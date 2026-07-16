Thể thao 360 Thống kê bàn thắng Tây Ban Nha vs Argentina: Yamal vs Messi, ai sẽ nâng cúp World Cup 2026? Thống kê bàn thắng Tây Ban Nha vs Argentina cho thấy La Roja mới thủng lưới một lần, còn Albiceleste đã ghi 19 bàn sau 7 trận.

Tây Ban Nha vs Argentina: Hệ thống kiểm soát đối đầu bản lĩnh nhà vô địch

Hai đội bước vào trận cuối cùng bằng những con đường khác biệt. Tây Ban Nha dựa vào khả năng kiểm soát bóng, pressing sau khi mất bóng và hệ thống phòng ngự có cự ly chặt chẽ. Argentina tạo ra sức ép bằng kinh nghiệm, khả năng thay đổi nhịp độ cùng chất lượng của Lionel Messi, Julián Álvarez và Lautaro Martínez.

La Roja đã đánh bại Pháp 2-0 tại bán kết nhờ các bàn thắng của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro. Rodri cùng các đồng đội kiểm soát phần lớn khu trung tuyến, đồng thời không để hàng công giàu tốc độ của Les Bleus tìm được bàn thắng.

Argentina giành vé vào chung kết sau chiến thắng 2-1 trước Anh. Đội bóng của Lionel Scaloni tiếp tục cho thấy khả năng giải quyết những trận đấu căng thẳng, dù hàng phòng ngự chưa đạt độ chắc chắn giống đối thủ.

Tây Ban Nha nhỉnh hơn về cấu trúc thi đấu và thời gian nghỉ. Argentina lại sở hữu nhiều cầu thủ từng vô địch World Cup 2022, qua đó có lợi thế lớn về kinh nghiệm ở những thời điểm quyết định.

Thống kê bàn thắng Tây Ban Nha trước trận gặp Argentina

Tây Ban Nha ghi 13 bàn sau 7 trận tại World Cup 2026, đạt hiệu suất trung bình khoảng 1,86 bàn mỗi trận. La Roja chỉ nhận một bàn thua, tương đương 0,14 bàn mỗi trận, đồng thời có tới sáu lần giữ sạch lưới.

Tổng cộng 14 bàn xuất hiện trong bảy trận của Tây Ban Nha, đưa mức trung bình lên đúng 2 bàn mỗi trận. Con số này phản ánh cách tiếp cận tương đối an toàn của đội bóng do HLV Luis de la Fuente dẫn dắt.

Riêng bốn trận knock-out gần nhất, Tây Ban Nha lần lượt thắng Áo 3-0, Bồ Đào Nha 1-0, Bỉ 2-1 và Pháp 2-0. La Roja ghi tám bàn, chỉ lọt lưới một lần và giữ sạch lưới ba trận.

Hiệu suất tấn công trong giai đoạn này đạt trung bình 2 bàn mỗi trận, còn số bàn thua chỉ ở mức 0,25 bàn mỗi trận. Trung bình mỗi trận knock-out của Tây Ban Nha xuất hiện 2,25 bàn.

La Roja không phụ thuộc hoàn toàn vào một chân sút. Các bàn thắng có thể đến từ Oyarzabal, Lamine Yamal, Dani Olmo, Mikel Merino hoặc những hậu vệ tham gia tấn công như Pedro Porro.

Cách triển khai của Tây Ban Nha thường bắt đầu từ Rodri. Tiền vệ này nhận bóng phía trước hai trung vệ, thoát khỏi lớp gây sức ép đầu tiên rồi đưa bóng sang hai hành lang hoặc tìm Pedri và Dani Olmo ở trung lộ.

Khi đối phương lùi sâu, Pedri có thể di chuyển xuống gần Rodri để tăng quân số ở khu vực giữa sân. Olmo hoạt động cao hơn, tìm kiếm khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự.

Tây Ban Nha ghi ít bàn hơn Argentina nhưng không cần tạo ra thế trận quá cởi mở. La Roja có thể kiểm soát trận đấu bằng việc giữ bóng, thu hồi nhanh và hạn chế số lần đối phương tiếp cận khu vực cấm địa.

