Thể thao 360 Thống kê bàn thắng Pháp vs Tây Ban Nha: Mbappe đại chiến Yamal, ai đưa đội nhà vào chung kết? Thống kê bàn thắng Pháp vs Tây Ban Nha cho thấy hai đội đều duy trì hiệu suất tấn công cao, nhưng mới cùng thủng lưới một lần trong 5 trận gần nhất.

Pháp vs Tây Ban Nha: Tốc độ đối đầu khả năng kiểm soát

Pháp và Tây Ban Nha bước vào bán kết World Cup 2026 với hai cách tiếp cận khác biệt. Les Bleus ưu tiên tốc độ, khả năng chuyển trạng thái và những pha tăng tốc trực diện, còn La Roja tìm kiếm lợi thế bằng kiểm soát bóng, pressing và quân số đông ở trung tuyến.

Đội tuyển Pháp đang sở hữu chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp, ghi tổng cộng 16 bàn. Tại vòng knock-out, đoàn quân của HLV Didier Deschamps lần lượt vượt qua Thụy Điển, Paraguay và Morocco để giành vé vào nhóm bốn đội mạnh nhất.

Tây Ban Nha cũng toàn thắng 5 lần ra sân gần đây. Sau khi loại Áo và Bồ Đào Nha, La Roja tiếp tục đánh bại Bỉ 2-1 ở tứ kết nhờ bàn quyết định của Mikel Merino.

Sự cân bằng còn được phản ánh qua bảng xếp hạng FIFA. Tây Ban Nha đứng thứ hai thế giới, ngay trên tuyển Pháp ở vị trí thứ ba. Theo dự báo của Opta, Pháp có 42,1% khả năng thắng trong 90 phút, Tây Ban Nha đạt 31,8%, còn xác suất trận đấu bước sang hiệp phụ là 26,1%.

Khác biệt lớn nhất nằm ở cách hai đội tìm kiếm bàn thắng. Pháp có thể chỉ cần một đường chuyền vượt tuyến để đưa Mbappe hoặc Dembele vào khoảng trống. Tây Ban Nha thường xây dựng đợt tấn công qua nhiều nhịp phối hợp, kéo đối phương lệch khỏi vị trí rồi khai thác khu vực vừa xuất hiện khoảng trống.

Thống kê bàn thắng Pháp trước trận gặp Tây Ban Nha

Pháp ghi 13 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Hàng thủ Les Bleus chỉ nhận một bàn thua, tương đương 0,2 bàn mỗi trận và giữ sạch lưới bốn lần.

Tổng cộng 14 bàn xuất hiện trong chuỗi trận này, đưa mức trung bình mỗi trận của Pháp lên 2,8 bàn. Các con số cho thấy đội bóng của Deschamps không cần tạo ra thế trận quá cởi mở để giành chiến thắng.

Les Bleus có thể kiểm soát bóng ít hơn đối thủ nhưng vẫn duy trì sự nguy hiểm nhờ khả năng đưa bóng nhanh từ phần sân nhà tới khu vực cấm địa. Tốc độ của Mbappe, Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola và Desire Doue giúp Pháp sở hữu nhiều phương án khai thác khoảng trống.

Điểm đáng chú ý là 12 trong số 13 bàn gần nhất của Pháp được ghi bởi Mbappe, Dembele, Olise và Barcola. Hiệu suất này cho thấy sức tấn công của đội bóng áo lam tập trung chủ yếu vào nhóm cầu thủ chơi phía trên.

Sự phụ thuộc ấy vừa là lợi thế, vừa có thể trở thành rủi ro. Khi các tiền đạo có khoảng trống, Pháp đủ sức kết liễu đối thủ chỉ sau vài đường chuyền. Nhưng nếu Tây Ban Nha khóa được các hướng lên bóng dành cho Mbappe và Dembele, Les Bleus sẽ cần thêm đóng góp từ tuyến giữa.

Trận thắng Morocco cũng để lại một cảnh báo. Pháp tạo ra nhiều tình huống thuận lợi nhưng không tận dụng hết, bao gồm quả phạt đền không thành công của Mbappe. Trước một đối thủ có khả năng giữ bóng tốt, cơ hội dành cho Les Bleus có thể không xuất hiện liên tục.

