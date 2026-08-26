Tin mới

    Thống kê trận đấu Abha 1-1 Al Khaleej Saihat: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn26/08/2026 01:01

    Abha và Al Khaleej Saihat chia điểm với tỷ số 1-1. Keshim Al-Qahtani là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    17'
    J. King
    Al Khaleej Saihat
    24'
    K. Al Qahtani — kiến tạo M. Al Dawsari
    Abha
    Thẻ phạt
    51'
    M. Batshuayi (Foul)
    Abha
    61'
    P. Rebocho (Foul)
    Al Khaleej Saihat
    90+1'
    M. Malayekah (Unsportsmanlike conduct)
    Abha
    Đồ thị diễn biến
    AbhaHT 45'Al Khaleej Saihat

    Thống kê trận đấu

    AbhaThống kêAl Khaleej Saihat
    52%
    Kiểm soát bóng
    48%
    12
    Dứt điểm
    8
    2
    Trúng đích
    1
    5
    Phạt góc
    2
    8
    Phạm lỗi
    6
    1
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Keshim Al-Qahtani
    Keshim Al-Qahtani
    Abha
    1 bàn
    Joshua King
    Joshua King
    Al Khaleej Saihat
    1 bàn
    Mohammed Al-Dosari
    Mohammed Al-Dosari
    Abha
    1 kiến tạo · điểm 6.5
    Nabil Fekir
    Nabil Fekir
    Abha
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Abha
    7.5
    Keshim Al-QahtaniMOTM1 bàn
    7.2
    Nabil Fekir
    7
    Donovan Léon
    7
    Jurien Gaari
    6.9
    Abdou Diallo
    6.9
    Firas Al-Ghamdi
    6.7
    Loreintz Rosier
    6.6
    Abdullah Al-Fahad
    6.6
    Mohammed Al-Zaid
    6.5
    Mohammed Al-Dosari1 KT
    6.5
    Nasser Al-Daajani
    6.5
    Michy Batshuayi
    6.3
    Alimami Gory
    6.2
    Safwan Aljohani
    Al Khaleej Saihat
    7.5
    Joshua KingMOTM1 bàn
    7
    Nawaf Al Sadi
    7
    Saleh Al-Amri
    6.9
    Hussain Ahmed Al Issa
    6.7
    Mohammed Al-Khabrani
    6.6
    Anthony Moris
    6.6
    Boubakar Kouyaté
    6.6
    Miguel Crespo
    6.3
    Omar Mascarell
    6.3
    Saeed Al Hamsal
    6.3
    Abdullah Al-Hafith
    6.3
    Majed Omar Kanabah
    6.2
    Raed Al Shanqiti
    6.2
    Musa Barrow
    6
    Rebocho

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Abha
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Damir Buric
    Al Khaleej Saihat
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jose Gomes
    16
    Donovan Léon
    23
    Mohammed Al-Dosari
    3
    Jurien Gaari
    19
    Abdullah Al-Fahad
    22
    Abdou Diallo
    80
    Safwan Aljohani
    20
    Keshim Al-Qahtani
    8
    Nasser Al-Daajani
    32
    Loreintz Rosier
    7
    Firas Al-Ghamdi
    44
    Michy Batshuayi
    49
    Anthony Moris
    29
    Raed Al Shanqiti
    4
    Boubakar Kouyaté
    3
    Mohammed Al-Khabrani
    5
    Rebocho
    19
    Miguel Crespo
    8
    Omar Mascarell
    99
    Musa Barrow
    18
    Nawaf Al Sadi
    28
    Hussain Ahmed Al Issa
    7
    Joshua King
    Dự bị
    Abha
    10 Nabil Fekir11 Alimami Gory39 Mohammed Al-Zaid26 Mustafa Malaika12 Khaled Al Shamrani37 Abdulbaset Hindi6 Faisal Al-Sibyani29 Majed Dawran4 Basil Yousef Al-Sayyali
    Al Khaleej Saihat
    11 Saleh Al-Amri96 Marwan Al-Haidari13 Ahmad Asiri2 Hamad Al-Jayzani14 Ali Al Shaafi17 Abdullah Al-Hafith39 Saeed Al Hamsal12 Majed Omar Kanabah16 Bader Munshi

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 17: J. King lập công cho Al Khaleej Saihat
    Phút 24: K. Al Qahtani lập công cho Abha (kiến tạo: M. Al Dawsari)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Abha · 2 thắng0 hòaAl Khaleej Saihat · 3 thắng
    24/05/2024
    Abha
    2 - 1
    Al Khaleej Saihat
    ABH
    11/12/2023
    Tứ kết
    Abha
    1 - 2
    Al Khaleej Saihat
    AKS
    08/12/2023
    Al Khaleej Saihat
    3 - 1
    Abha
    AKS
    01/06/2023
    Al Khaleej Saihat
    3 - 1
    Abha
    AKS
    02/02/2023
    Abha
    2 - 0
    Al Khaleej Saihat
    ABH

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Abha
    5 trận gần nhất
    HBHBH
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.5)
    6
    Thủng lưới
    Al Khaleej Saihat
    5 trận gần nhất
    HHBHH
    2
    Trận
    0-2-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Ittihad FC3210+27TTH
    2Al-Nassr2200+76TT
    3Al-Hilal Saudi FC2200+56TT
    10Al-Hazm3102-13BBT
    11Al Khaleej Saihat202002HH
    12Al Taawon2011-11BH
    16Al-Fateh2002-40BB
    17Abha2002-50BB
    18Al Riyadh2002-60BB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1I. ToneyI. ToneyAl-Ahli Jeddah3 bàn
    2S. BergwijnS. BergwijnAl-Ittihad FC3 bàn
    3M. DembéléM. DembéléAl-Ettifaq3 bàn
    4A. LacazetteA. LacazetteNEOM2 bàn
    5ÂngeloÂngeloAl-Nassr2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Álvaro MedránÁlvaro MedránAl-Ettifaq2 kiến tạo
    2S. BergwijnS. BergwijnAl-Ittihad FC1 kiến tạo
    3A. LacazetteA. LacazetteNEOM1 kiến tạo
    4ÂngeloÂngeloAl-Nassr1 kiến tạo
    5Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Abha 1-1 Al Khaleej Saihat: Hai đội chia điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO