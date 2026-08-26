Kết quả & diễn biến bàn thắng
Diễn biến bàn thắng6 bàn
32'
Trezeguet — kiến tạo L. Antunes
Al Riyadh
41'
L. Antunes — kiến tạo R. Abascal
Al Riyadh
45+1'
Y. Carrasco — kiến tạo Y. Adli
Al Shabab
57'
T. Okou — kiến tạo Trezeguet
Al Riyadh
Thẻ phạt
44'
S. Al Essa (Foul)
Al Riyadh
51'
V. Lekhal (Foul)
Al Riyadh
61'
K. Keita (Unsportsmanlike conduct)
Al Riyadh
Đồ thị diễn biến
Al ShababHT 45'Al Riyadh
Thống kê trận đấu
Al ShababThống kêAl Riyadh
Al Shabab kiểm soát thế trận với 64% thời lượng cầm bóng; Al Shabab vượt trội về số cú sút trúng đích (8).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Yannick Carrasco
Al Shabab
2 bàn
Leandro Antunes
Al Riyadh
1 bàn · 1 kiến tạo
Mahmoud Trézéguet
Al Riyadh
1 bàn · 1 kiến tạo
Josh Brownhill
Al Shabab
1 bàn
Teddy Okou
Al Riyadh
1 bàn
Yacine Adli
Al Shabab
1 kiến tạo · điểm 8.5
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Al Shabab
10
Yannick CarrascoMOTM2 bàn
Al Riyadh
7.9
Leandro Antunes1 bàn · 1 KT
7.9
Mahmoud Trézéguet1 bàn · 1 KT
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Al Shabab
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Thomas Letsch
Al Riyadh
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mauricio Dulac
Dự bị
Al Shabab
40 Ali Al Asmari23 Abdulaziz Al-Awairdhi15 Lazar Stojanović5 Ali Makki16 Hussain Al-Sebyani37 Abdullah Matuq6 Awad Al-Nashri99 Hamad Al-Khorayef77 Hisham Al-Dubais
Al Riyadh
97 Emad Fidaa5 Hussam Majrashi14 Essam Bahri79 Fahad Al Jayzani16 Faisal Al-Sobhi19 Hussain Al-Shurafa17 Hussain Al-Raqwani29 Salman Matar11 Hassan Hashim Al-Ali
Những khoảnh khắc quyết định
Những khoảnh khắc quyết định
Phút 32: Trezeguet lập công cho Al Riyadh (kiến tạo: L. Antunes)
Phút 36: J. Brownhill lập công cho Al Shabab
Phút 41: L. Antunes lập công cho Al Riyadh (kiến tạo: R. Abascal)
Phút 46: Y. Carrasco lập công cho Al Shabab (kiến tạo: Y. Adli)
Phút 57: T. Okou lập công cho Al Riyadh (kiến tạo: Trezeguet)
Phút 61: K. Keita (Al Riyadh) nhận thẻ đỏ, Al Riyadh phải chơi thiếu người
Phút 81: Y. Carrasco lập công cho Al Shabab
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Shabab · 4 thắng1 hòaAl Riyadh · 0 thắng
06/04/2026
Al Riyadh
1 - 1
Al Shabab
Hòa
24/02/2026
Al Shabab
3 - 1
Al Riyadh
AS
15/05/2025
Al Riyadh
1 - 3
Al Shabab
AS
15/01/2025
Al Shabab
2 - 1
Al Riyadh
AS
28/10/2024
Vòng 1/8
Al Riyadh
0 - 2
Al Shabab
AS
Phong độ & thống kê mùa giải
Al Shabab
5 trận gần nhất
HHBBT
Al Riyadh
5 trận gần nhất
HBTBH
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Al-Ittihad FC
|3
|2
|1
|0
|+2
|7
|TTH
|2
|Al-Nassr
|2
|2
|0
|0
|+7
|6
|TT
|3
|Al-Hilal Saudi FC
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|…
|12
|Al Taawon
|2
|0
|1
|1
|-1
|1
|BH
|13
|Al Shabab
|2
|0
|1
|1
|-2
|1
|HB
|14
|Al-Faisaly FC
|2
|0
|0
|2
|-4
|0
|BB
|…
|17
|Abha
|2
|0
|0
|2
|-5
|0
|BB
|18
|Al Riyadh
|2
|0
|0
|2
|-6
|0
|BB
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)