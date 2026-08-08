Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
71'
Y. Bamba — kiến tạo S. Gwengwe
Newport County
90+7'
C. Maycock — kiến tạo I. Ogundere
AFC Wimbledon
Thẻ phạt
64'
M. Hippolyte
AFC Wimbledon
78'
M. Alexander-Walker
Newport County
Đồ thị diễn biến
AFC WimbledonHT 45'Newport County
Thống kê trận đấu
AFC WimbledonThống kêNewport County
AFC Wimbledon kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Callum Maycock
AFC Wimbledon
1 bàn
Yahya Bamba
Newport County
1 bàn
Isaac Ogundere
AFC Wimbledon
1 kiến tạo · điểm 6.3
Shaquille Gwengwe
Newport County
1 kiến tạo · điểm 5.9
James Tilley
AFC Wimbledon
Điểm 7.7
Nathan Bishop
AFC Wimbledon
Điểm 7.6
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Newport County
6.7
Moses Alexander-Walker
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
AFC Wimbledon
Sơ đồ 3-5-2 · HLV Johnnie Jackson
Newport County
Sơ đồ 4-2-3-1
Dự bị
AFC Wimbledon
2 Steven Sessegnon8 Callum Maycock9 Jayden Stockley20 Joe McDonnell32 Kai Jennings5 Ollie Harrison18 Delano McCoy-Splatt4 Jake Reeves16 Antwoine Hackford
Newport County
33 Shaun MacDonald34 Dan Sassi17 Alfie Merritt29 Keenan Pattern36 Harrison Pugh8 Matt Smith19 Gerard Garner40 Cole Jarvis14 Moses Alexander-Walker
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 68: S. Gwengwe (Newport County) sút hỏng phạt đền
Phút 71: Y. Bamba lập công cho Newport County (kiến tạo: S. Gwengwe)
Phút 97: C. Maycock lập công cho AFC Wimbledon (kiến tạo: I. Ogundere)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
AFC Wimbledon · 1 thắng3 hòaNewport County · 1 thắng
03/01/2025
Newport County
1 - 2
AFC Wimbledon
AW
04/12/2024
AFC Wimbledon
2 - 2
Newport County
Hòa
16/03/2024
AFC Wimbledon
0 - 2
Newport County
NC
02/09/2023
Newport County
2 - 2
AFC Wimbledon
Hòa
15/03/2023
Newport County
1 - 1
AFC Wimbledon
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Newport County
5 trận gần nhất
HBTBH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)