Thể thao 360 Thống kê bàn thắng Tây Ban Nha vs Bỉ: La Roja dựng tường thép, Quỷ đỏ mang 13 bàn công phá SoFi Thống kê bàn thắng Tây Ban Nha vs Bỉ trước tứ kết World Cup 2026 cho thấy La Roja chưa lọt lưới, còn “Quỷ đỏ” đã ghi tới 13 bàn.

Tây Ban Nha vs Bỉ: Cuộc đấu giữa bức tường thép và cơn lốc đỏ

Trận Tây Ban Nha vs Bỉ diễn ra lúc 2h00 ngày 11/7 trên sân SoFi, Mỹ, thuộc vòng tứ kết World Cup 2026. Màn thư hùng được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10, hứa hẹn tạo nên cuộc đấu hấp dẫn giữa hai đội tuyển có nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu.

Tây Ban Nha bước vào trận đấu với vị thế ứng viên vô địch cùng thành tích chưa để thủng lưới tại giải. Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal giúp đội bóng xứ đấu bò duy trì khả năng kiểm soát, luân chuyển bóng và tạo sức ép liên tục.

Bỉ lại sở hữu hàng công có hiệu suất tốt hơn với 13 bàn sau 5 trận. Kevin De Bruyne, Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard và Romelu Lukaku mang tới nhiều phương án từ phản công nhanh, đột phá cá nhân cho tới những tình huống bóng bổng.

Trước giờ bóng lăn, Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ khả năng kiểm soát trận đấu và cấu trúc phòng ngự chắc chắn. Tuy nhiên, sức công phá của Bỉ đủ lớn để biến đây thành thử thách khó khăn nhất của La Roja kể từ đầu World Cup 2026.

Thống kê bàn thắng Tây Ban Nha trước trận gặp Bỉ

Tây Ban Nha đã ghi 9 bàn sau 5 trận tại World Cup 2026, đạt trung bình 1,8 bàn mỗi trận. Đáng chú ý hơn, đội bóng của HLV Luis de la Fuente chưa phải nhận bất kỳ bàn thua nào.

Tổng cộng chỉ có 9 bàn xuất hiện trong 5 trận gần nhất của La Roja, tương đương mức trung bình 1,8 bàn/trận. Con số không quá cao, nhưng phản ánh rõ khả năng kiểm soát rủi ro và bảo vệ thành quả của đại diện châu Âu.

Tây Ban Nha khởi đầu bằng trận hòa 0-0 trước Cape Verde, sau đó thắng Saudi Arabia 4-0 và Uruguay 1-0 để đứng đầu bảng H. Tới vòng 1/32, La Roja vượt qua Áo 3-0 trước khi đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 1/8.

Đội bóng xứ đấu bò đã ghi bàn ở 4 trong 5 trận gần nhất, đạt tỷ lệ 80%. Ba trong bốn chiến thắng của Tây Ban Nha có cách biệt từ hai bàn trở lên hoặc được định đoạt bằng khả năng bảo vệ lợi thế tối thiểu.

Điểm mạnh của Tây Ban Nha không nằm ở việc liên tục đẩy nhịp độ lên cao. La Roja thường kiểm soát bóng kiên nhẫn, kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương rồi tăng tốc bằng những pha phối hợp ngắn ở trung lộ hoặc các tình huống đột phá từ hai biên.

Rodri giữ vai trò điều tiết phía sau, còn Pedri và Dani Olmo giúp Tây Ban Nha đưa bóng tới khu vực nguy hiểm. Khi đối thủ thu hẹp không gian trung tâm, Lamine Yamal và các hậu vệ biên có thể mở rộng mặt sân để tạo khoảng trống cho Oyarzabal xâm nhập vòng cấm.

Yamal và Oyarzabal là những điểm nổ của Tây Ban Nha

Lamine Yamal tiếp tục là một trong những cầu thủ được chờ đợi nhất bên phía Tây Ban Nha. Khả năng cầm bóng, đổi hướng nhanh và tạo đột biến bên hành lang phải giúp cầu thủ trẻ này trở thành phương án quan trọng khi La Roja gặp hàng thủ tổ chức thấp.

