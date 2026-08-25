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    Thống kê trận đấu Al-Ittihad FC 3-2 Al-Hazm: Al-Ittihad FC ngược dòng ngoạn mục

    Đại Ngàn25/08/2026 03:02

    Cú hat-trick của Steven Bergwijn giúp Al-Ittihad ngược dòng đánh bại Al-Hazm 3-2 ở vòng 3 Saudi Pro League. Chiến thắng đưa đội chủ nhà lên 7 điểm sau 3 trận và tạm chiếm ngôi đầu bảng.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    18'
    A. Al Dwehe — kiến tạo A. Pululu
    Al-Hazm
    34'
    S. Bergwijn — kiến tạo H. Aouar
    Al-Ittihad FC
    41'
    S. Bergwijn(pen)
    Al-Ittihad FC
    59'
    S. Bendebka — kiến tạo S. Al Rashid
    Al-Hazm
    81'
    S. Bergwijn(pen)
    Al-Ittihad FC
    Thẻ phạt
    29'
    A. Bah (Foul)
    Al-Hazm
    40'
    M. Ben Hamida (Foul)
    Al-Hazm
    45+2'
    M. Al Sahafi (Foul)
    Al-Ittihad FC
    50'
    H. Kadesh (Foul)
    Al-Ittihad FC
    53'
    F. Abdi (Foul)
    Al-Ittihad FC
    74'
    A. Al Shamrani (Foul)
    Al-Hazm
    Đồ thị diễn biến
    Al-Ittihad FCHT 45'Al-Hazm

    Thống kê trận đấu

    Al-Ittihad FCThống kêAl-Hazm
    55%
    Kiểm soát bóng
    45%
    12
    Dứt điểm
    7
    5
    Trúng đích
    2
    4
    Phạt góc
    3
    16
    Phạm lỗi
    10
    3
    Việt vị
    1
    0
    Thủ môn cứu thua
    1
    Al-Ittihad FC vượt trội về số cú sút trúng đích (5).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Steven Bergwijn
    Steven Bergwijn
    Al-Ittihad FC
    3 bàn
    Abdulaziz Al-Dwehe
    Abdulaziz Al-Dwehe
    Al-Hazm
    1 bàn
    Sofiane Bendebka
    Sofiane Bendebka
    Al-Hazm
    1 bàn
    Afimico Pululu
    Afimico Pululu
    Al-Hazm
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Saud Al Rashed
    Saud Al Rashed
    Al-Hazm
    1 kiến tạo · điểm 6.5
    Houssem Aouar
    Houssem Aouar
    Al-Ittihad FC
    1 kiến tạo · điểm 6.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Al-Ittihad FC
    9.3
    Steven BergwijnMOTM3 bàn
    7.3
    Mukhtar Ali
    6.9
    Ahmed Al-Julaydan
    6.7
    Ahmed Al-Ghamdi
    6.7
    Marwan Al-Sahafi
    6.6
    Danilo Pereira
    6.6
    Youssef En-Nesyri
    6.6
    Saleh Al-Shehri
    6.5
    George Ilenikhena
    6.3
    Jan-Carlo Simić
    6.3
    Houssem Aouar1 KT
    6.3
    Hassan Kadesh
    6.3
    Rakan Kaabi
    6.2
    Stephane Keller
    6
    Predrag Rajković
    5.9
    Faris Abdi
    Al-Hazm
    7.5
    Abdulaziz Al-Dwehe1 bàn
    7.5
    Sofiane Bendebka1 bàn
    6.9
    Aboubacar Bah
    6.9
    Afimico Pululu1 KT
    6.7
    Abdurahman Al-Dakheel
    6.7
    Ahmed Al-Nakhli
    6.6
    Mohammed Al Hamdani
    6.5
    Saud Al Rashed1 KT
    6.5
    Ahmed Al-Shamrani
    6.3
    Ibrahim Zaied
    6.3
    Bonheur Mugisha
    6.3
    Farhan Al-Azmi
    6.2
    Sultan Tanker
    6.2
    Mohammed Al-Yami
    5.3
    Amine Ben Hmida

