Thống kê trận đấu Abha 1-1 Al Khaleej Saihat: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
24'
K. Al Qahtani — kiến tạo M. Al Dawsari
Abha
Thẻ phạt
61'
P. Rebocho (Foul)
Al Khaleej Saihat
90+1'
M. Malayekah (Unsportsmanlike conduct)
Abha
Đồ thị diễn biến
AbhaHT 45'Al Khaleej Saihat
Thống kê trận đấu
AbhaThống kêAl Khaleej Saihat
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Keshim Al-Qahtani
Abha
1 bàn
Joshua King
Al Khaleej Saihat
1 bàn
Mohammed Al-Dosari
Abha
1 kiến tạo · điểm 6.5
Nabil Fekir
Abha
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Abha
7.5
Keshim Al-QahtaniMOTM1 bàn
6.5
Mohammed Al-Dosari1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Abha
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Damir Buric
Al Khaleej Saihat
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jose Gomes
Dự bị
Abha
10 Nabil Fekir11 Alimami Gory39 Mohammed Al-Zaid26 Mustafa Malaika12 Khaled Al Shamrani37 Abdulbaset Hindi6 Faisal Al-Sibyani29 Majed Dawran4 Basil Yousef Al-Sayyali
Al Khaleej Saihat
11 Saleh Al-Amri96 Marwan Al-Haidari13 Ahmad Asiri2 Hamad Al-Jayzani14 Ali Al Shaafi17 Abdullah Al-Hafith39 Saeed Al Hamsal12 Majed Omar Kanabah16 Bader Munshi
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 17: J. King lập công cho Al Khaleej Saihat
Phút 24: K. Al Qahtani lập công cho Abha (kiến tạo: M. Al Dawsari)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Abha · 2 thắng0 hòaAl Khaleej Saihat · 3 thắng
24/05/2024
Abha
2 - 1
Al Khaleej Saihat
ABH
11/12/2023
Tứ kết
Abha
1 - 2
Al Khaleej Saihat
AKS
08/12/2023
Al Khaleej Saihat
3 - 1
Abha
AKS
01/06/2023
Al Khaleej Saihat
3 - 1
Abha
AKS
02/02/2023
Abha
2 - 0
Al Khaleej Saihat
ABH
Phong độ & thống kê mùa giải
Al Khaleej Saihat
5 trận gần nhất
HHBHH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Al-Ittihad FC
|3
|2
|1
|0
|+2
|7
|TTH
|2
|Al-Nassr
|2
|2
|0
|0
|+7
|6
|TT
|3
|Al-Hilal Saudi FC
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|…
|10
|Al-Hazm
|3
|1
|0
|2
|-1
|3
|BBT
|11
|Al Khaleej Saihat
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|HH
|12
|Al Taawon
|2
|0
|1
|1
|-1
|1
|BH
|…
|16
|Al-Fateh
|2
|0
|0
|2
|-4
|0
|BB
|17
|Abha
|2
|0
|0
|2
|-5
|0
|BB
|18
|Al Riyadh
|2
|0
|0
|2
|-6
|0
|BB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)