Thể thao 360 Thống kê bàn thắng Việt Nam vs Singapore: Chủ nhà ghi 21 bàn, Xuân Son phá khóa “Sư tử”? Thống kê bàn thắng Việt Nam vs Singapore cho thấy đội bóng áo đỏ đã ghi 21 bàn và chỉ hai lần thủng lưới trong năm trận gần nhất, còn Singapore có bốn pha lập công sau hai lượt đấu đầu tiên tại AFF Cup 2026.

Việt Nam vs Singapore: Một trận đấu, hai mục tiêu khác biệt

Đội tuyển Việt Nam tiếp đón Singapore ở lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026 với mục tiêu giành thêm ba điểm, qua đó lấy lại ngôi đầu và tạo lợi thế trước chuyến làm khách quan trọng trên sân Indonesia.

Singapore đã thi đấu hai trận và giành trọn sáu điểm sau các chiến thắng 2-1 trước Campuchia và 2-0 trước Timor Leste. Đội bóng đảo quốc sư tử đang có vị trí thuận lợi trong cuộc cạnh tranh vé vào bán kết, vì vậy một kết quả tích cực tại Mỹ Đình sẽ giúp họ củng cố đáng kể cơ hội đi tiếp.

Việt Nam mới ra sân một lần nhưng đã tạo dấu ấn mạnh bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste. Nguyễn Đình Bắc lập hat-trick, Hoàng Hên ghi hai bàn, Nguyễn Xuân Son cũng điền tên lên bảng tỷ số. Bàn còn lại xuất phát từ tình huống Liam Farrugia phản lưới sau cú dứt điểm của Quang Hải.

Xét trên tương quan lực lượng, đội bóng áo đỏ được đánh giá cao hơn. Siêu máy tính đưa ra tỷ lệ chiến thắng của Việt Nam ở mức 75,4%, khả năng hai đội hòa nhau là 15,9%, còn cơ hội giành ba điểm của Singapore chỉ đạt 8,7%.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng FIFA cũng nghiêng về phía đội chủ nhà. Việt Nam đứng thứ 99 thế giới, cao hơn 49 bậc so với vị trí 148 của Singapore. Điểm tựa Mỹ Đình, chiều sâu đội hình cùng phong độ cao giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik có nhiều cơ sở để hướng đến chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Thống kê bàn thắng Việt Nam trước trận gặp Singapore

Việt Nam toàn thắng năm trận gần nhất, ghi tổng cộng 21 bàn và chỉ nhận hai bàn thua. Hiệu suất trung bình của đội bóng áo đỏ đạt 4,2 bàn mỗi trận, cao hơn đáng kể so với phần lớn các đối thủ tại bảng A.

Chuỗi kết quả này bao gồm các chiến thắng trước Siheung Citizen, Yongin, Gangwon, Myanmar và Timor Leste. Riêng hai lần ra sân gần nhất, Việt Nam ghi 11 bàn, không để đối phương chọc thủng lưới.

Màn thắng 7-0 trước Timor Leste cho thấy hàng công Việt Nam không phụ thuộc vào một vị trí duy nhất. Đình Bắc ghi ba bàn, Hoàng Hên có cú đúp, Xuân Son đóng góp một pha lập công, còn Quang Hải trực tiếp tạo ra tình huống dẫn đến bàn phản lưới.

Khả năng luân chuyển bóng giữa trung lộ và hai hành lang giúp Việt Nam duy trì sức ép trong thời gian dài. Khi đối phương lùi thấp, Quang Hải và Hoàng Đức có thể điều tiết nhịp độ, đưa bóng sang biên trước khi thực hiện các pha căng ngang hoặc trả ngược vào khu vực tuyến hai.

Việt Nam cũng sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng xâm nhập vòng cấm. Đình Bắc thường xuyên di chuyển từ cánh vào trung lộ, Hoàng Hên hoạt động linh hoạt phía sau tiền đạo, còn Xuân Son đóng vai trò điểm đến cho các đường chuyền trực diện.

Xuân Son, Đình Bắc và những mũi công của Việt Nam

Nguyễn Xuân Son tiếp tục là trung tâm trong hệ thống tấn công của Việt Nam. Khả năng tì đè, chọn vị trí và dứt điểm trong phạm vi hẹp giúp tiền đạo này đặc biệt nguy hiểm trước những hàng phòng ngự phải lùi sâu.

Singapore có thể bố trí số đông cầu thủ trước vòng cấm và ưu tiên kiểm soát khu vực trung lộ. Sự hiện diện của Xuân Son sẽ buộc các trung vệ đội khách phải tập trung theo kèm, từ đó tạo thêm không gian cho Đình Bắc và Hoàng Hên xâm nhập.

Đình Bắc đang đạt trạng thái hưng phấn sau cú hat-trick trong ngày ra quân. Tốc độ, khả năng đổi hướng và những pha di chuyển từ biên vào phía sau hậu vệ giúp cầu thủ này trở thành phương án phù hợp để khai thác khoảng trống trong hệ thống phòng ngự Singapore.

Hoàng Hên mang đến sự linh hoạt ở khu vực giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ đối phương. Cầu thủ này có thể phối hợp trong phạm vi hẹp, kéo người theo kèm khỏi vị trí hoặc bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm để dứt điểm.

Quang Hải và Hoàng Đức giữ vai trò kiểm soát tuyến giữa. Hai tiền vệ này có khả năng đưa bóng vượt qua lớp pressing đầu tiên, thực hiện đường chuyền xuyên tuyến hoặc tạo nguy hiểm bằng các pha sút xa.

Hai Long, Nguyễn Tài Lộc và Nguyễn Văn Vĩ cũng là những phương án giúp HLV Kim Sang Sik thay đổi cách tiếp cận. Chiều sâu nhân sự cho phép Việt Nam duy trì tốc độ tấn công ngay cả khi thực hiện các điều chỉnh trong hiệp hai.

Thống kê bàn thắng Singapore trước trận gặp Việt Nam

Singapore ghi bốn bàn sau hai lượt trận đầu tiên tại AFF Cup 2026, đạt hiệu suất trung bình hai bàn mỗi trận. Đội bóng của HLV Gavin Lee lần lượt đánh bại Campuchia 2-1 và Timor Leste 2-0.

Ilhan Fandi ghi bàn trong cả hai trận, trở thành cầu thủ tấn công nổi bật nhất của Singapore tại giải đấu năm nay. Song Ui-young cũng để lại dấu ấn khi ghi bàn ấn định chiến thắng trước Timor Leste.

Hàng phòng ngự Singapore mới nhận một bàn thua sau 180 phút. Tuy nhiên, Campuchia và Timor Leste chưa tạo ra sức ép lớn như những gì đội bóng đảo quốc sư tử có thể phải đối mặt tại Mỹ Đình.

Trước AFF Cup 2026, Singapore thua FC Ryukyu 0-2 và Okinawa SV 2-3 trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Kết quả này cho thấy hệ thống phòng ngự của họ vẫn có thể gặp khó khăn trước các đội duy trì được cường độ tấn công cao.

Khả năng chống đỡ những pha phối hợp nhanh ở sát vòng cấm sẽ là bài kiểm tra quan trọng đối với đội khách. Việt Nam có nhiều cầu thủ có thể đổi vị trí liên tục, buộc hàng thủ Singapore phải đưa ra quyết định kèm người trong thời gian ngắn.

Ilhan Fandi và phương án không chiến của Singapore

Ilhan Fandi là điểm đến quan trọng nhất trong các đợt tấn công của Singapore. Tiền đạo này sở hữu thể hình tốt, có khả năng tranh chấp, làm tường và tạo ra nguy hiểm từ những tình huống bóng bổng.

Khi không thể triển khai bóng ngắn, Singapore có thể sử dụng các đường chuyền dài hướng đến Ilhan Fandi. Những pha bóng hai sau tình huống tranh chấp cũng là khu vực mà Song Ui-young, Glenn Kweh hoặc Harhys Stewart có thể khai thác.

Shawal Anuar là tiền đạo thực thụ còn lại trong danh sách dự giải. Tuy nhiên, việc chỉ có hai lựa chọn rõ ràng ở vị trí cao nhất khiến khả năng thay đổi phương án tấn công của HLV Gavin Lee bị hạn chế.

Singapore cũng thiếu một số nhân sự quan trọng. Tiền đạo Ikhsan Fandi và trung vệ Safuwan Baharudin không được câu lạc bộ chủ quản nhả về, còn Rudy Khairullah cùng Irfan Najeeb vắng mặt vì chấn thương.

Đội khách nhiều khả năng tập trung vào các tình huống chuyển trạng thái, bóng dài và cố định. Nếu Việt Nam đẩy đội hình lên quá cao, tốc độ ở hai biên cùng khả năng không chiến của Ilhan Fandi có thể mang đến cơ hội.

So sánh hỏa lực Việt Nam vs Singapore

Việt Nam ghi 21 bàn trong năm trận gần nhất, đạt hiệu suất 4,2 bàn mỗi trận. Singapore có bốn pha lập công sau hai lượt đấu tại AFF Cup, tương đương hai bàn mỗi trận.

