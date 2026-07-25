Thể thao 360 Thống kê bàn thắng Lào vs Thái Lan: Chủ nhà thủng lưới 11 lần, Teerasak có phá khóa? Thống kê bàn thắng Lào vs Thái Lan cho thấy sự chênh lệch rõ rệt trước trận ra quân bảng B AFF Cup 2026. Đội bóng xứ Triệu Voi chỉ ghi bốn bàn và nhận 11 bàn thua trong năm trận gần nhất, còn “Voi chiến” sở hữu hiệu suất 2,2 bàn mỗi trận.

Trận đấu giữa Lào và Thái Lan diễn ra lúc 20h00 ngày 25/7/2026 trên sân New Laos National tại Vientiane. Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp cuộc so tài trên VTV6 và FPT Play.

Lào vs Thái Lan: Một bên trẻ hóa, một bên hướng đến ngôi vương

Lào bước vào AFF Cup 2026 với mục tiêu tích lũy kinh nghiệm và xây dựng nền tảng cho lực lượng trẻ. Đội hình của HLV Vladica Grujic có độ tuổi trung bình khoảng 22,9, thuộc nhóm thấp nhất tại giải năm nay.

Trước ngày khai mạc, đội bóng xứ Triệu Voi trải qua hai tuần tập huấn tại Trung tâm Hàm Rồng ở Gia Lai. Lào thắng HAGL 4-2, hòa đội bóng phố Núi 0-0 và vượt qua CLB Thanh Niên TP.HCM với tỷ số 2-1.

Những kết quả giao hữu mang lại tín hiệu tích cực, nhưng phong độ trong các trận đấu chính thức vẫn cho thấy nhiều hạn chế. Lào thắng hai và thua bốn trong sáu lần ra sân gần nhất, trong đó nhận các thất bại nặng nề trước Việt Nam và Malaysia với tổng tỷ số 1-15.

Thái Lan bước vào giải đấu với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Dù không có lực lượng mạnh nhất, đội bóng của HLV Anthony Hudson vẫn sở hữu bộ khung giàu kinh nghiệm cùng nhiều cầu thủ trẻ có khả năng tạo khác biệt.

Sự đối lập giữa hàng phòng ngự thiếu ổn định của Lào và sức tấn công đa dạng của Thái Lan trở thành điểm đáng chú ý nhất trước giờ bóng lăn.

Thống kê bàn thắng Lào trước trận gặp Thái Lan

Lào ghi bốn bàn trong năm trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 0,8 bàn mỗi trận. Con số này cho thấy hàng công đội chủ nhà chưa duy trì được khả năng tạo sức ép ổn định.

Ở chiều ngược lại, đội bóng xứ Triệu Voi đã nhận 11 bàn thua, tương đương 2,2 bàn mỗi trận. Tổng cộng, năm trận gần đây của Lào xuất hiện 15 pha lập công, đạt mức trung bình ba bàn mỗi trận.

Phần lớn số bàn trong các trận của Lào đến từ việc hàng phòng ngự thường xuyên để đối phương tạo ra nhiều cơ hội. Khi phải gặp các đội bóng kiểm soát tốt khu trung tuyến, đội hình của HLV Vladica Grujic dễ bị kéo giãn và để lộ khoảng trống phía trước vòng cấm.

Những thất bại trước Việt Nam và Malaysia phản ánh rõ hạn chế này. Lào gặp khó trong việc duy trì cự ly đội hình, đặc biệt khi đối thủ tăng tốc và luân chuyển bóng nhanh sang hai biên.

Trước Thái Lan, đội chủ nhà có thể phải dành phần lớn thời gian cho nhiệm vụ phòng ngự. Khả năng giữ sạch lưới phụ thuộc vào mức độ tập trung của hàng hậu vệ và khả năng hỗ trợ từ tuyến giữa.

