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    Thống kê trận đấu Al Taawon 0-0 Al Khaleej Saihat: Trận hòa không bàn thắng

    Đại Ngàn16/08/2026 01:12

    Al Taawon và Al Khaleej Saihat chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Ashraf El Mahdioui là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.

    Kết quả & diễn biến bàn thắng

    Thẻ phạt
    7'
    M. Kanabah (Foul)
    Al Khaleej Saihat
    45+1'
    B. Al Hurayji (Foul)
    Al Taawon
    82'
    M. Crespo (Foul)
    Al Khaleej Saihat
    90'
    H. Al Jayzani (Foul)
    Al Khaleej Saihat

    Thống kê trận đấu

    Al TaawonThống kêAl Khaleej Saihat
    51%
    Kiểm soát bóng
    49%
    12
    Dứt điểm
    9
    3
    Trúng đích
    6
    6
    Phạt góc
    4
    10
    Phạm lỗi
    12
    1
    Việt vị
    1
    6
    Thủ môn cứu thua
    3
    Al Khaleej Saihat vượt trội về số cú sút trúng đích (6).

    Cầu thủ nổi bật

    Cầu thủ nổi bật
    Ashraf El Mahdioui
    Ashraf El Mahdioui
    Al Taawon
    Điểm 7.9
    Anthony Moris
    Anthony Moris
    Al Khaleej Saihat
    Điểm 7.9
    Mailson
    Mailson
    Al Taawon
    Điểm 7.3
    Mohammed Al-Khabrani
    Mohammed Al-Khabrani
    Al Khaleej Saihat
    Điểm 7.3
    Muteb Al-Mufarrij
    Muteb Al-Mufarrij
    Al Taawon
    Điểm 7.2
    Marin Petkov
    Marin Petkov
    Al Taawon
    Điểm 7.2

    Chấm điểm cầu thủ

    Chấm điểm cầu thủ
    Al Taawon
    7.9
    Ashraf El MahdiouiMOTM
    7.3
    Mailson
    7.2
    Muteb Al-Mufarrij
    7.2
    Marin Petkov
    7.2
    Mohammed Al-Kuwaykibi
    7
    Fahad Al-Rashidi
    7
    Saif Rashad Mohamed
    7
    Younes El Bahraoui
    6.9
    Zineddine Belaid
    6.9
    Abderazak Hamdallah
    6.7
    Nedim Bajrami
    6.7
    Rakan Al-Tulayhi
    6.7
    Bassem Al-Arini
    6.2
    Bassam Al-Hurayji
    Al Khaleej Saihat
    7.9
    Anthony MorisMOTM
    7.3
    Mohammed Al-Khabrani
    7
    Rebocho
    7
    Saleh Al-Amri
    6.9
    Ahmad Asiri
    6.9
    Omar Mascarell
    6.7
    Majed Omar Kanabah
    6.7
    Musa Barrow
    6.7
    Nawaf Al Sadi
    6.5
    Miguel Crespo
    6.5
    Joshua King
    6.5
    Hamad Al-Jayzani
    6.3
    Saeed Al Hamsal
    6.3
    Abdullah Al-Hafith
    6.2
    Hussain Ahmed Al Issa

    Đội hình ra sân

    Đội hình ra sân
    Al Taawon
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Zarko Lazetic
    Al Khaleej Saihat
    Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jose Gomes
    1
    Mailson
    6
    Bassam Al-Hurayji
    5
    Zineddine Belaid
    32
    Muteb Al-Mufarrij
    88
    Marin Petkov
    11
    Fahad Al-Rashidi
    18
    Ashraf El Mahdioui
    10
    Nedim Bajrami
    7
    Mohammed Al-Kuwaykibi
    9
    Abderazak Hamdallah
    14
    Saif Rashad Mohamed
    49
    Anthony Moris
    39
    Saeed Al Hamsal
    13
    Ahmad Asiri
    3
    Mohammed Al-Khabrani
    5
    Rebocho
    11
    Saleh Al-Amri
    12
    Majed Omar Kanabah
    8
    Omar Mascarell
    19
    Miguel Crespo
    99
    Musa Barrow
    7
    Joshua King
    Dự bị
    Al Taawon
    39 Abdulrahman Al-Ghamdi93 Awn Al-Saluli27 Adeeb Al Hassan17 Mohammed Al Aqal23 Rakan Al-Tulayhi45 Mohammed Al Saedi43 Nawaf Mazen Al Hawairy47 Younes El Bahraoui20 Bassem Al-Arini
    Al Khaleej Saihat
    96 Marwan Al-Haidari14 Ali Al Shaafi2 Hamad Al-Jayzani17 Abdullah Al-Hafith88 Abdoulie Mboge18 Nawaf Al Sadi16 Bader Munshi28 Hussain Ahmed Al Issa20 Witcha

    Lịch sử đối đầu

    Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
    Al Taawon · 3 thắng2 hòaAl Khaleej Saihat · 0 thắng
    07/02/2026
    Al Taawon
    1 - 1
    Al Khaleej Saihat
    Hòa
    27/10/2025
    Vòng 1/8
    Al Khaleej Saihat
    1 - 1
    Al Taawon
    Hòa
    25/09/2025
    Al Khaleej Saihat
    0 - 1
    Al Taawon
    AT
    15/02/2025
    Al Khaleej Saihat
    0 - 1
    Al Taawon
    AT
    13/09/2024
    Al Taawon
    2 - 0
    Al Khaleej Saihat
    AT

    Phong độ & thống kê mùa giải

    Al Taawon
    5 trận gần nhất
    HHTBH
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới
    Al Khaleej Saihat
    5 trận gần nhất
    HHBBB
    0
    Trận
    0-0-0
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    0
    Thủng lưới

    Bảng xếp hạng

    Bảng xếp hạng
    #ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
    1Al-Hilal Saudi FC1100+23T
    2Al-Ettifaq1100+23T
    3Al-Qadisiyah FC1100+23T
    9Al-Fateh000000
    10Al Taawon000000
    11Al Khaleej Saihat000000
    12Al Kholood000000

    Vua phá lưới & kiến tạo của giải

    Vua phá lưới
    1M. DembéléM. DembéléAl-Ettifaq3 bàn
    2Rúben NevesRúben NevesAl-Hilal Saudi FC2 bàn
    3S. BenrahmaS. BenrahmaNEOM1 bàn
    4Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 bàn
    5J. QuiñonesJ. QuiñonesAl-Qadisiyah FC1 bàn
    Kiến tạo hàng đầu
    1S. BenrahmaS. BenrahmaNEOM1 kiến tạo
    2Ahmed Al ShamraniAhmed Al ShamraniAl-Hazm1 kiến tạo
    3J. QuiñonesJ. QuiñonesAl-Qadisiyah FC1 kiến tạo
    4B. MensahB. MensahAl Riyadh1 kiến tạo
    5Nawaf Al-HarthiNawaf Al-HarthiAl-Fayha1 kiến tạo
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    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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