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Al-Ittihad FC
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Jens Wissing
    Al-Hazm
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Jalel Kadri
    1
    Predrag Rajković
    4
    Jan-Carlo Simić
    3
    Stephane Keller
    2
    Danilo Pereira
    25
    Faris Abdi
    27
    Ahmed Al-Ghamdi
    8
    Mukhtar Ali
    22
    Marwan Al-Sahafi
    10
    Houssem Aouar
    34
    Steven Bergwijn
    21
    Youssef En-Nesyri
    23
    Ibrahim Zaied
    2
    Saud Al Rashed
    4
    Sultan Tanker
    34
    Abdurahman Al-Dakheel
    3
    Amine Ben Hmida
    17
    Bonheur Mugisha
    22
    Abdulaziz Al-Dwehe
    24
    Aboubacar Bah
    28
    Sofiane Bendebka
    27
    Ahmed Al-Nakhli
    9
    Afimico Pululu
    Dự bị
    Al-Ittihad FC
    32 Ahmed Al-Julaydan15 Hassan Kadesh9 George Ilenikhena50 Mohammed Al-Absi66 Mohammed Barnawi42 Muath Faqeehi60 Rakan Kaabi29 Farhah Ali Alshamrani11 Saleh Al-Shehri
    Al-Hazm
    33 Majed Al Ghamdi8 Mory Konate12 Farhan Al-Azmi13 Abdullah Al-Shanqiti70 Ahmed Al-Shamrani77 Mohammed Al Hamdani5 Mohammed Al-Yami29 Aboubacar Diakite11 Walead Alshangeati

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 18: A. Al Dwehe lập công cho Al-Hazm (kiến tạo: A. Pululu)
    Phút 34: S. Bergwijn lập công cho Al-Ittihad FC (kiến tạo: H. Aouar)
    Phút 41: S. Bergwijn ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Ittihad FC
    Phút 59: S. Bendebka lập công cho Al-Hazm (kiến tạo: S. Al Rashid)
    Phút 81: S. Bergwijn ghi bàn trên chấm phạt đền cho Al-Ittihad FC

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Al-Ittihad FC · 3 thắng2 hòaAl-Hazm · 0 thắng
    03/04/2026
    Al-Ittihad FC
    1 - 0
    Al-Hazm
    AF
    25/02/2026
    Al-Hazm
    1 - 1
    Al-Ittihad FC
    Hòa
    21/04/2024
    Al-Hazm
    2 - 3
    Al-Ittihad FC
    AF
    27/10/2023
    Al-Ittihad FC
    2 - 2
    Al-Hazm
    Hòa
    18/03/2022
    Al-Ittihad FC
    3 - 0
    Al-Hazm
    AF

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Al-Ittihad FC
    5 trận gần nhất
    TTTHT
    2
    Trận
    1-1-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    1
    Thủng lưới
    Al-Hazm
    5 trận gần nhất
    BBTTT
    2
    Trận
    1-0-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    2
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Nassr2200+76TT
    2Al-Hilal Saudi FC2200+56TT
    3Al-Ahli Jeddah2200+56TT
    6Al Kholood2110+14TH
    7Al-Ittihad FC2110+14TH
    8Al-Qadisiyah FC2101+13BT
    9Al-Hazm210103BT
    10Al Diriyah210103TB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1I. ToneyI. ToneyAl-Ahli Jeddah3 bàn
    2M. DembéléM. DembéléAl-Ettifaq3 bàn
    3A. LacazetteA. LacazetteNEOM2 bàn
    4ÂngeloÂngeloAl-Nassr2 bàn
    5João FélixJoão FélixAl-Nassr2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Álvaro MedránÁlvaro MedránAl-Ettifaq2 kiến tạo
    2A. LacazetteA. LacazetteNEOM1 kiến tạo
    3ÂngeloÂngeloAl-Nassr1 kiến tạo
    4S. BenrahmaS. BenrahmaNEOM1 kiến tạo
    5TrincãoTrincãoAl-Ahli Jeddah1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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