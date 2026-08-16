Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
30'
B. Willumsson — kiến tạo E. Vaessen
Groningen
45+2'
D. van der Werff — kiến tạo T. Land
Groningen
55'
Y. Eduardo — kiến tạo F. de Bruin
ADO Den Haag
81'
N. Eggens — kiến tạo T. van Bergen
Groningen
Thẻ phạt
83'
D. van der Werff (Roughing)
Groningen
Đồ thị diễn biến
ADO Den HaagHT 45'Groningen
Thống kê trận đấu
ADO Den HaagThống kêGroningen
Groningen vượt trội về số cú sút trúng đích (14).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Thom van Bergen
Groningen
1 bàn · 1 kiến tạo
David van der Werff
Groningen
1 bàn
Nils Eggens
Groningen
1 bàn
Brynjólfur Darri Willumsson
Groningen
1 bàn
Yannick Eduardo
ADO Den Haag
1 bàn
Tygo Land
Groningen
1 kiến tạo · điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Groningen
8.9
Thom van Bergen1 bàn · 1 KT
8.2
David van der Werff1 bàn
7.3
Brynjólfur Darri Willumsson1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
ADO Den Haag
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Robin Peter
Groningen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Dick Lukkien
9
Brynjólfur Darri Willumsson
Dự bị
ADO Den Haag
2 Othniël Raterink16 Finn de Bruin23 Niclas Thiede12 Sem Eekhout22 Lasse Wilhelm35 Sanyika Bergtop14 Mylian Jimenez29 Alexander Veselov11 Evan Rottier
Groningen
13 Lovro Štubljar31 Rijk Janse4 Márk Csinger12 Nikolas Brandis42 Jesper Mosselaar7 Travis Hernes16 Alvin Nordin44 Jismerai Dillema53 Jahelille Hall
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 15: T. van Bergen lập công cho Groningen
Phút 30: B. Willumsson lập công cho Groningen (kiến tạo: E. Vaessen)
Phút 47: D. van der Werff lập công cho Groningen (kiến tạo: T. Land)
Phút 55: Y. Eduardo lập công cho ADO Den Haag (kiến tạo: F. de Bruin)
Phút 81: N. Eggens lập công cho Groningen (kiến tạo: T. van Bergen)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
ADO Den Haag · 1 thắng0 hòaGroningen · 3 thắng
30/03/2024
ADO Den Haag
0 - 2
Groningen
GRO
16/09/2023
Groningen
0 - 1
ADO Den Haag
ADH
27/01/2021
Groningen
3 - 0
ADO Den Haag
GRO
20/09/2020
ADO Den Haag
0 - 1
Groningen
GRO
03/05/2020
Groningen
-
ADO Den Haag
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
ADO Den Haag
5 trận gần nhất
BBHTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|AZ Alkmaar
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|2
|Fortuna Sittard
|2
|1
|1
|0
|+2
|4
|TH
|3
|PSV Eindhoven
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|TH
|…
|5
|Ajax
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|6
|Groningen
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|7
|Heerenveen
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|…
|14
|PEC Zwolle
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|B
|15
|ADO Den Haag
|1
|0
|0
|1
|-2
|0
|B
|16
|Utrecht
|2
|0
|0
|2
|-4
|0
|BB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)