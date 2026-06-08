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    Thống kê trận đấu Aarhus 2-1 Sabah FA: J. Bogere tỏa sáng, Aarhus giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn06/08/2026 02:09

    Aarhus vượt qua Sabah FA với tỷ số 2-1. James Bogere là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    31'
    J. Bogere
    Aarhus
    63'
    J. Bogere — kiến tạo M. Knudsen
    Aarhus
    66'
    V. Simic — kiến tạo U. Rakhmonaliyev
    Sabah FA
    Thẻ phạt
    33'
    V. Dambrauskas
    Sabah FA
    37'
    V. Simic (Roughing)
    Sabah FA
    39'
    J. Mickels (Tripping)
    Sabah FA
    73'
    G. Links (Tripping)
    Aarhus
    74'
    M. Knudsen (Holding)
    Aarhus
    Đồ thị diễn biến
    AarhusHT 45'Sabah FA

    Thống kê trận đấu

    AarhusThống kêSabah FA
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    10
    Dứt điểm
    15
    3
    Trúng đích
    4
    6
    Phạt góc
    5
    13
    Phạm lỗi
    11
    0
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    James Bogere
    James Bogere
    Aarhus
    2 bàn
    Veljko Simić
    Veljko Simić
    Sabah FA
    1 bàn
    Magnus Knudsen
    Magnus Knudsen
    Aarhus
    1 kiến tạo · điểm 7.3
    Umarali Rakhmonaliev
    Umarali Rakhmonaliev
    Sabah FA
    1 kiến tạo · điểm 6.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Aarhus
    8.7
    James BogereMOTM2 bàn
    7.3
    Magnus Knudsen1 KT
    7
    Mikael Anderson
    6.9
    Colin Rösler
    6.7
    Frederik Tingager
    6.7
    Eric Kahl
    6.7
    Kristian Arnstad
    6.7
    Rasmus Carstensen
    6.7
    Gift Links
    6.7
    Janni Serra
    6.6
    Jens Jønsson
    6.6
    Tobias Bech
    6.3
    Frederik Emmery
    6.3
    Christian Storch
    6.2
    Mads Hedenstad
    6.2
    Jacob Andersen
    Sabah FA
    7
    Aleksey Isayev
    6.9
    Stas Pokatilov
    6.9
    Umarali Rakhmonaliev1 KT
    6.9
    Kaheem Parris
    6.9
    Veljko Simić1 bàn
    6.7
    Patrick Orphe M'Bina
    6.7
    Xander Severina
    6.6
    Joy Lance Mickels
    6.5
    Rahman Dashdamirov
    6.5
    Ivan Lepinjica
    6.3
    Akim Zedadka
    6.2
    Steve Solvet
    6
    Tymoteusz Puchacz

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Aarhus
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Jakob Poulsen
    Sabah FA
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Valdas Dambrauskas
    21
    Mads Hedenstad
    25
    Colin Rösler
    5
    Frederik Tingager
    19
    Eric Kahl
    23
    Mikael Anderson
    4
    Magnus Knudsen
    16
    Jens Jønsson
    39
    Frederik Emmery
    31
    Tobias Bech
    28
    James Bogere
    10
    Kristian Arnstad
    92
    Stas Pokatilov
    80
    Akim Zedadka
    3
    Steve Solvet
    5
    Rahman Dashdamirov
    27
    Tymoteusz Puchacz
    7
    Umarali Rakhmonaliev
    13
    Ivan Lepinjica
    11
    Kaheem Parris
    10
    Aleksey Isayev
    21
    Veljko Simić
    20
    Joy Lance Mickels
    Dự bị
    Aarhus
    26 Jacob Andersen29 Rasmus Carstensen1 Jesper Hansen44 Mouhammade Camara45 Christian Storch46 Hamuza Sengooba7 Markus Solbakken8 Sebastian Jørgensen11 Gift Links
    Sabah FA
    1 Amin Ramazanov94 Ravan Mirzammadov4 Aden McCarthy17 Tellur Mutallimov33 Júnior Almeida6 Abdulakh Khaybulaev8 Christian Nwachukwu16 Rauf Rustamli34 Xander Severina

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 31: J. Bogere lập công cho Aarhus
    Phút 63: J. Bogere lập công cho Aarhus (kiến tạo: M. Knudsen)
    Phút 66: V. Simic lập công cho Sabah FA (kiến tạo: U. Rakhmonaliyev)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Aarhus
    5 trận gần nhất
    THTHB
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 3.0)
    5
    Thủng lưới
    Sabah FA
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    4
    Trận
    4-0-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 1.8)
    1
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1ReinaldoReinaldoLevski Sofia2 bàn
    2V. SlivkaV. SlivkaKauno Žalgiris2 bàn
    3B. LabeauB. LabeauFC Thun2 bàn
    4P. WålemarkP. WålemarkLech Poznan2 bàn
    5Kristian Fredrik Malt ArnstadKristian Fredrik Malt ArnstadAarhus2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    2F. TopićF. TopićDinamo Zagreb2 kiến tạo
    3L. BalajL. BalajDrita2 kiến tạo
    4F. FehrF. FehrFC Thun2 kiến tạo
    5Kristian Fredrik Malt ArnstadKristian Fredrik Malt ArnstadAarhus1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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