Thống kê trận đấu Al-Ittihad FC 1-1 Al Kholood: Hai đội chia điểm

Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng2 bàn
43'
Y. En Nesyri — kiến tạo A. Al Julaydan
Al-Ittihad FC
52'
J. Domingues — kiến tạo S. Pinas
Al Kholood
Thẻ phạt
21'
C. da Costa (Foul)
Al Kholood
58'
D. Pereira (Serious foul)
Al-Ittihad FC
66'
M. Al Shanqiti (Foul)
Al-Ittihad FC
Đồ thị diễn biến
Al-Ittihad FCHT 45'Al Kholood
Thống kê trận đấu
Al-Ittihad FCThống kêAl Kholood
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Youssef En-Nesyri
Al-Ittihad FC
1 bàn
Julien Domingues
Al Kholood
1 bàn
Shaquille Riley Pinas
Al Kholood
1 kiến tạo · điểm 7.9
Ahmed Al-Julaydan
Al-Ittihad FC
1 kiến tạo · điểm 6.7
Edgaras Utkus
Al Kholood
Điểm 7.9
Predrag Rajković
Al-Ittihad FC
Điểm 7.7
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Al-Ittihad FC
7.7
Youssef En-Nesyri1 bàn
Al Kholood
7.9
Shaquille Riley PinasMOTM1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Al-Ittihad FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Jens Wissing
Al Kholood
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Des Buckingham
Dự bị
Al-Ittihad FC
60 Rakan Kaabi13 Muhannad Shanqeeti15 Hassan Kadesh50 Mohammed Al-Absi66 Mohammed Barnawi42 Muath Faqeehi27 Ahmed Al-Ghamdi11 Saleh Al-Shehri22 Marwan Al-Sahafi
Al Kholood
47 Abdulrahman Al Obaid48 Muhannad Al-Yahya7 Sultan Al Shehri23 Yazan Madani10 Iker Kortajarena70 Muhammad Sawan26 Yaseen Al-Zubaidi27 Abdullah Al Ajyan24 Adi
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 32: H. Aouar (Al-Ittihad FC) sút hỏng phạt đền
Phút 43: Y. En Nesyri lập công cho Al-Ittihad FC (kiến tạo: A. Al Julaydan)
Phút 52: J. Domingues lập công cho Al Kholood (kiến tạo: S. Pinas)
Phút 58: D. Pereira (Al-Ittihad FC) nhận thẻ đỏ, Al-Ittihad FC phải chơi thiếu người
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Ittihad FC · 3 thắng2 hòaAl Kholood · 0 thắng
05/05/2026
Al-Ittihad FC
0 - 0
Al Kholood
Hòa
19/03/2026
Bán kết
Al Kholood
1 - 1
Al-Ittihad FC
Hòa
10/01/2026
Al Kholood
0 - 4
Al-Ittihad FC
AF
02/02/2025
Al-Ittihad FC
4 - 3
Al Kholood
AF
24/08/2024
Al Kholood
0 - 1
Al-Ittihad FC
AF
Phong độ & thống kê mùa giải
Al-Ittihad FC
5 trận gần nhất
HTHBT
Al Kholood
5 trận gần nhất
HBBHH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Al-Hilal Saudi FC
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|2
|Al-Ettifaq
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|3
|Al-Qadisiyah FC
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|…
|8
|Al Khaleej Saihat
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|H
|9
|Al-Ittihad FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Al-Nassr
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Al-Fateh
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Al Kholood
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|Abha
|1
|0
|0
|1
|-1
|0
|B
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)