Thống kê trận đấu Ajax 4-1 Vojvodina: Ajax ngược dòng ngoạn mục

Ajax đã ngược dòng đánh bại Vojvodina 4-1. Oscar Gloukh là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 10. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.