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    Thống kê trận đấu AGF Aarhus 2-1 Sabah: James Bogere tỏa sáng, AGF Aarhus giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn06/08/2026 02:09

    AGF Aarhus vượt qua Sabah với tỷ số 2-1. James Bogere là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.08. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    31'
    James Bogere
    AGF Aarhus
    63'
    James Bogere — kiến tạo Magnus Knudsen
    AGF Aarhus
    66'
    Veljko Simic — kiến tạo Umarali Rakhmonaliev
    Sabah
    Thẻ phạt
    33'
    Valdas Dambrauskas
    Sabah
    37'
    Veljko Simic
    Sabah
    39'
    Joy-Lance Mickels
    Sabah
    73'
    Gift Links
    AGF Aarhus
    74'
    Magnus Knudsen
    AGF Aarhus
    Đồ thị diễn biến
    AGF AarhusHT 45'Sabah

    Thống kê trận đấu

    AGF AarhusThống kêSabah
    44%
    Kiểm soát bóng
    56%
    10
    Dứt điểm
    15
    3
    Trúng đích
    4
    6
    Phạt góc
    5
    13
    Phạm lỗi
    11
    0
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    James Bogere
    James Bogere
    AGF Aarhus
    2 bàn
    Veljko Simic
    Veljko Simic
    Sabah
    1 bàn
    Umarali Rakhmonaliev
    Umarali Rakhmonaliev
    Sabah
    1 kiến tạo · điểm 7.58
    Magnus Knudsen
    Magnus Knudsen
    AGF Aarhus
    1 kiến tạo · điểm 7.2
    Aleksey Isayev
    Aleksey Isayev
    Sabah
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    AGF Aarhus
    8.08
    James BogereMOTM2 bàn
    7.2
    Magnus Knudsen1 KT
    7.17
    Tobias Bech
    7.16
    Mikael Anderson
    6.94
    Mads Hedenstad
    6.74
    Eric Kahl
    6.65
    Colin Rösler
    6.64
    Jens Jönsson
    6.63
    Rasmus Carstensen
    6.57
    Janni Serra
    6.56
    Kristian Arnstad
    6.47
    Frederik Tingager
    6.38
    Gift Links
    6.38
    C. Storch
    6.37
    Frederik Emmery
    6.31
    Jacob Andersen
    Sabah
    7.58
    Umarali Rakhmonaliev1 KT
    7.2
    Aleksey Isayev
    7.09
    Veljko Simic1 bàn
    6.97
    Joy-Lance Mickels
    6.88
    Kaheem Parris
    6.71
    Ivan Lepinjica
    6.67
    Orphé Mbina
    6.61
    Akim Zedadka
    6.56
    Xander Severina
    6.53
    Steve Solvet
    6.49
    Stas Pokatilov
    6.37
    Tymoteusz Puchacz
    6.34
    Rahman Dashdamirov

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    AGF Aarhus
    Sơ đồ 3-4-3
    Sabah
    Sơ đồ 4-2-3-1
    21
    Mads Hedenstad
    25
    Colin Rösler
    5
    Frederik Tingager
    19
    Eric Kahl
    23
    Mikael Anderson
    4
    Magnus Knudsen
    16
    Jens Jönsson
    39
    Frederik Emmery
    31
    Tobias Bech
    28
    James Bogere
    10
    Kristian Arnstad
    92
    Stas Pokatilov
    80
    Akim Zedadka
    3
    Steve Solvet
    5
    Rahman Dashdamirov
    27
    Tymoteusz Puchacz
    7
    Umarali Rakhmonaliev
    13
    Ivan Lepinjica
    11
    Kaheem Parris
    10
    Aleksey Isayev
    21
    Veljko Simic
    20
    Joy-Lance Mickels
    Dự bị
    AGF Aarhus
    1 Jesper Hansen7 Markus Solbakken8 Sebastian Jørgensen11 Gift Links13 Janni Serra20 Tómas Óli Kristjánsson26 Jacob Andersen27 Stefen Tchamche29 Rasmus Carstensen
    Sabah
    1 Amin Ramazanov4 Aden McCarthy6 Abdulakh Khaybulayev8 Christian Nwachukwu16 Rauf Rüstamli17 Tellur Mütallimov23 Younes Lachaab33 Júnior Almeida34 Xander Severina

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 31: James Bogere lập công cho AGF Aarhus
    Phút 63: James Bogere lập công cho AGF Aarhus (kiến tạo: Magnus Knudsen)
    Phút 66: Veljko Simic lập công cho Sabah (kiến tạo: Umarali Rakhmonaliev)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    AGF Aarhus
    5 trận gần nhất
    TTB
    Sabah
    5 trận gần nhất
    BTTTT
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu AGF Aarhus 2-1 Sabah: James Bogere tỏa sáng, AGF Aarhus giành trọn 3 điểm
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