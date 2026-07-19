Thể thao 360 Thống kê bàn thắng Tây Ban Nha vs Argentina: La Roja chỉ thủng lưới 1 lần, Messi có phá được khóa? Argentina dẫn đầu World Cup 2026 với 19 bàn, nhưng Messi và đồng đội phải xuyên qua hàng thủ Tây Ban Nha mới lọt lưới một lần.

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra lúc 2h00 ngày 20/7 trên sân MetLife, New York, Mỹ. Cuộc đấu được trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV10.

Tây Ban Nha vs Argentina: Một trận đấu, hai cột mốc lịch sử

Chung kết World Cup 2026 là màn so tài đặc biệt giữa hai nhà vô địch châu lục. Tây Ban Nha tới Mỹ với vị thế đương kim vô địch châu Âu, còn Argentina đã bảo vệ Copa America và đang hướng đến chiếc cúp thế giới thứ hai liên tiếp.

La Roja góp mặt trong trận chung kết World Cup thứ hai sau lần đăng quang năm 2010. Argentina chuẩn bị bước vào trận tranh cúp lần thứ bảy, với mục tiêu giành chức vô địch thế giới thứ tư.

Đội bóng của Lionel Scaloni còn đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển thứ ba bảo vệ thành công World Cup. Trước Argentina, chỉ Italy giai đoạn 1934–1938 và Brazil giai đoạn 1958–1962 hoàn thành kỳ tích này.

Tây Ban Nha lại có thể thiết lập một cột mốc khác. Đoàn quân của Luis de la Fuente đang trải qua chuỗi 37 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức kể từ tháng 3/2024.

Một bên sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất giải. Phía đối diện là hàng công hiệu quả nhất World Cup 2026. Cuộc đấu tại MetLife vì thế được chờ đợi như màn thử lửa lớn nhất dành cho cả hai đội.

Thống kê bàn thắng Tây Ban Nha trước trận gặp Argentina

Tây Ban Nha ghi chín bàn trong năm trận gần nhất, đạt hiệu suất 1,8 bàn mỗi trận. La Roja toàn thắng trong giai đoạn này, đồng thời chỉ để đối phương chọc thủng lưới một lần.

Bốn trong năm trận gần đây của đội bóng xứ bò tót khép lại với kết quả giữ sạch lưới. Tổng số bàn thắng trung bình trong các trận đấu của Tây Ban Nha chỉ đạt 2,0, phản ánh cách kiểm soát thế trận chặt chẽ của nhà vô địch châu Âu.

Tính từ đầu World Cup 2026, La Roja mới nhận đúng một bàn thua sau bảy trận. Sáu lần giữ sạch lưới là thành tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử các kỳ World Cup nam.

Nền tảng giúp Tây Ban Nha tiến tới trận đấu cuối cùng không chỉ đến từ khả năng tạo đột biến của Lamine Yamal. Hệ thống pressing đồng bộ, khoảng cách đội hình hợp lý và khả năng bảo vệ khu vực trước vòng cấm mới là điểm tựa lớn nhất.

Trong trận bán kết thắng Pháp 2-0, Tây Ban Nha khóa chặt Michael Olise và khiến Kylian Mbappe gần như không có không gian tăng tốc. Les Bleus chỉ tạo ra 0,31 bàn thắng kỳ vọng, đúng bằng mức trung bình mà hàng thủ La Roja cho phép các đối thủ thực hiện từ đầu giải.

Khả năng kiểm soát bóng cũng giúp Tây Ban Nha giảm áp lực cho hàng phòng ngự. Khi Rodri và Fabian Ruiz làm chủ tuyến giữa, đối phương ít có cơ hội tổ chức phản công trong trạng thái thuận lợi.

Yamal và Oyarzabal lĩnh xướng hỏa lực La Roja

Lamine Yamal là nguồn sáng tạo nổi bật nhất trên hàng công Tây Ban Nha. Khả năng đi bóng, đổi hướng và xử lý trong phạm vi hẹp giúp cầu thủ chạy cánh này thường xuyên kéo nhiều hậu vệ đối phương khỏi vị trí.

Yamal không nhất thiết phải trực tiếp ghi bàn để tạo ảnh hưởng. Những pha đột phá của anh có thể mở khoảng trống cho Dani Olmo, Mikel Oyarzabal hoặc các tiền vệ băng lên từ tuyến hai.

Mikel Oyarzabal đang là chân sút hiệu quả nhất của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 với năm bàn. Tiền đạo này không sở hữu tốc độ vượt trội nhưng có khả năng chọn vị trí, di chuyển giữa các trung vệ và dứt điểm nhanh trong vòng cấm.

