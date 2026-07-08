Thống kê trận đấu Ajax 3-1 Shelbourne: K. Dolberg tỏa sáng, Ajax giành trọn 3 điểm

Ajax vượt qua Shelbourne với tỷ số 3-1. Steven Berghuis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.