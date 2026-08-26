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    Thống kê trận đấu Al-Ettifaq 2-3 Al-Nassr: Al-Nassr ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn26/08/2026 03:02

    Al-Nassr đã ngược dòng đánh bại Al-Ettifaq 3-2. Sadio Mané là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    31'
    O. Duda
    Al-Ettifaq
    45+4'
    A. Medran — kiến tạo Y. Al Shammari
    Al-Ettifaq
    74'
    S. Mane — kiến tạo Joao Felix
    Al-Nassr
    77'
    A. Al Amri — kiến tạo Joao Felix
    Al-Nassr
    90'
    S. Mane — kiến tạo S. Al Najei
    Al-Nassr
    Thẻ phạt
    12'
    Bento (Foul)
    Al-Nassr
    43'
    M. Dembele (Unsportsmanlike conduct)
    Al-Ettifaq
    55'
    Joao Felix (Foul)
    Al-Nassr
    Đồ thị diễn biến
    Al-EttifaqHT 45'Al-Nassr

    Thống kê trận đấu

    Al-EttifaqThống kêAl-Nassr
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    14
    Dứt điểm
    14
    5
    Trúng đích
    9
    2
    Phạt góc
    6
    11
    Phạm lỗi
    10
    4
    Việt vị
    6
    6
    Thủ môn cứu thua
    3
    Al-Ettifaq kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Al-Nassr vượt trội về số cú sút trúng đích (9), nhưng Al-Ettifaq lại là đội phải nhận thất bại.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Sadio Mané
    Sadio Mané
    Al-Nassr
    2 bàn
    Ondrej Duda
    Ondrej Duda
    Al-Ettifaq
    1 bàn
    Álvaro Medrán
    Álvaro Medrán
    Al-Ettifaq
    1 bàn
    Abdulelah Al-Amri
    Abdulelah Al-Amri
    Al-Nassr
    1 bàn
    João Félix
    João Félix
    Al-Nassr
    2 kiến tạo · điểm 7.6
    Yasir Shammari
    Yasir Shammari
    Al-Ettifaq
    1 kiến tạo · điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Al-Ettifaq
    8.2
    Ondrej Duda1 bàn
    7.5
    Álvaro Medrán1 bàn
    7.3
    Yasir Shammari1 KT
    6.9
    Madallah Al-Olayan
    6.9
    Moussa Dembélé
    6.7
    Khalid Al-Ghannam
    6.6
    Rayane Messi
    6.6
    Jordan Larsson
    6.5
    Matija Glušćević
    6.3
    Turki Ba Al-Jawsh
    6.3
    Bersant Celina
    6.2
    Meshal Alaeli
    6
    Radhi Al-Oteibi
    6
    Abdullah Khateeb
    6
    Abdullah Madu
    5.9
    Jack Hendry
    Al-Nassr
    8.3
    Sadio ManéMOTM2 bàn
    7.6
    João Félix2 KT
    7.5
    Iñigo Martínez
    7.3
    Abdulelah Al-Amri1 bàn
    7.3
    Samú Costa
    6.9
    Abdullah Al-Khaibari
    6.9
    Sami Al Naji1 KT
    6.7
    Salem Alnajdi
    6.6
    Nawaf Boushal
    6.3
    Abdullah Al-Hamdan
    6.2
    Kingsley Coman
    6.2
    Ângelo
    6.2
    Cristiano Ronaldo
    5.9
    Abdulrahman Al-Otaibi
    3
    Bento

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Al-Ettifaq
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Arthur Papas
    Al-Nassr
    Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Ange Postecoglou
    92
    Turki Ba Al-Jawsh
    61
    Radhi Al-Oteibi
    4
    Jack Hendry
    70
    Abdullah Khateeb
    33
    Madallah Al-Olayan
    11
    Ondrej Duda
    80
    Rayane Messi
    10
    Álvaro Medrán
    58
    Yasir Shammari
    71
    Matija Glušćević
    9
    Moussa Dembélé
    24
    Bento
    12
    Nawaf Boushal
    5
    Abdulelah Al-Amri
    26
    Iñigo Martínez
    83
    Salem Alnajdi
    21
    Kingsley Coman
    20
    Ângelo
    11
    Samú Costa
    10
    Sadio Mané
    79
    João Félix
    7
    Cristiano Ronaldo
    Dự bị
    Al-Ettifaq
    3 Abdullah Madu17 Jordan Larsson22 Abdulbasit Hawsawi87 Meshal Ali Khayrallah13 Meshal Alaeli43 Bersant Celina29 Abdullah Al Ghamdi6 Faris Al Ghamdi7 Khalid Al-Ghannam
    Al-Nassr
    53 Abdulrahman Al-Otaibi17 Abdullah Al-Khaibari4 Nader Al Sharari18 Abdulmalik Al-Jaber23 Ayman Yahya19 Ali Al-Hassan14 Sami Al Naji60 Saad Haqawi9 Abdullah Al-Hamdan

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 12: Bento (Al-Nassr) nhận thẻ đỏ, Al-Nassr phải chơi thiếu người
    Phút 31: O. Duda lập công cho Al-Ettifaq
    Phút 49: A. Medran lập công cho Al-Ettifaq (kiến tạo: Y. Al Shammari)
    Phút 74: S. Mane lập công cho Al-Nassr (kiến tạo: Joao Felix)
    Phút 77: A. Al Amri lập công cho Al-Nassr (kiến tạo: Joao Felix)
    Phút 90: S. Mane lập công cho Al-Nassr (kiến tạo: S. Al Najei)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Al-Ettifaq · 1 thắng1 hòaAl-Nassr · 3 thắng
    16/04/2026
    Al-Nassr
    1 - 0
    Al-Ettifaq
    AL-
    31/12/2025
    Al-Ettifaq
    2 - 2
    Al-Nassr
    Hòa
    22/02/2025
    Al-Nassr
    2 - 3
    Al-Ettifaq
    AL-
    21/09/2024
    Al-Ettifaq
    0 - 3
    Al-Nassr
    AL-
    22/12/2023
    Al-Nassr
    3 - 1
    Al-Ettifaq
    AL-

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Al-Ettifaq
    5 trận gần nhất
    BTBTB
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    5
    Ghi (TB 2.5)
    2
    Thủng lưới
    Al-Nassr
    5 trận gần nhất
    TTTTB
    2
    Trận
    2-0-0
    T-H-B
    7
    Ghi (TB 3.5)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Ittihad FC3210+27TTH
    2Al-Nassr2200+76TT
    3Al-Hilal Saudi FC2200+56TT
    4Al-Ahli Jeddah2200+56TT
    5Al-Ettifaq2200+36TT
    6Al-Qadisiyah FC3201+36TBT

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1I. ToneyI. ToneyAl-Ahli Jeddah3 bàn
    2S. BergwijnS. BergwijnAl-Ittihad FC3 bàn
    3M. DembéléM. DembéléAl-Ettifaq3 bàn
    4A. LacazetteA. LacazetteNEOM2 bàn
    5ÂngeloÂngeloAl-Nassr2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Álvaro MedránÁlvaro MedránAl-Ettifaq2 kiến tạo
    2S. BergwijnS. BergwijnAl-Ittihad FC1 kiến tạo
    3A. LacazetteA. LacazetteNEOM1 kiến tạo
    4ÂngeloÂngeloAl-Nassr1 kiến tạo
    5Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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