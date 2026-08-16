Thống kê trận đấu Al Taawon 0-0 Al Khaleej Saihat: Trận hòa không bàn thắng

Al Taawon và Al Khaleej Saihat chia điểm trong trận hòa không bàn thắng. Ashraf El Mahdioui là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 7.9. Thống kê chi tiết diễn biến, chấm điểm cầu thủ, đồ thị và bảng xếp hạng sau trận.