Dani Olmo mang tới thêm một phương án tấn công ở khu vực trung lộ. Việc tiền vệ này liên tục thay đổi vị trí có thể buộc Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister phải lùi sâu hỗ trợ hàng thủ Argentina.

Alex Baena cũng có thể tạo khác biệt bằng khả năng luân chuyển bóng và những pha xâm nhập từ cánh trái. Sự linh hoạt của bộ ba phía sau Oyarzabal giúp La Roja khó bị khóa chặt chỉ bằng một phương án phòng ngự.

Thống kê bàn thắng Argentina trước trận gặp Tây Ban Nha

Argentina ghi 14 bàn trong năm trận gần nhất, đạt hiệu suất 2,8 bàn mỗi trận. Nhà đương kim vô địch luôn có ít nhất hai pha lập công trong mỗi trận đấu thuộc giai đoạn này.

Hàng công Argentina đang dẫn đầu World Cup 2026 với tổng cộng 19 bàn. Đội bóng của Lionel Scaloni thắng cả bảy trận, dù hai cuộc đấu chỉ được giải quyết sau thời gian thi đấu chính thức.

Khác với Tây Ban Nha, hệ thống phòng ngự của Argentina chưa tạo được sự an toàn tuyệt đối. Albiceleste nhận bảy bàn thua trong năm trận gần nhất và trải qua năm trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới.

Cả năm trận vừa qua của nhà đương kim vô địch đều xuất hiện bàn thắng từ hai đội. Tổng số bàn trung bình lên tới 4,2 mỗi trận, cao hơn hơn gấp đôi con số trong các trận của Tây Ban Nha.

Sức mạnh của Argentina nằm ở khả năng duy trì sức ép và định đoạt những thời điểm quan trọng. Ngay cả khi không kiểm soát hoàn toàn thế trận, họ vẫn có thể tạo bàn thắng từ một pha phối hợp nhanh, tình huống cố định hoặc khoảnh khắc của Lionel Messi.

Bản lĩnh ấy xuất hiện rõ trong trận bán kết gặp Anh. Sau khi bị dẫn trước, Albiceleste vẫn kiên nhẫn đưa bóng lên phía trước trước khi Messi kiến tạo cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez hoàn tất cuộc lội ngược dòng 2-1.

Messi, Alvarez và các mũi công của Albiceleste

Lionel Messi tiếp tục là trung tâm trong hệ thống tấn công của Argentina. Đội trưởng Albiceleste đã ghi tám bàn và thực hiện bốn kiến tạo tại World Cup 2026.

Messi không còn duy trì cường độ di chuyển liên tục, nhưng khả năng quan sát và lựa chọn thời điểm nhận bóng vẫn tạo ra khác biệt. Chỉ một khoảng trống nhỏ giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự Tây Ban Nha cũng có thể trở thành cơ hội cho tiền đạo này tung đường chuyền quyết định.

Julian Alvarez mang tới khả năng pressing, di chuyển rộng và tấn công khoảng trống phía sau hàng thủ. Những pha chạy chỗ của tiền đạo này có thể kéo Pau Cubarsi hoặc Aymeric Laporte ra khỏi khu vực trung tâm.

Giuliano Simeone bổ sung tốc độ cùng khả năng tranh chấp ở hành lang cánh. Khi Argentina chuyển trạng thái, anh có thể giúp đội bóng Nam Mỹ đưa bóng nhanh tới khu vực một phần ba sân đối phương.

Lautaro Martinez là phương án giàu sức sát thương khác trên ghế dự bị. Tiền đạo này đã chứng minh khả năng tạo khác biệt ở bán kết và có thể được sử dụng khi Argentina cần tăng số người trong vòng cấm.

Enzo Fernandez, De Paul và Mac Allister cũng đóng góp trực tiếp vào khả năng ghi bàn. Những pha băng lên từ tuyến hai khiến Tây Ban Nha không thể chỉ tập trung phong tỏa Messi.

So sánh hỏa lực Tây Ban Nha vs Argentina

Hai đội ghi tổng cộng 23 bàn trong năm trận gần nhất. Argentina đóng góp 14 bàn, còn Tây Ban Nha có chín pha lập công.

Khoảng cách lớn nhất nằm ở cách hai đội xây dựng chiến thắng. La Roja ưu tiên kiểm soát bóng, hạn chế rủi ro và bóp nghẹt không gian hoạt động của đối phương. Argentina chấp nhận thế trận cởi mở hơn để đổi lấy số lượng cơ hội lớn trên hàng công.