Yamal không nhất thiết phải trực tiếp ghi bàn để tạo ảnh hưởng. Những pha kéo bóng vào trung lộ hoặc chuyền ngược ra tuyến hai của anh có thể mở ra cơ hội cho Pedri, Dani Olmo và Rodri dứt điểm.

Ở vị trí trung phong, Mikel Oyarzabal đang mang tới sự hiệu quả. Tiền đạo này từng lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Áo, qua đó chứng minh khả năng chọn vị trí và tận dụng cơ hội trong vòng cấm.

Chiều sâu đội hình cũng là lợi thế lớn của Tây Ban Nha. Mikel Merino chỉ xuất hiện ít phút ở trận gặp Bồ Đào Nha nhưng vẫn ghi bàn quyết định vào phút 91, giúp La Roja giành quyền vào tứ kết.

Trước một Bỉ sở hữu nhiều cầu thủ giàu tốc độ, Tây Ban Nha cần duy trì khả năng kiểm soát bóng để hạn chế các pha chuyển trạng thái. Yamal, Oyarzabal cùng tuyến tiền vệ sẽ có nhiệm vụ tạo sức ép mà không khiến đội nhà mất cân bằng.

Thống kê bàn thắng Bỉ trước trận gặp Tây Ban Nha

Bỉ đang sở hữu hiệu suất tấn công cao hơn Tây Ban Nha khi ghi 13 bàn trong 5 trận gần nhất, đạt trung bình 2,6 bàn mỗi trận. Đổi lại, đội bóng có biệt danh “Quỷ đỏ” đã để thủng lưới 5 lần, tương đương 1 bàn thua/trận.

Tổng số bàn xuất hiện trong các trận của Bỉ là 18 bàn, đạt trung bình 3,6 bàn/trận. Các cuộc đối đầu có sự góp mặt của De Bruyne cùng đồng đội thường cởi mở hơn đáng kể so với những trận đấu của Tây Ban Nha.

Bỉ khởi đầu World Cup 2026 bằng trận hòa Ai Cập 1-1, sau đó tiếp tục chia điểm với Iran trong trận đấu không có bàn thắng. Hàng công “Quỷ đỏ” chỉ thực sự bùng nổ kể từ chiến thắng 5-1 trước New Zealand.

Tới vòng 1/32, Bỉ bị Senegal dẫn trước 2-0 cho tới phút 86 nhưng vẫn tạo ra cuộc ngược dòng khó tin để thắng 3-2 sau hiệp phụ. Ở vòng 1/8, đội bóng châu Âu tiếp tục ghi dấu ấn bằng chiến thắng 4-1 trước chủ nhà Mỹ.

Bỉ đã ghi bàn trong 4/5 trận gần nhất, đạt tỷ lệ 80% giống Tây Ban Nha. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” có ba trận ghi từ ba bàn trở lên, cho thấy khả năng tăng tốc rất đáng gờm khi các ngôi sao tấn công tìm được khoảng trống.

Lối chơi của Bỉ không phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng kiểm soát bóng. Đội bóng này có thể chủ động lùi đội hình, thu hút đối thủ dâng cao rồi triển khai nhanh qua những đường chuyền của De Bruyne hoặc các pha bứt tốc từ Doku và Trossard.

De Ketelaere và Lukaku giúp Bỉ duy trì sức công phá

Charles De Ketelaere là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Bỉ trước trận tứ kết. Ngôi sao này ghi 2 bàn và có 1 đường kiến tạo trong chiến thắng 4-1 trước Mỹ, góp công lớn đưa “Quỷ đỏ” tiến vào nhóm tám đội mạnh nhất.

Khả năng di chuyển linh hoạt giúp De Ketelaere có thể xuất hiện ở nhiều vị trí trên hàng công. Anh có thể lùi xuống nhận bóng, xâm nhập vòng cấm hoặc phối hợp cùng De Bruyne để tạo ra khoảng trống cho Lukaku.

