Thống kê trận đấu AEK Athens FC 4-0 Levski Sofia: B. Varga lập cú đúp, AEK Athens FC giành vé đi tiếp

AEK Athens FC giành chiến thắng đậm 4-0 trước Levski Sofia. Barnabás Varga là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.