Bounphachan và Peter Phanthavong lĩnh xướng hàng công Lào

Bounphachan Bounkong tiếp tục là điểm tựa quan trọng nhất trong cách vận hành của Lào. Đội trưởng này có nhiệm vụ kết nối các tuyến, hỗ trợ phòng ngự và đưa bóng lên phía trên trong những tình huống chuyển trạng thái.

Damoth Thongkhamsavath mang đến khả năng tranh chấp và thu hồi bóng ở khu trung tuyến. Nếu tiền vệ gốc Việt duy trì được sự chắc chắn, Lào có thể hạn chế phần nào khả năng tổ chức tấn công trực diện của Thái Lan.

Peter Phanthavong nhiều khả năng được bố trí ở vị trí cao nhất trên hàng công. Tiền đạo này cần tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi từ phản công, bóng dài hoặc các tình huống cố định.

Chanthavixay Khounthoumphone và Kydavone Souvanny có thể hỗ trợ Peter Phanthavong từ hai cánh. Tốc độ của hai cầu thủ này là phương án đáng chú ý khi Lào giành lại bóng và muốn đưa bóng nhanh sang phần sân đối phương.

Dù vậy, hàng công Lào có thể bị cô lập nếu đội hình phải lùi quá sâu. Khoảng cách lớn giữa tuyến tiền vệ và tiền đạo sẽ khiến các pha phản công thiếu người hỗ trợ.

Thống kê bàn thắng Thái Lan trước trận gặp Lào

Thái Lan ghi 11 bàn trong năm trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 2,2 bàn mỗi trận. “Voi chiến” duy trì được khả năng tạo cơ hội khá đều trước nhiều kiểu đối thủ khác nhau.

Hàng phòng ngự đội khách chỉ nhận năm bàn thua trong cùng giai đoạn. Sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự giúp Thái Lan bất bại với ba chiến thắng cùng hai trận hòa.

Đội bóng xứ Chùa vàng từng đánh bại Turkmenistan 2-1 và Sri Lanka 4-0. Thái Lan cũng cầm hòa Trung Quốc 0-0 và Kuwait 2-2, cho thấy khả năng thích nghi với nhiều thế trận.

Lối chơi pressing cường độ cao giúp Thái Lan giành lại bóng sớm và duy trì sức ép gần khu vực cấm địa đối phương. Khi gặp những đội phải lùi sâu, “Voi chiến” có thể kiên trì luân chuyển bóng trước khi tăng tốc ở hai biên.

Trước các đối thủ yếu hoặc ngang tầm, Thái Lan thường kiểm soát bóng khoảng 50–60%. Đội bóng của HLV Anthony Hudson cũng có thể tạo từ năm đến bảy quả phạt góc mỗi trận nhờ xu hướng đưa bóng rộng sang hai hành lang.

Teerasak, Yotsakorn và các mũi công của Voi chiến

Teerasak Poeiphimai là một trong những nhân tố đáng chú ý nhất trên hàng công Thái Lan. Khả năng di chuyển trong vòng cấm và chọn vị trí của tiền đạo này có thể đặt các trung vệ Lào dưới sức ép lớn.

Yotsakorn Burapha mang đến thêm tốc độ và khả năng tấn công khoảng trống. Nếu hàng phòng ngự đội chủ nhà dâng cao hoặc mất cự ly, cầu thủ này có thể khai thác bằng những pha di chuyển phía sau hậu vệ.

Jude Soonsup-Bell là phương án khác trong hệ thống tấn công của HLV Anthony Hudson. Khả năng hoạt động rộng giúp cầu thủ này kéo giãn hàng phòng ngự và mở không gian cho các đồng đội băng lên.

Sarach Yooyen giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết nhịp độ. Kinh nghiệm của tiền vệ này giúp Thái Lan có thể duy trì quyền kiểm soát, thay đổi hướng tấn công và hạn chế những pha phản công từ đội chủ nhà.

