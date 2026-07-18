Thể thao 360 Thống kê bàn thắng Pháp vs Anh: Les Bleus và Tam sư cùng nạp 10 bàn trước đại chiến Hard Rock Thống kê bàn thắng Pháp vs Anh trước trận tranh hạng ba World Cup 2026 cho thấy hai đội cùng ghi 10 bàn trong năm trận gần nhất. Les Bleus phòng ngự chắc chắn hơn, còn Tam sư duy trì khả năng lên tiếng đều đặn trên hàng công.

Pháp vs Anh: Hai nỗi tiếc nuối, một cuộc chiến vì danh dự

Trận Pháp vs Anh diễn ra lúc 4h00 ngày 19/7 trên sân Hard Rock, Mỹ, thuộc vòng tranh hạng ba World Cup 2026. Cuộc đấu được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.

Đây không phải trận đấu hai đội chờ đợi khi đặt chân tới Mỹ. Pháp và Anh đều được xem là ứng viên vô địch, nhưng những thất bại tại bán kết đã đẩy họ vào cuộc chiến cuối cùng cho tấm huy chương đồng.

Pháp dừng bước sau trận thua Tây Ban Nha 0-2. Đội bóng của Didier Deschamps không tìm được khoảng trống trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của La Roja và chỉ tạo ra 0,31 bàn thắng kỳ vọng.

Kylian Mbappe cùng các đồng đội sở hữu bóng nhưng thiếu tốc độ trong những pha triển khai quyết định. Cách tiếp cận thận trọng cũng khiến Deschamps chịu nhiều sức ép trước trận đấu có thể là lần cuối ông dẫn dắt Les Bleus.

Anh cũng rời bán kết với nỗi tiếc nuối lớn. Anthony Gordon giúp Tam sư mở tỷ số trước Argentina, nhưng đoàn quân của Thomas Tuchel lùi quá sâu và để đối thủ ngược dòng thắng 2-1.

Một bên cần chiến thắng để khép lại nhiệm kỳ Deschamps, bên còn lại muốn xóa đi cảm giác hụt hẫng sau một lần nữa lỗi hẹn với chung kết. Trận tranh hạng ba vì thế vẫn mang đủ sức nóng dù phần thưởng không phải chiếc cúp vàng.

Thống kê bàn thắng Pháp trước trận gặp Anh

Pháp ghi 10 bàn trong năm trận gần nhất tại World Cup 2026, đạt trung bình hai bàn mỗi trận. Les Bleus thắng bốn trận và chỉ nhận thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết.

Hàng công của Pháp từng vận hành hiệu quả khi giải đấu bước vào vòng loại trực tiếp. Khả năng tăng tốc, luân chuyển bóng nhanh và khai thác khoảng trống giúp họ tạo sức ép lớn lên Thụy Điển, Paraguay cùng Morocco.

Tính rộng hơn, Les Bleus có 40 pha lập công sau 16 trận gần nhất, tương đương 2,5 bàn mỗi trận. Đội bóng áo lam bất bại ở 96 trong 108 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ 89%.

Pháp không chỉ sở hữu hỏa lực mạnh mà còn có nền tảng phòng ngự chắc chắn. Đội bóng của Deschamps chỉ nhận ba bàn thua trong năm trận gần đây và giữ sạch lưới ba lần.

Trong 16 trận gần nhất, thủ môn cùng hàng phòng ngự Pháp có chín trận không để đối phương ghi bàn. Khả năng bảo vệ khu vực trước vòng cấm giúp Les Bleus duy trì sự chủ động ngay cả khi hàng công chưa đạt trạng thái tốt nhất.

Dù vậy, thất bại trước Tây Ban Nha đặt ra nhiều câu hỏi. Pháp thiếu phương án khi đối thủ lùi sâu, còn các cầu thủ tấn công thường phải nhận bóng trong tư thế quay lưng hoặc bị cô lập.

Trước Anh, Les Bleus cần đẩy tốc độ lên sớm hơn. Việc đưa bóng nhanh tới Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise hoặc Desire Doue có thể giúp họ khai thác những khoảng trống phía sau hai cánh của Tam sư.

