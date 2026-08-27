Thống kê trận đấu Al Diriyah 1-1 Al Kholood: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
71'
A. Al Aliwa — kiến tạo I. Kortajarena
Al Kholood
83'
M. Al Nemer — kiến tạo A. Al Faraj
Al Diriyah
Thẻ phạt
77'
R. Solan (Foul)
Al Kholood
87'
S. Cisse (Foul)
Al Kholood
90+1'
A. M. Yousef H. (Unsportsmanlike conduct)
Al Kholood
Đồ thị diễn biến
Al DiriyahHT 45'Al Kholood
Thống kê trận đấu
Al DiriyahThống kêAl Kholood
Al Kholood vượt trội về số cú sút trúng đích (4).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Meshari Fahad Al-Nemer
Al Diriyah
1 bàn
Abdulaziz Al-Aliwa
Al Kholood
1 bàn
Iker Kortajarena
Al Kholood
1 kiến tạo · điểm 6.6
Abdulaziz Al-Faraj
Al Diriyah
1 kiến tạo · điểm 6.3
Coba Da Costa
Al Kholood
Điểm 7.6
Idrissa Gana Gueye
Al Diriyah
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Al Diriyah
7.7
Meshari Fahad Al-NemerMOTM1 bàn
6.3
Abdulaziz Al-Faraj1 KT
Al Kholood
6.6
Abdulaziz Al-Aliwa1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Al Kholood
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Des Buckingham
Dự bị
Al Diriyah
17 Clayton Diandy97 Amin Al-Bukhari78 Khalid Al-Asiri12 Taher Wadi87 Qasim Lajami6 Sultan Farhan52 Husain Al-Qahtani32 Abdullah Zaid75 Meshari Fahad Al-Nemer
Al Kholood
39 Abdulrahman Al-Dosari48 Muhannad Al-Yahya7 Sultan Al Shehri47 Abdulrahman Al Obaid23 Yazan Madani26 Yaseen Al-Zubaidi70 Muhammad Sawan27 Abdullah Al Ajyan24 Adi
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 71: A. Al Aliwa lập công cho Al Kholood (kiến tạo: I. Kortajarena)
Phút 83: M. Al Nemer lập công cho Al Diriyah (kiến tạo: A. Al Faraj)
Phong độ & thống kê mùa giải
Al Kholood
5 trận gần nhất
HTTHB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Al-Nassr
|3
|3
|0
|0
|+8
|9
|TTT
|2
|Al-Ittihad FC
|3
|2
|1
|0
|+2
|7
|TTH
|3
|Al-Hilal Saudi FC
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|…
|7
|NEOM
|3
|2
|0
|1
|+1
|6
|BTT
|8
|Al Kholood
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|TH
|9
|Al Khaleej Saihat
|3
|0
|3
|0
|0
|3
|HHH
|10
|Al Diriyah
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|TB
|11
|Al-Hazm
|3
|1
|0
|2
|-1
|3
|BBT
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)