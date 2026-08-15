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    Thống kê trận đấu Al-Hilal Saudi FC 4-2 Al-Faisaly FC: R. Neves tỏa sáng, Al-Hilal Saudi FC giành trọn 3 điểm

    Đại Ngàn15/08/2026 03:01

    Al-Hilal Saudi FC vượt qua Al-Faisaly FC với tỷ số 4-2. Rúben Neves là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    19'
    K. Benzema(pen)
    Al-Hilal Saudi FC
    26'
    Malcom
    Al-Hilal Saudi FC
    28'
    R. Neves(pen)
    Al-Hilal Saudi FC
    59'
    A. Mendy — kiến tạo J. Seoane
    Al-Faisaly FC
    64'
    T. Bongonda — kiến tạo C. Bassogog
    Al-Faisaly FC
    82'
    R. Neves(pen)
    Al-Hilal Saudi FC
    Thẻ phạt
    62'
    A. Al Mogren (Foul)
    Al-Faisaly FC
    Đồ thị diễn biến
    Al-Hilal Saudi FCHT 45'Al-Faisaly FC

    Thống kê trận đấu

    Al-Hilal Saudi FCThống kêAl-Faisaly FC
    50%
    Kiểm soát bóng
    50%
    16
    Dứt điểm
    7
    5
    Trúng đích
    5
    7
    Phạt góc
    1
    18
    Phạm lỗi
    15
    0
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    1

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Rúben Neves
    Rúben Neves
    Al-Hilal Saudi FC
    2 bàn
    Karim Benzema
    Karim Benzema
    Al-Hilal Saudi FC
    1 bàn
    Malcom
    Malcom
    Al-Hilal Saudi FC
    1 bàn
    Alexandre Mendy
    Alexandre Mendy
    Al-Faisaly FC
    1 bàn
    Théo Bongonda
    Théo Bongonda
    Al-Faisaly FC
    1 bàn
    Jaime Seoane
    Jaime Seoane
    Al-Faisaly FC
    1 kiến tạo · điểm 7.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Al-Hilal Saudi FC
    8.5
    Rúben NevesMOTM2 bàn
    7.9
    Karim Benzema1 bàn
    7.7
    Crysencio Summerville
    7.5
    Malcom1 bàn
    7.2
    Sergej Milinković-Savić
    6.9
    Yassine Bounou
    6.7
    Mohamed Kader Meite
    6.7
    Nasser Al-Dawsari
    6.6
    Moteb Al-Harbi
    6.5
    Mohammed Mahzari
    6.5
    Ali Lajami
    6.3
    Meshal Al Dawood
    6.3
    Sultan Mandash
    6.2
    Mohamed Kanno
    5.9
    Kalidou Koulibaly
    Al-Faisaly FC
    7.5
    Jaime Seoane1 KT
    7.5
    Alexandre Mendy1 bàn
    7.5
    Théo Bongonda1 bàn
    7.3
    Christian Bassogog1 KT
    6.9
    Andrei Girotto
    6.7
    Ayman Fallatah
    6.5
    Abdulrahman Al-Shereaf
    6.5
    Eid Al Muwallad
    6.3
    Fernando Pacheco
    6.3
    André Jordy Ella
    6.2
    Ahmad Al Mhemaid
    6.2
    Saud Haddad
    6
    Abdullah Almogren
    5.9
    Abdoulaye Seck
    5.9
    Mohammed Al-Shanqiti
    5.2
    Khalid Al-Harbi

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Al-Hilal Saudi FC
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Simone Inzaghi
    Al-Faisaly FC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Giovanni Solinas
    37
    Yassine Bounou
    2
    Mohammed Mahzari
    78
    Ali Lajami
    3
    Kalidou Koulibaly
    24
    Moteb Al-Harbi
    8
    Rúben Neves
    10
    Malcom
    22
    Sergej Milinković-Savić
    28
    Mohamed Kanno
    38
    Crysencio Summerville
    9
    Karim Benzema
    1
    Fernando Pacheco
    3
    Khalid Al-Harbi
    4
    Abdoulaye Seck
    5
    Andrei Girotto
    50
    Mohammed Al-Shanqiti
    20
    Jaime Seoane
    77
    Abdulrahman Al-Shereaf
    14
    Abdullah Almogren
    13
    Christian Bassogog
    19
    Alexandre Mendy
    10
    Théo Bongonda
    Dự bị
    Al-Hilal Saudi FC
    17 Mohammed Al-Yami33 Mohammed Al-Owais55 Meshal Al Dawood72 Sabri Abdu Dahal18 Murad Al Hawsawi77 Nawaf Al-Habashi6 Nasser Al-Dawsari75 Mohamed Kader Meite27 Sultan Mandash
    Al-Faisaly FC
    99 Ahmad Al Mhemaid26 Mohammed Al-Hasawi88 Saud Haddad87 Abdullah Bin Subayt70 Mohammed Jahfali2 Yaseen Barnawi95 Ayman Fallatah6 Eid Al Muwallad11 André Jordy Ella

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 19: K. Benzema ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Hilal Saudi FC
    Phút 26: Malcom lập công cho Al-Hilal Saudi FC
    Phút 28: R. Neves ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Hilal Saudi FC
    Phút 59: A. Mendy lập công cho Al-Faisaly FC (kiến tạo: J. Seoane)
    Phút 64: T. Bongonda lập công cho Al-Faisaly FC (kiến tạo: C. Bassogog)
    Phút 82: R. Neves ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Hilal Saudi FC

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Al-Hilal Saudi FC · 3 thắng2 hòaAl-Faisaly FC · 0 thắng
    28/06/2022
    Al-Hilal Saudi FC
    2 - 1
    Al-Faisaly FC
    ASF
    07/01/2022
    Chung kết
    Al-Hilal Saudi FC
    2 - 2
    Al-Faisaly FC
    Hòa
    31/12/2021
    Al-Faisaly FC
    2 - 3
    Al-Hilal Saudi FC
    ASF
    31/05/2021
    Al-Hilal Saudi FC
    3 - 2
    Al-Faisaly FC
    ASF
    25/01/2021
    Al-Faisaly FC
    1 - 1
    Al-Hilal Saudi FC
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Al-Hilal Saudi FC
    5 trận gần nhất
    THBTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Al-Faisaly FC
    5 trận gần nhất
    BTTT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Qadisiyah FC1100+23T
    2Al-Hazm1100+13T
    3Al-Ahli Jeddah1100+13T
    4Al-Hilal Saudi FC000000
    5Al-Ettifaq000000
    9Al Taawon000000
    10Al-Faisaly FC000000
    11Al Khaleej Saihat000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 bàn
    2J. QuiñonesJ. QuiñonesAl-Qadisiyah FC1 bàn
    3Turki Al AmmarTurki Al AmmarAl-Qadisiyah FC1 bàn
    4Mohammed Abu Al ShamatMohammed Abu Al ShamatAl-Qadisiyah FC1 bàn
    5Abdul Aziz Sulaiman Al DhuwayhiAbdul Aziz Sulaiman Al DhuwayhiAl-Hazm1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 kiến tạo
    2J. QuiñonesJ. QuiñonesAl-Qadisiyah FC1 kiến tạo
    3S. BendebkaS. BendebkaAl-Hazm1 kiến tạo
    4J. BrownhillJ. BrownhillAl Shabab1 kiến tạo
    5NachoNachoAl-Qadisiyah FC1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Al-Hilal Saudi FC 4-2 Al-Faisaly FC: R. Neves tỏa sáng, Al-Hilal Saudi FC giành trọn 3 điểm
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