Mbappe, Dembele và Olise lĩnh xướng hỏa lực Les Bleus

Kylian Mbappe vẫn là trung tâm trong hệ thống tấn công của tuyển Pháp. Tốc độ, khả năng đổi hướng và những pha dứt điểm ở cự ly trung bình giúp tiền đạo này có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc.

Mbappe nhiều khả năng xuất phát ở vị trí cao nhất nhưng thường di chuyển lệch trái. Khi anh kéo hậu vệ Anh ra khỏi khu vực trung tâm, Dembele, Olise hoặc Doue có thể xâm nhập khoảng trống phía sau.

Ousmane Dembele mang tới khả năng rê bóng và tạo đột biến ở cánh phải. Michael Olise lại nguy hiểm khi bó vào trung lộ, nhận bóng giữa các tuyến rồi phối hợp với tiền đạo.

Desire Doue và Bradley Barcola là những phương án giàu tốc độ khác. Bộ đôi này có thể được sử dụng trong hiệp hai, thời điểm thể lực của hàng phòng ngự Anh suy giảm và khoảng trống bắt đầu xuất hiện.

Sức mạnh của Pháp nằm ở khả năng chuyển trạng thái. Chỉ cần đoạt bóng thành công ở giữa sân, Les Bleus có thể đưa Mbappe vào thế đối đầu với hậu vệ chỉ sau vài đường chuyền.

Thống kê bàn thắng Anh trước trận gặp Pháp

Anh cũng ghi 10 bàn trong năm trận gần nhất, bằng thành tích của tuyển Pháp. Tam sư thắng bốn trận, thua một và tìm được bàn thắng trong cả năm cuộc đối đầu.

Tính trong 14 trận gần nhất, đội bóng xứ sương mù có 34 pha lập công, đạt trung bình khoảng 2,43 bàn mỗi trận. Tam sư cũng giữ sạch lưới 10 lần trong giai đoạn này.

Khả năng ghi bàn trên sân khách là điểm tựa lớn của Anh. Đội bóng này đã nổ súng trong 19 trận sân khách liên tiếp trên mọi đấu trường, với hiệu suất trung bình 2,71 bàn mỗi trận.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự Anh đang để lại nhiều khoảng trống hơn Pháp. Tam sư nhận sáu bàn thua trong năm trận gần nhất, gấp đôi con số ba bàn của Les Bleus.

Bốn trong năm trận gần đây của Anh xuất hiện ít nhất ba bàn. Đội bóng của Thomas Tuchel đủ khả năng tạo sức ép bằng pressing, bóng bổng và những tình huống cố định, nhưng cũng dễ bị tổn thương khi đẩy đội hình lên cao.

Trận thua Argentina là ví dụ rõ ràng. Anthony Gordon giúp Anh vượt lên, song Tam sư không duy trì được sức ép và để Messi cùng các đồng đội giành lại quyền kiểm soát.

Trước tốc độ của Mbappe, Dembele và Olise, Anh cần giữ khoảng cách hợp lý giữa hàng tiền vệ với hàng phòng ngự. Một đường chuyền vượt qua tuyến pressing có thể đặt các trung vệ vào tình thế phải đua tốc độ với những chân sút hàng đầu của Pháp.

Kane, Bellingham và Saka tiếp đạn cho Tam sư

Harry Kane vẫn giữ vai trò đầu tàu trên hàng công tuyển Anh. Tiền đạo này không chỉ tìm kiếm cơ hội trong vòng cấm mà còn thường xuyên lùi xuống làm tường, kéo trung vệ đối phương ra khỏi vị trí.

Khi Kane rời khu vực trung tâm, Jude Bellingham có thể tăng tốc xâm nhập từ tuyến hai. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm giúp tiền vệ này trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Pháp.

Bukayo Saka mang tới tốc độ cùng khả năng xử lý trong phạm vi hẹp bên cánh phải. Anthony Gordon lại nguy hiểm ở phía đối diện nhờ những pha bứt tốc sau lưng hậu vệ.