Mbappe và Dembele là chìa khóa mở hàng thủ Tây Ban Nha

Kylian Mbappe đang dẫn đầu hàng công Pháp với 8 bàn thắng tại World Cup 2026. Tốc độ, khả năng chọn thời điểm bứt phá và kỹ năng dứt điểm trong phạm vi hẹp giúp tiền đạo này trở thành mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Tây Ban Nha.

La Roja thường đẩy đội hình lên cao để duy trì sức ép. Khi các hậu vệ biên tham gia tấn công, khoảng trống phía sau có thể trở thành khu vực Mbappe hướng tới.

Pháp không nhất thiết phải đưa bóng trực tiếp cho tiền đạo số một ngay từ đầu. Mbappe có thể di chuyển kéo giãn hàng phòng ngự, tạo hành lang để Dembele, Olise hoặc Doue xâm nhập từ tuyến hai.

Mối liên kết giữa Mbappe và Dembele đã tạo ra 19 cơ hội tại giải đấu. Hai cầu thủ có thể đổi cánh, bó vào trung lộ hoặc kéo đối phương ra biên, giúp cách tấn công của Pháp khó bị đoán trước.

Dembele mang tới khả năng xử lý bóng bằng cả hai chân và những pha đổi hướng nhanh. Nếu Tây Ban Nha tập trung quá nhiều nhân sự cho Mbappe, cầu thủ này có thể trở thành điểm nhận bóng quyết định ở phía đối diện.

Olise cũng giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối tuyến giữa với hàng công. Khả năng di chuyển vào khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ của anh có thể buộc cấu trúc phòng ngự Tây Ban Nha phải liên tục điều chỉnh.

Thống kê bàn thắng Tây Ban Nha trước trận gặp Pháp

Tây Ban Nha ghi 11 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt trung bình 2,2 bàn mỗi trận. Giống tuyển Pháp, La Roja mới thủng lưới một lần và có bốn trận giữ sạch lưới.

Chuỗi trận của Tây Ban Nha xuất hiện tổng cộng 12 bàn, tương đương 2,4 bàn mỗi trận. Mức trung bình thấp hơn Pháp, nhưng vẫn phản ánh khả năng duy trì sức ép ổn định của đội bóng do HLV Luis de la Fuente dẫn dắt.

Tây Ban Nha không phụ thuộc hoàn toàn vào một chân sút. Bàn thắng có thể đến từ các cầu thủ chạy cánh, tiền đạo cắm hoặc những tiền vệ xâm nhập như Dani Olmo, Pedri và Mikel Merino.

La Roja thường đưa bóng qua nhiều vị trí trước khi tiếp cận vòng cấm. Rodri đảm nhiệm vai trò điều tiết từ phía sau, Pedri và Olmo di chuyển giữa các tuyến, còn Lamine Yamal cùng các cầu thủ chạy cánh kéo giãn hàng thủ đối phương.

Chiến thắng 2-1 trước Bỉ cho thấy Tây Ban Nha vẫn có thể tìm được bàn quyết định khi trận đấu bước vào thế giằng co. Mikel Merino xuất hiện đúng thời điểm để hoàn tất pha tấn công, qua đó giúp La Roja tiến vào bán kết.

Khả năng phòng ngự cũng là nền tảng quan trọng. Tây Ban Nha mới nhận một bàn thua trong 5 trận, dù thường xuyên duy trì đội hình ở vị trí cao. Cự ly giữa các tuyến cùng khả năng giành lại bóng ngay sau khi mất quyền kiểm soát giúp họ hạn chế số pha phản công của đối thủ.

Yamal và Pedri có thể kéo giãn hệ thống phòng ngự Pháp

Lamine Yamal chưa đạt hiệu suất bùng nổ như tại Euro 2024, nhưng vẫn là cầu thủ có khả năng làm thay đổi cấu trúc phòng ngự của đối phương.

