Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng3 bàn
37'
Angelo — kiến tạo S. Al Najdi
Al-Nassr
40'
Joao Felix — kiến tạo S. Mane
Al-Nassr
73'
Samu Costa — kiến tạo A. Al Hamdan
Al-Nassr
Thẻ phạt
3'
F. Al Abdulwahed (Foul)
Al-Fateh
52'
Joao Felix (Foul)
Al-Nassr
Đồ thị diễn biến
Al-NassrHT 45'Al-Fateh
Thống kê trận đấu
Al-Nassr kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Al-Nassr vượt trội về số cú sút trúng đích (9).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ângelo
Al-Nassr
1 bàn
João Félix
Al-Nassr
1 bàn
Samú Costa
Al-Nassr
1 bàn
Salem Alnajdi
Al-Nassr
1 kiến tạo · điểm 7.7
Sadio Mané
Al-Nassr
1 kiến tạo · điểm 6.9
Abdullah Al-Hamdan
Al-Nassr
1 kiến tạo · điểm 6.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Al-Nassr
6.5
Abdullah Al-Hamdan1 KT
Al-Fateh
7.3
Abdul Rahman Al Khaibari
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Al-Nassr
Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Ange Postecoglou
Al-Fateh
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Khaled Al Atwi
22
Abdul Rahman Al Khaibari
Dự bị
Al-Nassr
83 Salem Alnajdi23 Ayman Yahya11 Samú Costa53 Abdulrahman Al-Otaibi4 Nader Al Sharari19 Ali Al-Hassan14 Sami Al Naji16 Mohammed Marran60 Saad Haqawi
Al-Fateh
9 Wilfried Kanga21 Jefferson Ramos16 Abdulelah Al Khaibari38 Ibrahim Al Abood87 Sattam Al Tumbukti4 Ziyad Aljari19 Robin Kelder18 Abdulaziz Al Fawaz29 Ali Al Masoud
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 37: Angelo lập công cho Al-Nassr (kiến tạo: S. Al Najdi)
Phút 40: Joao Felix lập công cho Al-Nassr (kiến tạo: S. Mane)
Phút 73: Samu Costa lập công cho Al-Nassr (kiến tạo: A. Al Hamdan)
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al-Nassr · 4 thắng0 hòaAl-Fateh · 1 thắng
15/02/2026
Al-Fateh
0 - 2
Al-Nassr
AL-
19/10/2025
Al-Nassr
5 - 1
Al-Fateh
AL-
27/05/2025
Al-Fateh
3 - 2
Al-Nassr
AL-
27/01/2025
Al-Nassr
3 - 1
Al-Fateh
AL-
18/02/2024
Al-Nassr
2 - 1
Al-Fateh
AL-
Phong độ & thống kê mùa giải
Al-Nassr
5 trận gần nhất
TBBTB
Al-Fateh
5 trận gần nhất
BBHTB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Al-Hilal Saudi FC
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|2
|Al-Ettifaq
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|3
|Al-Qadisiyah FC
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|…
|7
|Al-Ittihad FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Al-Nassr
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|Al-Fateh
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Al Taawon
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)