Anh còn sở hữu Phil Foden, cầu thủ có thể hoạt động giữa các tuyến và tạo ra những đường chuyền quyết định. Sự đa dạng giúp Tam sư không hoàn toàn phụ thuộc vào Kane.

Những tình huống cố định cũng là vũ khí quan trọng. Với Kane, Bellingham, Dan Burn, Ezri Konsa và Marc Guehi, Anh có thể gây sức ép lớn bằng các quả phạt góc hoặc đá phạt từ hai biên.

So sánh hỏa lực Pháp vs Anh

Hai đội cùng ghi 10 bàn trong năm trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình hai bàn mỗi trận. Khoảng cách chủ yếu xuất hiện ở khả năng phòng ngự.

Pháp chỉ lọt lưới ba lần và có ba trận giữ sạch lưới. Anh nhận sáu bàn thua dù đã ghi bàn trong mọi trận đấu thuộc giai đoạn này.

Xét quãng thời gian dài hơn, Les Bleus có 40 bàn qua 16 trận, còn Tam sư ghi 34 bàn sau 14 trận. Hiệu suất của hai đội khá cân bằng, lần lượt đạt 2,5 và khoảng 2,43 bàn mỗi trận.

Anh có tỷ lệ giữ sạch lưới tốt với 10 lần sau 14 trận gần nhất. Tuy nhiên, sáu bàn thua trong năm trận tại World Cup 2026 cho thấy hệ thống phòng ngự của Thomas Tuchel chưa duy trì được sự ổn định.

Pháp nhỉnh hơn ở tốc độ chuyển trạng thái và khả năng tạo đột biến cá nhân. Anh mạnh về thể chất, pressing, bóng bổng cùng khả năng đưa nhiều cầu thủ xâm nhập vòng cấm.

Theo dữ liệu trước trận, Pháp có 47,6% khả năng thắng trong 90 phút. Cơ hội của Anh đạt 27,7%, còn xác suất hai đội phải bước vào hiệp phụ là 24,7%.

Trên bảng xếp hạng FIFA, Pháp đứng thứ ba và Anh xếp ngay phía sau ở vị trí thứ tư. Khoảng cách nhỏ phản ánh sự cân bằng về chất lượng đội hình giữa hai ứng viên vô địch trước giải.

Lịch sử đối đầu Pháp vs Anh nghiêng về Les Bleus

Pháp thắng ba, Anh thắng một và hai đội hòa một trong năm lần gặp nhau gần nhất. Les Bleus cũng chỉ để Tam sư giành một chiến thắng qua chín cuộc đối đầu gần đây.

Năm trận gần nhất giữa hai đội tạo ra tổng cộng 15 bàn, đạt trung bình ba pha lập công mỗi trận. Đây là dữ kiện mở ra khả năng trận tranh hạng ba tại sân Hard Rock xuất hiện thế trận cởi mở.

Xét toàn bộ lịch sử, Anh vẫn sở hữu thành tích tốt hơn. Tam sư thắng 17 trong 32 lần chạm trán, còn Pháp có 10 chiến thắng và năm trận hòa.

Tương quan trong những năm gần đây lại nghiêng về Les Bleus. Kỹ thuật, tốc độ và khả năng xử lý các trận đấu lớn giúp Pháp thường chiếm ưu thế khi gặp đội bóng xứ sương mù.

Chỉ số sức mạnh Pháp vs Anh

Pháp được đánh giá cao hơn nhờ hàng phòng ngự chắc chắn và những cá nhân có thể tạo khác biệt như Mbappe, Dembele, Olise hay Barcola.

Đội bóng của Deschamps có thể phòng ngự ở khối trung bình, chờ đối phương dâng lên rồi tăng tốc bằng những đường chuyền trực diện. Đây là cách tiếp cận phù hợp trước hàng thủ Anh không có nhiều cầu thủ sở hữu tốc độ vượt trội.

Tam sư có ưu thế về thể chất, khả năng tranh chấp và bóng bổng. Kane, Bellingham, Saka, Gordon cùng các trung vệ có thể gây sức ép lớn trong những tình huống cố định.

