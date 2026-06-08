Thống kê trận đấu Aarhus 2-1 Sabah FA: J. Bogere tỏa sáng, Aarhus giành trọn 3 điểm

Aarhus vượt qua Sabah FA với tỷ số 2-1. James Bogere là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.