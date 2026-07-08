Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng4 bàn
22'
O. Wijndal — kiến tạo S. Berghuis
Ajax
50'
K. Dolberg — kiến tạo S. Berghuis
Ajax
Thẻ phạt
47'
E. Caffrey (Roughing)
Shelbourne
Đồ thị diễn biến
AjaxHT 45'Shelbourne
Thống kê trận đấu
Ajax kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng; Ajax vượt trội về số cú sút trúng đích (11).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Mika Godts
Ajax
1 bàn
Daniel Kelly
Shelbourne
1 bàn
Kasper Dolberg
Ajax
1 bàn
Owen Wijndal
Ajax
1 bàn
Steven Berghuis
Ajax
2 kiến tạo · điểm 9.3
Daley Blind
Ajax
Điểm 8.9
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Ajax
9.3
Steven BerghuisMOTM2 KT
6.3
Oliver Valaker Edvardsen
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Ajax
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Michel
Shelbourne
Sơ đồ 5-4-1 · HLV Lorcan Fitzgerald
Dự bị
Ajax
24 Jorthy Mokio38 Marcos Leonardo20 Oliver Valaker Edvardsen8 Julian Brandt1 Marc-André Ter Stegen22 Joeri Heerkens2 Lucas Rosa12 Caio Henrique15 Youri Baas
Shelbourne
13 Murray Johnson73 Finn Moylan2 Sean Gannon16 Odhran Casey55 James Roche6 Jonathan Lunney14 Ali Coote11 Ademipo Odubeko20 Rodrigo Freitas
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: M. Godts ghi bàn trên chấm phạt đền cho Ajax
Phút 22: O. Wijndal lập công cho Ajax (kiến tạo: S. Berghuis)
Phút 50: K. Dolberg lập công cho Ajax (kiến tạo: S. Berghuis)
Phút 57: M. Godts (Ajax) sút hỏng phạt đền
Phút 84: D. Kelly lập công cho Shelbourne
Phong độ & thống kê mùa giải
Shelbourne
5 trận gần nhất
BBBTH
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)