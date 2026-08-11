Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
41'
D. Henen — kiến tạo B. Perea
Công an Hà Nội
64'
B. Perea — kiến tạo D. Henen
Công an Hà Nội
Thẻ phạt
22'
P. Kikianis
Adelaide United
31'
H. Crawford
Adelaide United
90+5'
Dinh Thanh Binh
Công an Hà Nội
Đồ thị diễn biến
Adelaide UnitedHT 45'Công an Hà Nội
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Adelaide United
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Airton Andrioli
Công an Hà Nội
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Alexandre Polking
Dự bị
Adelaide United
13 Max Vartuli40 Ethan Cox52 Sotiri Phillis23 Luke Duzel87 Anselmo35 Brody Burkitt21 Jacob Brazete
Công an Hà Nội
23 Thanh Vinh Vu30 Y Eli Nie4 Ngoc Tin Phan3 Pham Ly Duc22 Phạm Minh Phúc26 Hà Văn Phương15 Bùi Xuân Thịnh12 Hoàng Văn Toản17 Vũ Văn Thanh
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 41: D. Henen lập công cho Công an Hà Nội (kiến tạo: B. Perea)
Phút 64: B. Perea lập công cho Công an Hà Nội (kiến tạo: D. Henen)
Phong độ & thống kê mùa giải
Adelaide United
5 trận gần nhất
BBTTB
Công an Hà Nội
5 trận gần nhất
TBTHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)