Tây Ban Nha chỉ thủng lưới một lần trong năm trận vừa qua. Argentina nhận bảy bàn trong cùng giai đoạn, nhưng hiệu suất 2,8 bàn mỗi trận giúp nhà đương kim vô địch thường xuyên bù đắp những khoảng trống phía sau.

La Roja có thể khiến trận đấu diễn ra chậm và chặt chẽ. Albiceleste lại sở hữu khả năng đẩy nhịp độ lên cao chỉ bằng một pha chuyển trạng thái hoặc một tình huống Messi nhận bóng giữa các tuyến.

Cuộc đấu vì thế có thể được quyết định bởi hai câu hỏi. Tây Ban Nha sẽ khóa Messi hiệu quả đến đâu và hàng phòng ngự Argentina có đứng vững trước tốc độ của Yamal hay không.

Chỉ số sức mạnh Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha bước vào chung kết với ưu thế về khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức phòng ngự. Sau bảy trận, đội bóng của Luis de la Fuente chỉ nhận một bàn thua và có sáu lần giữ sạch lưới.

Theo siêu máy tính Opta, Tây Ban Nha có 45,1% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Argentina đạt 29,5%, còn xác suất hai đội hòa để bước vào hiệp phụ là 25,4%.

Argentina lại sở hữu phong độ ổn định hơn về kết quả. Nhà đương kim vô địch toàn thắng cả bảy trận và ghi nhiều bàn nhất giải.

Kinh nghiệm thi đấu chung kết cũng là điểm tựa của Albiceleste. Messi, Emiliano Martinez, Cristian Romero, De Paul, Mac Allister cùng nhiều trụ cột từng trải qua hành trình đăng quang tại Qatar năm 2022.

Tây Ban Nha trẻ hơn nhưng có cấu trúc thi đấu ổn định. Rodri giúp La Roja kiểm soát trung tuyến, còn Yamal mang tới khả năng phá vỡ thế cân bằng bằng những pha xử lý cá nhân.

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha thắng ba và Argentina thắng hai trong năm lần gặp nhau gần nhất. Không trận nào thuộc giai đoạn này kết thúc với tỷ số hòa.

Năm cuộc đối đầu tạo ra tổng cộng 20 bàn, đạt trung bình bốn pha lập công mỗi trận. Bốn trận xuất hiện ít nhất ba bàn.

Những kết quả đáng chú ý gồm chiến thắng 6-1 của Tây Ban Nha năm 2018 và trận Argentina đánh bại La Roja 4-1 vào năm 2010.

Đây mới là lần thứ hai Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau tại World Cup. Cuộc đấu trước diễn ra ở vòng bảng năm 1966.

Các dữ liệu đối đầu mở ra khả năng trận chung kết xuất hiện bàn thắng. Dù vậy, tính chất của trận tranh cúp có thể khiến hai đội tiếp cận thận trọng hơn so với những lần gặp nhau trước.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Argentina

Argentina duy trì hiệu suất ít nhất hai bàn trong mọi trận tại World Cup 2026. Tây Ban Nha lại sở hữu hàng thủ mới lọt lưới một lần sau bảy trận.

Đội bóng Nam Mỹ có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn phần lớn các đối thủ từng gặp La Roja. Khả năng hoạt động tự do của Messi, những pha xâm nhập từ tuyến hai và tốc độ của Alvarez là các phương án đủ sức thử thách hàng phòng ngự Tây Ban Nha.

Ở chiều ngược lại, Argentina đã trải qua năm trận liên tiếp không giữ sạch lưới. Khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên có thể trở thành khu vực để Yamal và Baena khai thác.

Tính chất chung kết nhiều khả năng khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Thế trận chỉ có thể trở nên cởi mở sau bàn thắng đầu tiên hoặc khi trận đấu bước vào giai đoạn cuối.

Dự đoán tổng bàn thắng: 3 bàn.

Dự đoán phạt góc Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha tạo ra 28 quả phạt góc trong năm trận gần nhất, đạt trung bình 5,6 quả mỗi trận. Các đối thủ của La Roja chỉ được hưởng tổng cộng 12 quả, tương đương 2,4 quả mỗi trận.

Tổng số góc trong năm trận của Tây Ban Nha lần lượt đạt 8, 6, 10, 9 và 7, trung bình tám quả mỗi trận.

Argentina thực hiện 34 quả phạt góc trong cùng giai đoạn, đạt mức trung bình 6,8 quả. Tổng số góc trong các trận của Albiceleste lần lượt là 7, 10, 7, 16 và 8.

Hai trận của Argentina phải bước vào hiệp phụ nên số liệu có phần cao hơn mặt bằng 90 phút. Trận chung kết cũng có thể diễn ra chặt chẽ, khiến số tình huống dứt điểm bị hậu vệ cản phá giảm xuống.

