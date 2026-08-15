Thống kê trận đấu Al-Ettifaq 4-2 Al Riyadh: M. Dembele tỏa sáng, Al-Ettifaq giành trọn 3 điểm

Al-Ettifaq vượt qua Al Riyadh với tỷ số 4-2. Moussa Dembélé là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.6. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.