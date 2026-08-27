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    Thống kê trận đấu AEK Athens FC 4-0 Levski Sofia: B. Varga lập cú đúp, AEK Athens FC giành vé đi tiếp

    Đại Ngàn27/08/2026 03:53

    AEK Athens FC giành chiến thắng đậm 4-0 trước Levski Sofia. Barnabás Varga là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    7'
    L. Jovic — kiến tạo L. Rota
    AEK Athens FC
    12'
    B. Varga — kiến tạo F. Relvas
    AEK Athens FC
    29'
    B. Varga — kiến tạo L. Majer
    AEK Athens FC
    55'
    R. Marin(pen)
    AEK Athens FC
    Thẻ phạt
    51'
    R. Marin (Roughing)
    AEK Athens FC
    74'
    S. Pilios (Holding)
    AEK Athens FC
    89'
    Zini (Roughing)
    AEK Athens FC
    Đồ thị diễn biến
    AEK Athens FCHT 45'Levski Sofia

    Thống kê trận đấu

    AEK Athens FCThống kêLevski Sofia
    48%
    Kiểm soát bóng
    52%
    16
    Dứt điểm
    11
    7
    Trúng đích
    3
    6
    Phạt góc
    3
    15
    Phạm lỗi
    9
    0
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    3
    AEK Athens FC vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Barnabás Varga
    Barnabás Varga
    AEK Athens FC
    2 bàn
    Luka Jović
    Luka Jović
    AEK Athens FC
    1 bàn
    Răzvan Marin
    Răzvan Marin
    AEK Athens FC
    1 bàn
    Filipe Relvas
    Filipe Relvas
    AEK Athens FC
    1 kiến tạo · điểm 7.9
    Lazaros Rota
    Lazaros Rota
    AEK Athens FC
    1 kiến tạo · điểm 7.6
    Lovro Majer
    Lovro Majer
    AEK Athens FC
    1 kiến tạo · điểm 7.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    AEK Athens FC
    9
    Barnabás VargaMOTM2 bàn
    7.9
    Filipe Relvas1 KT
    7.6
    Lazaros Rota1 KT
    7.6
    Lovro Majer1 KT
    7.6
    Luka Jović1 bàn
    7.3
    Thomas Strakosha
    7.3
    Răzvan Marin1 bàn
    7.3
    Kaan Kairinen
    7.2
    Stavros Pilios
    7
    Harold Moukoudi
    6.6
    Zini
    6.3
    Aboubakary Koita
    6.3
    Petros Mantalos
    6.2
    Oleksandr Zubkov
    Levski Sofia
    7.2
    Kristian Dimitrov
    7.2
    Everton Bala
    6.9
    Armstrong Oko-Flex
    6.6
    El Mehdi Moubarik
    6.5
    Serginho
    6.3
    Nikola Serafimov
    6.3
    Reinaldo
    6.3
    Gašper Trdin
    6.3
    David Kusso
    6.3
    Juan Perea
    6.3
    Asen Ivanov Mitkov
    6.2
    Mazire Soula
    6
    Maicon
    5.9
    Aldair
    5.9
    Álex Centelles
    5.2
    Svetoslav Vutsov

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    AEK Athens FC
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Marko Nikolic
    Levski Sofia
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Julio Velazquez
    1
    Thomas Strakosha
    12
    Lazaros Rota
    2
    Harold Moukoudi
    44
    Filipe Relvas
    3
    Stavros Pilios
    14
    Lovro Majer
    18
    Răzvan Marin
    6
    Kaan Kairinen
    11
    Aboubakary Koita
    25
    Barnabás Varga
    9
    Luka Jović
    92
    Svetoslav Vutsov
    21
    Aldair
    50
    Kristian Dimitrov
    31
    Nikola Serafimov
    20
    Álex Centelles
    35
    Serginho
    19
    El Mehdi Moubarik
    3
    Maicon
    11
    Armstrong Oko-Flex
    17
    Everton Bala
    7
    Reinaldo
    Dự bị
    AEK Athens FC
    20 Petros Mantalos41 Marios Balamotis91 Alberto Brignoli15 Martin Georgiev21 Domagoj Vida7 Dereck Kutesa8 Mijat Gaćinović10 Oleksandr Zubkov16 Kervin Arriaga
    Levski Sofia
    18 Gašper Trdin27 David Kusso9 Juan Perea1 Ognyan Vladimirov78 Martin Lukov2 Hevertton Santos4 Christian Makoun10 Asen Ivanov Mitkov22 Mazire Soula

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 7: L. Jovic lập công cho AEK Athens FC (kiến tạo: L. Rota)
    Phút 12: B. Varga lập công cho AEK Athens FC (kiến tạo: F. Relvas)
    Phút 29: B. Varga lập công cho AEK Athens FC (kiến tạo: L. Majer)
    Phút 55: R. Marin ghi bàn trên chấm phạt đền cho AEK Athens FC

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    AEK Athens FC · 0 thắng1 hòaLevski Sofia · 0 thắng
    19/08/2026
    Levski Sofia
    0 - 0
    AEK Athens FC
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    AEK Athens FC
    5 trận gần nhất
    TTHHT
    1
    Trận
    0-1-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Levski Sofia
    5 trận gần nhất
    BTHTT
    7
    Trận
    4-3-0
    T-H-B
    10
    Ghi (TB 1.4)
    3
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1TaliscaTaliscaFenerbahçe4 bàn
    2J. MickelsJ. MickelsSabah FA3 bàn
    3V. SimićV. SimićSabah FA3 bàn
    4ReinaldoReinaldoLevski Sofia3 bàn
    5D. BeljoD. BeljoDinamo Zagreb2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1J. HaugeJ. HaugeBodo/Glimt3 kiến tạo
    2A. IsaevA. IsaevSabah FA3 kiến tạo
    3T. PuchaczT. PuchaczSabah FA3 kiến tạo
    4D. WattsD. WattsShamrock Rovers2 kiến tạo
    5K. AktürkoğluK. AktürkoğluFenerbahçe2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu AEK Athens FC 4-0 Levski Sofia: B. Varga lập cú đúp, AEK Athens FC giành vé đi tiếp
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