Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
45+4'
A. Medran — kiến tạo Y. Al Shammari
Al-Ettifaq
74'
S. Mane — kiến tạo Joao Felix
Al-Nassr
77'
A. Al Amri — kiến tạo Joao Felix
Al-Nassr
90'
S. Mane — kiến tạo S. Al Najei
Al-Nassr
Thẻ phạt
43'
M. Dembele (Unsportsmanlike conduct)
Al-Ettifaq
55'
Joao Felix (Foul)
Al-Nassr
Đồ thị diễn biến
Al-EttifaqHT 45'Al-Nassr
Thống kê trận đấu
Al-EttifaqThống kêAl-Nassr
Al-Ettifaq kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Al-Nassr vượt trội về số cú sút trúng đích (9), nhưng Al-Ettifaq lại là đội phải nhận thất bại.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Sadio Mané
Al-Nassr
2 bàn
Ondrej Duda
Al-Ettifaq
1 bàn
Álvaro Medrán
Al-Ettifaq
1 bàn
Abdulelah Al-Amri
Al-Nassr
1 bàn
João Félix
Al-Nassr
2 kiến tạo · điểm 7.6
Yasir Shammari
Al-Ettifaq
1 kiến tạo · điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Al-Nassr
7.3
Abdulelah Al-Amri1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Al-Ettifaq
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Arthur Papas
Al-Nassr
Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Ange Postecoglou
Dự bị
Al-Ettifaq
3 Abdullah Madu17 Jordan Larsson22 Abdulbasit Hawsawi87 Meshal Ali Khayrallah13 Meshal Alaeli43 Bersant Celina29 Abdullah Al Ghamdi6 Faris Al Ghamdi7 Khalid Al-Ghannam
Al-Nassr
53 Abdulrahman Al-Otaibi17 Abdullah Al-Khaibari4 Nader Al Sharari18 Abdulmalik Al-Jaber23 Ayman Yahya19 Ali Al-Hassan14 Sami Al Naji60 Saad Haqawi9 Abdullah Al-Hamdan
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 12: Bento (Al-Nassr) nhận thẻ đỏ, Al-Nassr phải chơi thiếu người
Phút 31: O. Duda lập công cho Al-Ettifaq
Phút 49: A. Medran lập công cho Al-Ettifaq (kiến tạo: Y. Al Shammari)
Phút 74: S. Mane lập công cho Al-Nassr (kiến tạo: Joao Felix)
Phút 77: A. Al Amri lập công cho Al-Nassr (kiến tạo: Joao Felix)
Phút 90: S. Mane lập công cho Al-Nassr (kiến tạo: S. Al Najei)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Ettifaq · 1 thắng1 hòaAl-Nassr · 3 thắng
16/04/2026
Al-Nassr
1 - 0
Al-Ettifaq
AL-
31/12/2025
Al-Ettifaq
2 - 2
Al-Nassr
Hòa
22/02/2025
Al-Nassr
2 - 3
Al-Ettifaq
AL-
21/09/2024
Al-Ettifaq
0 - 3
Al-Nassr
AL-
22/12/2023
Al-Nassr
3 - 1
Al-Ettifaq
AL-
Phong độ & thống kê mùa giải
Al-Ettifaq
5 trận gần nhất
BTBTB
Al-Nassr
5 trận gần nhất
TTTTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Al-Ittihad FC
|3
|2
|1
|0
|+2
|7
|TTH
|2
|Al-Nassr
|2
|2
|0
|0
|+7
|6
|TT
|3
|Al-Hilal Saudi FC
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|4
|Al-Ahli Jeddah
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|5
|Al-Ettifaq
|2
|2
|0
|0
|+3
|6
|TT
|6
|Al-Qadisiyah FC
|3
|2
|0
|1
|+3
|6
|TBT
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)