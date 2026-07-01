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    Thống kê trận đấu Ajax 4-1 Vojvodina: Ajax ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn31/07/2026 02:49

    Ajax đã ngược dòng đánh bại Vojvodina 4-1. Oscar Gloukh là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 10. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    40'
    D. Crnomarkovic — kiến tạo N. Petrovic
    Vojvodina
    44'
    D. Klaassen — kiến tạo Y. Regeer
    Ajax
    53'
    O. Gloukh — kiến tạo M. Godts
    Ajax
    58'
    O. Gloukh — kiến tạo S. Berghuis
    Ajax
    71'
    O. Gloukh — kiến tạo O. Edvardsen
    Ajax
    Thẻ phạt
    69'
    S. Mitrovic (Roughing)
    Vojvodina
    88'
    M. Kolarevic (Roughing)
    Vojvodina
    Đồ thị diễn biến
    AjaxHT 45'Vojvodina

    Thống kê trận đấu

    AjaxThống kêVojvodina
    71%
    Kiểm soát bóng
    29%
    24
    Dứt điểm
    3
    10
    Trúng đích
    2
    8
    Phạt góc
    2
    9
    Phạm lỗi
    17
    1
    Việt vị
    0
    1
    Thủ môn cứu thua
    6
    Ajax kiểm soát thế trận với 71% thời lượng cầm bóng; Ajax vượt trội về số cú sút trúng đích (10).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Oscar Gloukh
    Oscar Gloukh
    Ajax
    3 bàn
    Đorđe Crnomarković
    Đorđe Crnomarković
    Vojvodina
    1 bàn
    Davy Klaassen
    Davy Klaassen
    Ajax
    1 bàn
    Mika Godts
    Mika Godts
    Ajax
    1 kiến tạo · điểm 7.9
    Steven Berghuis
    Steven Berghuis
    Ajax
    1 kiến tạo · điểm 7.5
    Youri Regeer
    Youri Regeer
    Ajax
    1 kiến tạo · điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Ajax
    10
    Oscar GloukhMOTM3 bàn
    8.2
    Owen Wijndal
    7.9
    Mika Godts1 KT
    7.5
    Steven Berghuis1 KT
    7.3
    Lucas Rosa
    7.3
    Daley Blind
    7.3
    Youri Regeer1 KT
    6.9
    Oliver Valaker Edvardsen1 KT
    6.7
    Davy Klaassen1 bàn
    6.7
    Abdellah Ouazane
    6.6
    Aaron Bouwman
    6.5
    Maarten Paes
    6.5
    Jorthy Mokio
    6.5
    Marcos Leonardo
    6.3
    Caio Henrique
    5.9
    Kasper Dolberg
    Vojvodina
    7.2
    Dragan Rosić
    7.2
    Đorđe Crnomarković1 bàn
    7
    Ifet Đakovac
    6.7
    Njegoš Petrović1 KT
    6.5
    Petar Sukačev
    6.5
    Lazar Ranđelović
    6.5
    Aleksa Vukanović
    6.5
    Milutin Vidosavljević
    6.3
    Nardin Mulahusejnović
    6.3
    Stefan Mitrović
    6.3
    Marko Poletanović
    6.3
    Milan Kolarević
    6.2
    Kornél Szűcs
    6.2
    Dejan Zukić
    5.9
    Lazar Nikolić
    5.6
    Lucas Barros

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Ajax
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Michel
    Vojvodina
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Miroslav Tanjga
    26
    Maarten Paes
    2
    Lucas Rosa
    30
    Aaron Bouwman
    17
    Daley Blind
    5
    Owen Wijndal
    18
    Davy Klaassen
    6
    Youri Regeer
    10
    Oscar Gloukh
    23
    Steven Berghuis
    9
    Kasper Dolberg
    11
    Mika Godts
    12
    Dragan Rosić
    22
    Lazar Nikolić
    26
    Kornél Szűcs
    5
    Đorđe Crnomarković
    23
    Lucas Barros
    18
    Njegoš Petrović
    35
    Ifet Đakovac
    27
    Petar Sukačev
    10
    Dejan Zukić
    77
    Lazar Ranđelović
    9
    Aleksa Vukanović
    Dự bị
    Ajax
    12 Caio Henrique24 Jorthy Mokio38 Marcos Leonardo20 Oliver Valaker Edvardsen52 Paul Reverson22 Joeri Heerkens15 Youri Baas3 Anton Gaaei67 Mohamed Abdalla
    Vojvodina
    99 Nardin Mulahusejnović7 Stefan Mitrović4 Marko Poletanović55 Milutin Vidosavljević71 Bogdan Bogdanović1 Matija Gočmanac16 Mihai Butean20 Dragan Kokanović11 Marko Mladenović

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 40: D. Crnomarkovic lập công cho Vojvodina (kiến tạo: N. Petrovic)
    Phút 44: D. Klaassen lập công cho Ajax (kiến tạo: Y. Regeer)
    Phút 53: O. Gloukh lập công cho Ajax (kiến tạo: M. Godts)
    Phút 58: O. Gloukh lập công cho Ajax (kiến tạo: S. Berghuis)
    Phút 71: O. Gloukh lập công cho Ajax (kiến tạo: O. Edvardsen)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
    Ajax · 3 thắng0 hòaVojvodina · 0 thắng
    24/07/2026
    Vojvodina
    1 - 4
    Ajax
    AJA
    02/08/2024
    Vojvodina
    1 - 3
    Ajax
    AJA
    26/07/2024
    Ajax
    1 - 0
    Vojvodina
    AJA

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Ajax
    5 trận gần nhất
    TTTTH
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    4
    Ghi (TB 4.0)
    1
    Thủng lưới
    Vojvodina
    5 trận gần nhất
    BBBTB
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 1.0)
    4
    Thủng lưới

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1K. BehrensK. BehrensFC Lugano3 bàn
    2E. KaraE. KaraRapid Vienna3 bàn
    3RobertRobertFC Copenhagen3 bàn
    4N. NjieN. NjieGyori ETO FC2 bàn
    5M. Emil MadsenEmil MadsenFC Copenhagen1 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Ajax 4-1 Vojvodina: Ajax ngược dòng ngoạn mục
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