi trận, đội bóng của HLV Lionel Scaloni đạt 2,8 bàn thắng và nhận 1,4 bàn thua.

Tổng cộng 21 bàn đã xuất hiện trong chuỗi trận này, tương đương 4,2 bàn mỗi trận. Con số đó cho thấy các trận đấu của Argentina thường diễn ra với nhịp độ cao, nhất là khi đối thủ buộc phải đẩy đội hình lên tìm bàn.

Albiceleste lần lượt vượt qua Algeria, Áo, Jordan, Cape Verde và Ai Cập để giành quyền vào tứ kết. Thành tích toàn thắng giúp Argentina tiếp tục giữ vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Tuy nhiên, hai trận đấu gần nhất đều khép lại với tỷ số 3-2. Argentina cần tới 120 phút để đánh bại Cape Verde, sau đó phải ngược dòng trước Ai Cập ở vòng 1/8.

Các kết quả này cho thấy hàng công Argentina vẫn duy trì sức công phá lớn, nhưng hệ thống phòng ngự không còn chắc chắn tuyệt đối. Bảy bàn thua sau 5 trận là con số HLV Lionel Scaloni cần lưu ý khi Thụy Sĩ sở hữu những cầu thủ chuyển trạng thái nhanh như Ndoye, Vargas và Embolo.

Điểm mạnh của Argentina nằm ở khả năng kiểm soát khu vực giữa sân. Enzo Fernandez, Leandro Paredes và Mac Allister có thể luân chuyển bóng liên tục, tạo khoảng trống để Messi, Lautaro Martinez hoặc Julian Alvarez xâm nhập khu vực cuối sân.

Messi vẫn là điểm hút bàn thắng lớn nhất của Argentina

Lionel Messi tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong hệ thống tấn công của Argentina. Ngôi sao này đã ghi bàn ở cả 5 trận tại World Cup 2026, qua đó duy trì chuỗi lập công đặc biệt ổn định.

Messi không cần hoạt động với cường độ cao trong suốt trận đấu. Khả năng chọn vị trí, xử lý trong không gian hẹp và tung ra đường chuyền quyết định giúp anh vẫn có thể mở khóa những hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ.

Đây là phẩm chất đặc biệt quan trọng khi Argentina đối đầu Thụy Sĩ. Đại diện châu Âu thường thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến, bảo vệ khu vực trung lộ và hạn chế không gian trước vòng cấm.

Messi có thể lùi sâu để kéo Xhaka hoặc Freuler rời khỏi vị trí, sau đó tạo khoảng trống cho Lautaro Martinez và Julian Alvarez di chuyển phía sau hàng thủ. Những pha phối hợp ngắn ở trung lộ cũng là phương án để Argentina phá vỡ khối phòng ngự số đông.

Lautaro Martinez mang tới khả năng chọn vị trí và dứt điểm trong vòng cấm. Julian Alvarez hoạt động rộng hơn, sẵn sàng gây sức ép, tranh chấp bóng hai và khai thác những khoảng trống xuất hiện ở hai hành lang.

Việc sở hữu ba tiền đạo có cách chơi khác nhau giúp Argentina duy trì nhiều điểm nổ. Ngay cả khi Messi bị theo kèm chặt, Lautaro, Alvarez, Mac Allister hoặc Enzo Fernandez vẫn có thể tạo ra khác biệt.

Thống kê bàn thắng Thụy Sĩ trước trận gặp Argentina

Thụy Sĩ ghi 9 bàn và chỉ để thủng lưới 3 lần trong 5 trận gần nhất tại World Cup 2026. Hiệu suất của đội bóng châu Âu đạt 1,8 bàn thắng và 0,6 bàn thua mỗi trận.

Tổng số bàn xuất hiện trong chuỗi trận này là 12, tương đương 2,4 bàn mỗi trận. Đây là mức thấp hơn đáng kể so với Argentina, phản ánh phong cách thi đấu chặt chẽ của đoàn quân do HLV Murat Yakin dẫn dắt.

Thụy Sĩ thắng 4 và hòa 1 trong thời gian thi đấu chính thức từ đầu giải. Sau khi đánh bại Algeria 2-0 ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên, họ tiếp tục vượt qua Colombia trên chấm luân lưu để góp mặt tại tứ kết.

Đáng chú ý, cả 3 bàn thua của Thụy Sĩ đều xuất hiện tại vòng bảng. Đại diện châu Âu giữ sạch lưới trong hai trận knock-out gần nhất, cho thấy hàng phòng ngự đang đạt trạng thái rất ổn định.

Điểm mạnh của Thụy Sĩ nằm ở cấu trúc đội hình và khả năng duy trì cự ly giữa các tuyến. Xhaka cùng Freuler bảo vệ khu vực trung tâm, còn Akanji và Elvedi sở hữu khả năng phán đoán, tranh chấp và bọc lót tốt.