Kritsada Kaman cùng Weerathep Pomphan cũng có thể hỗ trợ trực tiếp cho mặt trận tấn công. Những pha băng lên từ tuyến hai khiến Lào không thể chỉ tập trung phong tỏa ba cầu thủ phía trên.

So sánh hỏa lực Lào vs Thái Lan

Hai đội ghi tổng cộng 15 bàn trong năm trận gần nhất. Thái Lan đóng góp 11 pha lập công, còn Lào chỉ có bốn bàn thắng.

Khoảng cách lớn nhất nằm ở khả năng duy trì sức ép. “Voi chiến” có thể kiểm soát bóng trong thời gian dài và tạo ra nhiều đợt tấn công liên tiếp, còn Lào chủ yếu trông chờ vào phản công hoặc tình huống cố định.

Thái Lan ghi trung bình 2,2 bàn mỗi trận, cao gần ba lần hiệu suất 0,8 bàn của đội chủ nhà. Hàng phòng ngự đội khách cũng chắc chắn hơn khi chỉ nhận năm bàn thua, so với 11 lần thủ môn Lào phải vào lưới nhặt bóng.

Lào có thể làm giảm nhịp độ bằng cách bố trí đội hình thấp và tập trung quân số trước vòng cấm. Tuy nhiên, việc phòng ngự trong thời gian dài dễ khiến các cầu thủ trẻ xuống sức và mất tập trung ở giai đoạn cuối.

Trận đấu có thể được quyết định bởi hai câu hỏi. Lào sẽ duy trì được hệ thống phòng ngự trong bao lâu và Thái Lan có tận dụng được số cơ hội tạo ra hay không.

Chỉ số sức mạnh Lào vs Thái Lan

Lào bước vào trận đấu với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị tích cực từ chuyến tập huấn tại Việt Nam. Đội hình trẻ cũng có thể mang đến nguồn năng lượng cùng tinh thần thi đấu quyết tâm.

Tuy nhiên, phong độ ở các trận chính thức chưa mang lại sự yên tâm. Hai chiến thắng và bốn thất bại trong sáu trận gần nhất cho thấy Lào vẫn thiếu ổn định khi gặp những đối thủ có trình độ cao hơn.

Thái Lan duy trì thành tích bất bại trong năm trận gần nhất với ba chiến thắng và hai trận hòa. “Voi chiến” nhỉnh hơn về kinh nghiệm, chiều sâu đội hình và khả năng kiểm soát thế trận.

Dù thiếu Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat và Suphanat Mueanta vì bận phục vụ câu lạc bộ, lực lượng còn lại của Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn.

Bộ khung gồm Sarach Yooyen, Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr và các cầu thủ trẻ như Teerasak Poeiphimai hay Yotsakorn Burapha giúp đội khách có sự cân bằng giữa kinh nghiệm và tốc độ.

Lịch sử đối đầu Lào vs Thái Lan

Thái Lan bất bại trong bốn lần đối đầu gần nhất với Lào. Đội bóng xứ Chùa vàng giành hai chiến thắng và có hai trận hòa.

Kết quả này phản ánh ưu thế của “Voi chiến”, nhưng cũng cho thấy Lào từng có khả năng gây khó khi duy trì được hệ thống phòng ngự chặt chẽ. Tại AFF Cup 2024, đội bóng xứ Triệu Voi từng cầm hòa Thái Lan với tỷ số 1-1.

Trận hòa gần nhất là lời cảnh báo để Thái Lan tránh tâm lý chủ quan. Lào cũng có thể dựa vào kết quả đó để củng cố sự tự tin khi được thi đấu tại Vientiane.

Dù vậy, tương quan hiện tại vẫn nghiêng về phía đội khách. Thái Lan sở hữu nhiều phương án tấn công hơn và đủ khả năng thay đổi cách tiếp cận nếu gặp khó trong giai đoạn đầu.