Romelu Lukaku vẫn là mũi nhọn có sức ảnh hưởng lớn. Thể hình, khả năng làm tường và kinh nghiệm thi đấu giúp tiền đạo này trở thành điểm đến quan trọng trong những đường chuyền trực diện hoặc các tình huống tạt bóng từ hai biên.

Kevin De Bruyne giữ vai trò kết nối toàn bộ hệ thống. Những đường chuyền vượt tuyến, chọc khe sớm hoặc các pha đưa bóng vào phía sau hàng thủ của tiền vệ này có thể đặt Tây Ban Nha vào tình thế phải quay về phòng ngự.

Jeremy Doku và Leandro Trossard cũng mang tới tốc độ cùng khả năng xử lý trong không gian hẹp. Nếu Bỉ có thể thoát khỏi lớp pressing đầu tiên của Tây Ban Nha, hàng thủ chưa thủng lưới của La Roja sẽ phải đối mặt với những pha phản công rất nguy hiểm.

So sánh thống kê bàn thắng Tây Ban Nha vs Bỉ

Xét trong 5 trận gần nhất, Bỉ vượt trội về số bàn thắng với 13 pha lập công, nhiều hơn 4 bàn so với Tây Ban Nha. Hiệu suất 2,6 bàn/trận của “Quỷ đỏ” cũng cao hơn mức 1,8 bàn/trận bên phía La Roja.

Sự khác biệt lớn nhất lại nằm ở khả năng phòng ngự. Tây Ban Nha chưa thủng lưới lần nào, còn Bỉ đã nhận 5 bàn thua và chỉ giữ sạch lưới trước Iran.

Các trận của Bỉ có trung bình 3,6 bàn, gấp đôi mức 1,8 bàn trong các trận của Tây Ban Nha. Một bên có xu hướng tạo ra thế trận cởi mở, còn bên kia thường kiểm soát chặt nhịp độ và hạn chế tối đa cơ hội của đối phương.

Cả hai đội cùng ghi bàn ở 4/5 trận gần nhất. Dù vậy, Tây Ban Nha đang có sự cân bằng tốt hơn giữa tấn công và phòng ngự, đặc biệt khi cả năm trận tại World Cup 2026 đều kết thúc mà Unai Simon không phải vào lưới nhặt bóng.

Theo dữ liệu Opta được cung cấp trước trận, Tây Ban Nha có 59,3% khả năng giành chiến thắng trong 90 phút. Cơ hội dành cho Bỉ ở mức 18,3%, còn khả năng trận đấu phải bước sang hiệp phụ là 22,4%.

Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về Tây Ban Nha. La Roja đứng thứ 2 thế giới, cao hơn bảy bậc so với Bỉ ở vị trí thứ 9.

Những con số đặt Tây Ban Nha vào vị thế thuận lợi hơn, nhưng Bỉ vẫn có cơ sở tạo bất ngờ nhờ hiệu suất ghi bàn cao và kinh nghiệm của nhiều cầu thủ từng chinh chiến ở các giải đấu lớn.

Lịch sử đối đầu Tây Ban Nha vs Bỉ nghiêng về La Roja

Tây Ban Nha và Bỉ đã gặp nhau 23 lần trong quá khứ. Đội bóng xứ đấu bò giành 12 chiến thắng, hòa 6 trận và để thua 5 lần.

Duyên nợ giữa hai đội tại World Cup từng tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Ở tứ kết World Cup 1986, Bỉ vượt qua Tây Ban Nha bằng loạt luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1.

Chiến thắng ấy giúp thế hệ nổi tiếng của bóng đá Bỉ tiến vào bán kết và kết thúc giải đấu trong nhóm bốn đội mạnh nhất. Đây vẫn là một trong những ký ức đẹp nhất của “Quỷ đỏ” tại sân chơi World Cup.

Bốn năm sau, Tây Ban Nha đòi lại món nợ khi thắng Bỉ 2-1 tại vòng bảng World Cup 1990. Cuộc gặp tại SoFi vì thế không chỉ là màn so tài giữa hai thế hệ mới mà còn gợi lại duyên nợ kéo dài nhiều thập kỷ.

