Thể thao 360 Thống kê bàn thắng Timor Leste vs Indonesia: Đối thủ thủng lưới 9 lần, Garuda thắng đậm? Thống kê bàn thắng Timor Leste vs Indonesia cho thấy đội bóng của HLV José Pedro chưa ghi bàn và đã để thủng lưới chín lần sau hai lượt trận, còn Garuda vừa khởi đầu AFF Cup 2026 bằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia.

Timor Leste vs Indonesia: Một trận đấu, hai mục tiêu khác biệt

Timor Leste bước vào lượt trận thứ ba bảng A AFF Cup 2026 trong tình thế rất khó khăn. Đội bóng này chưa giành được điểm nào, chưa ghi bàn và đã phải nhận chín bàn thua sau hai trận gặp Việt Nam và Singapore.

Mục tiêu thực tế của Timor Leste là cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế số bàn thua và tìm kiếm pha lập công đầu tiên tại vòng bảng. Sau thất bại 0-7 trước Việt Nam, đoàn quân của HLV José Pedro đã chơi chặt chẽ hơn nhưng vẫn thua Singapore 0-2.

Indonesia lại hướng đến một chiến thắng cách biệt để tích lũy điểm số và hiệu số trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng A. Garuda khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 5-1 trước Campuchia, qua đó sớm cho thấy sức mạnh của một trong những ứng viên hàng đầu tại bảng đấu.

Xét trên tương quan hiện tại, Indonesia được đánh giá vượt trội gần như tuyệt đối. Siêu máy tính Opta đưa ra khả năng chiến thắng của Garuda ở mức 90%, cơ hội hòa là 7,9%, còn khả năng Timor Leste giành ba điểm chỉ đạt 2,2%.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng rất lớn. Indonesia đứng thứ 118 thế giới, cao hơn 83 bậc so với vị trí 201 của Timor Leste.

Thống kê bàn thắng Timor Leste trước trận gặp Indonesia

Timor Leste ghi bảy bàn trong năm trận gần nhất, đạt hiệu suất trung bình 1,4 bàn mỗi trận. Tuy nhiên, phần lớn số bàn này đến từ hai chiến thắng trước Brunei tại vòng loại AFF Cup 2026.

Khi bước vào vòng bảng, hàng công Timor Leste chưa tạo ra pha lập công nào. Đội bóng của HLV José Pedro thua Việt Nam 0-7 và tiếp tục nhận thất bại 0-2 trước Singapore.

Trước Việt Nam, Timor Leste chỉ thực hiện ba pha dứt điểm, không có lần nào đưa bóng trúng đích và được hưởng hai quả phạt góc. Đến trận gặp Singapore, số cú sút tăng lên bốn nhưng chỉ một tình huống đi đúng hướng khung thành.

Các con số cho thấy Timor Leste gặp nhiều khó khăn khi phải đưa bóng vượt qua tuyến giữa của những đối thủ có khả năng pressing tốt. Phần lớn các đợt lên bóng bị đẩy ra hai biên hoặc kết thúc bằng những đường chuyền dài thiếu độ chính xác.

Hàng phòng ngự cũng chưa duy trì được sự ổn định. Timor Leste nhận 12 bàn thua trong năm trận gần nhất, tương đương 2,4 bàn mỗi trận. Riêng hai lượt đấu tại vòng bảng, đội bóng này để lọt lưới chín lần.

Tổng số bàn xuất hiện trong năm trận gần nhất của Timor Leste đạt trung bình 3,8 bàn mỗi trận. Bốn trong năm cuộc đấu khép lại với ít nhất ba pha lập công.

João Rangel và những phương án tấn công của Timor Leste

Timor Leste có thể tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự số đông, sau đó tìm cơ hội bằng những pha chuyển trạng thái hoặc đường chuyền dài lên phía trên.

João Rangel, Zenivio Mota và Xavi Arrarte là những cầu thủ được kỳ vọng tạo ra điểm nối trong các đợt phản công. Tuy nhiên, họ thường phải nhận bóng ở vị trí cách xa khung thành, khiến khả năng phối hợp và dứt điểm bị hạn chế.

Zion Cruz cùng Liam Farrugia có thể mang đến tốc độ ở hai hành lang. Timor Leste cần tận dụng tốt những khoảng trống xuất hiện phía sau các hậu vệ biên Indonesia nếu muốn tìm kiếm cơ hội.

Bóng cố định cũng là phương án đáng chú ý. Đội bóng của HLV José Pedro đã được hưởng năm quả phạt góc qua hai lượt trận, nhưng chưa chuyển hóa được thành cơ hội ghi bàn rõ ràng.

