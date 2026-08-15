Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
22'
M. Dembele — kiến tạo A. Medran
Al-Ettifaq
45+5'
T. Okou — kiến tạo B. Mensah
Al Riyadh
54'
M. Dembele(pen)
Al-Ettifaq
90+8'
M. Dembele(pen)
Al-Ettifaq
Thẻ phạt
6'
R. Abascal (Foul)
Al Riyadh
42'
V. Lekhal (Foul)
Al Riyadh
55'
Y. Al Shammari (Foul)
Al-Ettifaq
Đồ thị diễn biến
Al-EttifaqHT 45'Al Riyadh
Thống kê trận đấu
Al-EttifaqThống kêAl Riyadh
Al-Ettifaq kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; Al-Ettifaq vượt trội về số cú sút trúng đích (10).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Moussa Dembélé
Al-Ettifaq
3 bàn
Bernard Mensah
Al Riyadh
1 bàn · 1 kiến tạo
Teddy Okou
Al Riyadh
1 bàn
Rayane Messi
Al-Ettifaq
1 bàn
Álvaro Medrán
Al-Ettifaq
1 kiến tạo · điểm 7.7
Ondrej Duda
Al-Ettifaq
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Al-Ettifaq
8.6
Moussa DembéléMOTM3 bàn
Al Riyadh
8.3
Bernard Mensah1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Al-Ettifaq
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Arthur Papas
Al Riyadh
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mauricio Dulac
Dự bị
Al-Ettifaq
7 Khalid Al-Ghannam13 Meshal Alaeli80 Rayane Messi23 Ahmad Al Harbi3 Abdullah Madu87 Meshal Ali Khayrallah43 Bersant Celina6 Faris Al Ghamdi88 Ali Al-Essa
Al Riyadh
16 Faisal Al-Sobhi97 Emad Fidaa14 Essam Bahri24 Abdulilah Al Tale19 Hussain Al-Shurafa17 Hussain Al-Raqwani96 Cheikh Fall29 Salman Matar11 Hassan Hashim Al-Ali
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 6: R. Abascal (Al Riyadh) nhận thẻ đỏ, Al Riyadh phải chơi thiếu người
Phút 22: M. Dembele lập công cho Al-Ettifaq (kiến tạo: A. Medran)
Phút 50: T. Okou lập công cho Al Riyadh (kiến tạo: B. Mensah)
Phút 54: M. Dembele ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Ettifaq
Phút 56: B. Mensah lập công cho Al Riyadh
Phút 79: R. Messi lập công cho Al-Ettifaq
Phút 98: M. Dembele ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Ettifaq
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Ettifaq · 3 thắng1 hòaAl Riyadh · 1 thắng
10/04/2026
Al-Ettifaq
2 - 3
Al Riyadh
AR
26/12/2025
Al Riyadh
0 - 2
Al-Ettifaq
AL-
17/04/2025
Al-Ettifaq
1 - 0
Al Riyadh
AL-
24/11/2024
Al Riyadh
0 - 0
Al-Ettifaq
Hòa
07/04/2024
Al-Ettifaq
1 - 0
Al Riyadh
AL-
Phong độ & thống kê mùa giải
Al-Ettifaq
5 trận gần nhất
TBHTH
Al Riyadh
5 trận gần nhất
BHTHT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Al-Qadisiyah FC
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|2
|Al-Hazm
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|3
|Al-Ahli Jeddah
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|4
|Al-Hilal Saudi FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Al-Ettifaq
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|Al-Ittihad FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
|11
|Al Khaleej Saihat
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Al Riyadh
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|NEOM
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)