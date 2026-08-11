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    Thống kê trận đấu Adelaide United 0-2 Công an Hà Nội: Brayan Andrés Perea Vargas tỏa sáng, Công an Hà Nội giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn11/08/2026 18:23

    Công an Hà Nội vượt qua Adelaide United với tỷ số 2-0. David Henen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.23. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    41'
    David Henen — kiến tạo Brayan Andrés Perea Vargas
    Công an Hà Nội
    64'
    Brayan Andrés Perea Vargas — kiến tạo David Henen
    Công an Hà Nội
    Thẻ phạt
    8'
    Leygley Adou
    Công an Hà Nội
    22'
    Panagiotis Kikianis
    Adelaide United
    31'
    Harry Crawford
    Adelaide United
    90+3'
    Thanh Binh Dinh
    Công an Hà Nội
    Đồ thị diễn biến
    Adelaide UnitedHT 45'Công an Hà Nội

    Thống kê trận đấu

    Adelaide UnitedThống kêCông an Hà Nội
    12%
    Kiểm soát bóng
    88%
    1
    Phạt góc
    3
    2
    Việt vị
    1
    Công an Hà Nội kiểm soát thế trận với 88% thời lượng cầm bóng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    David Henen
    David Henen
    Công an Hà Nội
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Brayan Andrés Perea Vargas
    Brayan Andrés Perea Vargas
    Công an Hà Nội
    1 bàn · 1 kiến tạo

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Adelaide United
    6.5
    Jacob Brazete
    6.5
    Luke Duzel
    6.5
    Brody Burkitt
    6.5
    Anselmo
    6.27
    Juan Muñiz
    6.27
    Craig Goodwin
    6.27
    Jonny Yull
    6.27
    Ethan Alagich
    6.23
    Harry Crawford
    6.05
    Bart Vriends
    6.05
    Jay Barnett
    6.05
    Fabian Talladira
    6.04
    Panagiotis Kikianis
    5.88
    J. Smits
    Công an Hà Nội
    7.23
    David HenenMOTM1 bàn · 1 KT
    7.23
    Brayan Andrés Perea VargasMOTM1 bàn · 1 KT
    6.5
    Nguyễn Filip
    6.5
    Stefan Mauk
    6.5
    Jason Pendant
    6.5
    Damià Sabater
    6.5
    Dinh Trong Tran
    6.5
    Minh Phuc Pham
    6.5
    Frans Dhia Putros
    6.5
    Alan Grafite
    6.5
    K. Pham Ba
    6.49
    Leygley Adou
    6.46
    Thanh Binh Dinh

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Adelaide United
    Sơ đồ 4-3-3
    Công an Hà Nội
    Sơ đồ 3-4-3
    22
    J. Smits
    3
    Bart Vriends
    14
    Jay Barnett
    4
    Panagiotis Kikianis
    62
    Fabian Talladira
    58
    Harry Crawford
    55
    Ethan Alagich
    44
    Ryan White
    10
    Juan Muñiz
    12
    Jonny Yull
    11
    Craig Goodwin
    1
    Nguyễn Filip
    55
    Frans Dhia Putros
    21
    Dinh Trong Tran
    38
    Leygley Adou
    93
    K. Pham Ba
    6
    Stefan Mauk
    14
    Damià Sabater
    7
    Jason Pendant
    8
    David Henen
    90
    Brayan Andrés Perea Vargas
    72
    Alan Grafite
    Dự bị
    Adelaide United
    13 Max Vartuli21 Jacob Brazete23 Luke Duzel35 Brody Burkitt40 Ethan Cox52 Sotiri Phillis87 Anselmo
    Công an Hà Nội
    3 Ly Duc Pham4 Ngoc Tin Phan12 Van Toan Hoang15 Xuan Thinh Bui17 Vũ Văn Thanh18 Thanh Binh Dinh22 Minh Phuc Pham23 Van Thanh Vu26 Van Phuong Ha

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 41: David Henen lập công cho Công an Hà Nội (kiến tạo: Brayan Andrés Perea Vargas)
    Phút 64: Brayan Andrés Perea Vargas lập công cho Công an Hà Nội (kiến tạo: David Henen)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Adelaide United
    5 trận gần nhất
    B
    Công an Hà Nội
    5 trận gần nhất
    TBTHT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Adelaide United 0-2 Công an Hà Nội: Brayan Andrés Perea Vargas tỏa sáng, Công an Hà Nội giành chiến thắng, đi tiếp
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