Yamal và Pedri có thể kéo giãn hàng thủ Argentina

Lamine Yamal tiếp tục là cầu thủ có khả năng tạo ra khác biệt lớn nhất bên phía Tây Ban Nha. Những pha đi bóng từ cánh phải vào trung lộ của Yamal có thể buộc Nicolás Tagliafico phải bó vào trong.

Khi hậu vệ trái Argentina rời vị trí, khoảng trống phía ngoài sẽ xuất hiện cho Pedro Porro dâng cao. Tây Ban Nha có thể khai thác khu vực này bằng các pha phối hợp ngắn hoặc đường chuyền ngược trở lại tuyến hai.

Yamal cũng đủ khả năng kéo Rodrigo De Paul lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Nếu Argentina phải bố trí hai cầu thủ theo sát ngôi sao trẻ của La Roja, Rodri, Pedri và Olmo sẽ có thêm không gian ở trung tâm.

Pedri giữ vai trò điều chỉnh tốc độ. Tiền vệ này có thể luân chuyển bóng nhanh khi Tây Ban Nha muốn tăng sức ép, nhưng cũng sẵn sàng giữ bóng nhằm kéo Argentina ra khỏi khối phòng ngự.

Oyarzabal mang đến khả năng di chuyển linh hoạt ở vị trí tiền đạo. Anh có thể lùi xuống kết nối với tuyến giữa, kéo Cristian Romero rời khu vực trung tâm hoặc bất ngờ tăng tốc vào cột gần.

Nico Williams là một phương án quan trọng trong hiệp hai. Tốc độ của cầu thủ chạy cánh này có thể trở nên nguy hiểm khi các hậu vệ Argentina suy giảm thể lực.

Thống kê bàn thắng Argentina trước trận gặp Tây Ban Nha

Argentina ghi 17 bàn trong sáu trận đầu tiên. Tính thêm chiến thắng 2-1 trước Anh tại bán kết, Albiceleste đã có 19 bàn sau 7 trận, đạt hiệu suất trung bình khoảng 2,71 bàn mỗi trận.

Đội bóng của Lionel Scaloni nhận sáu bàn thua trước bán kết và để Anh ghi thêm một bàn. Tổng số bàn thua của Argentina vì thế tăng lên bảy, tương đương trung bình một bàn mỗi trận.

Các trận của Argentina đã xuất hiện tổng cộng 26 bàn, đưa mức trung bình lên khoảng 3,71 bàn mỗi trận. Đây là thông số cao hơn đáng kể so với mức hai bàn trong các trận của Tây Ban Nha.

Albiceleste ghi 11 bàn qua bốn trận knock-out trước Cape Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ và Anh. Hiệu suất trong giai đoạn này đạt 2,75 bàn mỗi trận.

Tuy nhiên, Argentina cũng lọt lưới sáu lần ở bốn trận trên, trung bình 1,5 bàn mỗi trận và chưa giữ sạch lưới tại vòng loại trực tiếp. Tổng cộng 17 bàn xuất hiện, tương đương 4,25 bàn mỗi trận.

Các con số cho thấy Argentina tạo ra những trận đấu cởi mở hơn. Đội bóng Nam Mỹ có khả năng ghi nhiều bàn, nhưng khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và hai hậu vệ biên vẫn có thể bị khai thác.

Argentina không nhất thiết phải giữ bóng nhiều hơn đối thủ. Đội bóng của Scaloni thường chủ động làm chậm nhịp độ, kéo đối phương dâng cao rồi tăng tốc thông qua Messi, Álvarez hoặc các tiền vệ xâm nhập.

Tuyến giữa có sự kết hợp giữa khả năng tranh chấp và kỹ thuật. De Paul hoạt động rộng, Enzo Fernández hỗ trợ triển khai, còn Alexis Mac Allister có thể xuất hiện muộn trong vòng cấm.

