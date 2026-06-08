Thống kê trận đấu AGF Aarhus 2-1 Sabah: James Bogere tỏa sáng, AGF Aarhus giành trọn 3 điểm

AGF Aarhus vượt qua Sabah với tỷ số 2-1. James Bogere là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.08. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.