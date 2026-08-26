Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
53'
B. Al Hurayji (Foul)
Al Taawon
70'
A. Al Duqayl (Unsportsmanlike conduct)
Al-Fayha
Thống kê trận đấu
Al TaawonThống kêAl-Fayha
Al Taawon kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Orlando Mosquera
Al-Fayha
Điểm 8.9
Marin Petkov
Al Taawon
Điểm 8.3
Ashraf El Mahdioui
Al Taawon
Điểm 7.9
Awn Al-Saluli
Al Taawon
Điểm 7.6
Muteb Al-Mufarrij
Al Taawon
Điểm 7.6
Mailson
Al Taawon
Điểm 7.3
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Al-Fayha
6.3
Fahad Majed Alhubayshi
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Al Taawon
Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Zarko Lazetic
Al-Fayha
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Carille Fabio
Dự bị
Al Taawon
39 Abdulrahman Al-Ghamdi12 Turki Al-Jaadi70 Abdulrahman Hendi27 Adeeb Al Hassan23 Rakan Al-Tulayhi17 Mohammed Al Aqal11 Fahad Al-Rashidi14 Saif Rashad Mohamed20 Bassem Al-Arini
Al-Fayha
1 Abdulraouf Al-Duqayl47 Mohammed Al Dowaish24 Ahmed Bamasud2 Mokher Al-Rashidi6 Ali Al Hussain14 Mansor Al-Beshe9 Malek Al Abdulmonam35 Silvère Ganvoula72 Mohammed Ahmed Hakami
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Taawon · 2 thắng2 hòaAl-Fayha · 1 thắng
21/02/2026
Al Taawon
2 - 3
Al-Fayha
AL-
23/10/2025
Al-Fayha
1 - 2
Al Taawon
AT
31/01/2025
Al-Fayha
0 - 0
Al Taawon
Hòa
22/08/2024
Al Taawon
1 - 0
Al-Fayha
AT
24/05/2024
Al-Fayha
1 - 1
Al Taawon
Hòa
Phong độ & thống kê mùa giải
Al Taawon
5 trận gần nhất
HBTHH
Al-Fayha
5 trận gần nhất
HBTBB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Al-Ittihad FC
|3
|2
|1
|0
|+2
|7
|TTH
|2
|Al-Nassr
|2
|2
|0
|0
|+7
|6
|TT
|3
|Al-Hilal Saudi FC
|2
|2
|0
|0
|+5
|6
|TT
|…
|11
|Al Khaleej Saihat
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|HH
|12
|Al Taawon
|2
|0
|1
|1
|-1
|1
|BH
|13
|Al Shabab
|2
|0
|1
|1
|-2
|1
|HB
|14
|Al-Faisaly FC
|2
|0
|0
|2
|-4
|0
|BB
|15
|Al-Fayha
|2
|0
|0
|2
|-4
|0
|BB
|16
|Al-Fateh
|2
|0
|0
|2
|-4
|0
|BB
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)