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    Thống kê trận đấu Al Taawon 0-0 Al-Fayha: Trận hòa không bàn thắng

    Đại Ngàn26/08/2026 01:07

    Al Taawon và Al-Fayha chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Orlando Mosquera là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Thẻ phạt
    53'
    B. Al Hurayji (Foul)
    Al Taawon
    70'
    A. Al Duqayl (Unsportsmanlike conduct)
    Al-Fayha

    Thống kê trận đấu

    Al TaawonThống kêAl-Fayha
    60%
    Kiểm soát bóng
    40%
    25
    Dứt điểm
    12
    6
    Trúng đích
    5
    10
    Phạt góc
    3
    10
    Phạm lỗi
    8
    1
    Việt vị
    3
    5
    Thủ môn cứu thua
    6
    Al Taawon kiểm soát thế trận với 60% thời lượng cầm bóng, song không thể chuyển hóa thành chiến thắng.

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Orlando Mosquera
    Orlando Mosquera
    Al-Fayha
    Điểm 8.9
    Marin Petkov
    Marin Petkov
    Al Taawon
    Điểm 8.3
    Ashraf El Mahdioui
    Ashraf El Mahdioui
    Al Taawon
    Điểm 7.9
    Awn Al-Saluli
    Awn Al-Saluli
    Al Taawon
    Điểm 7.6
    Muteb Al-Mufarrij
    Muteb Al-Mufarrij
    Al Taawon
    Điểm 7.6
    Mailson
    Mailson
    Al Taawon
    Điểm 7.3

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Al Taawon
    8.3
    Marin Petkov
    7.9
    Ashraf El Mahdioui
    7.6
    Awn Al-Saluli
    7.6
    Muteb Al-Mufarrij
    7.3
    Mailson
    7.3
    Mohammed Al-Kuwaykibi
    7.2
    Younes El Bahraoui
    6.9
    Rakan Al-Tulayhi
    6.7
    Oscar Dorley
    6.6
    Bassam Al-Hurayji
    6.5
    Abderazak Hamdallah
    6.5
    Mohammed Al Aqal
    6.3
    Nedim Bajrami
    6.3
    Abdulrahman Hendi
    6.2
    Saif Rashad Mohamed
    6.2
    Bassem Al-Arini
    Al-Fayha
    8.9
    Orlando MosqueraMOTM
    7.3
    Paulo Oliveira
    7.2
    Rayan Enad
    7.2
    Alfa Semedo
    7
    Mohammed Al Baqawi
    6.9
    Lázaro
    6.9
    Nawaf Al-Harthi
    6.9
    Fashion Sakala
    6.9
    Ahmed Bamasud
    6.7
    Hugo Moura
    6.7
    Mokher Al-Rashidi
    6.7
    Ali Al Hussain
    6.5
    Ziyad Al-Sahafi
    6.3
    Fahad Majed Alhubayshi
    6.3
    Mansor Al-Beshe
    6.2
    Mohammed Al Dowaish

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Al Taawon
    Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Zarko Lazetic
    Al-Fayha
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Carille Fabio
    1
    Mailson
    6
    Bassam Al-Hurayji
    93
    Awn Al-Saluli
    32
    Muteb Al-Mufarrij
    88
    Marin Petkov
    18
    Ashraf El Mahdioui
    7
    Mohammed Al-Kuwaykibi
    10
    Nedim Bajrami
    19
    Oscar Dorley
    47
    Younes El Bahraoui
    9
    Abderazak Hamdallah
    52
    Orlando Mosquera
    22
    Mohammed Al Baqawi
    15
    Paulo Oliveira
    21
    Ziyad Al-Sahafi
    77
    Rayan Enad
    43
    Fahad Majed Alhubayshi
    5
    Hugo Moura
    30
    Alfa Semedo
    17
    Lázaro
    7
    Nawaf Al-Harthi
    10
    Fashion Sakala
    Dự bị
    Al Taawon
    39 Abdulrahman Al-Ghamdi12 Turki Al-Jaadi70 Abdulrahman Hendi27 Adeeb Al Hassan23 Rakan Al-Tulayhi17 Mohammed Al Aqal11 Fahad Al-Rashidi14 Saif Rashad Mohamed20 Bassem Al-Arini
    Al-Fayha
    1 Abdulraouf Al-Duqayl47 Mohammed Al Dowaish24 Ahmed Bamasud2 Mokher Al-Rashidi6 Ali Al Hussain14 Mansor Al-Beshe9 Malek Al Abdulmonam35 Silvère Ganvoula72 Mohammed Ahmed Hakami

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Al Taawon · 2 thắng2 hòaAl-Fayha · 1 thắng
    21/02/2026
    Al Taawon
    2 - 3
    Al-Fayha
    AL-
    23/10/2025
    Al-Fayha
    1 - 2
    Al Taawon
    AT
    31/01/2025
    Al-Fayha
    0 - 0
    Al Taawon
    Hòa
    22/08/2024
    Al Taawon
    1 - 0
    Al-Fayha
    AT
    24/05/2024
    Al-Fayha
    1 - 1
    Al Taawon
    Hòa

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Al Taawon
    5 trận gần nhất
    HBTHH
    2
    Trận
    0-1-1
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 1.0)
    3
    Thủng lưới
    Al-Fayha
    5 trận gần nhất
    HBTBB
    2
    Trận
    0-0-2
    T-H-B
    1
    Ghi (TB 0.5)
    5
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Ittihad FC3210+27TTH
    2Al-Nassr2200+76TT
    3Al-Hilal Saudi FC2200+56TT
    11Al Khaleej Saihat202002HH
    12Al Taawon2011-11BH
    13Al Shabab2011-21HB
    14Al-Faisaly FC2002-40BB
    15Al-Fayha2002-40BB
    16Al-Fateh2002-40BB

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1I. ToneyI. ToneyAl-Ahli Jeddah3 bàn
    2S. BergwijnS. BergwijnAl-Ittihad FC3 bàn
    3M. DembéléM. DembéléAl-Ettifaq3 bàn
    4A. LacazetteA. LacazetteNEOM2 bàn
    5ÂngeloÂngeloAl-Nassr2 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1Álvaro MedránÁlvaro MedránAl-Ettifaq2 kiến tạo
    2S. BergwijnS. BergwijnAl-Ittihad FC1 kiến tạo
    3A. LacazetteA. LacazetteNEOM1 kiến tạo
    4ÂngeloÂngeloAl-Nassr1 kiến tạo
    5Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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