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    Thống kê trận đấu Al-Ittihad FC 1-1 Al Kholood: Hai đội chia điểm

    Đại Ngàn16/08/2026 03:01

    Al-Ittihad FC và Al Kholood chia điểm với tỷ số 1-1. Edgaras Utkus là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng2 bàn
    43'
    Y. En Nesyri — kiến tạo A. Al Julaydan
    Al-Ittihad FC
    52'
    J. Domingues — kiến tạo S. Pinas
    Al Kholood
    Thẻ phạt
    21'
    C. da Costa (Foul)
    Al Kholood
    58'
    D. Pereira (Serious foul)
    Al-Ittihad FC
    66'
    M. Al Shanqiti (Foul)
    Al-Ittihad FC
    Đồ thị diễn biến
    Al-Ittihad FCHT 45'Al Kholood

    Thống kê trận đấu

    Al-Ittihad FCThống kêAl Kholood
    49%
    Kiểm soát bóng
    51%
    15
    Dứt điểm
    10
    4
    Trúng đích
    4
    5
    Phạt góc
    3
    9
    Phạm lỗi
    13
    1
    Việt vị
    1
    3
    Thủ môn cứu thua
    3

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Youssef En-Nesyri
    Youssef En-Nesyri
    Al-Ittihad FC
    1 bàn
    Julien Domingues
    Julien Domingues
    Al Kholood
    1 bàn
    Shaquille Riley Pinas
    Shaquille Riley Pinas
    Al Kholood
    1 kiến tạo · điểm 7.9
    Ahmed Al-Julaydan
    Ahmed Al-Julaydan
    Al-Ittihad FC
    1 kiến tạo · điểm 6.7
    Edgaras Utkus
    Edgaras Utkus
    Al Kholood
    Điểm 7.9
    Predrag Rajković
    Predrag Rajković
    Al-Ittihad FC
    Điểm 7.7

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Al-Ittihad FC
    7.7
    Predrag Rajković
    7.7
    Moussa Diaby
    7.7
    Youssef En-Nesyri1 bàn
    7.5
    Dion Lopy
    7.3
    Stephane Keller
    6.9
    Steven Bergwijn
    6.9
    Hassan Kadesh
    6.7
    Ahmed Al-Julaydan1 KT
    6.7
    Faris Abdi
    6.7
    Rakan Kaabi
    6.5
    Farhah Ali Alshamrani
    6.5
    Marwan Al-Sahafi
    6.3
    Houssem Aouar
    6.2
    Muhannad Shanqeeti
    5.9
    Danilo Pereira
    Al Kholood
    7.9
    Edgaras UtkusMOTM
    7.9
    Shaquille Riley PinasMOTM1 KT
    7.5
    Hamed Al-Shanqity
    7.3
    Seydouba Cisse
    7.3
    Julien Domingues1 bàn
    7.2
    Coba Da Costa
    7
    John Buckley
    6.9
    Abdulaziz Al-Aliwa
    6.7
    Mansour Camara
    6.6
    Abdulrahman Al-Dosari
    6.3
    Abdulrahman Al Obaid
    6.3
    Iker Kortajarena
    6.3
    Sultan Al Shehri
    6.2
    Ramzi Sawlan

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Al-Ittihad FC
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jens Wissing
    Al Kholood
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Des Buckingham
    1
    Predrag Rajković
    32
    Ahmed Al-Julaydan
    3
    Stephane Keller
    2
    Danilo Pereira
    25
    Faris Abdi
    29
    Farhah Ali Alshamrani
    30
    Dion Lopy
    10
    Houssem Aouar
    19
    Moussa Diaby
    21
    Youssef En-Nesyri
    34
    Steven Bergwijn
    1
    Hamed Al-Shanqity
    15
    Ramzi Sawlan
    5
    Edgaras Utkus
    25
    Mansour Camara
    38
    Shaquille Riley Pinas
    8
    Seydouba Cisse
    6
    John Buckley
    46
    Abdulaziz Al-Aliwa
    39
    Abdulrahman Al-Dosari
    11
    Coba Da Costa
    22
    Julien Domingues
    Dự bị
    Al-Ittihad FC
    60 Rakan Kaabi13 Muhannad Shanqeeti15 Hassan Kadesh50 Mohammed Al-Absi66 Mohammed Barnawi42 Muath Faqeehi27 Ahmed Al-Ghamdi11 Saleh Al-Shehri22 Marwan Al-Sahafi
    Al Kholood
    47 Abdulrahman Al Obaid48 Muhannad Al-Yahya7 Sultan Al Shehri23 Yazan Madani10 Iker Kortajarena70 Muhammad Sawan26 Yaseen Al-Zubaidi27 Abdullah Al Ajyan24 Adi

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 32: H. Aouar (Al-Ittihad FC) sút hỏng phạt đền
    Phút 43: Y. En Nesyri lập công cho Al-Ittihad FC (kiến tạo: A. Al Julaydan)
    Phút 52: J. Domingues lập công cho Al Kholood (kiến tạo: S. Pinas)
    Phút 58: D. Pereira (Al-Ittihad FC) nhận thẻ đỏ, Al-Ittihad FC phải chơi thiếu người

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Al-Ittihad FC · 3 thắng2 hòaAl Kholood · 0 thắng
    05/05/2026
    Al-Ittihad FC
    0 - 0
    Al Kholood
    Hòa
    19/03/2026
    Bán kết
    Al Kholood
    1 - 1
    Al-Ittihad FC
    Hòa
    10/01/2026
    Al Kholood
    0 - 4
    Al-Ittihad FC
    AF
    02/02/2025
    Al-Ittihad FC
    4 - 3
    Al Kholood
    AF
    24/08/2024
    Al Kholood
    0 - 1
    Al-Ittihad FC
    AF

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Al-Ittihad FC
    5 trận gần nhất
    HTHBT
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Al Kholood
    5 trận gần nhất
    HBBHH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Hilal Saudi FC1100+23T
    2Al-Ettifaq1100+23T
    3Al-Qadisiyah FC1100+23T
    8Al Khaleej Saihat101001H
    9Al-Ittihad FC000000
    10Al-Nassr000000
    11Al-Fateh000000
    12Al Kholood000000
    13Abha1001-10B

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. DembéléM. DembéléAl-Ettifaq3 bàn
    2Rúben NevesRúben NevesAl-Hilal Saudi FC2 bàn
    3S. BenrahmaS. BenrahmaNEOM1 bàn
    4Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 bàn
    5J. QuiñonesJ. QuiñonesAl-Qadisiyah FC1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. BenrahmaS. BenrahmaNEOM1 kiến tạo
    2Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 kiến tạo
    3J. QuiñonesJ. QuiñonesAl-Qadisiyah FC1 kiến tạo
    4B. MensahB. MensahAl Riyadh1 kiến tạo
    5Nawaf Al-HarthiNawaf Al-HarthiAl-Fayha1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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