Trước một Indonesia có khả năng kiểm soát bóng vượt trội, Timor Leste khó duy trì sức ép trong thời gian dài. Cơ hội ghi bàn của họ nhiều khả năng phụ thuộc vào sai lầm của đối phương hoặc một tình huống phản công được xử lý chính xác.

Thống kê bàn thắng Indonesia trước trận gặp Timor Leste

Indonesia thắng bốn trong năm trận gần nhất, ghi tổng cộng 13 bàn và chỉ hai lần để đối phương chọc thủng lưới. Hiệu suất của Garuda đạt 2,6 bàn thắng và 0,4 bàn thua mỗi trận.

Đội bóng này giữ sạch lưới ở bốn trong năm lần ra sân trước Saint Kitts và Nevis, Bulgaria, Oman, Mozambique và Campuchia. Khả năng phòng ngự ổn định giúp Indonesia có thể đẩy đội hình lên cao mà vẫn hạn chế được nguy cơ từ các tình huống phản công.

Ở trận ra quân AFF Cup 2026, Indonesia đánh bại Campuchia với tỷ số 5-1. Garuda kiểm soát 67% thời lượng bóng, tung ra 15 cú dứt điểm và có tám lần đưa bóng trúng khung thành.

Mitchell Baker lập hat-trick ngay trong trận ra mắt. Sandy Walsh và Jens Raven ghi hai bàn còn lại, giúp Indonesia tạo ra một trong những chiến thắng cách biệt nhất ở lượt đấu đầu tiên.

Khả năng pressing và thu hồi bóng nhanh cho phép Garuda duy trì sức ép liên tục trên phần sân đối phương. Indonesia cũng có thể thay đổi hướng tấn công bằng các pha phối hợp trung lộ, đưa bóng ra biên hoặc thực hiện những đường chuyền vào phía sau hàng phòng ngự.

Mitchell Baker và những mũi công của Indonesia

Mitchell Baker trở thành tâm điểm sau cú hat-trick vào lưới Campuchia. Khả năng chọn vị trí và dứt điểm nhanh của cầu thủ này giúp Indonesia có thêm một điểm đến nguy hiểm trong vòng cấm.

Eliano Reijnders có thể tạo ra khác biệt bằng tốc độ cùng những pha di chuyển từ biên vào trung lộ. Khi Timor Leste thu hẹp đội hình trước vòng cấm, khả năng kéo giãn hệ thống phòng ngự của Reijnders sẽ đặc biệt quan trọng.

Thom Haye, Ivar Jenner và Marc Klok giúp Indonesia kiểm soát tuyến giữa. Bộ ba này có khả năng luân chuyển bóng, chuyền xuyên tuyến và duy trì sức ép sau khi đối phương phá bóng khỏi khu vực nguy hiểm.

Sandy Walsh mang đến thêm phương án tấn công từ tuyến dưới. Cầu thủ này có thể dâng cao, thực hiện các pha chồng biên hoặc xuất hiện trong vòng cấm ở những tình huống cố định.

Indonesia đủ chiều sâu để xoay vòng một số vị trí mà không làm giảm đáng kể chất lượng đội hình. Đây là lợi thế lớn khi Garuda cần duy trì tốc độ tấn công trong suốt 90 phút.

So sánh hỏa lực Timor Leste vs Indonesia

Indonesia ghi 13 bàn trong năm trận gần nhất, nhiều hơn sáu bàn so với con số bảy của Timor Leste. Garuda đạt hiệu suất 2,6 bàn mỗi trận, còn đối thủ dừng ở mức 1,4 bàn.

Khoảng cách rõ hơn khi xét riêng các trận tại vòng bảng AFF Cup 2026. Indonesia ghi năm bàn ngay trong trận ra quân, còn Timor Leste chưa có pha lập công nào sau 180 phút.

Hàng phòng ngự cũng tạo ra sự chênh lệch lớn. Indonesia chỉ nhận hai bàn thua trong năm trận và có bốn lần giữ sạch lưới. Timor Leste để lọt lưới 12 lần, bao gồm chín bàn thua ở hai trận gần nhất.

Lịch sử đối đầu tiếp tục nghiêng hoàn toàn về phía Garuda. Indonesia toàn thắng cả sáu lần gặp Timor Leste, ghi 21 bàn và chỉ nhận hai bàn thua.

Trong năm cuộc chạm trán gần nhất, Indonesia ghi trung bình ba bàn mỗi trận. Tổng số pha lập công của hai đội đạt 3,4 bàn mỗi cuộc đấu, với bốn trong năm trận xuất hiện ít nhất ba bàn.

Indonesia nhiều khả năng kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, đẩy Timor Leste về sát vòng cấm và liên tục tổ chức tấn công. Câu hỏi lớn nhất không nằm ở khả năng Garuda ghi bàn, mà là số lần họ có thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Dự đoán số bàn thắng Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste đã nhận chín bàn thua chỉ sau hai lượt trận, trung bình 4,5 bàn mỗi trận tại vòng bảng. Hệ thống phòng ngự của đội bóng này thường xuyên bị kéo giãn khi đối phương tăng tốc ở hai biên hoặc luân chuyển bóng nhanh quanh vòng cấm.

Indonesia vừa ghi năm bàn vào lưới Campuchia và đang sở hữu nhiều phương án dứt điểm. Mitchell Baker có thể hoạt động trong vòng cấm, Eliano Reijnders khai thác hai hành lang, còn Thom Haye cùng Ivar Jenner hỗ trợ từ tuyến giữa.

Garuda cũng cần tích lũy hiệu số để cạnh tranh vị trí nhất bảng. Indonesia vì thế có thể tiếp tục duy trì sức ép ngay cả khi đã tạo được cách biệt an toàn.

Timor Leste nhiều khả năng bố trí khối phòng ngự thấp và tập trung số đông trước khung thành. Cách tiếp cận này có thể giúp họ hạn chế khoảng trống trong những phút đầu, nhưng khó đứng vững nếu Indonesia ghi bàn sớm.

Dự đoán tổng bàn thắng: Từ 6–7 bàn.

Tình hình lực lượng Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste không ghi nhận trường hợp vắng mặt đáng chú ý và có thể sử dụng đội hình mạnh nhất.

Indonesia thiếu Shayne Pattynama do chấn thương. Garuda vẫn còn nhiều lựa chọn chất lượng để thay thế và xoay vòng đội hình.

Đội hình dự kiến Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste: Dylan Niski; Jackson Pereira, Eric Tomas T. Silva, Luis Figo Pereira Ribeiro, Claudio Gomes Osorio; Joao Rangel, Zenivio Mota, Xavi Arrarte; Zion Cruz, Ryan Harris Jom, Liam Farrugia.

Indonesia: Nadeo Argawinata; Rizky Ridho, Sandy Walsh, Dony Tri Pamungkas, Brian Fatari; Thom Haye, Marc Klok, Ivar Jenner; Beckham Putra, Eliano Reijnders, Mitchell Baker.

Phong độ và lịch sử đối đầu Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste thắng hai và thua ba trong năm trận gần nhất, ghi bảy bàn nhưng phải nhận 12 bàn thua. Hai lần ra sân gần đây tại AFF Cup 2026, đội bóng này toàn thua, không ghi bàn và để lọt lưới chín lần.

Indonesia thắng bốn và thua một trong năm trận gần nhất. Garuda ghi 13 bàn, chỉ nhận hai bàn thua và có bốn trận giữ sạch lưới.

Hai đội đã gặp nhau sáu lần. Indonesia giành chiến thắng trong cả sáu cuộc đối đầu, ghi 21 bàn và chỉ để Timor Leste chọc thủng lưới hai lần.

Sự vượt trội về thành tích đối đầu, phong độ và chiều sâu đội hình giúp Indonesia bước vào trận đấu với lợi thế rất lớn.

Dự đoán tỷ số Timor Leste vs Indonesia

Timor Leste nhiều khả năng tiếp tục sử dụng khối phòng ngự thấp, tập trung số đông cầu thủ trước vòng cấm và chờ cơ hội phản công.

Cách bố trí này khó giúp đội bóng của HLV José Pedro duy trì sự an toàn trong suốt trận đấu. Indonesia có khả năng luân chuyển bóng nhanh, tấn công ở cả trung lộ lẫn hai hành lang và sở hữu nhiều cầu thủ có thể dứt điểm.

Nếu Garuda ghi bàn trong những phút đầu, hàng phòng ngự Timor Leste sẽ phải rời khỏi vị trí để tìm kiếm bàn gỡ. Các khoảng trống khi đó có thể tiếp tục được Mitchell Baker, Eliano Reijnders cùng những cầu thủ tuyến hai khai thác.

Indonesia có cơ sở để kiểm soát hoàn toàn thế trận, tạo cách biệt ngay trong hiệp một và tiếp tục gia tăng số bàn sau giờ nghỉ.

Dự đoán: Timor Leste 0-6 Indonesia.