Thể thao 360 Thống kê bàn thắng Pháp vs Marrocco: M bappe săn vé bán kết, “Sư tử Atlas” chờ khoảnh khắc phản đòn Thống kê bàn thắng Pháp vs Marrocco trước tứ kết World Cup 2026 cho thấy Les Bleus đang sở hữu hàng công rất mạnh, nhưng “Sư tử Atlas” vẫn là cái bẫy phản công không thể xem nhẹ.

Pháp vs Marrocco: Màn so tài giữa sức công phá và bức tường Bắc Phi

Trận Pháp vs Marrocco diễn ra lúc 03h00 ngày 10/07/2026 trên sân Gillette, Mỹ, thuộc vòng tứ kết World Cup 2026. Đây là màn tái đấu rất đáng chú ý sau bán kết World Cup 2022, nơi Les Bleus từng thắng 2-0 để chặn đứng hành trình lịch sử của đại diện Bắc Phi.

Pháp bước vào trận đấu với vị thế của một ứng viên vô địch. Đội bóng của HLV Didier Deschamps có chiều sâu lực lượng, tốc độ chuyển trạng thái cao và nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo khác biệt như Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise hay Bradley Barcola.

Marrocco lại mang đến một thử thách hoàn toàn khác. “Sư tử Atlas” không phải đội bóng dễ bị cuốn vào thế trận đôi công, mà thường dựa vào hệ thống phòng ngự kỷ luật, khả năng thu hẹp không gian và những pha phản công tốc độ từ Hakimi, Brahim Diaz, Ounahi hay El Khannouss.

Theo Opta, Pháp có 61,7% cơ hội thắng trong 90 phút. Tỉ lệ Marrocco tạo bất ngờ là 16,2%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ ở mức 22,1%. Những con số này nghiêng về Les Bleus, nhưng cũng cho thấy trận đấu khó có thể là màn áp đảo một chiều.

Trước giờ bóng lăn, thống kê bàn thắng của hai đội mang tới nhiều điểm đáng chú ý. Pháp vượt trội về sức công phá, còn Marrocco nguy hiểm ở khả năng kéo trận đấu vào thế căng thẳng trước khi chờ thời cơ phản đòn.

Thống kê bàn thắng Pháp trước trận gặp Marrocco

Trong 5 trận đã qua tại World Cup 2026, Pháp ghi tới 14 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Trung bình mỗi trận, Les Bleus đạt 2,8 bàn thắng và chỉ nhận 0,4 bàn thua.

Đây là hiệu suất rất cao với một đội bóng đang tiến sâu ở vòng knock-out. Tổng số bàn xuất hiện trong các trận của Pháp là 16 bàn, đạt trung bình 3,2 bàn mỗi trận.

Hàng công Pháp đang duy trì sức sát thương lớn nhờ sự đa dạng trong cách tiếp cận. Les Bleus có thể tăng tốc từ hai biên, đánh trực diện vào trung lộ hoặc tận dụng các pha bóng cố định khi thế trận bị kéo chậm.

Mbappe là điểm nổ lớn nhất, nhưng Pháp không chỉ phụ thuộc vào một cá nhân. Dembele mang đến khả năng xuyên phá, Olise tạo ra sự mềm mại ở khu vực giữa sân, còn Barcola có tốc độ để kéo giãn hàng thủ đối phương.

Tuyến giữa của Pháp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp tấn công. Rabiot, Tchouameni và các vệ tinh xung quanh giúp Les Bleus kiểm soát bóng tốt hơn, từ đó tạo ra áp lực đều đặn lên phần sân đối thủ.

Mbappe vẫn là điểm hút bàn thắng lớn nhất của Pháp

Kylian Mbappe tiếp tục là tâm điểm trước trận Pháp vs Marrocco. Tiền đạo này đã ghi 7 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026, con số đủ để biến anh thành mối đe dọa lớn nhất với mọi hàng thủ.

Mbappe không chỉ nguy hiểm ở tốc độ bứt phá sau lưng hậu vệ. Anh còn có khả năng dứt điểm đa dạng, di chuyển linh hoạt và tạo ra khoảng trống cho các vệ tinh tấn công xung quanh.

Ở trận thắng Paraguay tại vòng 1/8, Pháp gặp nhiều khó khăn khi đối thủ chơi quyết liệt và kéo trận đấu vào thế giằng co. Dù vậy, Mbappe vẫn biết cách tạo dấu ấn bằng quả phạt đền quyết định.

Đây là mẫu cầu thủ có thể thay đổi cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc. Nếu Marrocco để lộ khoảng trống ở hành lang trái hoặc sau lưng hàng thủ, Mbappe hoàn toàn có thể trừng phạt “Sư tử Atlas”.

Với Pháp, sự nguy hiểm của Mbappe còn nằm ở việc anh buộc đối thủ phải kéo nhiều cầu thủ về hỗ trợ phòng ngự. Khi Marrocco dồn sự chú ý vào số 10 của Les Bleus, Dembele, Olise hoặc Barcola sẽ có thêm không gian để khai thác.

