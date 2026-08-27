Tin mới

    Thống kê trận đấu Al-Faisaly FC 1-1 Al-Fateh: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn27/08/2026 00:59

    Al-Faisaly FC và Al-Fateh chia điểm với tỷ số 1-1. Christian Bassogog là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.3. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    29'
    L. Haraslin — kiến tạo Z. Youssouf
    Al-Fateh
    41'
    C. Bassogog — kiến tạo A. Mendy
    Al-Faisaly FC
    Thẻ phạt
    23'
    T. Bongonda (Foul)
    Al-Faisaly FC
    33'
    K. Boateng (Foul)
    Al-Fateh
    35'
    A. Seck (Foul)
    Al-Faisaly FC
    45+3'
    E. Al Muwallad (Foul)
    Al-Faisaly FC
    58'
    E. Al Muwallad (Foul)
    Al-Faisaly FC
    58'
    E. Al Muwallad (Foul)
    Al-Faisaly FC
    84'
    Bin Mahmoud (Foul)
    Al-Fateh
    Đồ thị diễn biến
    Al-Faisaly FCHT 45'Al-Fateh

    Thống kê trận đấu

    Al-Faisaly FCThống kêAl-Fateh
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    11
    Dứt điểm
    11
    3
    Trúng đích
    5
    2
    Phạt góc
    3
    11
    Phạm lỗi
    14
    2
    Việt vị
    3
    4
    Thủ môn cứu thua
    2

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Christian Bassogog
    Christian Bassogog
    Al-Faisaly FC
    1 bàn
    Lukáš Haraslín
    Lukáš Haraslín
    Al-Fateh
    1 bàn
    Zaydou Youssouf
    Zaydou Youssouf
    Al-Fateh
    1 kiến tạo · điểm 8.2
    Alexandre Mendy
    Alexandre Mendy
    Al-Faisaly FC
    1 kiến tạo · điểm 6.6
    Fernando Pacheco
    Fernando Pacheco
    Al-Faisaly FC
    Điểm 7.3
    Jaime Seoane
    Jaime Seoane
    Al-Faisaly FC
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Al-Faisaly FC
    8.3
    Christian BassogogMOTM1 bàn
    7.3
    Fernando Pacheco
    7.3
    Jaime Seoane
    7.2
    Abdulrahman Al-Shereaf
    6.7
    Théo Bongonda
    6.7
    Mohammed Jahfali
    6.6
    Andrei Girotto
    6.6
    Alexandre Mendy1 KT
    6.5
    Abdoulaye Seck
    6.5
    Mohammed Al-Shanqiti
    6.3
    Khalid Al-Harbi
    6.2
    Saud Haddad
    6
    Eid Al Muwallad
    Al-Fateh
    8.2
    Zaydou Youssouf1 KT
    8
    Lukáš Haraslín1 bàn
    7.2
    Marwane Saadane
    6.9
    Waled Al Enazi
    6.9
    Mihai Lixandru
    6.9
    Wilfried Kanga
    6.7
    Mourad Batna
    6.6
    Faisal Al Abdulwahed
    6.5
    Kennedy Boateng
    6.5
    Abdulelah Al Khaibari
    6.5
    Sorriso
    6.2
    Abdul Rahman Al Khaibari

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Al-Faisaly FC
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Giovanni Solinas
    Al-Fateh
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Khaled Al Atwi
    1
    Fernando Pacheco
    3
    Khalid Al-Harbi
    4
    Abdoulaye Seck
    5
    Andrei Girotto
    50
    Mohammed Al-Shanqiti
    6
    Eid Al Muwallad
    10
    Théo Bongonda
    20
    Jaime Seoane
    77
    Abdulrahman Al-Shereaf
    13
    Christian Bassogog
    19
    Alexandre Mendy
    94
    Waled Al Enazi
    22
    Abdul Rahman Al Khaibari
    17
    Marwane Saadane
    3
    Kennedy Boateng
    16
    Abdulelah Al Khaibari
    8
    Mihai Lixandru
    28
    Zaydou Youssouf
    11
    Mourad Batna
    80
    Faisal Al Abdulwahed
    10
    Lukáš Haraslín
    9
    Wilfried Kanga
    Dự bị
    Al-Faisaly FC
    26 Mohammed Al-Hasawi88 Saud Haddad87 Abdullah Bin Subayt99 Ahmad Al Mhemaid2 Yaseen Barnawi70 Mohammed Jahfali95 Ayman Fallatah11 André Jordy Ella7 Yousef Al-Shammari
    Al-Fateh
    38 Ibrahim Al Abood78 Abdulaziz Al Suwailem19 Robin Kelder87 Sattam Al Tumbukti4 Ziyad Aljari18 Abdulaziz Al Fawaz23 Sorriso49 Saad Al-Shurafa7 Fahad Zubaidi

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 29: L. Haraslin lập công cho Al-Fateh (kiến tạo: Z. Youssouf)
    Phút 41: C. Bassogog lập công cho Al-Faisaly FC (kiến tạo: A. Mendy)
    Phút 58: E. Al Muwallad (Al-Faisaly FC) nhận thẻ đỏ, Al-Faisaly FC phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Al-Faisaly FC · 1 thắng1 hòaAl-Fateh · 3 thắng
    17/03/2022
    Al-Faisaly FC
    1 - 0
    Al-Fateh
    AF
    22/02/2022
    Al-Fateh
    4 - 1
    Al-Faisaly FC
    AL-
    10/04/2021
    Al-Faisaly FC
    2 - 3
    Al-Fateh
    AL-
    27/12/2020
    Al-Fateh
    3 - 2
    Al-Faisaly FC
    AL-
    15/02/2020
    Al-Fateh
    2 - 2
    Al-Faisaly FC
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Al-Faisaly FC
    5 trận gần nhất
    HBBBT
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    6
    Thủng lưới
    Al-Fateh
    5 trận gần nhất
    HBBBB

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Nassr3300+89TTT
    2Al-Ittihad FC3210+27TTH
    3Al-Hilal Saudi FC2200+56TT
    16Al Riyadh3012-61HBB
    17Al-Faisaly FC2002-40BB
    18Al-Fateh2002-40BB
    Xem tường thuật trận đấu

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thể thao 360
      Thống kê trận đấu Al-Faisaly FC 1-1 Al-Fateh: Hai đội chia điểm
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO