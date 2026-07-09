Thể thao 360 Thống kê thành tích World Cup của đội tuyển Morocco: Sư tử Atlas viết tiếp giấc mơ châu Phi Thống kê thành tích World Cup của đội tuyển Morocco với 7 lần góp mặt ở vòng chung kết và đỉnh cao là vị trí hạng tư năm 2022.

Đội tuyển Morocco và hành trình đặc biệt tại World Cup

Thống kê thành tích của đội tuyển Morocco tại các mùa World Cup cho thấy Sư tử Atlas không phải đội tuyển giàu danh hiệu như Brazil, Đức, Argentina hay Pháp, nhưng lại sở hữu hành trình rất giàu cảm xúc. Morocco từng nhiều lần mở ra cột mốc lịch sử cho bóng đá châu Phi và thế giới Ả Rập.

Theo FIFA, Morocco đã có 7 lần tham dự World Cup vào các năm 1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022 và 2026. Tính trước World Cup 2026, đội tuyển này có tổng thành tích 23 trận, thắng 5, hòa 7, thua 11, ghi 20 bàn và thủng lưới 27 bàn tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Dấu son lớn nhất của Morocco đến tại World Cup 2022, khi họ trở thành đội tuyển châu Phi và Ả Rập đầu tiên lọt vào bán kết World Cup. Hành trình ấy đưa Sư tử Atlas lên vị trí hạng tư chung cuộc, thành tích tốt nhất trong lịch sử bóng đá Morocco.

Bảng thống kê thành tích của đội tuyển Morocco tại các kỳ World Cup

Năm Thành tích của đội tuyển Morocco 1970 Vòng bảng 1986 Vòng 1/8 1994 Vòng bảng 1998 Vòng bảng 2018 Vòng bảng 2022 Hạng tư 2026 Tối thiểu tứ kết, đang thi đấu

Nhìn vào bảng thống kê, có thể thấy Morocco từng trải qua nhiều kỳ World Cup dừng bước sớm ở vòng bảng. Tuy nhiên, mỗi lần tiến sâu, Sư tử Atlas đều tạo ra những dấu mốc rất đặc biệt cho bóng đá châu Phi.

World Cup 1970: Lần đầu Morocco bước ra sân khấu thế giới

World Cup 1970 tại Mexico là lần đầu đội tuyển Morocco góp mặt ở vòng chung kết. Dù chưa thể vượt qua vòng bảng, đây vẫn là cột mốc quan trọng, mở đầu cho hành trình của Sư tử Atlas ở sân chơi World Cup.

Morocco nằm ở bảng đấu khó và phải đối đầu các đối thủ mạnh. Đội bóng Bắc Phi khép lại giải đấu với 1 trận hòa và 2 thất bại. Trận hòa 1-1 trước Bulgaria là điểm nhấn đáng nhớ, giúp Morocco có kết quả tích cực đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Dù thành tích không quá nổi bật, World Cup 1970 đặt nền móng cho vị thế của Morocco trong bóng đá châu Phi. Từ thời điểm đó, Sư tử Atlas bắt đầu được nhắc đến như một đại diện có tiềm năng ở các giải đấu quốc tế.

World Cup 1986: Morocco tạo lịch sử cho bóng đá châu Phi

World Cup 1986 là kỳ World Cup đưa tên tuổi Morocco lên bản đồ bóng đá thế giới. Tại Mexico, Sư tử Atlas đứng đầu bảng đấu có Anh, Ba Lan và Bồ Đào Nha. Chiến thắng 3-1 trước Bồ Đào Nha trở thành một trong những trận đấu nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Morocco.

FIFA từng nhắc lại cột mốc năm 1986 khi Morocco trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup và góp mặt ở vòng knock-out. Đây là thành tích mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một đội tuyển, bởi nó mở đường cho niềm tin rằng các đại diện châu Phi hoàn toàn có thể cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Morocco dừng bước ở vòng 1/8 sau trận thua Tây Đức, nhưng hành trình năm 1986 vẫn được xem là chương vàng đầu tiên của Sư tử Atlas tại World Cup.

World Cup 1994 và 1998: Giai đoạn nhiều tiếc nuối

Sau kỳ tích năm 1986, Morocco trở lại World Cup 1994 trên đất Mỹ. Dù được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn, Sư tử Atlas không thể vượt qua vòng bảng. Đội tuyển này thua cả 3 trận và sớm chia tay giải đấu.

Bốn năm sau, Morocco góp mặt tại World Cup 1998 ở Pháp. Đây là kỳ World Cup mà đội bóng Bắc Phi chơi khởi sắc hơn, đặc biệt với chiến thắng 3-0 trước Scotland. Tuy nhiên, Morocco vẫn không thể vượt qua vòng bảng sau khi xếp sau Brazil và Na Uy.

Giai đoạn 1994-1998 để lại nhiều tiếc nuối vì Morocco sở hữu không ít cầu thủ chất lượng, nhưng chưa đủ sự ổn định để tiến sâu. Dù vậy, những trận đấu tại hai kỳ World Cup này giúp Sư tử Atlas duy trì sự hiện diện của bóng đá Bắc Phi trên sân khấu lớn.

World Cup 2018: Sư tử Atlas trở lại sau 20 năm chờ đợi

World Cup 2018 tại Nga đánh dấu lần trở lại của Morocco sau 20 năm vắng bóng. Dù rơi vào bảng đấu rất nặng với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Iran, Sư tử Atlas vẫn để lại nhiều ấn tượng bằng lối chơi giàu tốc độ, kỹ thuật và tinh thần chiến đấu cao.

