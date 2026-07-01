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    Thống kê trận đấu AEK Larnaca 0-1 Beitar Jerusalem: B. Carabali tỏa sáng, Beitar Jerusalem giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân24/07/2026 01:24

    Beitar Jerusalem vượt qua AEK Larnaca với tỷ số 1-0. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng1 bàn
    77'
    B. Carabali
    Beitar Jerusalem
    Thẻ phạt
    7'
    E. Ansah (Roughing)
    Beitar Jerusalem
    54'
    O. Atzili (Foul)
    Beitar Jerusalem
    65'
    N. Muche (Tripping)
    Beitar Jerusalem
    75'
    M. van der Hoorn (Holding)
    AEK Larnaca
    90+4'
    Z. Ben Shimol (Holding)
    Beitar Jerusalem
    Đồ thị diễn biến
    AEK LarnacaHT 45'Beitar Jerusalem

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    AEK Larnaca
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mauro Camoranesi
    Beitar Jerusalem
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Almog Cohen
    51
    Andreas Paraskevas
    21
    Jorge Miramón
    15
    Hrvoje Miličević
    3
    Mike Van der Hoorn
    17
    Kostas Pileas
    7
    Gus Ledes
    14
    Amor Layouni
    20
    Jan Repas
    6
    Ivan Chavdarov Pankov
    9
    Đorđe Ivanović
    11
    Riad Bajić
    55
    Miguel Silva
    2
    Nana Antwi
    5
    Gil Cohen
    4
    Brayan Carabalí
    16
    Yarden Cohen
    26
    Daniel Worko
    40
    Boris Enow
    15
    Noam Muche
    77
    Omer Atzili
    13
    Eugene Ansah
    7
    Yarden Shua
    Dự bị
    AEK Larnaca
    1 Vedad Muftić99 Dimitris Dimitriou13 Yahav Garfinkel22 Godswill Ekpolo44 Zacharias Adoni8 Youssef Amyn10 Waldo Rubio Marín25 Chambos Kyriakou29 Giorgos Naoum
    Beitar Jerusalem
    22 Yehonatan Ozer33 Dvir Nir14 Roey Elimelech20 Ori Dahan25 Liel Deri8 Ziv Ben Shimol11 Timothy Muzie24 Nadav Markovitch9 Johnbosco Samuel Kalu

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 75: M. van der Hoorn (AEK Larnaca) nhận thẻ đỏ, AEK Larnaca phải chơi thiếu người
    Phút 77: B. Carabali lập công cho Beitar Jerusalem

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    AEK Larnaca · 0 thắng1 hòaBeitar Jerusalem · 0 thắng
    22/07/2021
    Beitar Jerusalem
    0 - 0
    AEK Larnaca
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    AEK Larnaca
    5 trận gần nhất
    BHBBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Beitar Jerusalem
    5 trận gần nhất
    THTHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    2V. ĐukanovićV. ĐukanovićGyori ETO FC1 bàn
    3K. BánátiK. BánátiGyori ETO FC1 bàn
    4C. BumbaC. BumbaGyori ETO FC1 bàn
    5E. BayramE. BayramBaşakşehir1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ș. VlădoiuȘ. VlădoiuGyori ETO FC2 kiến tạo
    2J. TuominenJ. TuominenInter Turku1 kiến tạo
    3D. ŠtefuljD. ŠtefuljGyori ETO FC1 kiến tạo
    4Y. SarıY. SarıBaşakşehir1 kiến tạo
    5L. CorreiaL. CorreiaAtert Bissen1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu AEK Larnaca 0-1 Beitar Jerusalem: B. Carabali tỏa sáng, Beitar Jerusalem giành trọn 3 điểm
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