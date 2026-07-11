Thể thao 360 Thống kê bàn thắng tứ kết Na Uy vs Anh: Đại bác Haaland kéo sập thành trì Tam sư, Kane đáp lời ra sao? Thống kê bàn thắng Na Uy vs Anh trước tứ kết World Cup 2026 cho thấy hai đội đều duy trì hiệu suất tấn công cao, với Haaland và Kane là những điểm nổ được chờ đợi nhất.

Na Uy vs Anh: Màn so tài giữa sức công phá và bản lĩnh

Trận Na Uy vs Anh diễn ra lúc 4h00 ngày 12/7 trên sân Hard Rock, Mỹ, thuộc vòng tứ kết World Cup 2026. Đây là màn đối đầu giữa hiện tượng lớn nhất giải đấu và một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Na Uy bước vào trận đấu với Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sorloth và Antonio Nusa trên hàng công. Tuyển Anh sở hữu Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka và Anthony Gordon, những cầu thủ có thể tạo khác biệt ở nhiều vị trí.

Trước giờ bóng lăn, các chỉ số sức mạnh vẫn nghiêng về Tam sư. Siêu máy tính Opta đánh giá Anh có 50,4% khả năng thắng trong 90 phút, Na Uy đạt 25,1%, còn xác suất hai đội hòa là 24,5%.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng khá lớn khi Anh đứng thứ 4 thế giới, còn Na Uy xếp hạng 31. Dẫu vậy, phong độ bùng nổ của Haaland cùng chiến thắng trước Brazil giúp đại diện Bắc Âu trở thành đối thủ không thể xem nhẹ.

Thống kê bàn thắng Na Uy trước trận gặp Anh

Trong 5 trận gần nhất, Na Uy ghi 12 bàn và để thủng lưới 9 lần. Trung bình mỗi trận, đội bóng của HLV Stale Solbakken đạt 2,4 bàn thắng và nhận 1,8 bàn thua.

Tổng cộng 21 bàn đã xuất hiện trong chuỗi trận này, tương đương 4,2 bàn mỗi trận. Cả 5 trận gần nhất của Na Uy tại World Cup 2026 đều có ít nhất 3 bàn, cho thấy các cuộc so tài của đại diện Bắc Âu thường diễn ra với nhịp độ rất cởi mở.

Na Uy thắng 4 và thua 1 trong 5 lần ra sân vừa qua. Sau thất bại 1-4 trước Pháp bằng đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị, đội bóng Bắc Âu đã đánh bại Bờ Biển Ngà rồi tạo cú sốc lớn khi loại Brazil ở vòng 1/8.

Điểm mạnh của Na Uy nằm ở khả năng đưa bóng nhanh lên phía trên và khai thác sức mạnh của các tiền đạo. Martin Odegaard đảm nhiệm vai trò kết nối, Sander Berge hỗ trợ thu hồi bóng, còn Haaland và Sorloth liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương.

Tuy nhiên, 9 bàn thua sau 5 trận cũng để lại vấn đề đáng lo ngại. Khi đội hình dâng cao, khoảng trống phía sau hàng tiền vệ của Na Uy có thể trở thành khu vực để Saka, Bellingham hoặc Gordon khai thác.

Haaland là điểm hút bàn thắng lớn nhất của Na Uy

Erling Haaland đang bước vào trận tứ kết với phong độ ghi bàn đặc biệt ấn tượng. Tiền đạo này đã lập công trong 14 trận đấu chính thức gần nhất cho đội tuyển Na Uy, ghi tổng cộng 27 bàn trong giai đoạn đó.

Tại World Cup 2026, Haaland ghi bàn trong cả 4 lần ra sân. Cú đúp vào lưới Brazil ở vòng 1/8 tiếp tục cho thấy khả năng chọn vị trí, tranh chấp và kết thúc cơ hội của chân sút thuộc biên chế Manchester City.

Haaland không cần tham gia quá nhiều vào quá trình kiểm soát bóng. Chỉ cần Na Uy đưa được bóng tới khu vực cuối sân, sức mạnh, tốc độ và khả năng dứt điểm một chạm của anh đủ để tạo ra mối đe dọa lớn.

Sự hỗ trợ của Odegaard cũng giúp Haaland có thêm khoảng trống. Những đường chuyền sớm vào phía sau hàng thủ hoặc các pha đưa bóng từ hành lang trong có thể trở thành phương án để Na Uy mở khóa hệ thống phòng ngự của Tam sư.

Bên cạnh Haaland, Alexander Sorloth mang tới khả năng không chiến và làm tường. Antonio Nusa sở hữu tốc độ, kỹ thuật cùng những pha đi bóng trực diện, giúp hàng công Na Uy không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân.

Thống kê bàn thắng Anh trước trận gặp Na Uy

Tuyển Anh ghi 11 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần trong 5 trận gần nhất. Hiệu suất của Tam sư đạt 2,2 bàn thắng và 1 bàn thua mỗi trận.

