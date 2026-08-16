Thống kê trận đấu Al-Ittihad FC 1-1 Al Kholood: Hai đội chia điểm

Al-Ittihad FC và Al Kholood chia điểm với tỷ số 1-1. Edgaras Utkus là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.