Messi và Álvarez là chìa khóa mở hàng thủ Tây Ban Nha

Lionel Messi vẫn là trung tâm trong các pha tấn công của Argentina. Siêu sao 39 tuổi không cần di chuyển liên tục nhưng có thể tạo ra cơ hội chỉ bằng một đường chuyền vượt qua tuyến giữa.

Messi thường lùi xuống nhận bóng giữa hai tuyến. Nếu Pau Cubarsi hoặc Aymeric Laporte dâng lên áp sát quá sớm, khoảng trống phía sau có thể lập tức được Julián Álvarez khai thác.

Álvarez mang đến tốc độ, khả năng pressing và những pha chạy chỗ hướng vào khoảng trống giữa trung vệ với hậu vệ biên. Tiền đạo này cũng có thể kéo hàng thủ Tây Ban Nha lùi thấp, giúp Messi có thêm thời gian xử lý.

Lautaro Martínez hoạt động trực diện hơn trong vòng cấm. Anh sẵn sàng tranh chấp với các trung vệ, đón đường căng ngang hoặc tận dụng bóng bật ra sau những pha dứt điểm của đồng đội.

Argentina còn có thể sử dụng Messi ở phía sau Álvarez và Lautaro. Cách bố trí này giúp Albiceleste duy trì hai điểm xâm nhập vòng cấm, nhưng có thể khiến tuyến giữa gặp bất lợi quân số trước Rodri, Pedri và Olmo.

Điểm nóng quan trọng nhất nằm ở khu vực Rodri hoạt động. De Paul hoặc Mac Allister cần áp sát ngay khi tiền vệ Tây Ban Nha nhận bóng, không cho anh xoay người và triển khai sang hai cánh.

So sánh thống kê bàn thắng Tây Ban Nha vs Argentina

Argentina nhỉnh hơn rõ rệt về số bàn thắng. Albiceleste có 19 pha lập công sau bảy trận, nhiều hơn sáu bàn so với Tây Ban Nha.

Hiệu suất của Argentina đạt khoảng 2,71 bàn mỗi trận, còn Tây Ban Nha ghi trung bình 1,86 bàn. Khoảng cách phản ánh sự khác biệt trong cách hai đội tiến vào chung kết.

Argentina hướng tới khung thành nhanh hơn và chấp nhận trận đấu có nhiều tình huống chuyển trạng thái. Messi, Álvarez và Lautaro có thể đưa bóng vào khu vực dứt điểm chỉ sau một vài đường chuyền.

Tây Ban Nha cần nhiều nhịp phối hợp hơn nhưng kiểm soát rủi ro tốt hơn. La Roja thường kéo đối thủ di chuyển qua lại trước khi đưa bóng cho Yamal, Olmo hoặc Oyarzabal ở vị trí thuận lợi.

Khác biệt lớn nhất nằm ở hàng phòng ngự. Tây Ban Nha chỉ nhận một bàn thua sau bảy trận, còn Argentina đã lọt lưới bảy lần.

La Roja có sáu trận giữ sạch lưới. Albiceleste chưa thể bảo vệ khung thành thành công trong bốn vòng knock-out gần nhất.

Các trận của Tây Ban Nha xuất hiện trung bình hai bàn, thấp hơn mức 3,71 bàn trong những lần Argentina ra sân. Vì vậy, đội kiểm soát được nhịp độ sẽ có lợi thế lớn.

Nếu Tây Ban Nha giữ bóng lâu và hạn chế các pha chuyển trạng thái, trận đấu có thể diễn ra theo hướng chặt chẽ. Nếu Argentina đưa cuộc đấu vào thế đôi công, số cơ hội dành cho Messi, Álvarez và Yamal sẽ tăng lên.

Bàn mở tỷ số có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Tây Ban Nha vượt lên sẽ buộc Argentina dâng đội hình và để lại không gian cho Yamal. Nếu Albiceleste ghi bàn trước, La Roja phải tăng tốc thay vì kiên trì kiểm soát an toàn.