Những pha đi bóng từ cánh phải vào trung lộ của Yamal có thể buộc hậu vệ trái Pháp phải di chuyển theo. Khi ấy, khoảng trống bên ngoài sẽ mở ra cho Pedro Porro băng lên hỗ trợ.

Yamal cũng có thể phối hợp ngắn với Pedri hoặc Dani Olmo để tạo ưu thế quân số quanh vòng cấm. Đây là phương án phù hợp khi Pháp thường bảo vệ trung lộ bằng một khối đội hình hẹp.

Pedri giữ vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh tốc độ trận đấu. Tiền vệ này có thể luân chuyển bóng nhanh khi Tây Ban Nha cần tăng nhịp, nhưng cũng sẵn sàng giữ bóng nhằm hạn chế cơ hội phản công của đối thủ.

Dani Olmo và Merino mang tới khả năng xâm nhập từ tuyến hai. Pháp vì thế không chỉ phải theo sát Oyarzabal mà còn cần kiểm soát những cầu thủ xuất hiện muộn trong khu vực cấm địa.

Sự trở lại của Nico Williams giúp Tây Ban Nha có thêm một cầu thủ giàu tốc độ ở hành lang trái. Dù chưa chắc đá chính, anh vẫn có thể trở thành phương án quan trọng khi La Roja cần kéo giãn hàng thủ Pháp trong hiệp hai.

So sánh thống kê bàn thắng Pháp vs Tây Ban Nha

Xét trong 5 trận gần nhất, Pháp nhỉnh hơn về số bàn thắng với 13 pha lập công, cao hơn hai bàn so với Tây Ban Nha. Hiệu suất của Les Bleus đạt 2,6 bàn mỗi trận, còn La Roja ghi trung bình 2,2 bàn.

Khoảng cách không quá lớn, nhưng cách tạo ra bàn thắng của hai đội có sự khác biệt rõ rệt.

Pháp hướng tới khung thành bằng tốc độ và số đường chuyền ít hơn. Mbappe, Dembele và Olise có thể đưa bóng từ giữa sân vào khu vực dứt điểm chỉ trong vài giây.

Tây Ban Nha cần nhiều nhịp phối hợp hơn, song có khả năng duy trì sức ép lâu dài. La Roja không ngừng luân chuyển bóng để buộc đối phương phải di chuyển, từ đó mở ra khoảng trống cho Yamal, Pedri hoặc Olmo.

Về phòng ngự, hai đội có thông số ngang nhau. Pháp và Tây Ban Nha đều chỉ thủng lưới một lần trong 5 trận, đạt trung bình 0,2 bàn thua mỗi trận.

Tây Ban Nha bảo vệ khung thành bằng khả năng kiểm soát bóng và pressing sau khi mất bóng. Pháp lại dựa nhiều hơn vào sức mạnh tranh chấp, tốc độ lùi về cùng chất lượng của Saliba, Upamecano và thủ môn Maignan.

Các trận của Pháp xuất hiện trung bình 2,8 bàn, nhỉnh hơn mức 2,4 bàn trong chuỗi trận của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tính chất của vòng bán kết có thể khiến cả hai hạn chế rủi ro trong khoảng thời gian đầu.

Bàn mở tỷ số sẽ ảnh hưởng lớn tới cục diện. Nếu Tây Ban Nha vượt lên, Pháp phải chủ động cầm bóng nhiều hơn thay vì chờ phản công. Nếu Les Bleus ghi bàn trước, La Roja sẽ phải đẩy cao đội hình và để lại thêm không gian cho Mbappe khai thác.

Lịch sử đối đầu Pháp vs Tây Ban Nha nghiêng về La Roja

Tây Ban Nha thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất với Pháp. Kết quả này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho La Roja trước trận bán kết.

Dù vậy, hai đội mới gặp nhau một lần tại World Cup. Cuộc đối đầu diễn ra ở vòng 1/8 năm 2006, khi Pháp thắng ngược 3-1 và sau đó tiến tới trận chung kết.

Bối cảnh hiện tại đã thay đổi đáng kể. Pháp sở hữu hàng công có tốc độ hàng đầu giải đấu, còn Tây Ban Nha bước vào bán kết với chuỗi 13 trận bất bại tại World Cup và Euro dưới thời Luis de la Fuente, gồm 12 chiến thắng và một trận hòa.

