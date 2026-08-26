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    Thống kê trận đấu Al Shabab 3-3 Al Riyadh: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

    Đại Ngàn26/08/2026 03:00

    Al Shabab và Al Riyadh chia điểm với tỷ số 3-3. Yannick Carrasco là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 10. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Diễn biến bàn thắng6 bàn
    32'
    Trezeguet — kiến tạo L. Antunes
    Al Riyadh
    36'
    J. Brownhill
    Al Shabab
    41'
    L. Antunes — kiến tạo R. Abascal
    Al Riyadh
    45+1'
    Y. Carrasco — kiến tạo Y. Adli
    Al Shabab
    57'
    T. Okou — kiến tạo Trezeguet
    Al Riyadh
    81'
    Y. Carrasco
    Al Shabab
    Thẻ phạt
    44'
    S. Al Essa (Foul)
    Al Riyadh
    51'
    V. Lekhal (Foul)
    Al Riyadh
    61'
    K. Keita (Unsportsmanlike conduct)
    Al Riyadh
    Đồ thị diễn biến
    Al ShababHT 45'Al Riyadh

    Thống kê trận đấu

    Al ShababThống kêAl Riyadh
    64%
    Kiểm soát bóng
    36%
    23
    Dứt điểm
    12
    8
    Trúng đích
    4
    7
    Phạt góc
    4
    5
    Phạm lỗi
    12
    3
    Việt vị
    1
    1
    Thủ môn cứu thua
    5
    Al Shabab kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng; Al Shabab vượt trội về số cú sút trúng đích (8).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Yannick Carrasco
    Yannick Carrasco
    Al Shabab
    2 bàn
    Leandro Antunes
    Leandro Antunes
    Al Riyadh
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Mahmoud Trézéguet
    Mahmoud Trézéguet
    Al Riyadh
    1 bàn · 1 kiến tạo
    Josh Brownhill
    Josh Brownhill
    Al Shabab
    1 bàn
    Teddy Okou
    Teddy Okou
    Al Riyadh
    1 bàn
    Yacine Adli
    Yacine Adli
    Al Shabab
    1 kiến tạo · điểm 8.5

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Al Shabab
    10
    Yannick CarrascoMOTM2 bàn
    8.5
    Yacine Adli1 KT
    8
    Josh Brownhill1 bàn
    7.3
    Ali Al Asmari
    7.2
    Thomas Partey
    6.9
    Mamadou Barry
    6.9
    Abdullah Matuq
    6.5
    Roger Martínez
    6.3
    Dhari Al-Enezi
    6.3
    Hammam Al-Hammami
    6.2
    Mohammed Al-Mahasneh
    6.2
    Tin Jedvaj
    5.9
    Mohammed Al-Thani
    Al Riyadh
    7.9
    Rodrigo Abascal1 KT
    7.9
    Leandro Antunes1 bàn · 1 KT
    7.9
    Mahmoud Trézéguet1 bàn · 1 KT
    7.3
    Teddy Okou1 bàn
    6.9
    Milan Borjan
    6.6
    Bernard Mensah
    6.5
    Mohammed Al-Khaibari
    6.5
    Victor Lekhal
    6.3
    Sultan Alessa
    6.3
    Sulaiman Hahya Hazazi
    6.3
    Hussam Majrashi
    6.2
    Kader Keïta
    6.2
    Essam Bahri

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Al Shabab
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Thomas Letsch
    Al Riyadh
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mauricio Dulac
    33
    Mohammed Al-Mahasneh
    17
    Mohammed Al-Thani
    4
    Tin Jedvaj
    3
    Mamadou Barry
    21
    Dhari Al-Enezi
    22
    Hammam Al-Hammami
    18
    Thomas Partey
    29
    Yacine Adli
    10
    Yannick Carrasco
    8
    Josh Brownhill
    9
    Roger Martínez
    82
    Milan Borjan
    2
    Sultan Alessa
    67
    Mohammed Al-Khaibari
    26
    Rodrigo Abascal
    12
    Sulaiman Hahya Hazazi
    6
    Kader Keïta
    10
    Teddy Okou
    22
    Victor Lekhal
    43
    Bernard Mensah
    77
    Leandro Antunes
    7
    Mahmoud Trézéguet
    Dự bị
    Al Shabab
    40 Ali Al Asmari23 Abdulaziz Al-Awairdhi15 Lazar Stojanović5 Ali Makki16 Hussain Al-Sebyani37 Abdullah Matuq6 Awad Al-Nashri99 Hamad Al-Khorayef77 Hisham Al-Dubais
    Al Riyadh
    97 Emad Fidaa5 Hussam Majrashi14 Essam Bahri79 Fahad Al Jayzani16 Faisal Al-Sobhi19 Hussain Al-Shurafa17 Hussain Al-Raqwani29 Salman Matar11 Hassan Hashim Al-Ali

    Những khoảnh khắc quyết định

    Những khoảnh khắc quyết định
    Phút 32: Trezeguet lập công cho Al Riyadh (kiến tạo: L. Antunes)
    Phút 36: J. Brownhill lập công cho Al Shabab
    Phút 41: L. Antunes lập công cho Al Riyadh (kiến tạo: R. Abascal)
    Phút 46: Y. Carrasco lập công cho Al Shabab (kiến tạo: Y. Adli)
    Phút 57: T. Okou lập công cho Al Riyadh (kiến tạo: Trezeguet)
    Phút 61: K. Keita (Al Riyadh) nhận thẻ đỏ, Al Riyadh phải chơi thiếu người
    Phút 81: Y. Carrasco lập công cho Al Shabab

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Al Shabab · 4 thắng1 hòaAl Riyadh · 0 thắng
    06/04/2026
    Al Riyadh
    1 - 1
    Al Shabab
    Hòa
    24/02/2026
    Al Shabab
    3 - 1
    Al Riyadh
    AS
    15/05/2025
    Al Riyadh
    1 - 3
    Al Shabab
    AS
    15/01/2025
    Al Shabab
    2 - 1
    Al Riyadh
    AS
    28/10/2024
    Vòng 1/8
    Al Riyadh
    0 - 2
    Al Shabab
    AS

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Al Shabab
    5 trận gần nhất
    HHBBT
    2
    Trận
    0-1-1
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.5)
    3
    Thủng lưới
    Al Riyadh
    5 trận gần nhất
    HBTBH
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    8
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Ittihad FC3210+27TTH
    2Al-Nassr2200+76TT
    3Al-Hilal Saudi FC2200+56TT
    12Al Taawon2011-11BH
    13Al Shabab2011-21HB
    14Al-Faisaly FC2002-40BB
    17Abha2002-50BB
    18Al Riyadh2002-60BB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1I. ToneyI. ToneyAl-Ahli Jeddah3 bàn
    2S. BergwijnS. BergwijnAl-Ittihad FC3 bàn
    3M. DembéléM. DembéléAl-Ettifaq3 bàn
    4A. LacazetteA. LacazetteNEOM2 bàn
    5ÂngeloÂngeloAl-Nassr2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Álvaro MedránÁlvaro MedránAl-Ettifaq2 kiến tạo
    2S. BergwijnS. BergwijnAl-Ittihad FC1 kiến tạo
    3A. LacazetteA. LacazetteNEOM1 kiến tạo
    4ÂngeloÂngeloAl-Nassr1 kiến tạo
    5Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 kiến tạo

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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