Bỉ đã vào tứ kết ở ba trong bốn kỳ World Cup gần nhất. Kinh nghiệm knock-out cùng cuộc ngược dòng trước Senegal cho thấy De Bruyne và đồng đội không dễ buông xuôi ngay cả khi rơi vào tình thế bất lợi.

Tình hình lực lượng Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha không có sự phục vụ của Nico Williams và Yeremy Pino vì chấn thương. Việc thiếu hai cầu thủ chạy cánh khiến HLV Luis de la Fuente mất đi một phần tốc độ cùng khả năng tạo đột biến ở biên.

Dù vậy, chiều sâu đội hình vẫn giúp La Roja có nhiều phương án thay thế. Alex Baena, Dani Olmo, Mikel Merino và Oyarzabal đều có thể đảm nhiệm các vai trò khác nhau trong hệ thống tấn công.

Bỉ bước vào trận đấu với lực lượng đầy đủ. HLV của “Quỷ đỏ” có thể sử dụng những gương mặt tốt nhất, từ Courtois trong khung thành tới De Bruyne, Doku, Trossard, De Ketelaere và Lukaku trên mặt trận tấn công.

Lực lượng ổn định giúp Bỉ có thêm lựa chọn điều chỉnh chiến thuật nếu trận đấu kéo dài sang hiệp phụ. Đây là yếu tố quan trọng khi Tây Ban Nha đang có hàng phòng ngự đạt trạng thái rất tốt.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha nhiều khả năng ra sân với Unai Simon trong khung thành. Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte và Marc Cucurella tạo thành hàng phòng ngự, phía trên là bộ ba Rodri, Pedri và Dani Olmo. Lamine Yamal, Alex Baena và Mikel Oyarzabal đảm nhiệm các vị trí trên hàng công.

Bỉ dự kiến sử dụng Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Trossard, De Bruyne, Doku; Lukaku.

Đội hình của Tây Ban Nha ưu tiên kiểm soát tuyến giữa, pressing sau mất bóng và tạo sức ép bằng những pha phối hợp ngắn. Bỉ có thể chơi trực diện hơn, tận dụng khả năng chuyền bóng của De Bruyne cùng tốc độ của Doku và Trossard.

Những thống kê đáng chú ý trước trận Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha đã thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận tại World Cup 2026. La Roja ghi 9 bàn, giữ sạch lưới cả năm trận và chỉ có một lần không tìm được đường vào khung thành đối phương.

Bỉ cũng chưa thua tại giải với 3 chiến thắng cùng 2 trận hòa. “Quỷ đỏ” ghi 13 bàn nhưng đã để thủng lưới 5 lần.

Chiến thắng 3-2 trước Senegal cho thấy khả năng phản ứng mạnh mẽ của Bỉ. De Bruyne cùng đồng đội bị dẫn hai bàn tới phút 86 nhưng vẫn san bằng tỷ số và hoàn tất cuộc ngược dòng trong hiệp phụ.

Tây Ban Nha lại có lợi thế về chiều sâu. Mikel Merino chỉ vào sân trong những phút cuối trận gặp Bồ Đào Nha nhưng kịp ghi bàn duy nhất, còn Oyarzabal từng lập cú đúp trong chiến thắng trước Áo.

Charles De Ketelaere đang đạt trạng thái hưng phấn sau màn trình diễn có 2 bàn và 1 kiến tạo trước Mỹ. Khả năng di chuyển của cầu thủ này có thể trở thành bài toán khó cho các trung vệ Tây Ban Nha.

Dự đoán số bàn thắng Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha đang ghi trung bình 1,8 bàn/trận và chưa để thủng lưới tại World Cup 2026. La Roja không liên tục tạo ra các chiến thắng đậm, nhưng luôn biết cách kiểm soát diễn biến và kết liễu đối thủ ở thời điểm quan trọng.

Bỉ có hiệu suất cao hơn với 2,6 bàn/trận. Các trận của “Quỷ đỏ” xuất hiện trung bình 3,6 bàn, phần lớn nhờ khả năng chuyển trạng thái và sự bùng nổ của hàng công.

Tính chất tứ kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Tây Ban Nha sẽ không muốn đẩy đội hình lên quá cao trước tốc độ của Doku, Trossard và khả năng chuyền bóng từ De Bruyne.