Morocco bị loại ở vòng bảng, nhưng họ gây nhiều khó khăn cho Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Trận hòa 2-2 trước Tây Ban Nha ở lượt cuối cho thấy đội bóng Bắc Phi không dễ bị khuất phục trước các ông lớn châu Âu.

Kỳ World Cup 2018 không mang lại thành tích vượt trội, nhưng đóng vai trò bản lề. Từ giải đấu này, Morocco bắt đầu xây dựng nền tảng cho thế hệ mới, với nhiều cầu thủ thi đấu tại các CLB hàng đầu châu Âu.

World Cup 2022: Morocco làm nên kỳ tích lịch sử

World Cup 2022 là cột mốc vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Morocco. Sư tử Atlas vượt qua vòng bảng với vị trí dẫn đầu, xếp trên Croatia, Bỉ và Canada. Đây đã là một thành tích rất lớn, nhưng hành trình kỳ diệu của họ chưa dừng lại.

Ở vòng 1/8, Morocco đánh bại Tây Ban Nha sau loạt luân lưu. Đến tứ kết, họ tiếp tục hạ Bồ Đào Nha 1-0 để trở thành đội tuyển châu Phi và Ả Rập đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết World Cup.

Dù sau đó thua Pháp ở bán kết và thất bại trước Croatia trong trận tranh hạng ba, Morocco vẫn khép lại World Cup 2022 với vị trí thứ tư. Đây là thành tích chưa từng có của một đội tuyển châu Phi tại World Cup, đồng thời biến Sư tử Atlas thành biểu tượng mới của bóng đá khu vực MENA.

Dấu ấn của Morocco tại World Cup 2026

Tại World Cup 2026, Morocco tiếp tục chứng minh kỳ tích năm 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Sư tử Atlas vượt qua vòng 1/8 sau chiến thắng 3-0 trước Canada, qua đó giành quyền vào tứ kết và chuẩn bị đối đầu đội tuyển Pháp.

Theo The Guardian, Morocco trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên vào tứ kết ở hai kỳ World Cup liên tiếp sau hành trình bán kết năm 2022. Đây là dấu mốc rất đáng chú ý, bởi nó cho thấy bóng đá Morocco đã bước sang giai đoạn ổn định hơn ở đẳng cấp thế giới.

World Cup 2026 cũng chứng kiến sự chuyển giao trên băng ghế huấn luyện. Mohamed Ouahbi dẫn dắt Morocco trong giai đoạn này và tạo ra chuỗi trận bất bại ấn tượng sau khi lên nắm quyền hồi tháng 3/2026. Với nền tảng phòng ngự chắc chắn, tinh thần kỷ luật và dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế, Morocco tiếp tục là đối thủ khó chịu với mọi đội bóng lớn.

Vì sao Morocco trở thành biểu tượng mới của bóng đá châu Phi?

Thành công của Morocco không chỉ đến từ một thế hệ cầu thủ tài năng. Sư tử Atlas có nền tảng tổ chức tốt, hệ thống đào tạo ngày càng phát triển và lực lượng cầu thủ trải rộng ở nhiều giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Những cái tên như Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Yassine Bounou, Hakim Ziyech, Nayef Aguerd hay Youssef En-Nesyri từng tạo bộ khung quan trọng cho kỳ tích năm 2022. Đến World Cup 2026, Morocco tiếp tục duy trì sức cạnh tranh nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm, kỷ luật chiến thuật và khát vọng vươn lên.

Điểm mạnh lớn nhất của Morocco là khả năng chơi các trận knock-out. Sư tử Atlas thường phòng ngự rất tập trung, không dễ bị cuốn vào tốc độ của đối thủ và luôn biết cách tận dụng những khoảnh khắc quyết định. Đây là phẩm chất giúp họ liên tục gây khó khăn cho các đội bóng được đánh giá cao hơn.

Morocco và vai trò đồng chủ nhà World Cup 2030

Sau những bước tiến mạnh mẽ trên sân cỏ, Morocco còn chuẩn bị bước vào một cột mốc lịch sử khác. FIFA xác nhận Morocco, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha được chỉ định làm đồng chủ nhà World Cup 2030, bên cạnh ba trận kỷ niệm 100 năm World Cup diễn ra tại Argentina, Paraguay và Uruguay.

Điều này giúp Morocco trở thành quốc gia châu Phi thứ hai đăng cai World Cup sau Nam Phi năm 2010, đồng thời là đại diện Bắc Phi đầu tiên giữ vai trò chủ nhà của giải đấu. Với bóng đá Morocco, đây là bước tiến mang tính biểu tượng, nối tiếp thành công chuyên môn từ World Cup 2022 và 2026.

Thống kê tổng quan thành tích World Cup của đội tuyển Morocco

Tính đến World Cup 2026, Morocco đã có 7 lần tham dự vòng chung kết World Cup. Thành tích tốt nhất của Sư tử Atlas là hạng tư năm 2022, sau hành trình lịch sử vào bán kết tại Qatar.

Morocco từng 1 lần vào vòng 1/8 năm 1986, 1 lần vào bán kết năm 2022 và tiếp tục góp mặt ở tứ kết World Cup 2026. Từ một đội tuyển thường dừng bước ở vòng bảng, Sư tử Atlas đã vươn lên thành biểu tượng cạnh tranh mới của bóng đá châu Phi.

Từ cột mốc 1986 đến kỳ tích 2022, rồi hành trình vào tứ kết World Cup 2026, đội tuyển Morocco đang viết nên chương mới cho bóng đá châu Phi và thế giới Ả Rập. Với đà phát triển hiện tại cùng vai trò đồng chủ nhà World Cup 2030, Sư tử Atlas hoàn toàn có cơ sở để mơ về những cột mốc còn lớn hơn trong tương lai.