Thống kê trận đấu Adelaide United 0-2 Công an Hà Nội: Brayan Andrés Perea Vargas tỏa sáng, Công an Hà Nội giành chiến thắng, đi tiếp

Công an Hà Nội vượt qua Adelaide United với tỷ số 2-0. David Henen là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.23. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.