Cuộc chiến tuyến giữa sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện. Manu Kone và Adrien Rabiot phải ngăn Bellingham xâm nhập, còn Declan Rice cùng Elliot Anderson cần hạn chế không gian hoạt động của Olise và Dembele.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Anh

Phong độ ghi bàn của hai đội mở ra khả năng trận đấu xuất hiện từ hai đến ba pha lập công.

Pháp và Anh cùng ghi 10 bàn trong năm trận gần nhất. Tam sư nổ súng ở cả năm trận, còn Les Bleus giữ sạch lưới ba lần trước khi bị Tây Ban Nha đánh bại 2-0.

Bốn trong năm trận gần nhất của Anh có ít nhất ba bàn. Năm lần đối đầu gần nhất giữa hai đội cũng đạt trung bình ba bàn mỗi trận.

Trận tranh hạng ba thường cởi mở hơn các vòng knock-out khác do áp lực giảm xuống. Đội bị dẫn bàn có thể chủ động đẩy cao đội hình, tạo thêm khoảng trống cho những cầu thủ tốc độ.

Dù vậy, nỗi thất vọng sau bán kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Pháp cần tránh bị cuốn vào các tình huống bóng bổng, còn Anh không muốn để Mbappe có khoảng trống phản công.

Dự đoán tổng bàn thắng: 2-3 bàn.

Tình hình lực lượng Pháp vs Anh

Pháp cần theo dõi tình trạng của William Saliba sau chấn thương lưng. Kylian Mbappe gặp vấn đề nhẹ ở cổ chân, còn Aurelien Tchouameni chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất vì chấn thương háng.

Anh không có Valentino Livramento do chấn thương cơ đùi sau. Reece James nằm trong diện theo dõi, Jordan Henderson vắng mặt, còn Declan Rice và Marc Guehi cần được kiểm tra thể lực.

Khả năng xoay tua đội hình có thể ảnh hưởng đáng kể tới thế trận. Sau hành trình dài tại World Cup, cả Deschamps lẫn Tuchel đều phải cân bằng giữa mục tiêu chiến thắng và tình trạng thể lực của các trụ cột.

Đội hình dự kiến Pháp vs Anh

Đội hình dự kiến của Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Maxence Lacroix, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Đội hình dự kiến của Anh: Pickford; Dan Burn, Konsa, Guehi, O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Những thống kê đáng chú ý trước trận Pháp vs Anh

Pháp thắng ba trong năm lần gần nhất đối đầu Anh. Les Bleus ghi 40 bàn sau 16 trận và giữ sạch lưới chín lần trong giai đoạn này.

Anh có 34 pha lập công qua 14 trận gần nhất, đồng thời giữ sạch lưới 10 trận. Tam sư chưa thua hiệp một trong 14 trận sân khách liên tiếp.

Đội tuyển Anh bất bại ở 33 trong 36 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đạt tỷ lệ 92%. Họ cũng ghi ít nhất một bàn trong cả 19 trận sân khách gần đây.

Pháp bất bại ở 96 trong 108 trận gần nhất, đạt tỷ lệ 89%. Hai đội cùng ghi 10 bàn trong năm cuộc đối đầu gần đây tại World Cup 2026.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Anh

Pháp nhỉnh hơn ở khả năng phòng ngự, tốc độ chuyển trạng thái và chất lượng của những cầu thủ tấn công. Nếu lấy lại sự chủ động, Mbappe cùng các đồng đội có thể khai thác khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của Anh.

Tam sư đủ khả năng ghi bàn nhờ Kane, Bellingham, Saka và Gordon. Bóng bổng cùng những tình huống cố định cũng có thể giúp đội bóng của Thomas Tuchel tạo ra khác biệt.

Tuy nhiên, Les Bleus đang có sự cân bằng tốt hơn giữa tấn công và phòng ngự. Động lực giúp Deschamps kết thúc nhiệm kỳ bằng tấm huy chương đồng cũng có thể tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Pháp.

Chúng tôi dự đoán: Pháp 2-1 Anh.

Sports Mole dự đoán: Pháp 2-1 Anh.

The Standard dự đoán: Pháp 2-1 Anh.

GOAL dự đoán: Pháp 2-1 Anh.