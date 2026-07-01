Thống kê trận đấu Aarhus 1-4 Lech Poznan: Lech Poznan thắng đậm thuyết phục

Lech Poznan giành chiến thắng đậm 4-1 trước Aarhus. Patrik Wålemark là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.