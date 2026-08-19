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    Thống kê trận đấu 1. FC Heidenheim 2-4 Bayern München: Bayern München ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn19/08/2026 00:51

    Bayern München đã ngược dòng đánh bại 1. FC Heidenheim 4-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    5'
    Y. Wagner
    1. FC Heidenheim
    25'
    F. Chavez
    Bayern München
    44'
    J. Niehues
    1. FC Heidenheim
    47'
    A. Ibrahimovic(pen)
    Bayern München
    78'
    L. Diaz — kiến tạo M. Olise
    Bayern München
    83'
    N. Brown — kiến tạo A. Pavlovic
    Bayern München
    Thẻ phạt
    21'
    L. Kerber
    1. FC Heidenheim
    43'
    T. Binder
    Bayern München
    81'
    M. Olise
    Bayern München
    Đồ thị diễn biến
    1. FC HeidenheimHT 45'Bayern München

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 5: Y. Wagner lập công cho 1. FC Heidenheim
    Phút 25: F. Chavez lập công cho Bayern München
    Phút 44: J. Niehues lập công cho 1. FC Heidenheim
    Phút 47: A. Ibrahimovic ghi bàn trên chấm phạt đền cho Bayern München
    Phút 78: L. Diaz lập công cho Bayern München (kiến tạo: M. Olise)
    Phút 83: N. Brown lập công cho Bayern München (kiến tạo: A. Pavlovic)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    1. FC Heidenheim · 1 thắng1 hòaBayern München · 3 thắng
    02/05/2026
    Bayern München
    3 - 3
    1. FC Heidenheim
    Hòa
    21/12/2025
    1. FC Heidenheim
    0 - 4
    Bayern München
    BM
    19/04/2025
    1. FC Heidenheim
    0 - 4
    Bayern München
    BM
    07/12/2024
    Bayern München
    4 - 2
    1. FC Heidenheim
    BM
    06/04/2024
    FC Heidenheim
    3 - 2
    Bayern Munich
    FH

    Phong độ & thống kê mùa giải

    1. FC Heidenheim
    6
    Trận
    3-1-2
    T-H-B
    17
    Ghi (TB 2.8)
    7
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu 1. FC Heidenheim 2-4 Bayern München: Bayern München ngược dòng ngoạn mục
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