Khoảng cách không chỉ xuất hiện ở số bàn thắng mà còn nằm ở số lượng phương án tấn công. Việt Nam có Xuân Son làm trung phong, Đình Bắc và Hoàng Hên hoạt động xung quanh, Quang Hải cùng Hoàng Đức hỗ trợ từ tuyến giữa.

Singapore phụ thuộc nhiều hơn vào Ilhan Fandi, các pha bóng bổng và khả năng tận dụng tình huống chuyển trạng thái. Việc thiếu Ikhsan Fandi cũng khiến đội khách mất đi một lựa chọn quan trọng trong vòng cấm.

Khả năng phòng ngự của hai đội đều đang có những con số tích cực. Việt Nam chỉ nhận hai bàn thua trong năm trận, còn Singapore mới một lần thủng lưới tại AFF Cup 2026.

Dù vậy, đội bóng áo đỏ đã phải đối đầu nhiều kiểu đối thủ khác nhau và vẫn duy trì được hiệu suất ghi bàn cao. Singapore chưa trải qua trận đấu nào có cường độ tấn công tương đương với sức ép có thể xuất hiện tại Mỹ Đình.

Câu hỏi lớn nhất không nằm ở khả năng Việt Nam tạo cơ hội, mà là thời điểm đội chủ nhà có thể ghi bàn mở tỷ số. Nếu Xuân Son cùng các đồng đội sớm phá vỡ hệ thống phòng ngự Singapore, thế trận sẽ trở nên thuận lợi hơn cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Tình hình lực lượng Việt Nam vs Singapore

Việt Nam đón tín hiệu tích cực khi Nguyễn Tài Lộc đã bình phục chấn thương. Khả năng ra sân của thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn còn bỏ ngỏ.

Singapore không có trung vệ Safuwan Baharudin và tiền đạo Ikhsan Fandi do hai cầu thủ này không được câu lạc bộ chủ quản nhả về. Thủ môn Rudy Khairullah cùng hậu vệ Irfan Najeeb vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Singapore

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Singapore: Izwan Mahbud; Lionel Tan, Hariss Harun, Irfan Fandi, Nur Adam Abdullah; Shah Shahiran, Kyoga Nakamura; Glenn Kweh, Song Ui-young, Harhys Stewart; Ilhan Fandi.

Phong độ và lịch sử đối đầu Việt Nam vs Singapore

Việt Nam toàn thắng năm trận gần nhất, ghi 21 bàn và chỉ để thủng lưới hai lần. Đội bóng áo đỏ cũng có hai trận liên tiếp giữ sạch lưới trước Myanmar và Timor Leste.

Singapore toàn thắng hai lượt trận đầu tiên tại AFF Cup 2026, ghi bốn bàn và nhận một bàn thua. Trước giải đấu, đội bóng này lần lượt thất bại trước FC Ryukyu và Okinawa SV trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

Hai đội đã gặp nhau 22 lần. Việt Nam giành chín chiến thắng, Singapore thắng bốn trận, còn chín cuộc đối đầu kết thúc với tỷ số hòa.

Ở hai lần chạm trán gần nhất tại AFF Cup 2024, Việt Nam đều giành chiến thắng, lần lượt với tỷ số 2-0 và 3-1. Kết quả đối đầu cùng phong độ hiện tại tiếp tục mang đến lợi thế tâm lý cho đội chủ nhà.

Dự đoán tỷ số Việt Nam vs Singapore

Singapore có thể lựa chọn khối phòng ngự thấp, tập trung số đông cầu thủ trước vòng cấm và tìm kiếm cơ hội từ những pha bóng dài hướng đến Ilhan Fandi.

Cách tiếp cận này có thể giúp đội khách hạn chế khoảng trống trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, hàng thủ Singapore sẽ phải chịu áp lực lớn nếu Việt Nam duy trì được tốc độ chuyền bóng và liên tục thay đổi hướng tấn công.

Xuân Son là điểm đến rõ ràng trong vòng cấm, còn Đình Bắc và Hoàng Hên có thể khai thác khoảng trống xuất hiện xung quanh trung phong. Quang Hải cùng Hoàng Đức cũng đủ khả năng tạo khác biệt bằng những đường chuyền quyết định hoặc pha dứt điểm từ tuyến hai.

Việt Nam có cơ sở để kiểm soát phần lớn thời lượng bóng, ghi bàn trong hiệp một và tiếp tục gia tăng cách biệt sau giờ nghỉ. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik lấy lại ngôi đầu bảng A trước chuyến làm khách trên sân Indonesia.

Dự đoán: Việt Nam 3-0 Singapore.