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Argentina

Cuộc gặp gần nhất giữa hai đội diễn ra vào tháng 3/2018. Tây Ban Nha thắng Argentina 6-1 trong trận giao hữu tại Madrid, với Isco lập hat-trick.

Argentina từng thắng Tây Ban Nha 4-1 ở trận giao hữu năm 2010. Trước đó một năm, La Roja giành chiến thắng 2-1.

Những kết quả trên không mang quá nhiều ý nghĩa đối với trận chung kết World Cup 2026. Đội hình, ban huấn luyện và bối cảnh thi đấu của hai đội đều đã thay đổi đáng kể.

Tây Ban Nha đứng trước cơ hội giành chức vô địch thế giới lần thứ hai sau năm 2010. Argentina hướng tới việc bảo vệ danh hiệu đã giành được tại Qatar năm 2022.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha tiếp tục theo dõi tình trạng của Yeremy Pino. Khả năng cầu thủ này góp mặt trong trận chung kết còn chưa chắc chắn.

Nico Williams đã trở lại và có thể đá chính hoặc được sử dụng trong hiệp hai. Mikel Merino cũng là phương án giúp La Roja tăng khả năng tranh chấp, đánh đầu và xâm nhập vòng cấm.

Argentina cần đánh giá thể lực của các cầu thủ sau trận bán kết với Anh. Facundo Medina từng gặp vấn đề ở bắp chân và chưa chắc đủ khả năng thi đấu.

Messi, Álvarez, Lautaro, De Paul, Enzo Fernández và Mac Allister vẫn là bộ khung quan trọng trong kế hoạch của HLV Lionel Scaloni.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal, Alex Baena.

HLV Luis de la Fuente có thể đưa Nico Williams vào đội hình chính để khai thác khoảng trống phía sau Nahuel Molina. Mikel Merino phù hợp với kịch bản Tây Ban Nha cần tăng sức mạnh ở tuyến giữa.

Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

Lionel Scaloni có thể rút một tiền đạo để bổ sung Leandro Paredes nếu muốn tăng quân số ở trung tuyến. Phương án này giúp Argentina hạn chế khả năng kiểm soát của Rodri và Pedri nhưng làm giảm số cầu thủ trực tiếp đe dọa khung thành.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha bước vào chung kết với hàng phòng ngự tốt nhất giải, mới nhận một bàn thua và có sáu trận giữ sạch lưới.

Argentina sở hữu sức tấn công mạnh hơn, nhưng việc thủng lưới ở cả bốn trận knock-out cho thấy hàng thủ Albiceleste vẫn có thể bị Yamal, Olmo và Oyarzabal khai thác.

Tính chất của trận chung kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Tây Ban Nha sẽ ưu tiên giữ bóng, còn Argentina khó đẩy toàn bộ đội hình lên cao khi phía đối diện có Yamal và các hậu vệ biên giàu tốc độ.

Tốc độ trận đấu có thể tăng sau giờ nghỉ, đặc biệt khi một đội buộc phải tìm bàn thắng. Chất lượng cá nhân của Messi, Álvarez và Yamal vẫn đủ để tạo ra khác biệt từ một tình huống nhỏ.

Dự đoán tổng bàn thắng: 2–3 bàn.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Argentina

Tây Ban Nha có lợi thế ở khả năng kiểm soát trung tuyến, hệ thống phòng ngự ổn định và quãng nghỉ dài hơn một ngày. Rodri, Pedri và Olmo đủ khả năng giúp La Roja hạn chế số lần Messi nhận bóng ở vị trí thuận lợi.

Argentina sở hữu kinh nghiệm của nhà đương kim vô địch. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ Tây Ban Nha cũng có thể trở thành cơ hội để Messi, Álvarez hoặc Lautaro ghi bàn.

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định trong hiệp hai, khi thể lực và chiều sâu đội hình bắt đầu tạo ra khác biệt. Khả năng phòng ngự chắc chắn cùng các phương án tăng tốc từ ghế dự bị giúp Tây Ban Nha nhỉnh hơn.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-1 Argentina.