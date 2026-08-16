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    Thống kê trận đấu Al-Nassr 3-0 Al-Fateh: Al-Nassr thắng đậm thuyết phục

    Đại Ngàn16/08/2026 02:55

    Al-Nassr giành chiến thắng đậm 3-0 trước Al-Fateh. Ângelo là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng3 bàn
    37'
    Angelo — kiến tạo S. Al Najdi
    Al-Nassr
    40'
    Joao Felix — kiến tạo S. Mane
    Al-Nassr
    73'
    Samu Costa — kiến tạo A. Al Hamdan
    Al-Nassr
    Thẻ phạt
    3'
    F. Al Abdulwahed (Foul)
    Al-Fateh
    52'
    Joao Felix (Foul)
    Al-Nassr
    Đồ thị diễn biến
    Al-NassrHT 45'Al-Fateh

    Thống kê trận đấu

    Al-NassrThống kêAl-Fateh
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    18
    Dứt điểm
    7
    9
    Trúng đích
    3
    6
    Phạt góc
    4
    11
    Phạm lỗi
    10
    3
    Việt vị
    4
    3
    Thủ môn cứu thua
    6
    Al-Nassr kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng; Al-Nassr vượt trội về số cú sút trúng đích (9).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ângelo
    Ângelo
    Al-Nassr
    1 bàn
    João Félix
    João Félix
    Al-Nassr
    1 bàn
    Samú Costa
    Samú Costa
    Al-Nassr
    1 bàn
    Salem Alnajdi
    Salem Alnajdi
    Al-Nassr
    1 kiến tạo · điểm 7.7
    Sadio Mané
    Sadio Mané
    Al-Nassr
    1 kiến tạo · điểm 6.9
    Abdullah Al-Hamdan
    Abdullah Al-Hamdan
    Al-Nassr
    1 kiến tạo · điểm 6.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Al-Nassr
    8.5
    ÂngeloMOTM1 bàn
    8.5
    João FélixMOTM1 bàn
    7.9
    Samú Costa1 bàn
    7.7
    Salem Alnajdi1 KT
    7.5
    Mohamed Simakan
    6.9
    Iñigo Martínez
    6.9
    Kingsley Coman
    6.9
    Sadio Mané1 KT
    6.9
    Ayman Yahya
    6.7
    Nawaf Boushal
    6.7
    Saad Al-Nasser
    6.7
    Abdullah Al-Khaibari
    6.7
    Sami Al Naji
    6.6
    Bento
    6.6
    Mohammed Marran
    6.5
    Abdullah Al-Hamdan1 KT
    Al-Fateh
    7.3
    Abdul Rahman Al Khaibari
    6.9
    Zaydou Youssouf
    6.7
    Fahad Zubaidi
    6.7
    Sattam Al Tumbukti
    6.6
    Mihai Lixandru
    6.6
    Jefferson Ramos
    6.5
    Ali Al Masoud
    6.3
    Waled Al Enazi
    6.3
    Saeed Baattia
    6.3
    Kennedy Boateng
    6.3
    Mourad Batna
    6.3
    Faisal Al Abdulwahed
    6.2
    Marwane Saadane
    6.2
    Lukáš Haraslín
    6.2
    Wilfried Kanga
    6
    Abdulelah Al Khaibari

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Al-Nassr
    Sơ đồ 4-4-1-1 · HLV Ange Postecoglou
    Al-Fateh
    Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Khaled Al Atwi
    24
    Bento
    12
    Nawaf Boushal
    3
    Mohamed Simakan
    26
    Iñigo Martínez
    6
    Saad Al-Nasser
    21
    Kingsley Coman
    17
    Abdullah Al-Khaibari
    20
    Ângelo
    10
    Sadio Mané
    79
    João Félix
    9
    Abdullah Al-Hamdan
    94
    Waled Al Enazi
    15
    Saeed Baattia
    3
    Kennedy Boateng
    17
    Marwane Saadane
    22
    Abdul Rahman Al Khaibari
    8
    Mihai Lixandru
    28
    Zaydou Youssouf
    11
    Mourad Batna
    80
    Faisal Al Abdulwahed
    10
    Lukáš Haraslín
    7
    Fahad Zubaidi
    Dự bị
    Al-Nassr
    83 Salem Alnajdi23 Ayman Yahya11 Samú Costa53 Abdulrahman Al-Otaibi4 Nader Al Sharari19 Ali Al-Hassan14 Sami Al Naji16 Mohammed Marran60 Saad Haqawi
    Al-Fateh
    9 Wilfried Kanga21 Jefferson Ramos16 Abdulelah Al Khaibari38 Ibrahim Al Abood87 Sattam Al Tumbukti4 Ziyad Aljari19 Robin Kelder18 Abdulaziz Al Fawaz29 Ali Al Masoud

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 37: Angelo lập công cho Al-Nassr (kiến tạo: S. Al Najdi)
    Phút 40: Joao Felix lập công cho Al-Nassr (kiến tạo: S. Mane)
    Phút 73: Samu Costa lập công cho Al-Nassr (kiến tạo: A. Al Hamdan)

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Al-Nassr · 4 thắng0 hòaAl-Fateh · 1 thắng
    15/02/2026
    Al-Fateh
    0 - 2
    Al-Nassr
    AL-
    19/10/2025
    Al-Nassr
    5 - 1
    Al-Fateh
    AL-
    27/05/2025
    Al-Fateh
    3 - 2
    Al-Nassr
    AL-
    27/01/2025
    Al-Nassr
    3 - 1
    Al-Fateh
    AL-
    18/02/2024
    Al-Nassr
    2 - 1
    Al-Fateh
    AL-

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Al-Nassr
    5 trận gần nhất
    TBBTB
    Al-Fateh
    5 trận gần nhất
    BBHTB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Hilal Saudi FC1100+23T
    2Al-Ettifaq1100+23T
    3Al-Qadisiyah FC1100+23T
    7Al-Ittihad FC000000
    8Al-Nassr000000
    9Al-Fateh000000
    10Al Taawon000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. DembéléM. DembéléAl-Ettifaq3 bàn
    2Rúben NevesRúben NevesAl-Hilal Saudi FC2 bàn
    3S. BenrahmaS. BenrahmaNEOM1 bàn
    4Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 bàn
    5J. QuiñonesJ. QuiñonesAl-Qadisiyah FC1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. BenrahmaS. BenrahmaNEOM1 kiến tạo
    2Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 kiến tạo
    3J. QuiñonesJ. QuiñonesAl-Qadisiyah FC1 kiến tạo
    4B. MensahB. MensahAl Riyadh1 kiến tạo
    5Nawaf Al-HarthiNawaf Al-HarthiAl-Fayha1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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