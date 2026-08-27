Thống kê trận đấu Al Diriyah 1-1 Al Kholood: Hai đội chia điểm

Al Diriyah và Al Kholood chia điểm với tỷ số 1-1. Meshari Fahad Al-Nemer là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.7. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.