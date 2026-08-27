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    Thống kê trận đấu Al Diriyah 1-1 Al Kholood: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn27/08/2026 02:55

    Al Diriyah và Al Kholood chia điểm với tỷ số 1-1. Meshari Fahad Al-Nemer là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    71'
    A. Al Aliwa — kiến tạo I. Kortajarena
    Al Kholood
    83'
    M. Al Nemer — kiến tạo A. Al Faraj
    Al Diriyah
    Thẻ phạt
    77'
    R. Solan (Foul)
    Al Kholood
    87'
    S. Cisse (Foul)
    Al Kholood
    90+1'
    A. M. Yousef H. (Unsportsmanlike conduct)
    Al Kholood
    Đồ thị diễn biến
    Al DiriyahHT 45'Al Kholood

    Thống kê trận đấu

    Al DiriyahThống kêAl Kholood
    58%
    Kiểm soát bóng
    42%
    10
    Dứt điểm
    9
    1
    Trúng đích
    4
    7
    Phạt góc
    1
    14
    Phạm lỗi
    9
    0
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    0
    Al Kholood vượt trội về số cú sút trúng đích (4).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Meshari Fahad Al-Nemer
    Meshari Fahad Al-Nemer
    Al Diriyah
    1 bàn
    Abdulaziz Al-Aliwa
    Abdulaziz Al-Aliwa
    Al Kholood
    1 bàn
    Iker Kortajarena
    Iker Kortajarena
    Al Kholood
    1 kiến tạo · điểm 6.6
    Abdulaziz Al-Faraj
    Abdulaziz Al-Faraj
    Al Diriyah
    1 kiến tạo · điểm 6.3
    Coba Da Costa
    Coba Da Costa
    Al Kholood
    Điểm 7.6
    Idrissa Gana Gueye
    Idrissa Gana Gueye
    Al Diriyah
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Al Diriyah
    7.7
    Meshari Fahad Al-NemerMOTM1 bàn
    7.2
    Idrissa Gana Gueye
    7.2
    Abdulelah Al-Malki
    7
    Nikola Vasilj
    6.9
    Berat Djimsiti
    6.9
    Adil Boulbina
    6.9
    Enzo Millot
    6.7
    Chancel Mbemba
    6.7
    Mohamed Hameran
    6.7
    Clayton Diandy
    6.5
    Darwin Núñez
    6.5
    Khalid Al-Asiri
    6.3
    Abdulaziz Al-Faraj1 KT
    6.2
    Hattan Bahebri
    Al Kholood
    7.6
    Coba Da Costa
    7.2
    Edgaras Utkus
    7
    Mansour Camara
    6.9
    Seydouba Cisse
    6.7
    John Buckley
    6.7
    Abdulrahman Al-Dosari
    6.6
    Ramzi Sawlan
    6.6
    Abdulaziz Al-Aliwa1 bàn
    6.6
    Iker Kortajarena1 KT
    6.5
    Hamed Al-Shanqity
    6.3
    Julien Domingues
    6.2
    Shaquille Riley Pinas
    6.2
    Yazan Madani

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Al Diriyah
    Sơ đồ 4-4-2
    Al Kholood
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Des Buckingham
    22
    Nikola Vasilj
    2
    Abdulaziz Al-Faraj
    19
    Berat Djimsiti
    99
    Chancel Mbemba
    21
    Mohamed Hameran
    11
    Hattan Bahebri
    5
    Idrissa Gana Gueye
    88
    Abdulelah Al-Malki
    10
    Adil Boulbina
    20
    Enzo Millot
    29
    Darwin Núñez
    1
    Hamed Al-Shanqity
    15
    Ramzi Sawlan
    5
    Edgaras Utkus
    25
    Mansour Camara
    38
    Shaquille Riley Pinas
    8
    Seydouba Cisse
    6
    John Buckley
    46
    Abdulaziz Al-Aliwa
    10
    Iker Kortajarena
    11
    Coba Da Costa
    22
    Julien Domingues
    Dự bị
    Al Diriyah
    17 Clayton Diandy97 Amin Al-Bukhari78 Khalid Al-Asiri12 Taher Wadi87 Qasim Lajami6 Sultan Farhan52 Husain Al-Qahtani32 Abdullah Zaid75 Meshari Fahad Al-Nemer
    Al Kholood
    39 Abdulrahman Al-Dosari48 Muhannad Al-Yahya7 Sultan Al Shehri47 Abdulrahman Al Obaid23 Yazan Madani26 Yaseen Al-Zubaidi70 Muhammad Sawan27 Abdullah Al Ajyan24 Adi

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 71: A. Al Aliwa lập công cho Al Kholood (kiến tạo: I. Kortajarena)
    Phút 83: M. Al Nemer lập công cho Al Diriyah (kiến tạo: A. Al Faraj)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Al Diriyah
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.5)
    1
    Thủng lưới
    Al Kholood
    5 trận gần nhất
    HTTHB

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Nassr3300+89TTT
    2Al-Ittihad FC3210+27TTH
    3Al-Hilal Saudi FC2200+56TT
    7NEOM3201+16BTT
    8Al Kholood2110+14TH
    9Al Khaleej Saihat303003HHH
    10Al Diriyah210103TB
    11Al-Hazm3102-13BBT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1I. ToneyI. ToneyAl-Ahli Jeddah3 bàn
    2S. BergwijnS. BergwijnAl-Ittihad FC3 bàn
    3M. DembéléM. DembéléAl-Ettifaq3 bàn
    4João FélixJoão FélixAl-Nassr2 bàn
    5A. LacazetteA. LacazetteNEOM2 bàn
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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