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    Thống kê trận đấu Adelaide United 0-2 Công an Hà Nội: B. Perea tỏa sáng, Công an Hà Nội giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn11/08/2026 18:24

    Công an Hà Nội vượt qua Adelaide United với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    41'
    D. Henen — kiến tạo B. Perea
    Công an Hà Nội
    64'
    B. Perea — kiến tạo D. Henen
    Công an Hà Nội
    Thẻ phạt
    8'
    L. Adou
    Công an Hà Nội
    22'
    P. Kikianis
    Adelaide United
    31'
    H. Crawford
    Adelaide United
    90+5'
    Dinh Thanh Binh
    Công an Hà Nội
    Đồ thị diễn biến
    Adelaide UnitedHT 45'Công an Hà Nội

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Adelaide United
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Airton Andrioli
    Công an Hà Nội
    Sơ đồ 3-4-3 · HLV Alexandre Polking
    22
    Joshua Smits
    3
    Bart Vriends
    14
    Jay Barnett
    4
    Panagiotis Kikianis
    62
    Fabian Talladira
    58
    Harry Crawford
    55
    Ethan Alagich
    44
    Ryan White
    10
    Juan Muñiz
    12
    Jonny Yull
    11
    Craig Goodwin
    1
    Nguyễn Filip
    55
    Frans Putros
    21
    Trần Đình Trọng
    38
    Adou Leygley Minh
    93
    Kevin Phạm Ba
    6
    Stefan Mauk
    14
    Damia Sabater
    7
    Cao Pendant Quang Vinh
    8
    David Henen
    90
    Brayan Perea
    72
    Alan Grafite
    Dự bị
    Adelaide United
    13 Max Vartuli40 Ethan Cox52 Sotiri Phillis23 Luke Duzel87 Anselmo35 Brody Burkitt21 Jacob Brazete
    Công an Hà Nội
    23 Thanh Vinh Vu30 Y Eli Nie4 Ngoc Tin Phan3 Pham Ly Duc22 Phạm Minh Phúc26 Hà Văn Phương15 Bùi Xuân Thịnh12 Hoàng Văn Toản17 Vũ Văn Thanh

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 41: D. Henen lập công cho Công an Hà Nội (kiến tạo: B. Perea)
    Phút 64: B. Perea lập công cho Công an Hà Nội (kiến tạo: D. Henen)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Adelaide United
    5 trận gần nhất
    BBTTB
    Công an Hà Nội
    5 trận gần nhất
    TBTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Adelaide United 0-2 Công an Hà Nội: B. Perea tỏa sáng, Công an Hà Nội giành chiến thắng, đi tiếp
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