Tổng số bàn xuất hiện trong chuỗi trận này là 16, trung bình 3,2 bàn mỗi trận. Đây là chỉ số thấp hơn Na Uy, nhưng cho thấy các trận đấu của Anh vẫn duy trì khả năng xuất hiện nhiều tình huống nguy hiểm.

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận gần đây. Tam sư cũng đang có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp, đồng thời ghi ít nhất 2 bàn trong mỗi trận.

Ở vòng 1/8, Anh vượt qua đồng chủ nhà Mexico với tỷ số 3-2 dù chỉ kiểm soát bóng 33,2%. Tam sư thực hiện tới 48 pha phá bóng, sau đó tận dụng hiệu quả các tình huống chuyển trạng thái để giành vé vào tứ kết.

Khác với Na Uy, Anh không cần duy trì thế trận tấn công liên tục. Đội bóng của Thomas Tuchel có thể lùi đội hình, bảo vệ khu vực trung tâm rồi tăng tốc bằng những đường chuyền hướng tới Saka, Gordon hoặc Kane.

Khả năng phòng ngự của Anh cũng chắc chắn hơn khi chỉ nhận 5 bàn trong 5 trận. Bộ ba John Stones, Marc Guehi và Ezri Konsa mang tới sức mạnh tranh chấp, nhưng sẽ phải đối mặt thử thách lớn trước khả năng càn lướt của Haaland.

Kane và Bellingham giúp Anh duy trì nhiều điểm nổ

Harry Kane vẫn là trung tâm trong hệ thống tấn công của tuyển Anh. Tiền đạo này vừa có thể hoạt động trong vòng cấm, vừa lùi xuống nhận bóng để mở khoảng trống cho những cầu thủ chạy cánh.

Khả năng chọn vị trí và dứt điểm của Kane đặc biệt quan trọng trong một trận đấu có thể không xuất hiện quá nhiều cơ hội rõ ràng. Nếu Na Uy để lộ khoảng trống trước vòng cấm, thủ quân Tam sư có thể tạo khác biệt bằng cả những pha xử lý một chạm lẫn các cú sút từ tuyến hai.

Jude Bellingham là điểm nổ tiếp theo của tuyển Anh. Tiền vệ này đã tỏa sáng trước Mexico nhờ khả năng xâm nhập vòng cấm, tranh chấp và xuất hiện đúng lúc ở các tình huống bóng hai.

Bukayo Saka mang tới khả năng đi bóng từ cánh phải, còn Anthony Gordon có thể khai thác khoảng trống bằng tốc độ. Sự đa dạng đó giúp Anh sở hữu nhiều phương án mở khóa trận đấu hơn, thay vì chỉ chờ đợi vào khả năng săn bàn của Kane.

Declan Rice và Elliot Anderson cũng có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát khu vực giữa sân. Nếu giành được ưu thế trước Odegaard và Sander Berge, tuyển Anh có thể hạn chế nguồn cung cấp bóng dành cho Haaland.

So sánh thống kê bàn thắng Na Uy vs Anh

Xét trong 5 trận gần nhất, Na Uy nhỉnh hơn về số bàn thắng với 12 pha lập công, so với 11 bàn của tuyển Anh. Hiệu suất ghi bàn của đại diện Bắc Âu đạt 2,4 bàn mỗi trận, cao hơn mức 2,2 bàn của Tam sư.

Sự khác biệt lớn hơn nằm ở khả năng phòng ngự. Na Uy để thủng lưới 9 bàn, trung bình 1,8 bàn mỗi trận, còn Anh chỉ nhận 5 bàn với hiệu suất 1 bàn thua mỗi trận.

Các trận của Na Uy có trung bình 4,2 bàn, cao hơn đáng kể so với mức 3,2 bàn trong những lần ra sân gần đây của tuyển Anh. Bảy trong 9 trận đấu chính thức gần nhất của đội bóng Bắc Âu thậm chí xuất hiện ít nhất 5 bàn.

Na Uy có sức công phá mạnh hơn nhưng cũng để lại nhiều khoảng trống. Tuyển Anh không bùng nổ bằng đối thủ về nhịp độ, song sở hữu sự cân bằng tốt hơn giữa tấn công và phòng ngự.

Haaland là cầu thủ có phong độ ghi bàn nổi bật nhất trước trận đấu. Phía đối diện, Kane, Bellingham và Saka giúp Tam sư có nhiều điểm nổ hơn ở khu vực cuối sân.

Lịch sử đối đầu Na Uy vs Anh nghiêng về Tam sư

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, tuyển Anh thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Na Uy. Tính toàn bộ lịch sử, Tam sư thắng 7, hòa 3 và chỉ nhận 2 thất bại sau 12 lần chạm trán đại diện Bắc Âu.

Các cuộc đối đầu gần đây giữa hai đội thường diễn ra chặt chẽ. Tổng cộng chỉ có 4 bàn xuất hiện trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đạt trung bình 0,8 bàn mỗi trận.

