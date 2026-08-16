Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
14'
G. Paciencia(pen)
Santa Clara
Thẻ phạt
12'
R. Pereira
Academico Viseu
82'
Guilherme Romao
Santa Clara
Đồ thị diễn biến
Academico ViseuHT 45'Santa Clara
Thống kê trận đấu
Academico ViseuThống kêSanta Clara
Academico Viseu kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, nhưng Academico Viseu lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Gonçalo Paciência
Santa Clara
1 bàn
Alejandro Mestanza
Academico Viseu
Điểm 7.3
Lorougnon Gohi
Academico Viseu
Điểm 7.3
Sorriso
Santa Clara
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Academico Viseu
7.3
Alejandro MestanzaMOTM
Santa Clara
6.9
Gonçalo Paciência1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Academico Viseu
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Bruno Pinheiro
Santa Clara
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Petit
Dự bị
Academico Viseu
2 Nikolaos Michelis5 Pedro Barcelos11 Dominik Steczyk1 Marcos Lavín58 Matheus Sampaio6 André Ceitil21 Tomás Domingos22 Nils Mortimer18 Cristian Ferreira
Santa Clara
18 Afonso Duarte7 Luis Fernando12 Neneca11 Welinton Torrao20 Tiago Ribeiro17 João Vasconcelos42 Lucas Soares22 Vitinho88 Hiago Santos
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 14: G. Paciencia ghi bàn trên chấm phạt đền cho Santa Clara
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Academico Viseu · 2 thắng2 hòaSanta Clara · 1 thắng
05/03/2024
Academico Viseu
1 - 1
Santa Clara
Hòa
07/10/2023
Santa Clara
2 - 0
Academico Viseu
SC
12/05/2018
Academico Viseu
2 - 1
Santa Clara
AV
06/01/2018
Santa Clara
0 - 0
Academico Viseu
Hòa
26/03/2017
Academico Viseu
2 - 1
Santa Clara
AV
Phong độ & thống kê mùa giải
Academico Viseu
5 trận gần nhất
BHHBH
Santa Clara
5 trận gần nhất
THTHT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Sporting CP
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|TH
|2
|FC Porto
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|3
|GIL Vicente
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
|8
|Nacional
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|9
|Academico Viseu
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|10
|Famalicao
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|11
|Estoril
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|12
|Santa Clara
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|13
|Moreirense
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|…
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* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)