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    Thống kê trận đấu Ajax 2-1 Burnley: Abdellah Ouazane tỏa sáng, Ajax giành trọn 3 điểm

    Tuệ Nhân26/07/2026 20:54

    Ajax vượt qua Burnley với tỷ số 2-1. Aaron Bouwman là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.65. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    34'
    Aaron Bouwman
    Ajax
    62'
    Jaydon Banel — kiến tạo Luca Koleosho
    Burnley
    67'
    Abdellah Ouazane — kiến tạo Don-Angelo Konadu
    Ajax
    Thẻ phạt
    78'
    Lluc Castell
    Burnley
    85'
    Anton Gaaei
    Ajax
    Đồ thị diễn biến
    AjaxHT 45'Burnley

    Thống kê trận đấu

    AjaxThống kêBurnley
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    18
    Dứt điểm
    12
    7
    Trúng đích
    4
    9
    Phạt góc
    6
    6
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    5
    Ajax vượt trội về số cú sút trúng đích (7).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Aaron Bouwman
    Aaron Bouwman
    Ajax
    1 bàn
    Abdellah Ouazane
    Abdellah Ouazane
    Ajax
    1 bàn
    Jaydon Banel
    Jaydon Banel
    Burnley
    1 bàn
    Don-Angelo Konadu
    Don-Angelo Konadu
    Ajax
    1 kiến tạo · điểm 7.05
    Luca Koleosho
    Luca Koleosho
    Burnley
    1 kiến tạo · điểm 6.82

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Ajax
    7.65
    Aaron BouwmanMOTM1 bàn
    7.48
    Abdellah Ouazane1 bàn
    7.18
    Oliver Edvardsen
    7.05
    Don-Angelo Konadu1 KT
    7.05
    Mika Godts
    6.93
    Youri Baas
    6.9
    Caio Henrique
    6.88
    Kian Fitz-Jim
    6.76
    Maher Carrizo
    6.62
    Marcos Leonardo
    6.55
    Daley Blind
    6.54
    Joeri Heerkens
    6.54
    Davy Klaassen
    6.53
    Anton Gaaei
    6.53
    Jorthy Mokio
    6.53
    Steven Berghuis
    6.32
    Jinairo Johnson
    6.26
    Mohamed Abdalla
    6.17
    Paul Reverson
    Burnley
    7.01
    Max Weiß
    6.97
    Jaydon Banel1 bàn
    6.84
    Jacob Bruun Larsen
    6.82
    Luca Koleosho1 KT
    6.79
    Hannibal
    6.76
    Josh Laurent
    6.58
    Joe Worrall
    6.57
    Bashir Humphreys
    6.57
    Lluc Castell
    6.52
    Kyle Walker
    6.52
    Andréas Hountondji
    6.48
    Mike Tresor
    6.39
    Aaron Ramsey
    6.37
    Marcus Edwards
    6.33
    Shurandy Sambo
    6.3
    Oliver Sonne
    6.07
    Connor Roberts
    6.02
    Lucas Pires

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Ajax
    Sơ đồ 4-3-3
    Burnley
    Sơ đồ 4-2-3-1
    1
    Joeri Heerkens
    2
    Anton Gaaei
    3
    Aaron Bouwman
    4
    Youri Baas
    5
    Caio Henrique
    10
    Abdellah Ouazane
    6
    Jinairo Johnson
    8
    Jorthy Mokio
    7
    Maher Carrizo
    9
    Marcos Leonardo
    11
    Oliver Edvardsen
    1
    Max Weiß
    14
    Connor Roberts
    2
    Kyle Walker
    12
    Bashir Humphreys
    23
    Lucas Pires
    29
    Josh Laurent
    28
    Hannibal
    10
    Marcus Edwards
    21
    Aaron Ramsey
    7
    Jacob Bruun Larsen
    11
    Jaydon Banel
    Dự bị
    Ajax
    12 Paul Reverson15 Marvyn Muzungu16 Kian Fitz-Jim17 Daley Blind18 Davy Klaassen19 Don-Angelo Konadu20 Oscar Gloukh21 Mika Godts22 Lucas Rosa
    Burnley
    3 Oliver Pimlott4 Joe Worrall5 Murray Campbell8 George Brierley9 Andréas Hountondji15 Lluc Castell16 Shurandy Sambo17 Ellis Clark20 Connor Edwards

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 34: Aaron Bouwman lập công cho Ajax
    Phút 62: Jaydon Banel lập công cho Burnley (kiến tạo: Luca Koleosho)
    Phút 67: Abdellah Ouazane lập công cho Ajax (kiến tạo: Don-Angelo Konadu)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Ajax
    5 trận gần nhất
    TTTHT
    Burnley
    5 trận gần nhất
    BBHBH
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Ajax 2-1 Burnley: Abdellah Ouazane tỏa sáng, Ajax giành trọn 3 điểm
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