Dự đoán số bàn thắng Lào vs Thái Lan

Năm trận gần nhất của Lào xuất hiện tổng cộng 15 bàn, đạt mức trung bình ba bàn mỗi trận. Nguyên nhân chính đến từ việc hàng phòng ngự đội chủ nhà nhận trung bình 2,2 bàn.

Thái Lan cũng ghi trung bình 2,2 bàn trong năm lần ra sân gần đây. Khả năng kiểm soát bóng và tạo sức ép liên tục giúp “Voi chiến” có cơ sở hướng đến ít nhất hai pha lập công.

Lào vẫn có thể tìm kiếm bàn thắng từ phản công hoặc bóng cố định. Hàng phòng ngự Thái Lan đã nhận năm bàn trong năm trận, nên khả năng đội chủ nhà tạo ra một số cơ hội vẫn tồn tại.

Nếu Thái Lan ghi bàn sớm, Lào sẽ phải đẩy đội hình lên cao hơn và để lộ thêm khoảng trống. Trận đấu khi đó có thể diễn ra cởi mở hơn trong hiệp hai.

Dự đoán tổng bàn thắng: Từ 3 bàn trở lên.

Dự đoán phạt góc Lào vs Thái Lan

Thái Lan thường xuyên tổ chức tấn công từ hai biên và tạo từ năm đến bảy quả phạt góc mỗi trận trước các đối thủ yếu hoặc ngang tầm. Khả năng Lào lùi sâu phòng ngự có thể khiến số tình huống bóng bị cản phá phía cuối sân gia tăng.

Đội chủ nhà khó tạo ra nhiều phạt góc nếu không duy trì được thời lượng kiểm soát bóng. Phần lớn cơ hội của Lào có thể đến từ những pha phản công nhanh thay vì các đợt tấn công kéo dài.

Thế trận nghiêng về Thái Lan giúp đội khách có khả năng chiếm phần lớn số phạt góc. Tuy nhiên, tổng số góc còn phụ thuộc vào khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ tấn công.

Dự đoán tổng phạt góc: Từ 8 đến 10 quả.

Dự đoán thẻ phạt Lào vs Thái Lan

Lào nhận bốn thẻ vàng trong năm trận gần nhất, trung bình 0,8 thẻ mỗi trận. Khi phải phòng ngự trước một đối thủ kiểm soát bóng tốt, đội chủ nhà có thể sử dụng các pha phạm lỗi chiến thuật để ngăn những tình huống tăng tốc.

Thái Lan nhận chín thẻ vàng trong năm trận, trung bình 1,8 thẻ mỗi trận. Lối chơi pressing và tranh chấp quyết liệt khiến đội bóng của HLV Anthony Hudson thường xuyên phát sinh va chạm ở khu vực giữa sân.

Dù vậy, đây không phải cặp đấu có tính chất kình địch. Nếu Thái Lan sớm tạo được cách biệt, nhịp độ tranh chấp trong phần còn lại có thể giảm xuống.

Dự đoán tổng thẻ phạt: Dưới 4 thẻ.

Tình hình lực lượng Lào vs Thái Lan

Lào có đầy đủ lực lượng cho trận ra quân. HLV Vladica Grujic nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung đã tham gia chuyến tập huấn tại Gia Lai.

Bounphachan Bounkong và Damoth Thongkhamsavath giữ vai trò quan trọng ở tuyến giữa. Peter Phanthavong có thể được lựa chọn trên hàng công với sự hỗ trợ của Chanthavixay Khounthoumphone và Kydavone Souvanny.

Thái Lan cũng có đầy đủ những cầu thủ đã được đăng ký tham dự AFF Cup 2026. Các trường hợp Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat và Suphanat Mueanta không góp mặt do bận phục vụ câu lạc bộ.

HLV Anthony Hudson vẫn sở hữu nhiều lựa chọn đáng chú ý. Sarach Yooyen có thể dẫn dắt tuyến giữa, còn Teerasak Poeiphimai, Jude Soonsup-Bell và Yotsakorn Burapha cạnh tranh vị trí trên hàng công.

