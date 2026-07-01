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    Thống kê trận đấu Aarhus 1-4 Lech Poznan: Lech Poznan thắng đậm thuyết phục

    Tuệ Nhân22/07/2026 01:59

    Lech Poznan giành chiến thắng đậm 4-1 trước Aarhus. Patrik Wålemark là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    29'
    M. Ishak — kiến tạo J. Pereira
    Lech Poznan
    42'
    P. Walemark — kiến tạo A. Kozubal
    Lech Poznan
    55'
    K. Arnstad — kiến tạo F. Emmery
    Aarhus
    61'
    T. Yegbe — kiến tạo W. Monka
    Lech Poznan
    65'
    P. Walemark — kiến tạo L. Palma
    Lech Poznan
    Thẻ phạt
    37'
    J. Hansen (Handling)
    Aarhus
    45+6'
    G. Links (Diving)
    Aarhus
    50'
    R. Murawski (Unsportsmanlike conduct)
    Lech Poznan
    Đồ thị diễn biến
    AarhusHT 45'Lech Poznan

    Thống kê trận đấu

    AarhusThống kêLech Poznan
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    12
    Dứt điểm
    16
    4
    Trúng đích
    7
    4
    Phạt góc
    2
    10
    Phạm lỗi
    12
    2
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    2
    Lech Poznan vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Patrik Wålemark
    Patrik Wålemark
    Lech Poznan
    2 bàn
    Terry Yegbe
    Terry Yegbe
    Lech Poznan
    1 bàn
    Mikael Ishak
    Mikael Ishak
    Lech Poznan
    1 bàn
    Kristian Arnstad
    Kristian Arnstad
    Aarhus
    1 bàn
    Frederik Emmery
    Frederik Emmery
    Aarhus
    1 kiến tạo · điểm 8.5
    Wojciech Mońka
    Wojciech Mońka
    Lech Poznan
    1 kiến tạo · điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Aarhus
    8.5
    Frederik Emmery1 KT
    7.2
    Kristian Arnstad1 bàn
    6.9
    Sebastian Jørgensen
    6.7
    Magnus Knudsen
    6.7
    Mikael Anderson
    6.7
    Jacob Andersen
    6.7
    Tómas Óli Kristjánsson
    6.6
    Kevin Yakob
    6.5
    Gift Links
    6.3
    Frederik Tingager
    6.3
    Mads Hedenstad
    6.3
    James Bogere
    6.2
    Tobias Bech
    5.9
    Jonas Jensen-Abbew
    5.9
    Eric Kahl
    4.6
    Jesper Hansen
    Lech Poznan
    8.9
    Patrik WålemarkMOTM2 bàn
    8.2
    Terry Yegbe1 bàn
    7.5
    Mikael Ishak1 bàn
    7.3
    Wojciech Mońka1 KT
    7.3
    Antoni Kozubal1 KT
    7.2
    Joel Pereira1 KT
    7
    Michal Gurgul
    6.9
    Luis Palma1 KT
    6.7
    Leo Bengtsson
    6.6
    Mateusz Lis
    6.6
    Pablo Rodríguez
    6.3
    Radosław Murawski
    6.3
    Filip Jagiełło
    6.3
    Daniel Håkans
    6.3
    Robert Gumny
    6
    Yannick Agnero

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Aarhus
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jakob Poulsen
    Lech Poznan
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Niels Frederiksen
    1
    Jesper Hansen
    40
    Jonas Jensen-Abbew
    5
    Frederik Tingager
    19
    Eric Kahl
    11
    Gift Links
    4
    Magnus Knudsen
    10
    Kristian Arnstad
    39
    Frederik Emmery
    8
    Sebastian Jørgensen
    31
    Tobias Bech
    23
    Mikael Anderson
    1
    Mateusz Lis
    2
    Joel Pereira
    27
    Wojciech Mońka
    59
    Terry Yegbe
    15
    Michal Gurgul
    43
    Antoni Kozubal
    22
    Radosław Murawski
    10
    Patrik Wålemark
    21
    Pablo Rodríguez
    77
    Luis Palma
    9
    Mikael Ishak
    Dự bị
    Aarhus
    21 Mads Hedenstad42 Marius van der Raad43 Zander Grantzau44 Mouhammade Camara16 Jens Jønsson22 Oskar Haugstrup26 Jacob Andersen17 Kevin Yakob13 Janni Serra
    Lech Poznan
    24 Filip Jagiełło11 Daniel Håkans14 Leo Bengtsson7 Yannick Agnero41 Bartosz Mrozek35 Mateusz Pruchniewski4 João Moutinho20 Robert Gumny90 Hubert Janyszka

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 29: M. Ishak lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: J. Pereira)
    Phút 37: J. Hansen (Aarhus) nhận thẻ đỏ, Aarhus phải chơi thiếu người
    Phút 42: P. Walemark lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: A. Kozubal)
    Phút 55: K. Arnstad lập công cho Aarhus (kiến tạo: F. Emmery)
    Phút 61: T. Yegbe lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: W. Monka)
    Phút 65: P. Walemark lập công cho Lech Poznan (kiến tạo: L. Palma)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Aarhus
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1ReinaldoReinaldoLevski Sofia2 bàn
    2V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    3D. WattsD. WattsShamrock Rovers1 bàn
    4D. HafsteinssonHafsteinssonVikingur Reykjavik1 bàn
    5J. ByrneJ. ByrneShamrock Rovers1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Aarhus 1-4 Lech Poznan: Lech Poznan thắng đậm thuyết phục
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