Pháp cũng đang hướng tới lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại chung kết World Cup. Les Bleus từng vô địch năm 2018 và giành ngôi á quân năm 2022.

Tình hình lực lượng Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp cần theo dõi tình trạng của Mbappe sau khi tiền đạo này bị đau nhẹ. Tuy nhiên, ngôi sao đang có 8 bàn thắng vẫn được kỳ vọng đủ khả năng đá chính.

Aurelien Tchouameni sẽ vắng mặt vì chấn thương háng. Sự thiếu hụt này khiến HLV Deschamps phải điều chỉnh tuyến giữa, với Manu Kone và Adrien Rabiot là những lựa chọn phù hợp.

Bên phía Tây Ban Nha, Nico Williams đã trở lại sau chấn thương. Yeremy Pino chưa bình phục và không thể góp mặt.

Việc có Nico Williams giúp Luis de la Fuente sở hữu thêm lựa chọn ở hai cánh. Tây Ban Nha có thể sử dụng anh từ đầu hoặc đưa vào sân khi hàng thủ Pháp bắt đầu suy giảm thể lực.

Đội hình dự kiến Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Manu Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Desire Doue; Mbappe.

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena.

Pháp nhiều khả năng duy trì khối đội hình trung bình, nhường một phần quyền kiểm soát bóng cho đối thủ trước khi tăng tốc khi giành lại bóng.

Tây Ban Nha sẽ cố gắng giữ Pháp ở xa khung thành bằng khả năng luân chuyển bóng. Rodri, Pedri và Olmo cần hạn chế tối đa những đường chuyền lỗi tại trung tuyến, bởi đây là thời điểm Mbappe và Dembele nguy hiểm nhất.

Dự đoán số bàn thắng Pháp vs Tây Ban Nha

Hai đội cùng ghi bàn trong cả 5 trận gần nhất, nhưng cũng sở hữu hai hệ thống phòng ngự chắc chắn nhất giải. Pháp và Tây Ban Nha đều chỉ lọt lưới một lần trong giai đoạn này.

Tính chất bán kết có thể khiến tốc độ trận đấu không được đẩy lên quá cao ngay từ đầu. Tây Ban Nha sẽ ưu tiên giữ bóng, còn Pháp khó chủ động dâng toàn bộ đội hình khi phía đối diện có Yamal, Pedri và Oyarzabal.

Thế trận có thể thay đổi sau bàn thắng đầu tiên. Tây Ban Nha buộc phải để lộ khoảng trống nếu bị dẫn trước, còn Pháp sẽ phải rời bỏ cách chơi chờ thời cơ nếu La Roja mở tỷ số.

Chất lượng của Mbappe, Dembele và Yamal vẫn đủ để tạo ra bàn thắng, nhưng khả năng trận đấu xuất hiện một cuộc rượt đuổi có quá nhiều pha lập công không cao.

Dự đoán tổng bàn thắng: 2–3 bàn.

Dự đoán tỷ số Pháp vs Tây Ban Nha

Pháp sở hữu lợi thế ở khả năng chuyển trạng thái và chất lượng dứt điểm của nhóm tiền đạo. Chỉ một khoảng trống phía sau hàng thủ Tây Ban Nha cũng có thể trở thành cơ hội để Mbappe tạo khác biệt.

La Roja có khả năng kiểm soát thế trận tốt hơn và đang đạt sự ổn định cao dưới thời Luis de la Fuente. Tuy nhiên, việc cầm bóng nhiều không đồng nghĩa Tây Ban Nha có thể hoàn toàn loại bỏ nguy cơ từ các pha phản công.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra cân bằng, với khác biệt được tạo ra từ một tình huống xử lý cá nhân hoặc sai sót hiếm hoi của hàng phòng ngự. Tốc độ và khả năng kết thúc cơ hội giúp Pháp nhỉnh hơn trong cuộc đua giành vé vào chung kết.

Dự đoán tỷ số: Pháp 2-1 Tây Ban Nha.