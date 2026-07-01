Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
29'
M. Ishak — kiến tạo J. Pereira
Lech Poznan
42'
P. Walemark — kiến tạo A. Kozubal
Lech Poznan
55'
K. Arnstad — kiến tạo F. Emmery
Aarhus
61'
T. Yegbe — kiến tạo W. Monka
Lech Poznan
65'
P. Walemark — kiến tạo L. Palma
Lech Poznan
Thẻ phạt
37'
J. Hansen (Handling)
Aarhus
50'
R. Murawski (Unsportsmanlike conduct)
Lech Poznan
Đồ thị diễn biến
AarhusHT 45'Lech Poznan
Thống kê trận đấu
AarhusThống kêLech Poznan
Lech Poznan vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Patrik Wålemark
Lech Poznan
2 bàn
Terry Yegbe
Lech Poznan
1 bàn
Mikael Ishak
Lech Poznan
1 bàn
Kristian Arnstad
Aarhus
1 bàn
Frederik Emmery
Aarhus
1 kiến tạo · điểm 8.5
Wojciech Mońka
Lech Poznan
1 kiến tạo · điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Aarhus
6.7
Tómas Óli Kristjánsson
Lech Poznan
8.9
Patrik WålemarkMOTM2 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Aarhus
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jakob Poulsen
Lech Poznan
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Niels Frederiksen
Dự bị
Aarhus
21 Mads Hedenstad42 Marius van der Raad43 Zander Grantzau44 Mouhammade Camara16 Jens Jønsson22 Oskar Haugstrup26 Jacob Andersen17 Kevin Yakob13 Janni Serra
Lech Poznan
24 Filip Jagiełło11 Daniel Håkans14 Leo Bengtsson7 Yannick Agnero41 Bartosz Mrozek35 Mateusz Pruchniewski4 João Moutinho20 Robert Gumny90 Hubert Janyszka
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 29: M. Ishak lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: J. Pereira)
Phút 37: J. Hansen (Aarhus) nhận thẻ đỏ, Aarhus phải chơi thiếu người
Phút 42: P. Walemark lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: A. Kozubal)
Phút 55: K. Arnstad lập công cho Aarhus (kiến tạo: F. Emmery)
Phút 61: T. Yegbe lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: W. Monka)
Phút 65: P. Walemark lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: L. Palma)
Phong độ & thống kê mùa giải
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)