Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
7'
L. Jovic — kiến tạo L. Rota
AEK Athens FC
12'
B. Varga — kiến tạo F. Relvas
AEK Athens FC
29'
B. Varga — kiến tạo L. Majer
AEK Athens FC
55'
R. Marin(pen)
AEK Athens FC
Thẻ phạt
51'
R. Marin (Roughing)
AEK Athens FC
74'
S. Pilios (Holding)
AEK Athens FC
89'
Zini (Roughing)
AEK Athens FC
Đồ thị diễn biến
AEK Athens FCHT 45'Levski Sofia
Thống kê trận đấu
AEK Athens FCThống kêLevski Sofia
AEK Athens FC vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Barnabás Varga
AEK Athens FC
2 bàn
Luka Jović
AEK Athens FC
1 bàn
Răzvan Marin
AEK Athens FC
1 bàn
Filipe Relvas
AEK Athens FC
1 kiến tạo · điểm 7.9
Lazaros Rota
AEK Athens FC
1 kiến tạo · điểm 7.6
Lovro Majer
AEK Athens FC
1 kiến tạo · điểm 7.6
Chấm điểm cầu thủ
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
AEK Athens FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Marko Nikolic
Levski Sofia
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Julio Velazquez
Dự bị
AEK Athens FC
20 Petros Mantalos41 Marios Balamotis91 Alberto Brignoli15 Martin Georgiev21 Domagoj Vida7 Dereck Kutesa8 Mijat Gaćinović10 Oleksandr Zubkov16 Kervin Arriaga
Levski Sofia
18 Gašper Trdin27 David Kusso9 Juan Perea1 Ognyan Vladimirov78 Martin Lukov2 Hevertton Santos4 Christian Makoun10 Asen Ivanov Mitkov22 Mazire Soula
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 7: L. Jovic lập công cho AEK Athens FC (kiến tạo: L. Rota)
Phút 12: B. Varga lập công cho AEK Athens FC (kiến tạo: F. Relvas)
Phút 29: B. Varga lập công cho AEK Athens FC (kiến tạo: L. Majer)
Phút 55: R. Marin ghi bàn trên chấm phạt đền cho AEK Athens FC
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
AEK Athens FC · 0 thắng1 hòaLevski Sofia · 0 thắng
19/08/2026
Levski Sofia
0 - 0
AEK Athens FC
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
AEK Athens FC
5 trận gần nhất
TTHHT
Levski Sofia
5 trận gần nhất
BTHTT
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)