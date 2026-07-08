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    Thống kê trận đấu Ajax 3-1 Shelbourne: K. Dolberg tỏa sáng, Ajax giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn07/08/2026 02:54

    Ajax vượt qua Shelbourne với tỷ số 3-1. Steven Berghuis là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 9.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng4 bàn
    6'
    M. Godts(pen)
    Ajax
    22'
    O. Wijndal — kiến tạo S. Berghuis
    Ajax
    50'
    K. Dolberg — kiến tạo S. Berghuis
    Ajax
    84'
    D. Kelly
    Shelbourne
    Thẻ phạt
    47'
    E. Caffrey (Roughing)
    Shelbourne
    86'
    J. Mokio (Roughing)
    Ajax
    Đồ thị diễn biến
    AjaxHT 45'Shelbourne

    Thống kê trận đấu

    AjaxThống kêShelbourne
    71%
    Kiểm soát bóng
    29%
    30
    Dứt điểm
    3
    11
    Trúng đích
    3
    14
    Phạt góc
    0
    11
    Phạm lỗi
    4
    3
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    8
    Ajax kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng; Ajax vượt trội về số cú sút trúng đích (11).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Mika Godts
    Mika Godts
    Ajax
    1 bàn
    Daniel Kelly
    Daniel Kelly
    Shelbourne
    1 bàn
    Kasper Dolberg
    Kasper Dolberg
    Ajax
    1 bàn
    Owen Wijndal
    Owen Wijndal
    Ajax
    1 bàn
    Steven Berghuis
    Steven Berghuis
    Ajax
    2 kiến tạo · điểm 9.3
    Daley Blind
    Daley Blind
    Ajax
    Điểm 8.9

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Ajax
    9.3
    Steven BerghuisMOTM2 KT
    8.9
    Daley Blind
    8.2
    Mika Godts1 bàn
    7.7
    Aaron Bouwman
    7.6
    Anton Gaaei
    7.3
    Youri Regeer
    6.9
    Kasper Dolberg1 bàn
    6.7
    Maarten Paes
    6.7
    Owen Wijndal1 bàn
    6.7
    Davy Klaassen
    6.6
    Jorthy Mokio
    6.6
    Julian Brandt
    6.5
    Oscar Gloukh
    6.3
    Oliver Valaker Edvardsen
    6.2
    Marcos Leonardo
    6.2
    Maher Carrizo
    Shelbourne
    8.2
    Sam Bone
    7.9
    Eddie Beach
    7.5
    Daniel Kelly1 bàn
    6.9
    Sean Moore
    6.9
    Kerr McInroy
    6.7
    Rodrigo Freitas
    6.7
    Ali Coote
    6.6
    Paddy Barrett
    6.6
    Jack Henry-Francis
    6.3
    Evan Caffrey
    6.3
    Odhran Casey
    6.2
    Kameron Ledwidge
    6.2
    James Norris
    5
    Milan Mbeng

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Ajax
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Michel
    Shelbourne
    Sơ đồ 5-4-1 · HLV Lorcan Fitzgerald
    26
    Maarten Paes
    3
    Anton Gaaei
    30
    Aaron Bouwman
    17
    Daley Blind
    5
    Owen Wijndal
    6
    Youri Regeer
    23
    Steven Berghuis
    18
    Davy Klaassen
    10
    Oscar Gloukh
    11
    Mika Godts
    9
    Kasper Dolberg
    19
    Eddie Beach
    25
    Milan Mbeng
    15
    Sam Bone
    29
    Paddy Barrett
    4
    Kameron Ledwidge
    18
    James Norris
    22
    Sean Moore
    21
    Jack Henry-Francis
    23
    Kerr McInroy
    27
    Evan Caffrey
    17
    Daniel Kelly
    Dự bị
    Ajax
    24 Jorthy Mokio38 Marcos Leonardo20 Oliver Valaker Edvardsen8 Julian Brandt1 Marc-André Ter Stegen22 Joeri Heerkens2 Lucas Rosa12 Caio Henrique15 Youri Baas
    Shelbourne
    13 Murray Johnson73 Finn Moylan2 Sean Gannon16 Odhran Casey55 James Roche6 Jonathan Lunney14 Ali Coote11 Ademipo Odubeko20 Rodrigo Freitas

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: M. Godts ghi bàn trên chấm phạt đền cho Ajax
    Phút 22: O. Wijndal lập công cho Ajax (kiến tạo: S. Berghuis)
    Phút 50: K. Dolberg lập công cho Ajax (kiến tạo: S. Berghuis)
    Phút 57: M. Godts (Ajax) sút hỏng phạt đền
    Phút 84: D. Kelly lập công cho Shelbourne

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Ajax
    5 trận gần nhất
    TTTTT
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    8
    Ghi (TB 4.0)
    2
    Thủng lưới
    Shelbourne
    5 trận gần nhất
    BBBTH
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    6
    Ghi (TB 3.0)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1O. GloukhO. GloukhAjax4 bàn
    2K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    3E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    4RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    5A. JagusicA. JagusicPanathinaikos2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. BerghuisS. BerghuisAjax3 kiến tạo
    2M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen2 kiến tạo
    3K. HorváthK. HorváthPaks2 kiến tạo
    4M. FischerM. FischerAustria Vienna2 kiến tạo
    5M. GodtsM. GodtsAjax2 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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