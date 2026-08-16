Thống kê trận đấu ADO Den Haag 1-4 Groningen: Groningen thắng đậm thuyết phục

Groningen giành chiến thắng đậm 4-1 trước ADO Den Haag. Kilian Nikièma là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.