Thống kê trận đấu Al-Nassr 3-0 Al-Fateh: Al-Nassr thắng đậm thuyết phục

Al-Nassr giành chiến thắng đậm 3-0 trước Al-Fateh. Ângelo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.