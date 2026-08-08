Thống kê trận đấu AFC Wimbledon 1-1 (pen 5-4) Newport County: AFC Wimbledon thắng luân lưu nghẹt thở, giành chiến thắng, đi tiếp

AFC Wimbledon và Newport County hòa 1-1 sau 120 phút, AFC Wimbledon giành chiến thắng 5-4 ở loạt luân lưu. James Tilley là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.