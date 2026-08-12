Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng5 bàn
12'
Steven Bergwijn — kiến tạo Moussa Diaby
Al Ittihad
38'
Steven Bergwijn — kiến tạo Moussa Diaby
Al Ittihad
54'
Houssem Aouar — kiến tạo Jan-Carlo Simić
Al Ittihad
69'
Marwan Al-Sahafi — kiến tạo Youssef En-Nesyri
Al Ittihad
80'
Simon Banza — kiến tạo Richard Akonnor
Al Jazira
Thẻ phạt
29'
Farhah Al-Shamrani
Al Ittihad
39'
Khalifa Al-Hammadi
Al Jazira
44'
Jan-Carlo Simić
Al Ittihad
63'
Stephane Keller
Al Ittihad
Đồ thị diễn biến
Al JaziraHT 45'Al Ittihad
Thống kê trận đấu
Al JaziraThống kêAl Ittihad
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Steven Bergwijn
Al Ittihad
2 bàn
Houssem Aouar
Al Ittihad
1 bàn
Simon Banza
Al Jazira
1 bàn
Marwan Al-Sahafi
Al Ittihad
1 bàn
Moussa Diaby
Al Ittihad
2 kiến tạo · điểm 6.5
Jan-Carlo Simić
Al Ittihad
1 kiến tạo · điểm 6.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Al Ittihad
6.5
Jan-Carlo SimićMOTM1 KT
6.5
Youssef En-NesyriMOTM1 KT
6.5
Farhah Al-ShamraniMOTM
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Dự bị
Al Jazira
1 Ersin Destanoğlu2 Igor Serrote6 Mohamed Omar Al Attas11 Richard Akonnor25 Jay-Dee Geusens28 Ravil Tagir39 Nermin Mujkic66 Stojan Leković70 Momodou Jatta
Al Ittihad
11 Saleh Al-Shehri15 Hassan Kadesh22 Marwan Al-Sahafi27 Ahmed Al-Ghamdi32 Ahmed Al-Julaydan42 Muath Faqihi50 Mohammed Al-Absi51 Mateo Borrell54 Kassoum Koné
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 12: Steven Bergwijn lập công cho Al Ittihad (kiến tạo: Moussa Diaby)
Phút 38: Steven Bergwijn lập công cho Al Ittihad (kiến tạo: Moussa Diaby)
Phút 54: Houssem Aouar lập công cho Al Ittihad (kiến tạo: Jan-Carlo Simić)
Phút 69: Marwan Al-Sahafi lập công cho Al Ittihad (kiến tạo: Youssef En-Nesyri)
Phút 80: Simon Banza lập công cho Al Jazira (kiến tạo: Richard Akonnor)
Phong độ & thống kê mùa giải
Al Jazira
5 trận gần nhất
B
Al Ittihad
5 trận gần nhất
TBTT
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)