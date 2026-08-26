Thống kê trận đấu Al Shabab 3-3 Al Riyadh: Màn rượt đuổi tỷ số mãn nhãn

Al Shabab và Al Riyadh chia điểm với tỷ số 3-3. Yannick Carrasco là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 10. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.