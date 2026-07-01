Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng1 bàn
77'
B. Carabali
Beitar Jerusalem
Thẻ phạt
7'
E. Ansah (Roughing)
Beitar Jerusalem
54'
O. Atzili (Foul)
Beitar Jerusalem
65'
N. Muche (Tripping)
Beitar Jerusalem
75'
M. van der Hoorn (Holding)
AEK Larnaca
90+4'
Z. Ben Shimol (Holding)
Beitar Jerusalem
Đồ thị diễn biến
AEK LarnacaHT 45'Beitar Jerusalem
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
AEK Larnaca
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mauro Camoranesi
Beitar Jerusalem
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Almog Cohen
Dự bị
AEK Larnaca
1 Vedad Muftić99 Dimitris Dimitriou13 Yahav Garfinkel22 Godswill Ekpolo44 Zacharias Adoni8 Youssef Amyn10 Waldo Rubio Marín25 Chambos Kyriakou29 Giorgos Naoum
Beitar Jerusalem
22 Yehonatan Ozer33 Dvir Nir14 Roey Elimelech20 Ori Dahan25 Liel Deri8 Ziv Ben Shimol11 Timothy Muzie24 Nadav Markovitch9 Johnbosco Samuel Kalu
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 75: M. van der Hoorn (AEK Larnaca) nhận thẻ đỏ, AEK Larnaca phải chơi thiếu người
Phút 77: B. Carabali lập công cho Beitar Jerusalem
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
AEK Larnaca · 0 thắng1 hòaBeitar Jerusalem · 0 thắng
22/07/2021
Beitar Jerusalem
0 - 0
AEK Larnaca
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
AEK Larnaca
5 trận gần nhất
BHBBT
Beitar Jerusalem
5 trận gần nhất
THTHH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)