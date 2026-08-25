Thống kê trận đấu Al-Ittihad FC 3-2 Al-Hazm: Al-Ittihad FC ngược dòng ngoạn mục

Cú hat-trick của Steven Bergwijn giúp Al-Ittihad ngược dòng đánh bại Al-Hazm 3-2 ở vòng 3 Saudi Pro League. Chiến thắng đưa đội chủ nhà lên 7 điểm sau 3 trận và tạm chiếm ngôi đầu bảng.