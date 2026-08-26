Thống kê trận đấu Al-Ettifaq 2-3 Al-Nassr: Al-Nassr ngược dòng ngoạn mục Al-Nassr đã ngược dòng đánh bại Al-Ettifaq 3-2. Sadio Mané là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

Kết quả & diễn biến bàn thắng

Diễn biến bàn thắng 5 bàn 31' O. Duda Al-Ettifaq 45+4' A. Medran — kiến tạo Y. Al Shammari Al-Ettifaq 74' S. Mane — kiến tạo Joao Felix Al-Nassr 77' A. Al Amri — kiến tạo Joao Felix Al-Nassr 90' S. Mane — kiến tạo S. Al Najei Al-Nassr

Thẻ phạt 12' Bento (Foul) Al-Nassr 43' M. Dembele (Unsportsmanlike conduct) Al-Ettifaq 55' Joao Felix (Foul) Al-Nassr

Đồ thị diễn biến Al-Ettifaq HT 45' Al-Nassr

Thống kê trận đấu

Al-Ettifaq Thống kê Al-Nassr 60% Kiểm soát bóng 40% 14 Dứt điểm 14 5 Trúng đích 9 2 Phạt góc 6 11 Phạm lỗi 10 4 Việt vị 6 6 Thủ môn cứu thua 3

Al-Ettifaq kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Al-Nassr vượt trội về số cú sút trúng đích (9), nhưng Al-Ettifaq lại là đội phải nhận thất bại.

Cầu thủ nổi bật

Cầu thủ nổi bật Sadio Mané Al-Nassr 2 bàn Ondrej Duda Al-Ettifaq 1 bàn Álvaro Medrán Al-Ettifaq 1 bàn Abdulelah Al-Amri Al-Nassr 1 bàn João Félix Al-Nassr 2 kiến tạo · điểm 7.6 Yasir Shammari Al-Ettifaq 1 kiến tạo · điểm 7.3

Chấm điểm cầu thủ

Chấm điểm cầu thủ Al-Ettifaq 8.2 Ondrej Duda 1 bàn 7.5 Álvaro Medrán 1 bàn 7.3 Yasir Shammari 1 KT 6.9 Madallah Al-Olayan 6.9 Moussa Dembélé 6.7 Khalid Al-Ghannam 6.6 Rayane Messi 6.6 Jordan Larsson 6.5 Matija Glušćević 6.3 Turki Ba Al-Jawsh 6.3 Bersant Celina 6.2 Meshal Alaeli 6 Radhi Al-Oteibi 6 Abdullah Khateeb 6 Abdullah Madu 5.9 Jack Hendry Al-Nassr 8.3 Sadio Mané MOTM 2 bàn 7.6 João Félix 2 KT 7.5 Iñigo Martínez 7.3 Abdulelah Al-Amri 1 bàn 7.3 Samú Costa 6.9 Abdullah Al-Khaibari 6.9 Sami Al Naji 1 KT 6.7 Salem Alnajdi 6.6 Nawaf Boushal 6.3 Abdullah Al-Hamdan 6.2 Kingsley Coman 6.2 Ângelo 6.2 Cristiano Ronaldo 5.9 Abdulrahman Al-Otaibi 3 Bento

Đội hình ra sân

Đội hình ra sân Al-Ettifaq Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Arthur Papas Al-Nassr Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Ange Postecoglou 92 Turki Ba Al-Jawsh 61 Radhi Al-Oteibi 4 Jack Hendry 70 Abdullah Khateeb 33 Madallah Al-Olayan 11 Ondrej Duda 80 Rayane Messi 10 Álvaro Medrán 58 Yasir Shammari 71 Matija Glušćević 9 Moussa Dembélé 24 Bento 12 Nawaf Boushal 5 Abdulelah Al-Amri 26 Iñigo Martínez 83 Salem Alnajdi 21 Kingsley Coman 20 Ângelo 11 Samú Costa 10 Sadio Mané 79 João Félix 7 Cristiano Ronaldo Dự bị Al-Ettifaq 3 Abdullah Madu 17 Jordan Larsson 22 Abdulbasit Hawsawi 87 Meshal Ali Khayrallah 13 Meshal Alaeli 43 Bersant Celina 29 Abdullah Al Ghamdi 6 Faris Al Ghamdi 7 Khalid Al-Ghannam Al-Nassr 53 Abdulrahman Al-Otaibi 17 Abdullah Al-Khaibari 4 Nader Al Sharari 18 Abdulmalik Al-Jaber 23 Ayman Yahya 19 Ali Al-Hassan 14 Sami Al Naji 60 Saad Haqawi 9 Abdullah Al-Hamdan

Những khoảnh khắc quyết định

Những khoảnh khắc quyết định Phút 12: Bento (Al-Nassr) nhận thẻ đỏ, Al-Nassr phải chơi thiếu người Phút 31: O. Duda lập công cho Al-Ettifaq Phút 49: A. Medran lập công cho Al-Ettifaq (kiến tạo: Y. Al Shammari) Phút 74: S. Mane lập công cho Al-Nassr (kiến tạo: Joao Felix) Phút 77: A. Al Amri lập công cho Al-Nassr (kiến tạo: Joao Felix) Phút 90: S. Mane lập công cho Al-Nassr (kiến tạo: S. Al Najei)

Lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Al-Ettifaq · 1 thắng 1 hòa Al-Nassr · 3 thắng Al-Nassr 1 - 0 Al-Ettifaq AL- Al-Ettifaq 2 - 2 Al-Nassr Hòa Al-Nassr 2 - 3 Al-Ettifaq AL- Al-Ettifaq 0 - 3 Al-Nassr AL- Al-Nassr 3 - 1 Al-Ettifaq AL-

Phong độ & thống kê mùa giải

Al-Ettifaq 5 trận gần nhất B T B T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 2 Thủng lưới Al-Nassr 5 trận gần nhất T T T T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Ittihad FC 3 2 1 0 +2 7 T T H 2 Al-Nassr 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +5 6 T T 4 Al-Ahli Jeddah 2 2 0 0 +5 6 T T 5 Al-Ettifaq 2 2 0 0 +3 6 T T 6 Al-Qadisiyah FC 3 2 0 1 +3 6 T B T …

Vua phá lưới & kiến tạo của giải

Vua phá lưới 1 I. Toney Al-Ahli Jeddah 3 bàn 2 S. Bergwijn Al-Ittihad FC 3 bàn 3 M. Dembélé Al-Ettifaq 3 bàn 4 A. Lacazette NEOM 2 bàn 5 Ângelo Al-Nassr 2 bàn Kiến tạo hàng đầu 1 Álvaro Medrán Al-Ettifaq 2 kiến tạo 2 S. Bergwijn Al-Ittihad FC 1 kiến tạo 3 A. Lacazette NEOM 1 kiến tạo 4 Ângelo Al-Nassr 1 kiến tạo 5 Ahmed Al Shamrani Al-Hazm 1 kiến tạo