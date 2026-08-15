Thống kê trận đấu Al-Hilal Saudi FC 4-2 Al-Faisaly FC: R. Neves tỏa sáng, Al-Hilal Saudi FC giành trọn 3 điểm

Al-Hilal Saudi FC vượt qua Al-Faisaly FC với tỷ số 4-2. Rúben Neves là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.