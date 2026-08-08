Tin mới

    Thống kê trận đấu AFC Wimbledon 1-1 (pen 5-4) Newport County: AFC Wimbledon thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn08/08/2026 23:12

    AFC Wimbledon và Newport County hòa 1-1 sau 120 phút, AFC Wimbledon giành chiến thắng 5-4 ở loạt luân lưu. James Tilley là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    71'
    Y. Bamba — kiến tạo S. Gwengwe
    Newport County
    90+7'
    C. Maycock — kiến tạo I. Ogundere
    AFC Wimbledon
    Thẻ phạt
    16'
    D. Sweeney
    AFC Wimbledon
    64'
    M. Hippolyte
    AFC Wimbledon
    78'
    M. Alexander-Walker
    Newport County
    Đồ thị diễn biến
    AFC WimbledonHT 45'Newport County

    Thống kê trận đấu

    AFC WimbledonThống kêNewport County
    61%
    Kiểm soát bóng
    39%
    15
    Dứt điểm
    14
    5
    Trúng đích
    4
    7
    Phạt góc
    5
    11
    Phạm lỗi
    15
    2
    Việt vị
    0
    3
    Thủ môn cứu thua
    3
    AFC Wimbledon kiểm soát thế trận với 61% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Callum Maycock
    Callum Maycock
    AFC Wimbledon
    1 bàn
    Yahya Bamba
    Yahya Bamba
    Newport County
    1 bàn
    Isaac Ogundere
    Isaac Ogundere
    AFC Wimbledon
    1 kiến tạo · điểm 6.3
    Shaquille Gwengwe
    Shaquille Gwengwe
    Newport County
    1 kiến tạo · điểm 5.9
    James Tilley
    James Tilley
    AFC Wimbledon
    Điểm 7.7
    Nathan Bishop
    Nathan Bishop
    AFC Wimbledon
    Điểm 7.6

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    AFC Wimbledon
    7.7
    James TilleyMOTM
    7.6
    Nathan Bishop
    7.5
    Callum Maycock1 bàn
    7.2
    Steve Seddon
    6.9
    Dan Sweeney
    6.9
    Ryan Johnson
    6.7
    Zack Nelson
    6.7
    Jayden Stockley
    6.6
    Alistair Smith
    6.6
    Antwoine Hackford
    6.5
    Myles Hippolyte
    6.5
    Marcus Browne
    6.3
    Isaac Ogundere1 KT
    6.2
    Aron Sasu
    6.2
    Steven Sessegnon
    Newport County
    7.3
    Cameron Evans
    7.3
    Yahya Bamba1 bàn
    7
    Lee Jenkins
    7
    Gerard Garner
    6.9
    Dan Sassi
    6.7
    Ciaran Brennan
    6.7
    Moses Alexander-Walker
    6.6
    Jordan Wright
    6.6
    Kyle Cameron
    6.6
    Thomas Davies
    6.6
    Christian Doidge
    6.5
    Cameron Norman
    6.5
    Harrison Biggins
    6.5
    Alfie Merritt
    6.5
    Matt Smith
    5.9
    Shaquille Gwengwe1 KT

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    AFC Wimbledon
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Johnnie Jackson
    Newport County
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Nathan Bishop
    33
    Isaac Ogundere
    26
    Dan Sweeney
    6
    Ryan Johnson
    7
    James Tilley
    10
    Zack Nelson
    12
    Alistair Smith
    21
    Myles Hippolyte
    3
    Steve Seddon
    11
    Marcus Browne
    29
    Aron Sasu
    1
    Jordan Wright
    22
    Cameron Norman
    5
    Lee Jenkins
    4
    Kyle Cameron
    3
    Thomas Davies
    2
    Cameron Evans
    6
    Ciaran Brennan
    20
    Yahya Bamba
    10
    Harrison Biggins
    9
    Shaquille Gwengwe
    27
    Christian Doidge
    Dự bị
    AFC Wimbledon
    2 Steven Sessegnon8 Callum Maycock9 Jayden Stockley20 Joe McDonnell32 Kai Jennings5 Ollie Harrison18 Delano McCoy-Splatt4 Jake Reeves16 Antwoine Hackford
    Newport County
    33 Shaun MacDonald34 Dan Sassi17 Alfie Merritt29 Keenan Pattern36 Harrison Pugh8 Matt Smith19 Gerard Garner40 Cole Jarvis14 Moses Alexander-Walker

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 68: S. Gwengwe (Newport County) sút hỏng phạt đền
    Phút 71: Y. Bamba lập công cho Newport County (kiến tạo: S. Gwengwe)
    Phút 97: C. Maycock lập công cho AFC Wimbledon (kiến tạo: I. Ogundere)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    AFC Wimbledon · 1 thắng3 hòaNewport County · 1 thắng
    03/01/2025
    Newport County
    1 - 2
    AFC Wimbledon
    AW
    04/12/2024
    AFC Wimbledon
    2 - 2
    Newport County
    Hòa
    16/03/2024
    AFC Wimbledon
    0 - 2
    Newport County
    NC
    02/09/2023
    Newport County
    2 - 2
    AFC Wimbledon
    Hòa
    15/03/2023
    Newport County
    1 - 1
    AFC Wimbledon
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    AFC Wimbledon
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Newport County
    5 trận gần nhất
    HBTBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1J. MagennisJ. MagennisStevenage1 bàn
    2Z. Silcott-DuberrySilcott-DuberryRochdale1 bàn
    3G. Di BiaseG. Di BiaseCrawley Town1 bàn
    4W. LankshearW. LankshearMiddlesbrough1 bàn
    5R. EastR. EastRochdale1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1K. GordonK. GordonCrawley Town1 kiến tạo
    2T. ConlonT. ConlonTranmere1 kiến tạo
    3R. SmithR. SmithWalsall1 kiến tạo
    4J. TurnbullJ. TurnbullTranmere1 kiến tạo
    5Silko Amari Otieno ThomasSilko Amari Otieno ThomasWycombe1 kiến tạo
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu AFC Wimbledon 1-1 (pen 5-4) Newport County: AFC Wimbledon thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO