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    Thống kê trận đấu ADO Den Haag 1-4 Groningen: Groningen thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn16/08/2026 19:11

    Groningen giành chiến thắng đậm 4-1 trước ADO Den Haag. Kilian Nikièma là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    15'
    T. van Bergen
    Groningen
    30'
    B. Willumsson — kiến tạo E. Vaessen
    Groningen
    45+2'
    D. van der Werff — kiến tạo T. Land
    Groningen
    55'
    Y. Eduardo — kiến tạo F. de Bruin
    ADO Den Haag
    81'
    N. Eggens — kiến tạo T. van Bergen
    Groningen
    Thẻ phạt
    83'
    D. van der Werff (Roughing)
    Groningen
    Đồ thị diễn biến
    ADO Den HaagHT 45'Groningen

    Thống kê trận đấu

    ADO Den HaagThống kêGroningen
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    9
    Dứt điểm
    17
    4
    Trúng đích
    14
    5
    Phạt góc
    2
    11
    Phạm lỗi
    11
    0
    Việt vị
    3
    10
    Thủ môn cứu thua
    3
    Groningen vượt trội về số cú sút trúng đích (14).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Thom van Bergen
    Thom van Bergen
    Groningen
    1 bàn · 1 kiến tạo
    David van der Werff
    David van der Werff
    Groningen
    1 bàn
    Nils Eggens
    Nils Eggens
    Groningen
    1 bàn
    Brynjólfur Darri Willumsson
    Brynjólfur Darri Willumsson
    Groningen
    1 bàn
    Yannick Eduardo
    Yannick Eduardo
    ADO Den Haag
    1 bàn
    Tygo Land
    Tygo Land
    Groningen
    1 kiến tạo · điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    ADO Den Haag
    9.3
    Kilian NikièmaMOTM
    7.2
    Yannick Eduardo1 bàn
    6.9
    Juho Kilo
    6.9
    Lasse Wilhelm
    6.7
    Othniël Raterink
    6.7
    Finn de Bruin1 KT
    6.6
    Pascal Mulder
    6.6
    Daryl van Mieghem
    6.6
    Illaijh de Ruijter
    6.3
    Jan Žambůrek
    6.3
    Luka Reischl
    6.3
    Evan Rottier
    6.2
    Jesse Bal
    6
    Matteo Waem
    5.7
    Sekou Sylla
    5.3
    Milan Hokke
    Groningen
    8.9
    Thom van Bergen1 bàn · 1 KT
    8.2
    David van der Werff1 bàn
    7.7
    Nils Eggens1 bàn
    7.6
    Tika de Jonge
    7.3
    Tygo Land1 KT
    7.3
    Brynjólfur Darri Willumsson1 bàn
    7.2
    Jorg Schreuders
    6.9
    Etienne Vaessen1 KT
    6.9
    Márk Csinger
    6.3
    Thijmen Blokzijl
    6.3
    Wouter Prins
    6.2
    Elvis Van der Laan
    6.2
    Pelle Clement

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    ADO Den Haag
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Robin Peter
    Groningen
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Dick Lukkien
    1
    Kilian Nikièma
    15
    Milan Hokke
    3
    Pascal Mulder
    4
    Matteo Waem
    18
    Sekou Sylla
    7
    Daryl van Mieghem
    8
    Jan Žambůrek
    25
    Juho Kilo
    10
    Illaijh de Ruijter
    9
    Jesse Bal
    46
    Yannick Eduardo
    1
    Etienne Vaessen
    14
    Jorg Schreuders
    3
    Thijmen Blokzijl
    15
    Elvis Van der Laan
    2
    Wouter Prins
    8
    Tika de Jonge
    18
    Tygo Land
    17
    David van der Werff
    26
    Thom van Bergen
    24
    Pelle Clement
    9
    Brynjólfur Darri Willumsson
    Dự bị
    ADO Den Haag
    2 Othniël Raterink16 Finn de Bruin23 Niclas Thiede12 Sem Eekhout22 Lasse Wilhelm35 Sanyika Bergtop14 Mylian Jimenez29 Alexander Veselov11 Evan Rottier
    Groningen
    13 Lovro Štubljar31 Rijk Janse4 Márk Csinger12 Nikolas Brandis42 Jesper Mosselaar7 Travis Hernes16 Alvin Nordin44 Jismerai Dillema53 Jahelille Hall

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 15: T. van Bergen lập công cho Groningen
    Phút 30: B. Willumsson lập công cho Groningen (kiến tạo: E. Vaessen)
    Phút 47: D. van der Werff lập công cho Groningen (kiến tạo: T. Land)
    Phút 55: Y. Eduardo lập công cho ADO Den Haag (kiến tạo: F. de Bruin)
    Phút 81: N. Eggens lập công cho Groningen (kiến tạo: T. van Bergen)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    ADO Den Haag · 1 thắng0 hòaGroningen · 3 thắng
    30/03/2024
    ADO Den Haag
    0 - 2
    Groningen
    GRO
    16/09/2023
    Groningen
    0 - 1
    ADO Den Haag
    ADH
    27/01/2021
    Groningen
    3 - 0
    ADO Den Haag
    GRO
    20/09/2020
    ADO Den Haag
    0 - 1
    Groningen
    GRO
    03/05/2020
    Groningen
    -
    ADO Den Haag
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    ADO Den Haag
    5 trận gần nhất
    BBHTT

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1AZ Alkmaar2200+56TT
    2Fortuna Sittard2110+24TH
    3PSV Eindhoven2110+14TH
    5Ajax1100+23T
    6Groningen1100+13T
    7Heerenveen1100+13T
    14PEC Zwolle1001-20B
    15ADO Den Haag1001-20B
    16Utrecht2002-40BB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Kiến tạo hàng đầu
    1I. YegoianI. YegoianExcelsior2 kiến tạo
    2K. SmitK. SmitAZ Alkmaar2 kiến tạo
    3S. JanssenS. JanssenExcelsior2 kiến tạo
    4M. ChávezM. ChávezAZ Alkmaar2 kiến tạo
    5M. SurayM. SurayGO Ahead Eagles2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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