Thống kê bàn thắng Marrocco trước trận gặp Pháp

Marrocco không có hiệu suất ghi bàn cao bằng Pháp, nhưng đại diện Bắc Phi vẫn đang duy trì khả năng tấn công ổn định. Trong 5 trận tại World Cup 2026 trên đường vào tứ kết, Marrocco ghi 10 bàn và nhận 4 bàn thua.

Trung bình mỗi trận, “Sư tử Atlas” đạt 2 bàn thắng và nhận 0,8 bàn thua. Tổng số bàn xuất hiện trong các trận của Marrocco là 14 bàn, tương đương 2,8 bàn mỗi trận.

Những con số này cho thấy Marrocco không chỉ biết phòng ngự. Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi có khả năng tạo sức ép khi cần, đặc biệt trong các pha chuyển trạng thái nhanh hoặc những tình huống bóng được đẩy ra biên.

Chiến thắng 3-0 trước Canada là lời nhắc rõ ràng về năng lực tấn công của Marrocco. Khi có khoảng trống, đại diện Bắc Phi đủ tốc độ và sự táo bạo để kết thúc trận đấu theo cách rất gọn.

Dù vậy, gặp Pháp là thử thách ở cấp độ khác. Les Bleus có hàng thủ chắc chắn hơn, tốc độ lùi về tốt hơn và nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm trong các trận knock-out.

Hakimi và Brahim Diaz giúp Marrocco giữ hy vọng tạo bất ngờ

Achraf Hakimi là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của Marrocco. Hậu vệ này không chỉ mạnh trong phòng ngự, mà còn có khả năng bứt tốc, leo biên và mở ra các pha phản công rất nguy hiểm.

Nếu Pháp đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau hàng thủ có thể trở thành khu vực để Hakimi khai thác. Những pha tăng tốc từ cánh phải của anh sẽ là bài kiểm tra quan trọng với khả năng bọc lót của Theo Hernandez và các trung vệ Pháp.

Brahim Diaz cũng là nhân tố có thể tạo khác biệt. Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, xoay người nhanh và đưa bóng vào khu vực nguy hiểm giúp Marrocco có thêm lựa chọn khi phản công.

Azzedine Ounahi là điểm nối quan trọng ở tuyến giữa. Cầu thủ này có khả năng thoát pressing và đưa bóng lên phía trước, giúp Marrocco không bị mắc kẹt quá lâu trong thế trận phòng ngự.

So với Pháp, Marrocco không sở hữu dàn sao tấn công đồng đều bằng. Tuy nhiên, chỉ cần Hakimi, Brahim Diaz hoặc Ounahi có khoảng trống, “Sư tử Atlas” vẫn đủ khả năng khiến Les Bleus phải trả giá.

So sánh thống kê bàn thắng Pháp vs Marrocco

Xét trong 5 trận tại World Cup 2026, Pháp nhỉnh hơn về số bàn thắng với 14 pha lập công, so với 10 bàn của Marrocco. Hiệu suất ghi bàn của Les Bleus đạt 2,8 bàn mỗi trận, cao hơn mức 2 bàn mỗi trận của đại diện Bắc Phi.

Về phòng ngự, Pháp cũng tạo ra sự khác biệt rõ ràng. Đội bóng châu Âu mới nhận 2 bàn thua, trung bình 0,4 bàn thua mỗi trận. Marrocco thủng lưới 4 lần, tương đương 0,8 bàn thua mỗi trận.

Tổng số bàn trong các trận của Pháp đạt 3,2 bàn mỗi trận, còn các trận của Marrocco đạt 2,8 bàn mỗi trận. Cả hai đội đều có xu hướng tạo ra những trận đấu không quá khô hạn bàn thắng, dù cách tiếp cận khác nhau.

Pháp đáng sợ hơn nhờ khả năng tạo sức ép liên tục. Les Bleus thực hiện trung bình 20,57 cú sút mỗi trận, kiểm soát bóng trung bình 62% và thường buộc đối thủ phải lùi sâu trong phần lớn thời gian.

Marrocco lại nguy hiểm ở khả năng chờ thời cơ. Họ không cần cầm bóng quá nhiều để tạo ra nguy cơ, bởi chỉ một đường chuyền thoát pressing hoặc một pha leo biên của Hakimi cũng có thể mở ra cơ hội.

Lịch sử đối đầu Pháp vs Marrocco nghiêng về Les Bleus

Lịch sử đối đầu đang ủng hộ Pháp. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Les Bleus thắng 3 và hòa 2, qua đó duy trì thành tích bất bại trước Marrocco.

Trận đấu đáng nhớ nhất giữa hai đội diễn ra tại bán kết World Cup 2022. Khi đó, Pháp đánh bại Marrocco 2-0 để giành vé vào chung kết, đồng thời chặn đứng hành trình lịch sử của “Sư tử Atlas” tại Qatar.

Tính trong 5 lần đối đầu gần nhất, hai đội tạo ra tổng cộng 17 bàn, trung bình 3,4 bàn mỗi trận. Đây là con số khá cao, cho thấy cặp đấu này thường có nhiều điểm nóng ở khu vực cuối sân.

