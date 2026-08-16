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    Thống kê trận đấu Academico Viseu 0-1 Santa Clara: G. Paciencia tỏa sáng, Santa Clara giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn16/08/2026 01:59

    Santa Clara vượt qua Academico Viseu với tỷ số 1-0. Alejandro Mestanza là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    14'
    G. Paciencia(pen)
    Santa Clara
    Thẻ phạt
    12'
    R. Pereira
    Academico Viseu
    36'
    Sorriso
    Santa Clara
    58'
    P. Pacheco
    Santa Clara
    82'
    Guilherme Romao
    Santa Clara
    Đồ thị diễn biến
    Academico ViseuHT 45'Santa Clara

    Thống kê trận đấu

    Academico ViseuThống kêSanta Clara
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    10
    Dứt điểm
    8
    1
    Trúng đích
    2
    4
    Phạt góc
    2
    11
    Phạm lỗi
    15
    1
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    1
    Academico Viseu kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Academico Viseu lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Gonçalo Paciência
    Gonçalo Paciência
    Santa Clara
    1 bàn
    Alejandro Mestanza
    Alejandro Mestanza
    Academico Viseu
    Điểm 7.3
    Lorougnon Gohi
    Lorougnon Gohi
    Academico Viseu
    Điểm 7.3
    Sorriso
    Sorriso
    Santa Clara
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Academico Viseu
    7.3
    Alejandro MestanzaMOTM
    7.3
    Lorougnon GohiMOTM
    7
    Ewerton
    7
    Robinho
    7
    João Guilherme
    6.9
    Nikolaos Michelis
    6.7
    Igor Milioransa
    6.6
    Anthony Correia
    6.6
    Pedro Barcelos
    6.5
    Cihan Kahraman
    6.5
    Cristian Ferreira
    6.3
    Soufiane Messeguem
    6.3
    Álvaro Zamora
    6.2
    André Clóvis
    6.2
    Dominik Steczyk
    5.9
    Rúben Pereira
    Santa Clara
    7.3
    SorrisoMOTM
    7
    Guilherme Romão
    6.9
    Lucas França
    6.9
    Diogo Calila
    6.9
    Pedro Pacheco
    6.9
    Vinícius Lopes
    6.9
    Gonçalo Paciência1 bàn
    6.7
    Hiago Santos
    6.6
    Emanuel Fernandes
    6.6
    Pedro Ferreira
    6.6
    Daniel Borges
    6.6
    Luis Fernando
    6.5
    José Tavares
    6.3
    Afonso Duarte
    6.3
    Welinton Torrao
    6.3
    Tiago Ribeiro

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Academico Viseu
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Pinheiro
    Santa Clara
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Petit
    98
    Ewerton
    75
    Robinho
    41
    Anthony Correia
    44
    Rúben Pereira
    66
    Igor Milioransa
    45
    Alejandro Mestanza
    14
    Soufiane Messeguem
    31
    João Guilherme
    8
    Cihan Kahraman
    10
    Álvaro Zamora
    33
    André Clóvis
    1
    Lucas França
    2
    Diogo Calila
    4
    Pedro Pacheco
    21
    Emanuel Fernandes
    5
    Guilherme Romão
    6
    Pedro Ferreira
    41
    Daniel Borges
    99
    Sorriso
    8
    José Tavares
    70
    Vinícius Lopes
    9
    Gonçalo Paciência
    Dự bị
    Academico Viseu
    2 Nikolaos Michelis5 Pedro Barcelos11 Dominik Steczyk1 Marcos Lavín58 Matheus Sampaio6 André Ceitil21 Tomás Domingos22 Nils Mortimer18 Cristian Ferreira
    Santa Clara
    18 Afonso Duarte7 Luis Fernando12 Neneca11 Welinton Torrao20 Tiago Ribeiro17 João Vasconcelos42 Lucas Soares22 Vitinho88 Hiago Santos

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 14: G. Paciencia ghi bàn trên chấm phạt đền cho Santa Clara

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Academico Viseu · 2 thắng2 hòaSanta Clara · 1 thắng
    05/03/2024
    Academico Viseu
    1 - 1
    Santa Clara
    Hòa
    07/10/2023
    Santa Clara
    2 - 0
    Academico Viseu
    SC
    12/05/2018
    Academico Viseu
    2 - 1
    Santa Clara
    AV
    06/01/2018
    Santa Clara
    0 - 0
    Academico Viseu
    Hòa
    26/03/2017
    Academico Viseu
    2 - 1
    Santa Clara
    AV

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Academico Viseu
    5 trận gần nhất
    BHHBH
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới
    Santa Clara
    5 trận gần nhất
    THTHT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    2
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Sporting CP2110+14TH
    2FC Porto1100+23T
    3GIL Vicente1100+13T
    8Nacional101001H
    9Academico Viseu101001H
    10Famalicao101001H
    11Estoril101001H
    12Santa Clara101001H
    13Moreirense101001H

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Gonçalo PaciênciaGonçalo PaciênciaSanta Clara3 bàn
    2F. IoannidisF. IoannidisSporting CP2 bàn
    3R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 bàn
    4G. PrestianniG. PrestianniBenfica1 bàn
    5Flávio GonçalvesFlávio GonçalvesSporting CP1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1F. IoannidisF. IoannidisSporting CP2 kiến tạo
    2Geny CatamoGeny CatamoSporting CP2 kiến tạo
    3R. ZalazarR. ZalazarSporting CP1 kiến tạo
    4G. PrestianniG. PrestianniBenfica1 kiến tạo
    5Miguel NogueiraMiguel NogueiraVitória SC1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Academico Viseu 0-1 Santa Clara: G. Paciencia tỏa sáng, Santa Clara giành trọn 3 điểm
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