Thống kê trận đấu Adelaide United 0-2 Công an Hà Nội: B. Perea tỏa sáng, Công an Hà Nội giành chiến thắng, đi tiếp

Công an Hà Nội vượt qua Adelaide United với tỷ số 2-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.