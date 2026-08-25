Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
18'
A. Al Dwehe — kiến tạo A. Pululu
Al-Hazm
34'
S. Bergwijn — kiến tạo H. Aouar
Al-Ittihad FC
41'
S. Bergwijn(pen)
Al-Ittihad FC
59'
S. Bendebka — kiến tạo S. Al Rashid
Al-Hazm
81'
S. Bergwijn(pen)
Al-Ittihad FC
Thẻ phạt
40'
M. Ben Hamida (Foul)
Al-Hazm
45+2'
M. Al Sahafi (Foul)
Al-Ittihad FC
50'
H. Kadesh (Foul)
Al-Ittihad FC
53'
F. Abdi (Foul)
Al-Ittihad FC
74'
A. Al Shamrani (Foul)
Al-Hazm
Đồ thị diễn biến
Al-Ittihad FCHT 45'Al-Hazm
Thống kê trận đấu
Al-Ittihad FCThống kêAl-Hazm
Al-Ittihad FC vượt trội về số cú sút trúng đích (5).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Steven Bergwijn
Al-Ittihad FC
3 bàn
Abdulaziz Al-Dwehe
Al-Hazm
1 bàn
Sofiane Bendebka
Al-Hazm
1 bàn
Afimico Pululu
Al-Hazm
1 kiến tạo · điểm 6.9
Saud Al Rashed
Al-Hazm
1 kiến tạo · điểm 6.5
Houssem Aouar
Al-Ittihad FC
1 kiến tạo · điểm 6.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Al-Ittihad FC
9.3
Steven BergwijnMOTM3 bàn
Al-Hazm
7.5
Abdulaziz Al-Dwehe1 bàn
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Al-Ittihad FC
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Wissing
Al-Hazm
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Jalel Kadri
Dự bị
Al-Ittihad FC
32 Ahmed Al-Julaydan15 Hassan Kadesh9 George Ilenikhena50 Mohammed Al-Absi66 Mohammed Barnawi42 Muath Faqeehi60 Rakan Kaabi29 Farhah Ali Alshamrani11 Saleh Al-Shehri
Al-Hazm
33 Majed Al Ghamdi8 Mory Konate12 Farhan Al-Azmi13 Abdullah Al-Shanqiti70 Ahmed Al-Shamrani77 Mohammed Al Hamdani5 Mohammed Al-Yami29 Aboubacar Diakite11 Walead Alshangeati
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 18: A. Al Dwehe lập công cho Al-Hazm (kiến tạo: A. Pululu)
Phút 34: S. Bergwijn lập công cho Al-Ittihad FC (kiến tạo: H. Aouar)
Phút 41: S. Bergwijn ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Ittihad FC
Phút 59: S. Bendebka lập công cho Al-Hazm (kiến tạo: S. Al Rashid)
Phút 81: S. Bergwijn ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Ittihad FC
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Ittihad FC · 3 thắng2 hòaAl-Hazm · 0 thắng
03/04/2026
Al-Ittihad FC
1 - 0
Al-Hazm
AF
25/02/2026
Al-Hazm
1 - 1
Al-Ittihad FC
Hòa
21/04/2024
Al-Hazm
2 - 3
Al-Ittihad FC
AF
27/10/2023
Al-Ittihad FC
2 - 2
Al-Hazm
Hòa
18/03/2022
Al-Ittihad FC
3 - 0
Al-Hazm
AF
Phong độ & thống kê mùa giải
Al-Ittihad FC
5 trận gần nhất
TTTHT
Al-Hazm
5 trận gần nhất
BBTTT
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Al-Nassr
|2
|2
|0
|0
|+7
|6
|TT
|2
|Al-Hilal Saudi FC
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|3
|Al-Ahli Jeddah
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|…
|6
|Al Kholood
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|TH
|7
|Al-Ittihad FC
|2
|1
|1
|0
|+1
|4
|TH
|8
|Al-Qadisiyah FC
|2
|1
|0
|1
|+1
|3
|BT
|9
|Al-Hazm
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|BT
|10
|Al Diriyah
|2
|1
|0
|1
|0
|3
|TB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)