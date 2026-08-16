Kết quả & diễn biến bàn thắng
Thẻ phạt
7'
M. Kanabah (Foul)
Al Khaleej Saihat
45+1'
B. Al Hurayji (Foul)
Al Taawon
82'
M. Crespo (Foul)
Al Khaleej Saihat
90'
H. Al Jayzani (Foul)
Al Khaleej Saihat
Thống kê trận đấu
Al TaawonThống kêAl Khaleej Saihat
Al Khaleej Saihat vượt trội về số cú sút trúng đích (6).
Cầu thủ nổi bật
Cầu thủ nổi bật
Ashraf El Mahdioui
Al Taawon
Điểm 7.9
Anthony Moris
Al Khaleej Saihat
Điểm 7.9
Mailson
Al Taawon
Điểm 7.3
Mohammed Al-Khabrani
Al Khaleej Saihat
Điểm 7.3
Muteb Al-Mufarrij
Al Taawon
Điểm 7.2
Marin Petkov
Al Taawon
Điểm 7.2
Chấm điểm cầu thủ
Chấm điểm cầu thủ
Al Taawon
7.9
Ashraf El MahdiouiMOTM
Đội hình ra sân
Đội hình ra sân
Al Taawon
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Zarko Lazetic
Al Khaleej Saihat
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Jose Gomes
Dự bị
Al Taawon
39 Abdulrahman Al-Ghamdi93 Awn Al-Saluli27 Adeeb Al Hassan17 Mohammed Al Aqal23 Rakan Al-Tulayhi45 Mohammed Al Saedi43 Nawaf Mazen Al Hawairy47 Younes El Bahraoui20 Bassem Al-Arini
Al Khaleej Saihat
96 Marwan Al-Haidari14 Ali Al Shaafi2 Hamad Al-Jayzani17 Abdullah Al-Hafith88 Abdoulie Mboge18 Nawaf Al Sadi16 Bader Munshi28 Hussain Ahmed Al Issa20 Witcha
Lịch sử đối đầu
Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Al Taawon · 3 thắng2 hòaAl Khaleej Saihat · 0 thắng
07/02/2026
Al Taawon
1 - 1
Al Khaleej Saihat
Hòa
27/10/2025
Vòng 1/8
Al Khaleej Saihat
1 - 1
Al Taawon
Hòa
25/09/2025
Al Khaleej Saihat
0 - 1
Al Taawon
AT
15/02/2025
Al Khaleej Saihat
0 - 1
Al Taawon
AT
13/09/2024
Al Taawon
2 - 0
Al Khaleej Saihat
AT
Phong độ & thống kê mùa giải
Al Taawon
5 trận gần nhất
HHTBH
Al Khaleej Saihat
5 trận gần nhất
HHBBB
Bảng xếp hạng
Bảng xếp hạng
|#
|Đội
|Trận
|T
|H
|B
|HS
|Đ
|Phong độ
|1
|Al-Hilal Saudi FC
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|2
|Al-Ettifaq
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|3
|Al-Qadisiyah FC
|1
|1
|0
|0
|+2
|3
|T
|…
|9
|Al-Fateh
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|Al Taawon
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|Al Khaleej Saihat
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|Al Kholood
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|…
Vua phá lưới & kiến tạo của giải
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)