Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
62'
Jaydon Banel — kiến tạo Luca Koleosho
Burnley
67'
Abdellah Ouazane — kiến tạo Don-Angelo Konadu
Ajax
Đồ thị diễn biến
AjaxHT 45'Burnley
Thống kê trận đấu
Ajax vượt trội về số cú sút trúng đích (7).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Aaron Bouwman
Ajax
1 bàn
Abdellah Ouazane
Ajax
1 bàn
Jaydon Banel
Burnley
1 bàn
Don-Angelo Konadu
Ajax
1 kiến tạo · điểm 7.05
Luca Koleosho
Burnley
1 kiến tạo · điểm 6.82
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Ajax
7.65
Aaron BouwmanMOTM1 bàn
7.48
Abdellah Ouazane1 bàn
7.05
Don-Angelo Konadu1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Ajax
12 Paul Reverson15 Marvyn Muzungu16 Kian Fitz-Jim17 Daley Blind18 Davy Klaassen19 Don-Angelo Konadu20 Oscar Gloukh21 Mika Godts22 Lucas Rosa
Burnley
3 Oliver Pimlott4 Joe Worrall5 Murray Campbell8 George Brierley9 Andréas Hountondji15 Lluc Castell16 Shurandy Sambo17 Ellis Clark20 Connor Edwards
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 34: Aaron Bouwman lập công cho Ajax
Phút 62: Jaydon Banel lập công cho Burnley (kiến tạo: Luca Koleosho)
Phút 67: Abdellah Ouazane lập công cho Ajax (kiến tạo: Don-Angelo Konadu)
Phong độ & thống kê mùa giải
Burnley
5 trận gần nhất
BBHBH
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)