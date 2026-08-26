Thống kê trận đấu Abha 1-1 Al Khaleej Saihat: Hai đội chia điểm

Abha và Al Khaleej Saihat chia điểm với tỷ số 1-1. Keshim Al-Qahtani là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.