Gregor Kobel cũng là chốt chặn quan trọng trong khung thành. Khả năng phản xạ, làm chủ khu vực cấm địa và xử lý các tình huống đối mặt của thủ môn này có thể khiến Messi cùng các đồng đội gặp nhiều khó khăn.

Embolo và Vargas giúp Thụy Sĩ giữ hy vọng tạo bất ngờ

Breel Embolo là điểm đến quan trọng trong những pha lên bóng của Thụy Sĩ. Tiền đạo này có khả năng tì đè, giữ bóng và tạo khoảng trống cho các cầu thủ tuyến hai băng lên.

Trước Argentina, Embolo có thể phải hoạt động trong thế thiếu bóng. Khả năng làm tường của anh vì vậy sẽ có ý nghĩa lớn trong việc giúp Thụy Sĩ thoát khỏi sức ép và tổ chức phản công.

Ruben Vargas sở hữu tốc độ cùng khả năng di chuyển vào hành lang trong. Dan Ndoye cũng có thể tạo đột biến bằng những pha tăng tốc từ biên, đặc biệt khi các hậu vệ Argentina dâng cao hỗ trợ tấn công.

Granit Xhaka vẫn là mắt xích quan trọng nhất trong quá trình chuyển trạng thái. Những đường chuyền dài của tiền vệ này có thể đưa bóng nhanh ra phía sau tuyến phòng ngự Argentina, nơi Embolo hoặc Ndoye chờ sẵn.

Sự vắng mặt của Johan Manzambi vì chấn thương đầu gối khiến khả năng sáng tạo của Thụy Sĩ bị ảnh hưởng. Michel Aebischer và Luca Jaquez tiếp tục ngồi ngoài cũng làm giảm chiều sâu đội hình của đại diện châu Âu.

Thụy Sĩ không có nhiều cầu thủ tấn công đạt hiệu suất cao như Argentina. Tuy nhiên, chỉ cần bảo vệ được khung thành trong thời gian đầu, họ có thể kéo trận đấu vào thế giằng co và chờ cơ hội từ một tình huống chuyển trạng thái.

So sánh thống kê bàn thắng Argentina vs Thụy Sĩ

Xét trong 5 trận gần nhất, Argentina vượt trội về số bàn thắng với 14 pha lập công, so với 9 bàn của Thụy Sĩ. Hiệu suất ghi bàn của Albiceleste đạt 2,8 bàn mỗi trận, cao hơn mức 1,8 bàn của đại diện châu Âu.

Khoảng cách 1 bàn mỗi trận cho thấy Argentina sở hữu sức công phá mạnh hơn. Messi cùng các đồng đội cũng có nhiều phương án tiếp cận khung thành, từ phối hợp trung lộ, tấn công biên đến những pha xâm nhập của tuyến hai.

Thụy Sĩ lại chiếm ưu thế rõ rệt về khả năng phòng ngự. Đội bóng của Murat Yakin chỉ nhận 3 bàn, đạt trung bình 0,6 bàn thua mỗi trận, còn Argentina để lọt lưới 7 lần với mức 1,4 bàn mỗi trận.

Các trận của Argentina xuất hiện trung bình 4,2 bàn, gần gấp đôi mức 2,4 bàn trong những lần ra sân của Thụy Sĩ. Sự khác biệt này phản ánh rõ cách tiếp cận của hai đội.

Argentina sẵn sàng đẩy cao đội hình, duy trì sức ép và chấp nhận để lộ khoảng trống. Thụy Sĩ ưu tiên sự an toàn, giữ cự ly đội hình rồi tìm cơ hội bằng những đường phản công nhanh.

Về khả năng kết liễu đối thủ, Argentina được đánh giá cao hơn nhờ Messi, Lautaro Martinez và Julian Alvarez. Thụy Sĩ không tạo ra nhiều cơ hội bằng đối phương, nhưng có thể bù đắp bằng sự hiệu quả và khả năng bảo vệ thành quả.

Lịch sử đối đầu Argentina vs Thụy Sĩ nghiêng về Albiceleste

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Argentina giành 3 chiến thắng và hòa 2 trận. Thụy Sĩ chưa thể đánh bại đội bóng Nam Mỹ trong giai đoạn này.

Lần gần nhất hai đội chạm trán tại World Cup diễn ra ở vòng 1/8 năm 2014. Argentina phải cần tới hiệp phụ mới thắng 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Angel Di Maria.

Trận đấu đó cho thấy Thụy Sĩ có đủ khả năng kéo Argentina vào một cuộc so tài dai dẳng. Đại diện châu Âu duy trì hệ thống phòng ngự chặt chẽ và chỉ chịu khuất phục ở những phút cuối.

Bối cảnh tứ kết World Cup 2026 có nhiều nét tương đồng. Argentina vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng Thụy Sĩ đang sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn cùng thành tích bất bại từ đầu giải.

Đội bóng của Lionel Scaloni cần tận dụng tốt những cơ hội đầu tiên. Nếu không sớm tìm được bàn thắng, Messi và các đồng đội có thể bị kéo vào thế trận giàu tính chiến thuật, nơi Thụy Sĩ đặc biệt nguy hiểm.

Tình hình lực lượng Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina có lực lượng mạnh nhất trước trận tứ kết. HLV Lionel Scaloni vì vậy có thể sử dụng bộ khung quen thuộc với Emiliano Martinez, Cristian Romero, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Lautaro Martinez và Julian Alvarez.

Việc có đầy đủ nhân sự giúp Argentina duy trì nhiều phương án thay đổi cách tiếp cận. Scaloni có thể sử dụng hai tiền đạo, bố trí Messi đá tự do phía sau hoặc đưa cả Lautaro lẫn Alvarez vào sân khi cần tăng sức ép.

Thụy Sĩ không có Johan Manzambi vì chấn thương đầu gối. Michel Aebischer và Luca Jaquez cũng tiếp tục vắng mặt do gặp vấn đề về cơ.

Những tổn thất này ảnh hưởng tới chiều sâu tuyến giữa và khả năng sáng tạo của đại diện châu Âu. Xhaka, Freuler, Vargas và Ndoye sẽ phải đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn trong cả phòng ngự lẫn tổ chức tấn công.

Đội hình dự kiến Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina nhiều khả năng ra sân với sơ đồ 4-3-3. Emiliano Martinez bắt chính; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez và Nicolas Tagliafico án ngữ hàng thủ; Enzo Fernandez, Leandro Paredes và Alexis Mac Allister chơi ở tuyến giữa; Lionel Messi, Lautaro Martinez và Julian Alvarez đảm nhiệm hàng công.

Thụy Sĩ dự kiến sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Gregor Kobel đứng trong khung thành; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi và Ricardo Rodriguez tạo thành bộ tứ phòng ngự; Granit Xhaka đá cặp Remo Freuler; Dan Ndoye, Ruben Vargas và Djibril Sow hỗ trợ Breel Embolo.

Đội hình Argentina ưu tiên kiểm soát bóng và gây sức ép liên tục ở khu vực cuối sân. Thụy Sĩ nhiều khả năng lùi thấp, bảo vệ trung lộ trước khi tìm đường đưa bóng nhanh cho Embolo và các cầu thủ chạy cánh.

Dự đoán số bàn thắng Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina đang ghi trung bình 2,8 bàn mỗi trận tại World Cup 2026. Hàng công của nhà đương kim vô địch đã lập công 14 lần, nhưng hàng thủ cũng để đối phương ghi 7 bàn.

Hai trận knock-out gần nhất của Argentina đều kết thúc với tỷ số 3-2. Các kết quả này cho thấy đội bóng của Scaloni có đủ sức tạo ra nhiều bàn thắng, nhưng cũng chưa bảo đảm được sự an toàn tuyệt đối ở phần sân nhà.

Thụy Sĩ mới nhận 3 bàn sau 5 trận và giữ sạch lưới trong hai vòng đấu loại trực tiếp. Đội bóng của Murat Yakin nhiều khả năng sẽ ưu tiên phòng ngự số đông nhằm thu hẹp không gian hoạt động của Messi.

Tính chất tứ kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, nếu Argentina tìm được bàn mở tỷ số, Thụy Sĩ sẽ phải đẩy đội hình cao hơn và để lộ thêm khoảng trống.

Chất lượng cá nhân của Argentina đủ để tạo ra khác biệt, nhưng hàng thủ chắc chắn của Kobel, Akanji và Elvedi khó bị xuyên thủng liên tục. Thụy Sĩ cũng có cơ hội ghi bàn khi Argentina đang nhận trung bình 1,4 bàn thua mỗi trận.

Dự đoán tổng bàn thắng: 3-4 bàn.

Dự đoán tỷ số Argentina vs Thụy Sĩ

Argentina nhỉnh hơn về chất lượng đội hình, kinh nghiệm knock-out và khả năng duy trì sức ép. Messi, Lautaro Martinez, Julian Alvarez cùng tuyến giữa giàu sáng tạo giúp nhà đương kim vô địch có nhiều phương án mở khóa trận đấu.

Thụy Sĩ bước vào tứ kết với thành tích bất bại và hàng phòng ngự mới lọt lưới 3 bàn. Hệ thống kỷ luật của đội bóng châu Âu đủ sức khiến Argentina phải kiên nhẫn trong phần lớn thời gian.

Sự vắng mặt của Manzambi khiến khả năng sáng tạo của Thụy Sĩ suy giảm, còn Argentina có đầy đủ những cầu thủ tấn công tốt nhất. Nếu tận dụng hiệu quả các thời cơ, Messi cùng đồng đội có nhiều cơ sở để giành vé vào bán kết sau một trận đấu khó khăn.

Dự đoán tỷ số: Argentina 3-2 Thụy Sĩ.