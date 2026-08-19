Bayern München đã ngược dòng đánh bại 1. FC Heidenheim 4-2. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Phút 47: A. Ibrahimovic ghi bàn trên chấm phạt đền cho Bayern München

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)