Dù vậy, bối cảnh tứ kết World Cup 2026 có thể khiến trận đấu lần này chặt chẽ hơn. Marrocco hiểu rằng đôi công với Pháp là lựa chọn nhiều rủi ro, nên nhiều khả năng sẽ ưu tiên khối đội hình chắc chắn trước khi chờ cơ hội phản công.

Pháp cũng cần thận trọng. Les Bleus được đánh giá cao hơn, nhưng một trận knock-out World Cup luôn có thể đổi chiều chỉ sau một pha mất bóng hoặc một khoảnh khắc xử lý cá nhân.

Tình hình lực lượng Pháp vs Marrocco

Pháp chưa chắc có lực lượng tốt nhất cho trận tứ kết. Marcus Thuram chấn thương bắp chân và nhiều khả năng không thể góp mặt. Aurelien Tchouameni bị đau nhẹ, khả năng ra sân vẫn chưa chắc chắn.

Nếu Tchouameni không đạt trạng thái tốt nhất, tuyến giữa Pháp sẽ mất đi một phần sức mạnh ở khả năng tranh chấp và đánh chặn. Đây là chi tiết quan trọng khi Marrocco có những cầu thủ chuyển trạng thái rất nhanh.

Marrocco có lực lượng gần như mạnh nhất theo dữ liệu ban đầu, nhưng Ismael Saibari là trường hợp cần được theo dõi vì vấn đề chấn thương. Nếu tiền đạo này không thể thi đấu, phương án tấn công của “Sư tử Atlas” sẽ bị ảnh hưởng.

Dù vậy, Marrocco vẫn còn nhiều điểm tựa như Hakimi, Ounahi, Brahim Diaz và El Khannouss. Đây là nhóm cầu thủ có thể giúp đại diện Bắc Phi giữ được khả năng phản công trước sức ép lớn từ Pháp.

Đội hình dự kiến Pháp vs Marrocco

Pháp nhiều khả năng ra sân với sơ đồ 4-2-3-1. Mike Maignan bắt chính trong khung thành; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba và Theo Hernandez án ngữ hàng thủ. Tchouameni đá cặp Adrien Rabiot ở tuyến giữa, trong khi Michael Olise, Ousmane Dembele và Bradley Barcola hỗ trợ cho Kylian Mbappe.

Marrocco dự kiến cũng sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Yassine Bounou trong khung thành. Bộ tứ phòng ngự gồm Achraf Hakimi, Diop, Chadi Riad và Noussair Mazraoui. Bouaddi cùng El Aynaoui án ngữ tuyến giữa, còn Brahim Diaz, Azzedine Ounahi và El Khannouss hỗ trợ cho Saibari trên hàng công.

Cách bố trí này cho thấy sự đối lập trong tư duy tiếp cận trận đấu. Pháp muốn kiểm soát bóng, tạo sức ép và khai thác tốc độ ở hai biên, còn Marrocco nhiều khả năng ưu tiên khối đội hình chặt chẽ trước khi tìm đường phản công.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Marrocco

Với phong độ hiện tại, trận Pháp vs Marrocco có nhiều cơ sở để xuất hiện khoảng 3 bàn. Pháp đang ghi trung bình 2,8 bàn mỗi trận tại World Cup 2026, còn các trận của Les Bleus có trung bình 3,2 bàn mỗi trận.

Marrocco cũng không phải đội thiếu khả năng ghi bàn. Đại diện Bắc Phi ghi trung bình 2 bàn mỗi trận và các trận của họ đạt trung bình 2,8 bàn mỗi trận.

Lịch sử đối đầu gần đây giữa hai đội cũng ủng hộ kịch bản có bàn thắng. 5 lần gặp nhau gần nhất xuất hiện tổng cộng 17 bàn, trung bình 3,4 bàn mỗi trận.

Tính chất tứ kết có thể khiến Marrocco nhập cuộc thận trọng hơn. Tuy nhiên, nếu Pháp có bàn mở tỷ số sớm, trận đấu sẽ buộc “Sư tử Atlas” phải đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều khoảng trống hơn.

Dự đoán tổng bàn thắng: 3 bàn.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Marrocco

Pháp có lợi thế rõ ràng về chất lượng đội hình, kinh nghiệm knock-out và khả năng duy trì sức ép. Mbappe, Dembele, Olise và Barcola giúp Les Bleus sở hữu nhiều phương án tấn công hơn so với đối thủ.

Marrocco là đội bóng khó chịu, có tổ chức và đủ khả năng khiến trận đấu rơi vào thế giằng co. Hệ thống phòng ngự kỷ luật cùng các pha phản công của Hakimi, Brahim Diaz và Ounahi có thể tạo ra nhiều khoảnh khắc khiến Pháp phải dè chừng.

Dù vậy, Pháp vẫn nhỉnh hơn ở khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Nếu Mbappe và các vệ tinh tấn công tận dụng tốt khoảng trống, Les Bleus có nhiều cơ sở để giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Marrocco.