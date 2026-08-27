Thống kê trận đấu Al-Faisaly FC 1-1 Al-Fateh: Hai đội chia điểm

Al-Faisaly FC và Al-Fateh chia điểm với tỷ số 1-1. Christian Bassogog là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.