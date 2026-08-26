Thống kê trận đấu Al Taawon 0-0 Al-Fayha: Trận hòa không bàn thắng

Al Taawon và Al-Fayha chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Orlando Mosquera là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.