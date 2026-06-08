Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
63'
James Bogere — kiến tạo Magnus Knudsen
AGF Aarhus
66'
Veljko Simic — kiến tạo Umarali Rakhmonaliev
Sabah
Đồ thị diễn biến
AGF AarhusHT 45'Sabah
Thống kê trận đấu
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
James Bogere
AGF Aarhus
2 bàn
Veljko Simic
Sabah
1 bàn
Umarali Rakhmonaliev
Sabah
1 kiến tạo · điểm 7.58
Magnus Knudsen
AGF Aarhus
1 kiến tạo · điểm 7.2
Aleksey Isayev
Sabah
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
AGF Aarhus
8.08
James BogereMOTM2 bàn
Sabah
7.58
Umarali Rakhmonaliev1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
AGF Aarhus
1 Jesper Hansen7 Markus Solbakken8 Sebastian Jørgensen11 Gift Links13 Janni Serra20 Tómas Óli Kristjánsson26 Jacob Andersen27 Stefen Tchamche29 Rasmus Carstensen
Sabah
1 Amin Ramazanov4 Aden McCarthy6 Abdulakh Khaybulayev8 Christian Nwachukwu16 Rauf Rüstamli17 Tellur Mütallimov23 Younes Lachaab33 Júnior Almeida34 Xander Severina
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 31: James Bogere lập công cho AGF Aarhus
Phút 63: James Bogere lập công cho AGF Aarhus (kiến tạo: Magnus Knudsen)
Phút 66: Veljko Simic lập công cho Sabah (kiến tạo: Umarali Rakhmonaliev)
Phong độ & thống kê mùa giải
AGF Aarhus
5 trận gần nhất
TTB
Sabah
5 trận gần nhất
BTTTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)