Tây Ban Nha có Yamal thường xuyên tấn công từ cánh phải. Argentina cũng sử dụng hai hậu vệ biên dâng cao để hỗ trợ Messi và Alvarez.

Dự đoán tổng phạt góc: 9 quả.

Dự đoán thẻ phạt Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha nhận năm thẻ vàng trong năm trận gần nhất, trung bình một thẻ mỗi trận. Các đối thủ của La Roja phải nhận 10 thẻ vàng và một thẻ đỏ.

Khả năng giữ bóng, xoay trở và đột phá của Yamal cùng các tiền vệ Tây Ban Nha thường buộc đối phương phải phạm lỗi. Tổng số thẻ vàng trong năm trận của La Roja đạt trung bình ba thẻ mỗi trận.

Argentina nhận bảy thẻ vàng trong năm trận vừa qua. Các đối thủ của Albiceleste phải nhận 11 thẻ vàng và một thẻ đỏ, đưa mức trung bình lên 3,6 thẻ mỗi trận.

Khu vực giữa sân có thể xuất hiện nhiều tình huống tranh chấp khi De Paul, Mac Allister và Enzo Fernandez đối đầu Rodri cùng Fabian Ruiz. Áp lực của một trận chung kết cũng có thể khiến trọng tài phải can thiệp thường xuyên.

Dự đoán tổng thẻ phạt: 4 thẻ.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý và có thể sử dụng đội hình mạnh nhất.

Argentina cũng sở hữu đầy đủ những lựa chọn quan trọng cho trận chung kết. Lionel Scaloni có thể giữ lại phần lớn đội hình đã vượt qua Anh ở bán kết.

Phong độ Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha thắng sáu và hòa một sau bảy trận tại World Cup 2026. Tất cả kết quả đều được xác định trong 90 phút.

Argentina thắng cả bảy trận từ đầu giải. Hai trong số đó chỉ được giải quyết sau hiệp phụ.

La Roja có ưu thế về khả năng kiểm soát và sự chắc chắn. Albiceleste nhỉnh hơn về hiệu suất ghi bàn, kinh nghiệm cùng bản lĩnh trong những trận đấu loại trực tiếp.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lionel Messi, Julian Alvarez.

Những thống kê đáng chú ý trước trận Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha góp mặt trong trận chung kết World Cup thứ hai trong lịch sử, sau lần đăng quang năm 2010.

Argentina chuẩn bị thi đấu trận chung kết World Cup thứ bảy và hướng tới chức vô địch lần thứ tư.

Argentina có thể trở thành đội tuyển thứ ba bảo vệ thành công chức vô địch thế giới, sau Italy và Brazil.

Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 37 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức kể từ tháng 3/2024.

La Roja giữ sạch lưới sáu trong bảy trận tại World Cup 2026 và mới nhận một bàn thua.

Argentina thắng cả bảy trận tại giải và đang có chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp ở đấu trường World Cup.

Albiceleste ghi 19 bàn, nhiều nhất giải đấu trước khi trận chung kết diễn ra.

Lionel Messi đóng góp tám bàn thắng cùng bốn kiến tạo.

Mikel Oyarzabal đã ghi năm bàn và là chân sút hiệu quả nhất của Tây Ban Nha tại giải.

Đây là lần thứ hai Tây Ban Nha và Argentina gặp nhau ở World Cup, sau trận đấu vòng bảng năm 1966.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha có cấu trúc phòng ngự chắc chắn hơn và đủ khả năng hạn chế số cơ hội của Argentina. Rodri cùng hàng tiền vệ La Roja có thể khiến Messi gặp khó trong việc nhận bóng gần vòng cấm.

Argentina lại sở hữu kinh nghiệm, bản lĩnh và nhiều cầu thủ có thể định đoạt trận đấu bằng một khoảnh khắc. Nhà đương kim vô địch cũng đã chứng minh khả năng lội ngược dòng khi vượt qua Anh ở bán kết.

Thế trận trong 90 phút có thể diễn ra cân bằng. Khi thể lực suy giảm trong hiệp phụ, tốc độ và chiều sâu đội hình của Tây Ban Nha có thể tạo ra khác biệt.

Chúng tôi dự đoán: Tây Ban Nha 1-1 Argentina sau 90 phút, Tây Ban Nha thắng 2-1 sau hiệp phụ.

The Standard dự đoán: Tây Ban Nha 0-1 Argentina.

Chuyên gia Mark Schofield của SB Nation dự đoán: Tây Ban Nha 2-0 Argentina.

Chuyên gia James Dator của SB Nation dự đoán: Tây Ban Nha 3-1 Argentina.