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    Thống kê trận đấu Al-Ettifaq 4-2 Al Riyadh: M. Dembele tỏa sáng, Al-Ettifaq giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn15/08/2026 03:09

    Al-Ettifaq vượt qua Al Riyadh với tỷ số 4-2. Moussa Dembélé là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    22'
    M. Dembele — kiến tạo A. Medran
    Al-Ettifaq
    45+5'
    T. Okou — kiến tạo B. Mensah
    Al Riyadh
    54'
    M. Dembele(pen)
    Al-Ettifaq
    56'
    B. Mensah
    Al Riyadh
    79'
    R. Messi
    Al-Ettifaq
    90+8'
    M. Dembele(pen)
    Al-Ettifaq
    Thẻ phạt
    6'
    R. Abascal (Foul)
    Al Riyadh
    42'
    V. Lekhal (Foul)
    Al Riyadh
    48'
    O. Duda (Foul)
    Al-Ettifaq
    55'
    Y. Al Shammari (Foul)
    Al-Ettifaq
    Đồ thị diễn biến
    Al-EttifaqHT 45'Al Riyadh

    Thống kê trận đấu

    Al-EttifaqThống kêAl Riyadh
    66%
    Kiểm soát bóng
    34%
    19
    Dứt điểm
    7
    10
    Trúng đích
    4
    7
    Phạt góc
    0
    11
    Phạm lỗi
    8
    1
    Việt vị
    1
    2
    Thủ môn cứu thua
    6
    Al-Ettifaq kiểm soát thế trận với 66% thời lượng cầm bóng; Al-Ettifaq vượt trội về số cú sút trúng đích (10).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Moussa Dembélé
    Moussa Dembélé
    Al-Ettifaq
    3 bàn
    Bernard Mensah
    Bernard Mensah
    Al Riyadh
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Teddy Okou
    Teddy Okou
    Al Riyadh
    1 bàn
    Rayane Messi
    Rayane Messi
    Al-Ettifaq
    1 bàn
    Álvaro Medrán
    Álvaro Medrán
    Al-Ettifaq
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Ondrej Duda
    Ondrej Duda
    Al-Ettifaq
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Al-Ettifaq
    8.6
    Moussa DembéléMOTM3 bàn
    7.7
    Álvaro Medrán1 KT
    7.3
    Ondrej Duda
    7.2
    Jack Hendry
    7.2
    Abdullah Al Ghamdi
    7.2
    Rayane Messi1 bàn
    6.9
    Abdullah Khateeb
    6.9
    Khalid Al-Ghannam
    6.7
    Madallah Al-Olayan
    6.5
    Turki Ba Al-Jawsh
    6.5
    Bersant Celina
    6.3
    Meshal Alaeli
    6.3
    Abdullah Madu
    6
    Radhi Al-Oteibi
    6
    Matija Glušćević
    5.9
    Yasir Shammari
    Al Riyadh
    8.3
    Bernard Mensah1 bàn · 1 KT
    7.3
    Teddy Okou1 bàn
    6.9
    Fahad Al Jayzani
    6.9
    Mahmoud Trézéguet
    6.7
    Milan Borjan
    6.5
    Victor Lekhal
    6.5
    Leandro Antunes
    6.5
    Hassan Hashim Al-Ali
    6.2
    Sultan Alessa
    6.2
    Faisal Al-Sobhi
    6.2
    Hussain Al-Shurafa
    5.9
    Sulaiman Hahya Hazazi
    5.7
    Mohammed Al-Khaibari
    3
    Rodrigo Abascal

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Al-Ettifaq
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Arthur Papas
    Al Riyadh
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mauricio Dulac
    92
    Turki Ba Al-Jawsh
    61
    Radhi Al-Oteibi
    4
    Jack Hendry
    70
    Abdullah Khateeb
    33
    Madallah Al-Olayan
    11
    Ondrej Duda
    29
    Abdullah Al Ghamdi
    58
    Yasir Shammari
    10
    Álvaro Medrán
    71
    Matija Glušćević
    9
    Moussa Dembélé
    82
    Milan Borjan
    2
    Sultan Alessa
    67
    Mohammed Al-Khaibari
    26
    Rodrigo Abascal
    12
    Sulaiman Hahya Hazazi
    22
    Victor Lekhal
    79
    Fahad Al Jayzani
    43
    Bernard Mensah
    10
    Teddy Okou
    77
    Leandro Antunes
    7
    Mahmoud Trézéguet
    Dự bị
    Al-Ettifaq
    7 Khalid Al-Ghannam13 Meshal Alaeli80 Rayane Messi23 Ahmad Al Harbi3 Abdullah Madu87 Meshal Ali Khayrallah43 Bersant Celina6 Faris Al Ghamdi88 Ali Al-Essa
    Al Riyadh
    16 Faisal Al-Sobhi97 Emad Fidaa14 Essam Bahri24 Abdulilah Al Tale19 Hussain Al-Shurafa17 Hussain Al-Raqwani96 Cheikh Fall29 Salman Matar11 Hassan Hashim Al-Ali

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 6: R. Abascal (Al Riyadh) nhận thẻ đỏ, Al Riyadh phải chơi thiếu người
    Phút 22: M. Dembele lập công cho Al-Ettifaq (kiến tạo: A. Medran)
    Phút 50: T. Okou lập công cho Al Riyadh (kiến tạo: B. Mensah)
    Phút 54: M. Dembele ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Ettifaq
    Phút 56: B. Mensah lập công cho Al Riyadh
    Phút 79: R. Messi lập công cho Al-Ettifaq
    Phút 98: M. Dembele ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Ettifaq

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Al-Ettifaq · 3 thắng1 hòaAl Riyadh · 1 thắng
    10/04/2026
    Al-Ettifaq
    2 - 3
    Al Riyadh
    AR
    26/12/2025
    Al Riyadh
    0 - 2
    Al-Ettifaq
    AL-
    17/04/2025
    Al-Ettifaq
    1 - 0
    Al Riyadh
    AL-
    24/11/2024
    Al Riyadh
    0 - 0
    Al-Ettifaq
    Hòa
    07/04/2024
    Al-Ettifaq
    1 - 0
    Al Riyadh
    AL-

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Al-Ettifaq
    5 trận gần nhất
    TBHTH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Al Riyadh
    5 trận gần nhất
    BHTHT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Qadisiyah FC1100+23T
    2Al-Hazm1100+13T
    3Al-Ahli Jeddah1100+13T
    4Al-Hilal Saudi FC000000
    5Al-Ettifaq000000
    6Al-Ittihad FC000000
    11Al Khaleej Saihat000000
    12Al Riyadh000000
    13NEOM000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 bàn
    2J. QuiñonesJ. QuiñonesAl-Qadisiyah FC1 bàn
    3Turki Al AmmarTurki Al AmmarAl-Qadisiyah FC1 bàn
    4Mohammed Abu Al ShamatMohammed Abu Al ShamatAl-Qadisiyah FC1 bàn
    5Abdul Aziz Sulaiman Al DhuwayhiAbdul Aziz Sulaiman Al DhuwayhiAl-Hazm1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 kiến tạo
    2J. QuiñonesJ. QuiñonesAl-Qadisiyah FC1 kiến tạo
    3S. BendebkaS. BendebkaAl-Hazm1 kiến tạo
    4J. BrownhillJ. BrownhillAl Shabab1 kiến tạo
    5NachoNachoAl-Qadisiyah FC1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Al-Ettifaq 4-2 Al Riyadh: M. Dembele tỏa sáng, Al-Ettifaq giành trọn 3 điểm
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