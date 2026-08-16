Thống kê trận đấu Academico Viseu 0-1 Santa Clara: G. Paciencia tỏa sáng, Santa Clara giành trọn 3 điểm

Santa Clara vượt qua Academico Viseu với tỷ số 1-0. Alejandro Mestanza là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.