Na Uy cũng không ghi được bàn nào trong 4 trận gần đây gặp tuyển Anh. Đây là thống kê bất lợi với Haaland và các đồng đội trước khi bước vào trận đấu quan trọng nhất lịch sử bóng đá nước này.

Dẫu vậy, phong độ hiện tại có thể khiến những dữ liệu quá khứ không còn mang ý nghĩa quyết định. Na Uy đang sở hữu hàng công giàu sức mạnh, còn Anh cũng ghi từ 2 bàn trở lên trong 3 trận liên tiếp.

Một yếu tố khác không ủng hộ đội bóng Bắc Âu là họ chưa từng đánh bại đại diện châu Âu nào tại World Cup. Ngược lại, Anh đã vào tứ kết giải đấu lần thứ ba liên tiếp và có nhiều kinh nghiệm hơn ở các trận knock-out.

Tình hình lực lượng Na Uy vs Anh

Na Uy có lực lượng mạnh nhất cho trận tứ kết. HLV Stale Solbakken vì vậy có thể tiếp tục sử dụng bộ khung vừa đánh bại Brazil với Odegaard, Sander Berge, Haaland và Sorloth.

Tuyển Anh chắc chắn không có Jarell Quansah do án treo giò sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Mexico. Reece James và Djed Spence vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu.

Sự vắng mặt của Quansah khiến HLV Thomas Tuchel có ít lựa chọn hơn ở hàng phòng ngự. Marc Guehi, John Stones và Ezri Konsa nhiều khả năng tiếp tục được tin tưởng trong nhiệm vụ phong tỏa Haaland.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Anh

Na Uy nhiều khả năng ra sân với sơ đồ 4-3-3. Orjan Nyland bắt chính; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem và David Moller Wolfe tạo thành hàng thủ; Martin Odegaard, Sander Berge và Patrick Berg chơi ở tuyến giữa; Alexander Sorloth, Erling Haaland và Antonio Nusa đảm nhiệm hàng công.

Tuyển Anh dự kiến sử dụng sơ đồ có thể chuyển đổi giữa 4-2-3-1 và 3-4-2-1. Jordan Pickford đứng trong khung thành; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi và Nico O’Reilly chơi ở hàng thủ; Elliot Anderson đá cặp Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham và Anthony Gordon hỗ trợ Harry Kane.

Đội hình của Na Uy ưu tiên sức mạnh và khả năng tấn công trực diện. Anh có cấu trúc cân bằng hơn, đồng thời sở hữu nhiều cầu thủ có thể thay đổi vị trí để tạo khoảng trống.

Dự đoán số bàn thắng Na Uy vs Anh

Phong độ gần đây mang tới nhiều cơ sở để trận tứ kết xuất hiện bàn thắng. Na Uy ghi trung bình 2,4 bàn nhưng cũng nhận 1,8 bàn thua mỗi trận trong 5 lần ra sân gần nhất.

Anh đạt hiệu suất 2,2 bàn mỗi trận, đồng thời duy trì khả năng phòng ngự ổn định hơn. Tam sư có đủ tốc độ và chất lượng để khai thác khoảng trống mỗi khi Na Uy đẩy cao đội hình tìm bàn thắng.

Lịch sử đối đầu nghiêng về kịch bản chặt chẽ, nhưng phong cách hiện tại của Na Uy đã thay đổi đáng kể. Sự hiện diện của Haaland, Sorloth và Nusa khiến đội bóng Bắc Âu sẵn sàng chơi trực diện, kể cả trước những đối thủ được đánh giá cao hơn.

Tính chất tứ kết có thể khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, nếu một trong hai bên có bàn mở tỷ số sớm, trận đấu nhiều khả năng sẽ chuyển sang thế đôi công do cả Na Uy và Anh đều sở hữu những cầu thủ chuyển trạng thái rất nhanh.

Dự đoán tổng bàn thắng: 3-4 bàn.

Dự đoán tỷ số Na Uy vs Anh

Tuyển Anh nhỉnh hơn về chiều sâu đội hình, kinh nghiệm knock-out và khả năng duy trì sự cân bằng. Kane, Bellingham, Saka cùng Declan Rice giúp Tam sư có nhiều phương án điều chỉnh thế trận.

Na Uy bước vào trận đấu với tinh thần rất cao sau chiến thắng trước Brazil. Phong độ đặc biệt của Haaland giúp đại diện Bắc Âu đủ khả năng xuyên thủng hàng phòng ngự mới nhận 5 bàn trong 5 trận của Anh.

Hai đội đều có những điểm nổ cá nhân đủ sức thay đổi cục diện. Anh có thể kiểm soát trận đấu tốt hơn, nhưng hàng công Na Uy đủ nguy hiểm để kéo cuộc so tài tại Miami vào hiệp phụ.

Dự đoán tỷ số: Na Uy 2-2 Anh.