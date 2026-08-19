Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
5'
Y. Wagner
1. FC Heidenheim
44'
J. Niehues
1. FC Heidenheim
47'
A. Ibrahimovic(pen)
Bayern München
78'
L. Diaz — kiến tạo M. Olise
Bayern München
83'
N. Brown — kiến tạo A. Pavlovic
Bayern München
Thẻ phạt
21'
L. Kerber
1. FC Heidenheim
Đồ thị diễn biến
1. FC HeidenheimHT 45'Bayern München
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 5: Y. Wagner lập công cho 1. FC Heidenheim
Phút 25: F. Chavez lập công cho Bayern München
Phút 44: J. Niehues lập công cho 1. FC Heidenheim
Phút 47: A. Ibrahimovic ghi bàn trên chấm phạt đền cho Bayern München
Phút 78: L. Diaz lập công cho Bayern München (kiến tạo: M. Olise)
Phút 83: N. Brown lập công cho Bayern München (kiến tạo: A. Pavlovic)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
1. FC Heidenheim · 1 thắng1 hòaBayern München · 3 thắng
02/05/2026
Bayern München
3 - 3
1. FC Heidenheim
Hòa
21/12/2025
1. FC Heidenheim
0 - 4
Bayern München
BM
19/04/2025
1. FC Heidenheim
0 - 4
Bayern München
BM
07/12/2024
Bayern München
4 - 2
1. FC Heidenheim
BM
06/04/2024
FC Heidenheim
3 - 2
Bayern Munich
FH
Phong độ & thống kê mùa giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)