Thống kê trận đấu Ajax 4-1 Vojvodina: Ajax ngược dòng ngoạn mục

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
40'
D. Crnomarkovic — kiến tạo N. Petrovic
Vojvodina
44'
D. Klaassen — kiến tạo Y. Regeer
Ajax
53'
O. Gloukh — kiến tạo M. Godts
Ajax
58'
O. Gloukh — kiến tạo S. Berghuis
Ajax
71'
O. Gloukh — kiến tạo O. Edvardsen
Ajax
Thẻ phạt
69'
S. Mitrovic (Roughing)
Vojvodina
88'
M. Kolarevic (Roughing)
Vojvodina
Đồ thị diễn biến
AjaxHT 45'Vojvodina
Thống kê trận đấu
Ajax kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng; Ajax vượt trội về số cú sút trúng đích (10).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Oscar Gloukh
Ajax
3 bàn
Đorđe Crnomarković
Vojvodina
1 bàn
Davy Klaassen
Ajax
1 bàn
Mika Godts
Ajax
1 kiến tạo · điểm 7.9
Steven Berghuis
Ajax
1 kiến tạo · điểm 7.5
Youri Regeer
Ajax
1 kiến tạo · điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Ajax
6.9
Oliver Valaker Edvardsen1 KT
Vojvodina
7.2
Đorđe Crnomarković1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Ajax
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michel
Vojvodina
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Tanjga
Dự bị
Ajax
12 Caio Henrique24 Jorthy Mokio38 Marcos Leonardo20 Oliver Valaker Edvardsen52 Paul Reverson22 Joeri Heerkens15 Youri Baas3 Anton Gaaei67 Mohamed Abdalla
Vojvodina
99 Nardin Mulahusejnović7 Stefan Mitrović4 Marko Poletanović55 Milutin Vidosavljević71 Bogdan Bogdanović1 Matija Gočmanac16 Mihai Butean20 Dragan Kokanović11 Marko Mladenović
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 40: D. Crnomarkovic lập công cho Vojvodina (kiến tạo: N. Petrovic)
Phút 44: D. Klaassen lập công cho Ajax (kiến tạo: Y. Regeer)
Phút 53: O. Gloukh lập công cho Ajax (kiến tạo: M. Godts)
Phút 58: O. Gloukh lập công cho Ajax (kiến tạo: S. Berghuis)
Phút 71: O. Gloukh lập công cho Ajax (kiến tạo: O. Edvardsen)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Ajax · 3 thắng0 hòaVojvodina · 0 thắng
24/07/2026
Vojvodina
1 - 4
Ajax
AJA
02/08/2024
Vojvodina
1 - 3
Ajax
AJA
26/07/2024
Ajax
1 - 0
Vojvodina
AJA
Phong độ & thống kê mùa giải
Vojvodina
5 trận gần nhất
BBBTB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)