Phong độ Lào vs Thái Lan

Trong năm trận gần nhất, Lào thắng hai và thua ba. Đội bóng xứ Triệu Voi ghi bốn bàn nhưng để thủng lưới 11 lần.

Nếu tính sáu trận gần đây, Lào có hai chiến thắng và nhận bốn thất bại. Những trận thua đậm trước Việt Nam và Malaysia cho thấy đội hình trẻ vẫn gặp khó khi phải chống đỡ sức ép lớn.

Thái Lan thắng ba và hòa hai trong năm trận gần nhất. “Voi chiến” ghi 11 bàn, nhận năm bàn thua và duy trì thành tích bất bại.

Đội khách có ưu thế về khả năng kiểm soát, hiệu suất ghi bàn và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Lào có điểm tựa sân nhà nhưng cần một màn trình diễn phòng ngự tập trung để duy trì hy vọng.

Đội hình dự kiến Lào vs Thái Lan

Lào: Keo-Oudone Souvannasangso; Phoutthavong Sangvilay, Phetdavanh Somsanid, Anantaza Siphongphan, Khamsanga Phimmasone; Bounphachan Bounkong, Damoth Thongkhamsavath, Somlith Sengvanny; Chanthavixay Khounthoumphone, Peter Phanthavong, Kydavone Souvanny.

Thái Lan: Patiwat Khammai; Narubadin Weerawatnodom, Manuel Bihr, Suphanan Bureerat, Adisorn Promrak; Sarach Yooyen, Kritsada Kaman, Weerathep Pomphan; Jude Soonsup-Bell, Teerasak Poeiphimai, Yotsakorn Burapha.

Những thống kê đáng chú ý trước trận Lào vs Thái Lan

Lào ghi bốn bàn trong năm trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 0,8 bàn mỗi trận.

Đội bóng xứ Triệu Voi để thủng lưới 11 lần trong cùng giai đoạn, trung bình 2,2 bàn mỗi trận.

Năm trận gần đây của Lào xuất hiện tổng cộng 15 pha lập công.

Lào thắng hai và thua ba trong năm lần ra sân gần nhất.

Thái Lan ghi 11 bàn trong năm trận gần đây, đạt trung bình 2,2 bàn mỗi trận.

Hàng phòng ngự “Voi chiến” chỉ nhận năm bàn thua trong cùng giai đoạn.

Thái Lan thắng ba và hòa hai trong năm trận gần nhất.

Đội bóng xứ Chùa vàng bất bại trong bốn lần đối đầu gần nhất với Lào, giành hai chiến thắng và có hai trận hòa.

Lào từng cầm hòa Thái Lan 1-1 tại AFF Cup 2024.

Đây là trận ra quân của hai đội tại bảng B AFF Cup 2026.

Dự đoán tỷ số Lào vs Thái Lan

Lào có lợi thế sân nhà, tinh thần của đội hình trẻ và những tín hiệu tích cực từ quá trình chuẩn bị. Tuy nhiên, hàng phòng ngự nhận trung bình 2,2 bàn mỗi trận là hạn chế đáng lo ngại trước sức tấn công của Thái Lan.

“Voi chiến” vượt trội về khả năng kiểm soát bóng, kinh nghiệm và chiều sâu đội hình. Sarach Yooyen cùng hàng tiền vệ có thể giúp đội khách làm chủ khu trung tuyến, trong khi Teerasak Poeiphimai và Yotsakorn Burapha liên tục gây sức ép lên hàng thủ Lào.

Đội chủ nhà vẫn có thể tìm được bàn thắng từ một tình huống phản công hoặc bóng cố định. Dù vậy, khả năng Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội và giành chiến thắng vẫn được đánh giá cao hơn.

Dự đoán tỷ số: Lào 1-2 Thái Lan.