Bỉ cũng cần bảo vệ khu vực trước vòng cấm, nơi Pedri, Olmo và Yamal có thể phối hợp nhanh để tạo ra cơ hội. Thế trận vì thế nhiều khả năng giằng co, đặc biệt trong hiệp một.

Nếu Tây Ban Nha có bàn mở tỷ số, Bỉ sẽ phải mạo hiểm hơn và trận đấu có thể xuất hiện thêm khoảng trống. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại của hàng thủ La Roja, khả năng có quá nhiều bàn thắng không được đánh giá cao.

Dự đoán tổng bàn thắng: 1-2 bàn.

Dự đoán phạt góc Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha được hưởng tổng cộng 39 quả phạt góc trong 5 trận gần nhất, đạt trung bình 7,8 quả mỗi trận. Thống kê này gắn liền với khả năng kiểm soát bóng, ép sân và thường xuyên triển khai tấn công ở hai hành lang.

Bỉ có 23 quả phạt góc trong cùng giai đoạn, trung bình 4,6 quả/trận. “Quỷ đỏ” tạo ra nhiều bàn thắng nhưng thiên về các pha chuyển trạng thái nhanh hơn là duy trì sức ép liên tục quanh vòng cấm đối phương.

Tổng mức trung bình của hai đội đạt khoảng 12,4 quả phạt góc/trận. Nếu Tây Ban Nha kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, La Roja nhiều khả năng tiếp tục là đội tạo ra số tình huống phạt góc cao hơn.

Dự đoán tổng số phạt góc: 10-12 quả.

Dự đoán thẻ phạt Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha chỉ nhận 3 thẻ vàng trong 5 trận gần nhất và chưa có cầu thủ nào bị truất quyền thi đấu. Trung bình mỗi trận, La Roja nhận 0,6 thẻ.

Khả năng kiểm soát bóng và pressing đồng bộ giúp đội bóng xứ đấu bò ít rơi vào tình huống phải phạm lỗi khẩn cấp. Tuy nhiên, tốc độ của các cầu thủ Bỉ có thể buộc hàng thủ Tây Ban Nha phải quyết liệt hơn trong những pha chống phản công.

Bỉ đã nhận 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, đạt trung bình 1 thẻ mỗi trận. Khi đối đầu hàng tiền vệ giàu kỹ thuật của Tây Ban Nha, Tielemans, Onana cùng các hậu vệ Bỉ có thể phải sử dụng những pha phạm lỗi chiến thuật.

Tổng trung bình hiện tại của hai đội chỉ ở mức khoảng 1,6 thẻ/trận. Tính chất căng thẳng của vòng tứ kết cùng nguy cơ phải ngăn chặn các pha phản công có thể khiến số thẻ tăng cao hơn.

Dự đoán số thẻ phạt: 3-5 thẻ.

Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha vs Bỉ

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhờ khả năng kiểm soát trận đấu, pressing sau mất bóng và hàng phòng ngự chưa để thủng lưới. Rodri, Pedri và Dani Olmo có thể giúp La Roja làm chủ tuyến giữa, qua đó hạn chế số lần De Bruyne nhận bóng trong tư thế thuận lợi.

Bỉ sở hữu hàng công ghi nhiều hơn Tây Ban Nha 4 bàn và có đủ nhân tố để tạo ra khoảnh khắc bất ngờ. Doku, De Ketelaere, Trossard và Lukaku sẽ đặc biệt nguy hiểm nếu La Roja để lộ khoảng trống phía sau hàng hậu vệ.

Dù vậy, sự ổn định của Tây Ban Nha vẫn là khác biệt lớn. Đội bóng xứ đấu bò có khả năng duy trì cấu trúc trong suốt trận đấu và sở hữu nhiều lựa chọn từ băng ghế dự bị.

Bỉ có thể khiến trận đấu kéo dài trong thế giằng co, nhưng Tây Ban Nha vẫn có nhiều cơ sở hơn để tạo ra bàn thắng quyết định và giành quyền vào bán kết World Cup 2026.

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 1-0 Bỉ.