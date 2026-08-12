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    Thống kê trận đấu Al Jazira 1-4 Al Ittihad: Marwan Al-Sahafi tỏa sáng, Al Ittihad giành chiến thắng, đi tiếp

    Đại Ngàn12/08/2026 00:57

    Al Ittihad giành chiến thắng đậm 4-1 trước Al Jazira. Jan-Carlo Simić là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 6.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng5 bàn
    12'
    Steven Bergwijn — kiến tạo Moussa Diaby
    Al Ittihad
    38'
    Steven Bergwijn — kiến tạo Moussa Diaby
    Al Ittihad
    54'
    Houssem Aouar — kiến tạo Jan-Carlo Simić
    Al Ittihad
    69'
    Marwan Al-Sahafi — kiến tạo Youssef En-Nesyri
    Al Ittihad
    80'
    Simon Banza — kiến tạo Richard Akonnor
    Al Jazira
    Thẻ phạt
    27'
    Willyan Rocha
    Al Jazira
    29'
    Farhah Al-Shamrani
    Al Ittihad
    39'
    Khalifa Al-Hammadi
    Al Jazira
    44'
    Jan-Carlo Simić
    Al Ittihad
    61'
    Marcus Meloni
    Al Jazira
    63'
    Stephane Keller
    Al Ittihad
    63'
    Mohammed Rabii
    Al Jazira
    Đồ thị diễn biến
    Al JaziraHT 45'Al Ittihad

    Thống kê trận đấu

    Al JaziraThống kêAl Ittihad
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    11
    Phạt góc
    2
    12
    Phạm lỗi
    11
    1
    Việt vị
    0

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Steven Bergwijn
    Steven Bergwijn
    Al Ittihad
    2 bàn
    Houssem Aouar
    Houssem Aouar
    Al Ittihad
    1 bàn
    Simon Banza
    Simon Banza
    Al Jazira
    1 bàn
    Marwan Al-Sahafi
    Marwan Al-Sahafi
    Al Ittihad
    1 bàn
    Moussa Diaby
    Moussa Diaby
    Al Ittihad
    2 kiến tạo · điểm 6.5
    Jan-Carlo Simić
    Jan-Carlo Simić
    Al Ittihad
    1 kiến tạo · điểm 6.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Al Jazira
    6.38
    Vinicius Mello
    6.35
    Simon Banza1 bàn
    6.18
    Bruno Oliveira
    6.09
    Mamadou Coulibaly
    6.09
    Milson
    5.88
    Marcus Meloni
    5.7
    Willyan Rocha
    5.7
    Khalifa Mubarak
    5.7
    Mohammed Rabii
    5.7
    Rúben Amaral
    5.52
    Pedro Silva
    Al Ittihad
    6.5
    Jan-Carlo SimićMOTM1 KT
    6.5
    Moussa DiabyMOTM2 KT
    6.5
    Youssef En-NesyriMOTM1 KT
    6.5
    Farhah Al-ShamraniMOTM
    6.37
    Houssem Aouar1 bàn
    6.37
    Dion Lopy
    6.37
    Steven Bergwijn2 bàn
    6.26
    Danilo Pereira
    6.26
    Stephane Keller
    6.26
    Faris Abdi
    6.12
    Predrag Rajković

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Al Jazira
    Sơ đồ 4-4-2
    Al Ittihad
    Sơ đồ 4-2-3-1
    55
    Pedro Silva
    15
    Mohammed Rabii
    4
    Willyan Rocha
    5
    Khalifa Mubarak
    17
    Rúben Amaral
    80
    Bruno Oliveira
    16
    Marcus Meloni
    8
    Mamadou Coulibaly
    77
    Milson
    99
    Vinicius Mello
    9
    Simon Banza
    1
    Predrag Rajković
    4
    Jan-Carlo Simić
    3
    Stephane Keller
    2
    Danilo Pereira
    25
    Faris Abdi
    30
    Dion Lopy
    10
    Houssem Aouar
    19
    Moussa Diaby
    29
    Farhah Al-Shamrani
    34
    Steven Bergwijn
    21
    Youssef En-Nesyri
    Dự bị
    Al Jazira
    1 Ersin Destanoğlu2 Igor Serrote6 Mohamed Omar Al Attas11 Richard Akonnor25 Jay-Dee Geusens28 Ravil Tagir39 Nermin Mujkic66 Stojan Leković70 Momodou Jatta
    Al Ittihad
    11 Saleh Al-Shehri15 Hassan Kadesh22 Marwan Al-Sahafi27 Ahmed Al-Ghamdi32 Ahmed Al-Julaydan42 Muath Faqihi50 Mohammed Al-Absi51 Mateo Borrell54 Kassoum Koné

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 12: Steven Bergwijn lập công cho Al Ittihad (kiến tạo: Moussa Diaby)
    Phút 38: Steven Bergwijn lập công cho Al Ittihad (kiến tạo: Moussa Diaby)
    Phút 54: Houssem Aouar lập công cho Al Ittihad (kiến tạo: Jan-Carlo Simić)
    Phút 69: Marwan Al-Sahafi lập công cho Al Ittihad (kiến tạo: Youssef En-Nesyri)
    Phút 80: Simon Banza lập công cho Al Jazira (kiến tạo: Richard Akonnor)

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Al Jazira
    5 trận gần nhất
    B
    Al Ittihad
    5 trận gần nhất
    TBTT
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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      Thống kê trận đấu Al Jazira 1-4 Al Ittihad: Marwan Al-Sahafi tỏa sáng, Al Ittihad giành chiến thắng, đi tiếp
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