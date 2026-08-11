Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
41'
David Henen — kiến tạo Brayan Andrés Perea Vargas
Công an Hà Nội
64'
Brayan Andrés Perea Vargas — kiến tạo David Henen
Công an Hà Nội
Thẻ phạt
8'
Leygley Adou
Công an Hà Nội
22'
Panagiotis Kikianis
Adelaide United
31'
Harry Crawford
Adelaide United
90+3'
Thanh Binh Dinh
Công an Hà Nội
Đồ thị diễn biến
Adelaide UnitedHT 45'Công an Hà Nội
Thống kê trận đấu
Adelaide UnitedThống kêCông an Hà Nội
Công an Hà Nội kiểm soát thế trận với 88% thời lượng cầm bóng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
David Henen
Công an Hà Nội
1 bàn · 1 kiến tạo
Brayan Andrés Perea Vargas
Công an Hà Nội
1 bàn · 1 kiến tạo
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Công an Hà Nội
7.23
David HenenMOTM1 bàn · 1 KT
7.23
Brayan Andrés Perea VargasMOTM1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Adelaide United
Sơ đồ 4-3-3
Công an Hà Nội
Sơ đồ 3-4-3
90
Brayan Andrés Perea Vargas
Dự bị
Adelaide United
13 Max Vartuli21 Jacob Brazete23 Luke Duzel35 Brody Burkitt40 Ethan Cox52 Sotiri Phillis87 Anselmo
Công an Hà Nội
3 Ly Duc Pham4 Ngoc Tin Phan12 Van Toan Hoang15 Xuan Thinh Bui17 Vũ Văn Thanh18 Thanh Binh Dinh22 Minh Phuc Pham23 Van Thanh Vu26 Van Phuong Ha
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 41: David Henen lập công cho Công an Hà Nội (kiến tạo: Brayan Andrés Perea Vargas)
Phút 64: Brayan Andrés Perea Vargas lập công cho Công an Hà Nội (kiến tạo: David Henen)
Phong độ & thống kê mùa giải
Adelaide United
5 trận gần nhất
B
Công an Hà Nội
5 trận gần nhất
TBTHT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)