Thống kê trận đấu Al-Faisaly FC 1-1 Al-Fateh: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
29'
L. Haraslin — kiến tạo Z. Youssouf
Al-Fateh
41'
C. Bassogog — kiến tạo A. Mendy
Al-Faisaly FC
Thẻ phạt
23'
T. Bongonda (Foul)
Al-Faisaly FC
33'
K. Boateng (Foul)
Al-Fateh
35'
A. Seck (Foul)
Al-Faisaly FC
45+3'
E. Al Muwallad (Foul)
Al-Faisaly FC
58'
E. Al Muwallad (Foul)
Al-Faisaly FC
58'
E. Al Muwallad (Foul)
Al-Faisaly FC
84'
Bin Mahmoud (Foul)
Al-Fateh
Đồ thị diễn biến
Al-Faisaly FCHT 45'Al-Fateh
Thống kê trận đấu
Al-Faisaly FCThống kêAl-Fateh
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Christian Bassogog
Al-Faisaly FC
1 bàn
Lukáš Haraslín
Al-Fateh
1 bàn
Zaydou Youssouf
Al-Fateh
1 kiến tạo · điểm 8.2
Alexandre Mendy
Al-Faisaly FC
1 kiến tạo · điểm 6.6
Fernando Pacheco
Al-Faisaly FC
Điểm 7.3
Jaime Seoane
Al-Faisaly FC
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Al-Faisaly FC
8.3
Christian BassogogMOTM1 bàn
7.2
Abdulrahman Al-Shereaf
Al-Fateh
6.2
Abdul Rahman Al Khaibari
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Al-Faisaly FC
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Giovanni Solinas
Al-Fateh
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Khaled Al Atwi
22
Abdul Rahman Al Khaibari
Dự bị
Al-Faisaly FC
26 Mohammed Al-Hasawi88 Saud Haddad87 Abdullah Bin Subayt99 Ahmad Al Mhemaid2 Yaseen Barnawi70 Mohammed Jahfali95 Ayman Fallatah11 André Jordy Ella7 Yousef Al-Shammari
Al-Fateh
38 Ibrahim Al Abood78 Abdulaziz Al Suwailem19 Robin Kelder87 Sattam Al Tumbukti4 Ziyad Aljari18 Abdulaziz Al Fawaz23 Sorriso49 Saad Al-Shurafa7 Fahad Zubaidi
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 29: L. Haraslin lập công cho Al-Fateh (kiến tạo: Z. Youssouf)
Phút 41: C. Bassogog lập công cho Al-Faisaly FC (kiến tạo: A. Mendy)
Phút 58: E. Al Muwallad (Al-Faisaly FC) nhận thẻ đỏ, Al-Faisaly FC phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Faisaly FC · 1 thắng1 hòaAl-Fateh · 3 thắng
17/03/2022
Al-Faisaly FC
1 - 0
Al-Fateh
AF
22/02/2022
Al-Fateh
4 - 1
Al-Faisaly FC
AL-
10/04/2021
Al-Faisaly FC
2 - 3
Al-Fateh
AL-
27/12/2020
Al-Fateh
3 - 2
Al-Faisaly FC
AL-
15/02/2020
Al-Fateh
2 - 2
Al-Faisaly FC
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Al-Faisaly FC
5 trận gần nhất
HBBBT
Al-Fateh
5 trận gần nhất
HBBBB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Al-Nassr
|3
|3
|0
|0
|+8
|9
|TTT
|2
|Al-Ittihad FC
|3
|2
|1
|0
|+2
|7
|TTH
|3
|Al-Hilal Saudi FC
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|…
|16
|Al Riyadh
|3
|0
|1
|2
|-6
|1
|HBB
|17
|Al-Faisaly FC
|2
|0
|0
|2
|-4
|0
|BB
|18
|Al-Fateh
|2
|0
|0
|2
|-4
|0
|BB
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)