Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
63'
J. Bogere — kiến tạo M. Knudsen
Aarhus
66'
V. Simic — kiến tạo U. Rakhmonaliyev
Sabah FA
Thẻ phạt
37'
V. Simic (Roughing)
Sabah FA
39'
J. Mickels (Tripping)
Sabah FA
73'
G. Links (Tripping)
Aarhus
74'
M. Knudsen (Holding)
Aarhus
Đồ thị diễn biến
AarhusHT 45'Sabah FA
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
James Bogere
Aarhus
2 bàn
Veljko Simić
Sabah FA
1 bàn
Magnus Knudsen
Aarhus
1 kiến tạo · điểm 7.3
Umarali Rakhmonaliev
Sabah FA
1 kiến tạo · điểm 6.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Sabah FA
6.9
Umarali Rakhmonaliev1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Aarhus
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jakob Poulsen
Sabah FA
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Valdas Dambrauskas
Dự bị
Aarhus
26 Jacob Andersen29 Rasmus Carstensen1 Jesper Hansen44 Mouhammade Camara45 Christian Storch46 Hamuza Sengooba7 Markus Solbakken8 Sebastian Jørgensen11 Gift Links
Sabah FA
1 Amin Ramazanov94 Ravan Mirzammadov4 Aden McCarthy17 Tellur Mutallimov33 Júnior Almeida6 Abdulakh Khaybulaev8 Christian Nwachukwu16 Rauf Rustamli34 Xander Severina
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 31: J. Bogere lập công cho Aarhus
Phút 63: J. Bogere lập công cho Aarhus (kiến tạo: M. Knudsen)
Phút 66: V. Simic lập công cho Sabah FA (kiến tạo: U. Rakhmonaliyev)
Phong độ & thống kê mùa giải
Aarhus
5 trận gần nhất
THTHB
Sabah FA
5 trận gần nhất
BTTTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)