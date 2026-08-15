Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
19'
K. Benzema(pen)
Al-Hilal Saudi FC
28'
R. Neves(pen)
Al-Hilal Saudi FC
59'
A. Mendy — kiến tạo J. Seoane
Al-Faisaly FC
64'
T. Bongonda — kiến tạo C. Bassogog
Al-Faisaly FC
82'
R. Neves(pen)
Al-Hilal Saudi FC
Thẻ phạt
62'
A. Al Mogren (Foul)
Al-Faisaly FC
Đồ thị diễn biến
Al-Hilal Saudi FCHT 45'Al-Faisaly FC
Thống kê trận đấu
Al-Hilal Saudi FCThống kêAl-Faisaly FC
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Rúben Neves
Al-Hilal Saudi FC
2 bàn
Karim Benzema
Al-Hilal Saudi FC
1 bàn
Malcom
Al-Hilal Saudi FC
1 bàn
Alexandre Mendy
Al-Faisaly FC
1 bàn
Théo Bongonda
Al-Faisaly FC
1 bàn
Jaime Seoane
Al-Faisaly FC
1 kiến tạo · điểm 7.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Al-Hilal Saudi FC
7.2
Sergej Milinković-Savić
Al-Faisaly FC
7.3
Christian Bassogog1 KT
6.5
Abdulrahman Al-Shereaf
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Al-Hilal Saudi FC
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Simone Inzaghi
Al-Faisaly FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Giovanni Solinas
22
Sergej Milinković-Savić
Dự bị
Al-Hilal Saudi FC
17 Mohammed Al-Yami33 Mohammed Al-Owais55 Meshal Al Dawood72 Sabri Abdu Dahal18 Murad Al Hawsawi77 Nawaf Al-Habashi6 Nasser Al-Dawsari75 Mohamed Kader Meite27 Sultan Mandash
Al-Faisaly FC
99 Ahmad Al Mhemaid26 Mohammed Al-Hasawi88 Saud Haddad87 Abdullah Bin Subayt70 Mohammed Jahfali2 Yaseen Barnawi95 Ayman Fallatah6 Eid Al Muwallad11 André Jordy Ella
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 19: K. Benzema ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Hilal Saudi FC
Phút 26: Malcom lập công cho Al-Hilal Saudi FC
Phút 28: R. Neves ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Hilal Saudi FC
Phút 59: A. Mendy lập công cho Al-Faisaly FC (kiến tạo: J. Seoane)
Phút 64: T. Bongonda lập công cho Al-Faisaly FC (kiến tạo: C. Bassogog)
Phút 82: R. Neves ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Hilal Saudi FC
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Hilal Saudi FC · 3 thắng2 hòaAl-Faisaly FC · 0 thắng
28/06/2022
Al-Hilal Saudi FC
2 - 1
Al-Faisaly FC
ASF
07/01/2022
Chung kết
Al-Hilal Saudi FC
2 - 2
Al-Faisaly FC
Hòa
31/12/2021
Al-Faisaly FC
2 - 3
Al-Hilal Saudi FC
ASF
31/05/2021
Al-Hilal Saudi FC
3 - 2
Al-Faisaly FC
ASF
25/01/2021
Al-Faisaly FC
1 - 1
Al-Hilal Saudi FC
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Al-Hilal Saudi FC
5 trận gần nhất
THBTT
Al-Faisaly FC
5 trận gần nhất
BTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Al-Qadisiyah FC
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|2
|Al-Hazm
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|3
|Al-Ahli Jeddah
|1
|1
|0
|0
|+1
|3
|T
|4
|Al-Hilal Saudi FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Al-Ettifaq
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
|9
|Al Taawon
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Al-Faisaly FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Al Khaleej Saihat
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)